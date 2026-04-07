Руски военни блогъри признаха: Няма защита срещу украинските дронове

Руските военни блогъри продължиха да критикуват неефективността на руските системи за противовъздушна отбрана и да подчертават въздействието на украинските удари.
Това посочва в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW).
Руски военен блогър, свързан с Кремъл, заяви на 6 април, че постоянните украински удари срещу руски обекти "изчерпват" руските сили за противовъздушна отбрана със зенитни ракети "до краен предел" и изчерпват боеприпасите "с ускорени темпове", тъй като Русия не може просто да произведе "хиляди" ракети за системите за противовъздушна отбрана "Панцир" "от нищото".
Военният блогър заяви, че тези ограничения правят неефективни предложенията в руското информационно пространство, че Русия трябва да увеличи производството на ракети "земя-въздух" и системи за противовъздушна отбрана, и насърчи руските сили да се адаптират към украинския акцент върху мобилните огневи групи, дроновете-прехватчи и акустичните разузнавателни системи.
Руските военни блогъри също така подчертаха ресурсите, изразходвани за поправяне на щетите от украинските удари, дневните удари с украински дронове, които изчерпват руската противовъздушна отбрана, систематичния характер на украинските удари с дронове с голям обсег и уязвимостта на руските военни кораби, разположени в бази в обсега на украинските дронове.
Изглежда, че Русия все още не е разработила или разгърнала напълно мобилни огневи екипи, средства за прихващане на дронове или други евтини системи за разгръщане, с които да се защити от повтарящите се масирани удари с украински дронове по широко разпръснати цели.
Според информации Кремъл е упълномощил частни предприятия да разработват свои собствени, вероятно евтини, методи за противодействие на дронове, но целите, по които украинските сили нанасят удари, изглежда не са били адекватно защитени с такива средства.
Кампанията на Украйна за удари с дълъг обсег вероятно ще принуди руските сили да отклонят ценни ресурси и човешки ресурси към усилията за противовъздушна отбрана, вместо към усилията срещу самата Украйна.
Руските сили вероятно ще се адаптират с времето, като се има предвид първоначалните им опити с дронове и дискусиите за мобилни огневи екипи, но може да продължат да намират за трудна задача защитата на многобройни големи и широко разпръснати съоръжения.
Кампанията на Украйна за удари с дълъг обсег нанася значителни щети на руските възможности за износ на петрол. Bloomberg съобщи, че данните за проследяване на кораби показват, че петролният танкер "Jewel" е започнал товарене в пристанището за износ на петрол Уст-Луга, Ленинградска област, на 4 април — девет дни след украинския удар срещу пристанището през нощта на 24 срещу 25 март, който според съобщенията е спрял всяко товарене на петрол в пристанището.
Западен служител по въпросите на сигурността заяви пред "Файненшъл таймс" (FT) на 6 април, че последните украински удари срещу пристанището за износ на петрол в Приморск са унищожили петрол на стойност 200 милиона долара.
"Файненшъл таймс" отбеляза също, позовавайки се на данни на Argus - доставчик на референтни цени за суровини, че износът на нефтохимична нафта от Уст-Луга е спаднал с около 70 процента през последната седмица на март след украинските удари, започнали в нощта на 24 срещу 25 март.
Руската армия се сблъсква с кадрови проблеми и не успява да набере достатъчно наемни войници, за да компенсира загубите си на фронта.
Украинската инициатива "Искам да живея" съобщи на 6 април, че през първите три месеца на 2026 г. руското Министерство на отбраната (МО) е набрало по-малко войници, отколкото би било необходимо, за да бъде на път да постигне целта си за 2026 г. от 409 000 наемни войници.
Инициативата съобщи, че руското Министерство на отбраната трябва да набира по 1 100-1 150 войници на ден, за да постигне годишната си цел за набиране, но през първите три месеца на 2026 г. е успяло да набере средно по 940 договорни войници на ден.
Инициативата съобщи, че Министерството на отбраната планира да набира най-много войници в Централния и Волжкия федерални окръзи и да продължи да набира в окупираната Украйна. Инициативата отбеляза, че около 24 процента от всички войници с договори са обект на наказателно разследване или са осъдени, а близо 40 процента от тях са длъжници.
Руското Министерство на отбраната се опитва да набере допълнителна работна ръка чрез други източници, независимо от финансовите и социалните разходи. Руското независимо издание "Можем да обясним" съобщи на 2 април, че поне 12 руски федерални субекта са увеличили еднократните бонуси при подписване на договор с между 50 и 80 процента от средата на февруари 2026 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишел
Коментиран от #10, #95, #107
09:46 07.04.2026
2 що така
Коментиран от #11, #17, #96, #135
09:47 07.04.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
Коментиран от #9, #139
09:48 07.04.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ООрана държава
Коментиран от #121
09:49 07.04.2026
7 Последния Софиянец
Коментиран от #140
09:49 07.04.2026
8 Евреина СОЛОВЬОВ
За тези свои думи
Как не го обявиха
За ИНОАГЕНТ СОЛОВЬОВ
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
09:49 07.04.2026
9 стоян георгиев
До коментар #4 от "Абе":Украйна е принудена да воюва русия не,но го прави.дали усещаш разликата?съмнявам се!
Коментиран от #14, #21
09:49 07.04.2026
10 от къдя на къдя
До коментар #1 от "Мишел":Още от 2022 слушаме как руснаците ще останат без нафта за танковете и тракторите, торове за земеделието и ще ги налегне глад. Няколко пъти свръшваха яйцата и маслото, а вече сме 2026
Коментиран от #16, #46
09:50 07.04.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Даката
Сега, кой ще ги спасява от Украйна
Коментиран от #19
09:50 07.04.2026
13 Многоходовото
09:51 07.04.2026
14 Абе
До коментар #9 от "стоян георгиев":сиси не ръси акъл, а се научи да пишеш.
Коментиран от #100
09:51 07.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Тичай
До коментар #10 от "от къдя на къдя":Да целуваш корана
09:52 07.04.2026
17 Алах
До коментар #2 от "що така":Е велик
09:52 07.04.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дон Корлеоне
До коментар #12 от "Даката":Хаяско пусна ли интернета?
Коментиран от #24
09:53 07.04.2026
20 Груз 200
Коментиран от #102, #136
09:53 07.04.2026
21 Дескe Ma
До коментар #9 от "стоян георгиев":Украйна я принудиха такива като борис джонсън и курабийката да воюва, руснаците само ги денацифицират, схващаш ли разликата?
Коментиран от #83, #85
09:54 07.04.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Zахарова
09:55 07.04.2026
24 Цъ....
До коментар #19 от "Дон Корлеоне":Но пак ще превзема Купянск.
09:56 07.04.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Зеления път
09:56 07.04.2026
27 и в иран има дронове
Коментиран от #32
09:56 07.04.2026
28 Факт
09:57 07.04.2026
29 бебето
До коментар #3 от "Пиночет":путин педофил ли е или са само слухове?
09:58 07.04.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ха ха
До коментар #27 от "и в иран има дронове":Нямаш си на идея колко дронове се произвеждат у нас.
09:59 07.04.2026
33 Ооох, много сте зле
никакви адекватни анализи от линията на бойно съпрокосновение и
някакви удобни за вас "източници" с еднотипна информация как все Русия
имала някакви непреодолими проблеми.
Всичко това съпроводено с високоинтелектуалните коментари на вашите
редовни русофобни читатели, които не знаят на кой свят се намират
с редовните клишета, обиди и някакъв примитивен тон.
Айде, нема нужда.
Коментиран от #35, #36
09:59 07.04.2026
34 Zахарова
10:00 07.04.2026
35 Ами
До коментар #33 от "Ооох, много сте зле":Не чети.
10:00 07.04.2026
36 Тичай
До коментар #33 от "Ооох, много сте зле":Да целуваш корана. Там е истината
10:01 07.04.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Бла бла бла
10:02 07.04.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Zахарова
Коментиран от #45
10:04 07.04.2026
44 Zахарова
10:04 07.04.2026
45 Вижте си нивото "Факти"
До коментар #43 от "Zахарова":Това е обичайното ниво на вашите редовни читатели.
Това също е нивото на вашата редакция.
Гордейте се с вашите постижения!
Коментиран от #48
10:06 07.04.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хи.. Хи.. 🤭😅
10:08 07.04.2026
48 Zахарова
До коментар #45 от "Вижте си нивото "Факти"":Няма да ни обиждаш сайта ей!Тук са най- верните ми
10:08 07.04.2026
49 Механик
10:11 07.04.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Такова нещо
А Института пак се рови из нета за блогъри!
Руснаците си имат много добри системи за свалянето им, но британците и мераклиите зариват Зеленски с пратки от хиляди дронове. Русия вече взима мерки за логистиката от Полша и Румъния.
10:13 07.04.2026
52 Емо
10:13 07.04.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
10:14 07.04.2026
54 Безпристрастен
Коментиран от #62, #69, #103
10:14 07.04.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Дон Корлеоне
Коментиран от #59
10:15 07.04.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Стьопа
10:22 07.04.2026
59 Детствен 60г. русофил
До коментар #56 от "Дон Корлеоне":Той късия до Киев не може да прати хора ти питаш кога до луната,,,,,,,, еми веднага щом въскръсне айтолаха в негова чест.
10:23 07.04.2026
60 Стьопа
10:25 07.04.2026
61 ссс
10:25 07.04.2026
62 Това е нивото на руската армия.
До коментар #54 от "Безпристрастен":Изключително ниско. Изобщо как сравняваш израелската и руската армия, като нямат нищо общо. Израел като цяло е светлинни години пред Русия. Превзеха въздушното пространство на Иран за няколко дни, а руската армия петата година не може да превземе въздушното пространство на Украйна.
Коментиран от #66
10:25 07.04.2026
63 Мишел
Коментиран от #68, #82
10:26 07.04.2026
64 ссс
10:28 07.04.2026
65 Стьопата
Коментиран от #72, #74, #87
10:30 07.04.2026
66 Хаха
До коментар #62 от "Това е нивото на руската армия.":А затова ли има песен "Бум, бум Тел Авив"... Щото мошетата са "превзели" Иран!?
Коментиран от #70
10:31 07.04.2026
67 Да , няма
Коментиран от #78
10:33 07.04.2026
68 Гост
До коментар #63 от "Мишел":Правителството на Гюро ще е аут след 20-тина дни!
Новият парламент и правителство може да хвърли това споразумение с бандерите в канала...
Коментиран от #90
10:33 07.04.2026
69 Европеец
До коментар #54 от "Безпристрастен":Прав си, така е..... За всичко е виновен либералния руски президент Путин....ГЩ знае Какво трябва да направи и ще го направи, ако Путин на не се бърка в работата им.... Пета година как почна и нищо от целите на СВО не е изпълнено..... На Путин не достигат войници, а го е страх да обяви мобилизация, А и прибегна до северно кореици да реши въпроса в курска област......та Путин се оплете яко..... Буксува на фронта, а и няма изглед да тръгне по правия път.....
Коментиран от #73
10:33 07.04.2026
70 Стьопата
До коментар #66 от "Хаха":БУМ БУМ, МАСКВА!
Коментиран от #76
10:33 07.04.2026
71 Владимир Путин, президент
А си ходи домой някой ру3ки блогър комай се не сеща, так таварищи ? Украйна , втория Афганистан за пропадлите ру3ки чaлми☝️
10:34 07.04.2026
72 Ако не се лекуваш поради липса на болниц
До коментар #65 от "Стьопата":....всеки се обеси
Коментиран от #80
10:34 07.04.2026
73 ссс
До коментар #69 от "Европеец":Оооо! Блатата кипят...паника...Всичко е изгубено! Всичко е изгубено!!! Въздухът мирише на революция.
10:34 07.04.2026
74 Хаха
До коментар #65 от "Стьопата":Кво "освобождават" бандерите бе, Стьопа!?
Единственото от което се освобождават осве територии е собственото, особено мъжко население!
10:35 07.04.2026
75 Пропагандни Истини
10:37 07.04.2026
76 Хаха
До коментар #70 от "Стьопата":Няма такава песен за "любимата" ти МАсква, Стьопа, колкото и да ти се иска!
Има само "Бум, бум, Тел Авив"!
Коментиран от #93
10:38 07.04.2026
77 Крепостен на Хартиената мечка
10:39 07.04.2026
78 Европеец
До коментар #67 от "Да , няма":Има, ама либералния Путин го е страх да ги използва, а това е единственият шанс Путин да обърне хода на войната....
10:39 07.04.2026
79 Дядо от село
Коментиран от #89
10:41 07.04.2026
80 Стьопата
До коментар #72 от "Ако не се лекуваш поради липса на болниц":Много си зъл сегодня! Ни са нервирай, нещата нема се подобрят! Украйна излиза от дупката, веке е военна машина със собствено производство, по добро от руското!
10:41 07.04.2026
81 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
Коментиран от #86
10:44 07.04.2026
82 Разбрах те
До коментар #63 от "Мишел":От България заемите и изплащането им към финансовият инструмент SAFE, а от Украйна какво?
10:45 07.04.2026
83 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #21 от "Дескe Ma":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
10:45 07.04.2026
84 стоян
10:46 07.04.2026
85 Реалност
До коментар #21 от "Дескe Ma":Спрямо реалността точния израз е 🍌опитват се 🍌 и за да сме още по-точни опитват се вече пета годин с успех клонящ към 0
получава се точно обратно на което искат
10:47 07.04.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 😂😂😂😂😂
До коментар #65 от "Стьопата":Стефчо, мама, издухай си носа и изчезвай.
10:51 07.04.2026
88 ру БЛАТА
До коментар #86 от "Яликин":Не се пали колега нали ще има красна пабиеда...ВСЕ НЯКОГА 🤩🤡🍌
Коментиран от #91
10:51 07.04.2026
89 НЕМОЖАЧи.ру
До коментар #79 от "Дядо от село":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация деИнтерНЕТефикация...
10:52 07.04.2026
90 НеБСП
До коментар #68 от "Гост":Не ме очудва, че всяко едно про-руско правителство има за цел да остави българите без пари и без работа. Про-руските правителство се грижат като добри.роби за интересите на господарите си.
10:53 07.04.2026
91 Белана
До коментар #88 от "ру БЛАТА":Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна. Свиквайте, натам се движим. Най-долното племе на Европа - говоря за укробандерите от Галиция - Лвов и Ивано-Франковск.
10:56 07.04.2026
92 Какви Руските военни блогъри
Чакаме сега да видим какво ще ни кажат Украинските Анонимни Блогъри - вероятно, че Украйна спечели воната още в първи месец, а сега просто се водят мирни преговори в които Русия не искала да признае поражението и съответно продължава да воюва с лопати, съдомиялни и други фантасмагории.
10:56 07.04.2026
93 Защото
До коментар #76 от "Хаха":Има радикализирани и глупави антисемити, които са преиначили оригинала на песента, която е от 1961г.
10:57 07.04.2026
94 Олга
Многослойна система: Русия разработва многостепенна защита, включваща зенитно-ракетни комплекси (като „Панцир-С“, „Тор“, „Бук“), мобилни огневи групи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ).Радиоэлектронная борьба (РЭБ): Это основной метод подавления дронов. Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК): Специальные антидроновые ружья, защитные конструкции в това число.
Да не берат грижи за Русия милосърдните душички.
Коментиран от #99, #109
11:04 07.04.2026
95 Нов
До коментар #1 от "Мишел":Или край на войната, Украйна победи и няма смисъл от помощи за Украйна.
Остава само да им възстановим населението, че се смалиха с 15 милиона.
Коментиран от #101
11:06 07.04.2026
96 А бе кух
До коментар #2 от "що така":бил си и т@п.Що така?
11:11 07.04.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Стьопата
11:24 07.04.2026
99 Ехееее
До коментар #94 от "Олга":Трябва да отидеш на ушен и очен лекар,не само да се перчиш с имперско самочувствие.
11:56 07.04.2026
100 Сульо красний
До коментар #14 от "Абе":Има,ръси го,ти като си се научил да пишеш,защо го нямаш??
11:59 07.04.2026
101 А бе кух
До коментар #95 от "Нов":Личи,че си нова копейка.По вече си от старите.
Коментиран от #105
12:02 07.04.2026
102 Объркал си се
До коментар #20 от "Груз 200":Дерусофикацията върви с пълна сила.
12:04 07.04.2026
103 Пръцко мамин
До коментар #54 от "Безпристрастен":В Украйна също живеят руснаци,толкова ли не можеш да затоплиш?
12:09 07.04.2026
104 Евроатлантик
noкaзват, че през послеgния gен Русия е загубила
980 военнослужещи. Уkраuнсkиmе военни
проgължават ga се бият с Врага, унищожaвaйku
1945 gрона и 65 артилерийсkи системи през
послеgните 24 часа. Общите pycku бойни загуби
om 24 eBpyapu 2022 2. go 7 anpuл 2026
г. се оценяват на:
Личен състав - близо 1305 470 (+980):
Taнкове - 11 841;
Бронирана бойна технuka-24 364 (+4);
Apmuлepuúcku cucтеми - 39 562 (+65);
Рeakтивни системи със залпов огън-1722 (+3),
Cucmeми 3a npотововъздушна oтбрана - 1340 (+2);
Самолети 435.
Хеликоптери- З50;
Оперативно-mаkmuчесku безпилотни летателни апарати-223 341(+1 945);
Kpилamu pakemu - 4517;
Kopa6u/лодки - ЗЗ;
подводници -2;
АВтомобилно оборуgване и резервоари за гориво
87,862 (+248);
12:15 07.04.2026
105 теб
До коментар #101 от "А бе кух":също ще забременим ....
Коментиран от #110
12:28 07.04.2026
106 Григор
Бре-й-й-й-й-й, работата е сериозна. А срещу "Орешник" има ли? Защото в момента се обсъжда именно това, че предстои удар с това оръжие срещу предприятия произвеждащи военна продукция.
Коментиран от #115
12:38 07.04.2026
107 мишелка
До коментар #1 от "Мишел":искам да те поканя за празника на спа - джакузи хубава храна но после не обещавам нищо - най много да ти спукам някоя ка@№л@на вена сещаш се къде намират -послено те мазах с мехлем на професор мермерски
Коментиран от #111, #112
12:38 07.04.2026
108 Оня ден
Коментиран от #125
12:41 07.04.2026
109 Ехааааа
До коментар #94 от "Олга":Като е толкова мощна и добре въоражена Русия,защо се мота пета година в Украйна? Има неща които не са ти ясни или не знаеш!!
13:03 07.04.2026
110 А бе кухи
До коментар #105 от "теб":Хайде елате,чакам ви. ще ви резна ония работи и ще ви ги закича като брошки
13:07 07.04.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Така ли бе,
До коментар #107 от "мишелка":След като си интелектуално кръгла нула,искаш да изкараш обратен човека,който пише истини?? Не ти ли бръмва в тиквата,че този човек има семейство и може да ти се случат случки?
Коментиран от #114, #117
13:17 07.04.2026
113 Журналист си е диагноза
Коментиран от #126
13:20 07.04.2026
114 верно ли ме заплашваш
До коментар #112 от "Така ли бе,":виже сега п@@омяр когато си решил да заплашваш някой -първо помисли дали можеш след това ок давай никога не се знае дали някой няма да ти скача на главата - а дали въпросния има семесйтво през.... к.... а ми е джендъри
Коментиран от #116, #118, #120, #122, #123
13:27 07.04.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 верно ще
До коментар #112 от "Така ли бе,":прегърнеш дебелия -
Коментиран от #119
13:37 07.04.2026
118 Така ли бе
До коментар #114 от "верно ли ме заплашваш":И на мен ми дреме на.к........че само след две плесници ще препълниш потурите,селски тарикат!! Не се мисли за анонимен!!
13:38 07.04.2026
119 Така ли бе издухан
До коментар #117 от "верно ще":А не искаш ли безплатно вадене на кътници??
13:40 07.04.2026
120 Нее бе
До коментар #114 от "верно ли ме заплашваш":ще те дундурка............
13:41 07.04.2026
121 А бе смотан
До коментар #6 от "ООрана държава":Тези а с въздушните пушки ,украинците ще ги изтрепят като хлебарки.............ха ха ха ха ха ха ха.............
13:43 07.04.2026
122 Този коментар е премахнат от модератор.
123 Сельооо
До коментар #114 от "верно ли ме заплашваш":Той не заплашва,само предупреждава!!
13:49 07.04.2026
124 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #128, #142
13:50 07.04.2026
125 Хи хи хи хи
До коментар #108 от "Оня ден":Свалил си на баба си прашките
13:52 07.04.2026
126 Простьо Тъпов
До коментар #113 от "Журналист си е диагноза":Ви сте с диагноза копей,не журналистите!!
13:54 07.04.2026
127 Бандероукроп
13:55 07.04.2026
128 Сельо красний
До коментар #124 от "Хахаха!🎺🥳😀":И в Русия няма да има горива. Зеленски като се потруди върху останалите рафинерии,тогава ще те видя какви ще ги калъпиш!
Коментиран от #130
13:57 07.04.2026
129 Само питам
13:59 07.04.2026
130 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #128 от "Сельо красний":Всички руски рафинерии без изключение работят и имат НЕФТ, за разлика от бандеровските.
Коментиран от #141
14:00 07.04.2026
131 Рублевка
Коментиран от #137, #138
14:10 07.04.2026
132 Васил
15:06 07.04.2026
133 А на 24.02.2022 влезнаха 200 000
-;-
Сега имали челта за 409 000!
коко ли солдати загубиха от Рашмахта!
15:50 07.04.2026
134 Кал лъжи и пияници
16:15 07.04.2026
135 Лука
До коментар #2 от "що така":Зеленски е герой, защитава родината си! Смрадливите копейки нямат родина,опитват да седят на два стола !
18:02 07.04.2026
136 Лука
До коментар #20 от "Груз 200":Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !
18:07 07.04.2026
137 Ами да
До коментар #131 от "Рублевка":След като последват ЛЮТИ БУНТОВЕ,първата ни задача е да се отървем от вас!
18:13 07.04.2026
138 Лука
До коментар #131 от "Рублевка":Не се хвали със суровини ,а рашистите да си ходят и русия да стане нормална държава ! Не нормално е да диктуваш външната политика на съседите си (Украйна, Армения , Грузия и др)
18:15 07.04.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 Мухахахаха
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Блатарите опитаха и с приклади да се бранят от украинските дронове,но не се получава.В тубата има видеа да се пукнеш от смях.
18:19 07.04.2026
141 Сельо красний
До коментар #130 от "Хахаха!🎺🥳😀":Ще видим до кога.Заленски ще се погрижи и за останалите руски рафинерии-КАКТО ТРЯБВА!!
18:24 07.04.2026
142 Пръдльовче полублатно
До коментар #124 от "Хахаха!🎺🥳😀":В Европа дизела е 2.40 евро Ама знаеш ли колко е там средната заплата ? Толкова,колкото дори и не си сънувал щастливецо"!!
18:30 07.04.2026