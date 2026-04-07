Руски военни блогъри признаха: Няма защита срещу украинските дронове

Руските военни блогъри продължиха да критикуват неефективността на руските системи за противовъздушна отбрана и да подчертават въздействието на украинските удари.

Това посочва в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW).

Руски военен блогър, свързан с Кремъл, заяви на 6 април, че постоянните украински удари срещу руски обекти "изчерпват" руските сили за противовъздушна отбрана със зенитни ракети "до краен предел" и изчерпват боеприпасите "с ускорени темпове", тъй като Русия не може просто да произведе "хиляди" ракети за системите за противовъздушна отбрана "Панцир" "от нищото".

Военният блогър заяви, че тези ограничения правят неефективни предложенията в руското информационно пространство, че Русия трябва да увеличи производството на ракети "земя-въздух" и системи за противовъздушна отбрана, и насърчи руските сили да се адаптират към украинския акцент върху мобилните огневи групи, дроновете-прехватчи и акустичните разузнавателни системи.

Руските военни блогъри също така подчертаха ресурсите, изразходвани за поправяне на щетите от украинските удари, дневните удари с украински дронове, които изчерпват руската противовъздушна отбрана, систематичния характер на украинските удари с дронове с голям обсег и уязвимостта на руските военни кораби, разположени в бази в обсега на украинските дронове.

Изглежда, че Русия все още не е разработила или разгърнала напълно мобилни огневи екипи, средства за прихващане на дронове или други евтини системи за разгръщане, с които да се защити от повтарящите се масирани удари с украински дронове по широко разпръснати цели.

Според информации Кремъл е упълномощил частни предприятия да разработват свои собствени, вероятно евтини, методи за противодействие на дронове, но целите, по които украинските сили нанасят удари, изглежда не са били адекватно защитени с такива средства.

Кампанията на Украйна за удари с дълъг обсег вероятно ще принуди руските сили да отклонят ценни ресурси и човешки ресурси към усилията за противовъздушна отбрана, вместо към усилията срещу самата Украйна.

Руските сили вероятно ще се адаптират с времето, като се има предвид първоначалните им опити с дронове и дискусиите за мобилни огневи екипи, но може да продължат да намират за трудна задача защитата на многобройни големи и широко разпръснати съоръжения.

Кампанията на Украйна за удари с дълъг обсег нанася значителни щети на руските възможности за износ на петрол. Bloomberg съобщи, че данните за проследяване на кораби показват, че петролният танкер "Jewel" е започнал товарене в пристанището за износ на петрол Уст-Луга, Ленинградска област, на 4 април — девет дни след украинския удар срещу пристанището през нощта на 24 срещу 25 март, който според съобщенията е спрял всяко товарене на петрол в пристанището.

Западен служител по въпросите на сигурността заяви пред "Файненшъл таймс" (FT) на 6 април, че последните украински удари срещу пристанището за износ на петрол в Приморск са унищожили петрол на стойност 200 милиона долара.

"Файненшъл таймс" отбеляза също, позовавайки се на данни на Argus - доставчик на референтни цени за суровини, че износът на нефтохимична нафта от Уст-Луга е спаднал с около 70 процента през последната седмица на март след украинските удари, започнали в нощта на 24 срещу 25 март.

Руската армия се сблъсква с кадрови проблеми и не успява да набере достатъчно наемни войници, за да компенсира загубите си на фронта.

Украинската инициатива "Искам да живея" съобщи на 6 април, че през първите три месеца на 2026 г. руското Министерство на отбраната (МО) е набрало по-малко войници, отколкото би било необходимо, за да бъде на път да постигне целта си за 2026 г. от 409 000 наемни войници.

Инициативата съобщи, че руското Министерство на отбраната трябва да набира по 1 100-1 150 войници на ден, за да постигне годишната си цел за набиране, но през първите три месеца на 2026 г. е успяло да набере средно по 940 договорни войници на ден.

Инициативата съобщи, че Министерството на отбраната планира да набира най-много войници в Централния и Волжкия федерални окръзи и да продължи да набира в окупираната Украйна. Инициативата отбеляза, че около 24 процента от всички войници с договори са обект на наказателно разследване или са осъдени, а близо 40 процента от тях са длъжници.

Руското Министерство на отбраната се опитва да набере допълнителна работна ръка чрез други източници, независимо от финансовите и социалните разходи. Руското независимо издание "Можем да обясним" съобщи на 2 април, че поне 12 руски федерални субекта са увеличили еднократните бонуси при подписване на договор с между 50 и 80 процента от средата на февруари 2026 г.