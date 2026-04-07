Новини
Свят »
Украйна »
Руски военни блогъри признаха: Няма защита срещу украинските дронове
7 Април, 2026 09:45 2 916 142

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Кампанията на Киев за удари с дълъг обсег вероятно ще принуди руските сили да отклонят ценни ресурси и човешки ресурси към усилията за противовъздушна отбрана, вместо към усилията срещу самата Украйна

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Руските военни блогъри продължиха да критикуват неефективността на руските системи за противовъздушна отбрана и да подчертават въздействието на украинските удари.

Това посочва в свой анализ Институтът за изследване на войната (ISW).

Руски военен блогър, свързан с Кремъл, заяви на 6 април, че постоянните украински удари срещу руски обекти "изчерпват" руските сили за противовъздушна отбрана със зенитни ракети "до краен предел" и изчерпват боеприпасите "с ускорени темпове", тъй като Русия не може просто да произведе "хиляди" ракети за системите за противовъздушна отбрана "Панцир" "от нищото".

Военният блогър заяви, че тези ограничения правят неефективни предложенията в руското информационно пространство, че Русия трябва да увеличи производството на ракети "земя-въздух" и системи за противовъздушна отбрана, и насърчи руските сили да се адаптират към украинския акцент върху мобилните огневи групи, дроновете-прехватчи и акустичните разузнавателни системи.

Руските военни блогъри също така подчертаха ресурсите, изразходвани за поправяне на щетите от украинските удари, дневните удари с украински дронове, които изчерпват руската противовъздушна отбрана, систематичния характер на украинските удари с дронове с голям обсег и уязвимостта на руските военни кораби, разположени в бази в обсега на украинските дронове.

Изглежда, че Русия все още не е разработила или разгърнала напълно мобилни огневи екипи, средства за прихващане на дронове или други евтини системи за разгръщане, с които да се защити от повтарящите се масирани удари с украински дронове по широко разпръснати цели.

Според информации Кремъл е упълномощил частни предприятия да разработват свои собствени, вероятно евтини, методи за противодействие на дронове, но целите, по които украинските сили нанасят удари, изглежда не са били адекватно защитени с такива средства.

Кампанията на Украйна за удари с дълъг обсег вероятно ще принуди руските сили да отклонят ценни ресурси и човешки ресурси към усилията за противовъздушна отбрана, вместо към усилията срещу самата Украйна.

Руските сили вероятно ще се адаптират с времето, като се има предвид първоначалните им опити с дронове и дискусиите за мобилни огневи екипи, но може да продължат да намират за трудна задача защитата на многобройни големи и широко разпръснати съоръжения.

Кампанията на Украйна за удари с дълъг обсег нанася значителни щети на руските възможности за износ на петрол. Bloomberg съобщи, че данните за проследяване на кораби показват, че петролният танкер "Jewel" е започнал товарене в пристанището за износ на петрол Уст-Луга, Ленинградска област, на 4 април — девет дни след украинския удар срещу пристанището през нощта на 24 срещу 25 март, който според съобщенията е спрял всяко товарене на петрол в пристанището.

Западен служител по въпросите на сигурността заяви пред "Файненшъл таймс" (FT) на 6 април, че последните украински удари срещу пристанището за износ на петрол в Приморск са унищожили петрол на стойност 200 милиона долара.

"Файненшъл таймс" отбеляза също, позовавайки се на данни на Argus - доставчик на референтни цени за суровини, че износът на нефтохимична нафта от Уст-Луга е спаднал с около 70 процента през последната седмица на март след украинските удари, започнали в нощта на 24 срещу 25 март.

Руската армия се сблъсква с кадрови проблеми и не успява да набере достатъчно наемни войници, за да компенсира загубите си на фронта.

Украинската инициатива "Искам да живея" съобщи на 6 април, че през първите три месеца на 2026 г. руското Министерство на отбраната (МО) е набрало по-малко войници, отколкото би било необходимо, за да бъде на път да постигне целта си за 2026 г. от 409 000 наемни войници.

Инициативата съобщи, че руското Министерство на отбраната трябва да набира по 1 100-1 150 войници на ден, за да постигне годишната си цел за набиране, но през първите три месеца на 2026 г. е успяло да набере средно по 940 договорни войници на ден.

Инициативата съобщи, че Министерството на отбраната планира да набира най-много войници в Централния и Волжкия федерални окръзи и да продължи да набира в окупираната Украйна. Инициативата отбеляза, че около 24 процента от всички войници с договори са обект на наказателно разследване или са осъдени, а близо 40 процента от тях са длъжници.

Руското Министерство на отбраната се опитва да набере допълнителна работна ръка чрез други източници, независимо от финансовите и социалните разходи. Руското независимо издание "Можем да обясним" съобщи на 2 април, че поне 12 руски федерални субекта са увеличили еднократните бонуси при подписване на договор с между 50 и 80 процента от средата на февруари 2026 г.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишел

    21 38 Отговор
    Взривове в пореден голям руски завод за торове след атака с дронове. Снощи цел на далекобойните украински безпилотни системи стана предприятието "Минудобрения". Той се намира в Росош, Воронежка област. АД "Минудобрения" е едно от най-големите химически предприятия във Воронежска област. Заводът се управлява от дъщерно дружество на "Росхим". Според публично достъпни данни, капацитетът на завода му позволява да произвежда над 550 000 тона амониев нитрат. Амониевият нитрат, по-специално, може да се използва в производството на взривни вещества.

    Коментиран от #10, #95, #107

    09:46 07.04.2026

  • 2 що така

    51 30 Отговор
    Киевския наркоман предрусал пак ли сънува перемоги?! А останаха ли му бандери, или карат вече саво на наемници?!

    Коментиран от #11, #17, #96, #135

    09:47 07.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    54 18 Отговор
    те и украинските реват от руските дронове и удари.

    Коментиран от #9, #139

    09:48 07.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ООрана държава

    25 22 Отговор
    И с въздушна пушка се свалят, стига орхаймнски глупости

    Коментиран от #121

    09:49 07.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    18 14 Отговор
    Рибарска мрежа върши работа.

    Коментиран от #140

    09:49 07.04.2026

  • 8 Евреина СОЛОВЬОВ

    23 17 Отговор
    Не МОЖЕМ ДА СИ ЗАЩИТИМ ОБЕКТИТЕ


    За тези свои думи
    Как не го обявиха

    За ИНОАГЕНТ СОЛОВЬОВ

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    09:49 07.04.2026

  • 9 стоян георгиев

    21 24 Отговор

    До коментар #4 от "Абе":

    Украйна е принудена да воюва русия не,но го прави.дали усещаш разликата?съмнявам се!

    Коментиран от #14, #21

    09:49 07.04.2026

  • 10 от къдя на къдя

    35 23 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Още от 2022 слушаме как руснаците ще останат без нафта за танковете и тракторите, торове за земеделието и ще ги налегне глад. Няколко пъти свръшваха яйцата и маслото, а вече сме 2026

    Коментиран от #16, #46

    09:50 07.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Даката

    32 26 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Сега, кой ще ги спасява от Украйна

    Коментиран от #19

    09:50 07.04.2026

  • 13 Многоходовото

    26 24 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    09:51 07.04.2026

  • 14 Абе

    22 12 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    сиси не ръси акъл, а се научи да пишеш.

    Коментиран от #100

    09:51 07.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Тичай

    17 17 Отговор

    До коментар #10 от "от къдя на къдя":

    Да целуваш корана

    09:52 07.04.2026

  • 17 Алах

    6 11 Отговор

    До коментар #2 от "що така":

    Е велик

    09:52 07.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дон Корлеоне

    21 18 Отговор

    До коментар #12 от "Даката":

    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #24

    09:53 07.04.2026

  • 20 Груз 200

    17 15 Отговор
    Денацификацията върви с пълна сила!

    Коментиран от #102, #136

    09:53 07.04.2026

  • 21 Дескe Ma

    25 18 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    Украйна я принудиха такива като борис джонсън и курабийката да воюва, руснаците само ги денацифицират, схващаш ли разликата?

    Коментиран от #83, #85

    09:54 07.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Zахарова

    22 13 Отговор
    Путин нареди да приеваме исляма.

    09:55 07.04.2026

  • 24 Цъ....

    11 12 Отговор

    До коментар #19 от "Дон Корлеоне":

    Но пак ще превзема Купянск.

    09:56 07.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Зеления път

    15 16 Отговор
    Преди два дни писахте мнение на немски експерт, управител на завод за дронове, че украинските дронове са "все едно домакини са ги сглобявали в кухнята". Да, правят бели на руснаците, спор няма, ама в крайна сметка Зеленото ще бъде смачкан като хлебарка и то от тези, които съсипа и унищожи - украинците.

    09:56 07.04.2026

  • 27 и в иран има дронове

    10 9 Отговор
    у нас писаха 12 години само за турските байрактар . сега е видно че 18 държави имат . криха доста време . а дрона война не печели . то най лесно е да пуснеш 200 дрона и да чакаш враговете да капитулират . на практика не е така . затова у нас правят старите бомби и мини . никой не прави дронове и не търси дронисти . като има един и го гледат кат златна буца . на петроханците дрона стана хипер известен и хвален . имал камера и инфрачервена камера и летял бил .

    Коментиран от #32

    09:56 07.04.2026

  • 28 Факт

    18 12 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се помоли на ООН за помощ срещу украинските дронове, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят. 🤣

    09:57 07.04.2026

  • 29 бебето

    16 10 Отговор

    До коментар #3 от "Пиночет":

    путин педофил ли е или са само слухове?

    09:58 07.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха ха

    10 7 Отговор

    До коментар #27 от "и в иран има дронове":

    Нямаш си на идея колко дронове се произвеждат у нас.

    09:59 07.04.2026

  • 33 Ооох, много сте зле

    17 17 Отговор
    От четири години чета едни и същи статии за великите победи на Украйна,
    никакви адекватни анализи от линията на бойно съпрокосновение и
    някакви удобни за вас "източници" с еднотипна информация как все Русия
    имала някакви непреодолими проблеми.

    Всичко това съпроводено с високоинтелектуалните коментари на вашите
    редовни русофобни читатели, които не знаят на кой свят се намират
    с редовните клишета, обиди и някакъв примитивен тон.

    Айде, нема нужда.

    Коментиран от #35, #36

    09:59 07.04.2026

  • 34 Zахарова

    19 8 Отговор
    Тъй като Путин нареди приемане на исляма, всички копейки да се приготвят за зарязване и моля без блъскане

    10:00 07.04.2026

  • 35 Ами

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "Ооох, много сте зле":

    Не чети.

    10:00 07.04.2026

  • 36 Тичай

    12 5 Отговор

    До коментар #33 от "Ооох, много сте зле":

    Да целуваш корана. Там е истината

    10:01 07.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Бла бла бла

    10 11 Отговор
    Въз основа на кои официални източници на информация ISW прави анализите си за възможните вероятности в развитието на военните действия между Русия и Украйна?

    10:02 07.04.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Zахарова

    14 8 Отговор
    Заповед! Всяка разпрана копейка клще получи по еден иранец за другарче...

    Коментиран от #45

    10:04 07.04.2026

  • 44 Zахарова

    10 6 Отговор
    Заповед! Всяка разпрана копейка ще получи по еден иранец за другарче...

    10:04 07.04.2026

  • 45 Вижте си нивото "Факти"

    12 10 Отговор

    До коментар #43 от "Zахарова":

    Това е обичайното ниво на вашите редовни читатели.
    Това също е нивото на вашата редакция.
    Гордейте се с вашите постижения!

    Коментиран от #48

    10:06 07.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хи.. Хи.. 🤭😅

    15 7 Отговор
    Зелю им отпаря шортите🤣🤭

    10:08 07.04.2026

  • 48 Zахарова

    7 6 Отговор

    До коментар #45 от "Вижте си нивото "Факти"":

    Няма да ни обиждаш сайта ей!Тук са най- верните ми

    10:08 07.04.2026

  • 49 Механик

    11 6 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    10:11 07.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Такова нещо

    10 12 Отговор
    като "украински дронове" - няма!
    А Института пак се рови из нета за блогъри!

    Руснаците си имат много добри системи за свалянето им, но британците и мераклиите зариват Зеленски с пратки от хиляди дронове. Русия вече взима мерки за логистиката от Полша и Румъния.

    10:13 07.04.2026

  • 52 Емо

    9 6 Отговор
    Яко ги тумбят с дронове.

    10:13 07.04.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    10 6 Отговор
    Зеленски ДРОНИРА Путин...

    10:14 07.04.2026

  • 54 Безпристрастен

    5 16 Отговор
    Не разбирам,защо,каква е причината,руският Генщаб, не прилага тактиката на сраел ,а днес и на персите? Какво още ги дундуркат и пазят? Да нямат необходимите средства,е пълна заблуда използвана от определени медии. Превръщаш цялата им инфраструктура в руини буквално за седмица! От въздух,вода ,под вода ,няма пътища,жп възли, мостове,тунели.Не удряш градска инфраструктура,а там- където е болната точка.А руснака,четири години ги пази и жали.

    Коментиран от #62, #69, #103

    10:14 07.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дон Корлеоне

    8 5 Отговор
    Хаяско кога ще изпрати хора на луната?

    Коментиран от #59

    10:15 07.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Стьопа

    13 5 Отговор
    Кoпейджоси, слагайти цъpвулити и заминавайти за фронте, да си опрайти оскъдното битие! Пyтинката дае хароши деньги! Кой се върне жъ живей кат европейц!

    10:22 07.04.2026

  • 59 Детствен 60г. русофил

    11 4 Отговор

    До коментар #56 от "Дон Корлеоне":

    Той късия до Киев не може да прати хора ти питаш кога до луната,,,,,,,, еми веднага щом въскръсне айтолаха в негова чест.

    10:23 07.04.2026

  • 60 Стьопа

    13 3 Отговор
    Русия не е държава, щом нема президентин! Пyтинката щом са крий у землянка, начи нелегален!

    10:25 07.04.2026

  • 61 ссс

    14 3 Отговор
    Ударете Кремъл! Цялото зло е съсредоточено там!

    10:25 07.04.2026

  • 62 Това е нивото на руската армия.

    12 5 Отговор

    До коментар #54 от "Безпристрастен":

    Изключително ниско. Изобщо как сравняваш израелската и руската армия, като нямат нищо общо. Израел като цяло е светлинни години пред Русия. Превзеха въздушното пространство на Иран за няколко дни, а руската армия петата година не може да превземе въздушното пространство на Украйна.

    Коментиран от #66

    10:25 07.04.2026

  • 63 Мишел

    12 4 Отговор
    България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. България ще произвежда дронове съвместно с Украйна. Това бе договорено по време на посещението на служебния премиер Андрей Гюров в Киев. Производството на безпилотни летателни апарати ще се осъществи по програмата на Европейския съюз SAFE - европейският инструмент за превъоръжаване. Предвижда се използване на иновативни технологии, тестовете им и специално сътрудничество в областта на защита срещу атаки с дронове. Това споразумение ни дава възможност да се възползваме от украинския опит, а за Украйна има възможност да развива производство далеч от войната, в един по-сигурен формат, обяви Гюров на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски.

    Коментиран от #68, #82

    10:26 07.04.2026

  • 64 ссс

    9 4 Отговор
    Володимир Олександрович Зеленски е единственият лидер на украинската държава!

    10:28 07.04.2026

  • 65 Стьопата

    15 6 Отговор
    Виждам только отчаяние във воплите на русофилити, понеже пyтинката веке немое обърне войната! Укpите всеки ден освобождават, и когато освободят всьо, ни са знай дал жъ са спрат! Слава Украине! Хероям слава!

    Коментиран от #72, #74, #87

    10:30 07.04.2026

  • 66 Хаха

    3 8 Отговор

    До коментар #62 от "Това е нивото на руската армия.":

    А затова ли има песен "Бум, бум Тел Авив"... Щото мошетата са "превзели" Иран!?

    Коментиран от #70

    10:31 07.04.2026

  • 67 Да , няма

    3 8 Отговор
    Има Орешник и сармат и ядрени ракети няколко хиляди

    Коментиран от #78

    10:33 07.04.2026

  • 68 Гост

    5 9 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    Правителството на Гюро ще е аут след 20-тина дни!
    Новият парламент и правителство може да хвърли това споразумение с бандерите в канала...

    Коментиран от #90

    10:33 07.04.2026

  • 69 Европеец

    7 8 Отговор

    До коментар #54 от "Безпристрастен":

    Прав си, така е..... За всичко е виновен либералния руски президент Путин....ГЩ знае Какво трябва да направи и ще го направи, ако Путин на не се бърка в работата им.... Пета година как почна и нищо от целите на СВО не е изпълнено..... На Путин не достигат войници, а го е страх да обяви мобилизация, А и прибегна до северно кореици да реши въпроса в курска област......та Путин се оплете яко..... Буксува на фронта, а и няма изглед да тръгне по правия път.....

    Коментиран от #73

    10:33 07.04.2026

  • 70 Стьопата

    13 5 Отговор

    До коментар #66 от "Хаха":

    БУМ БУМ, МАСКВА!

    Коментиран от #76

    10:33 07.04.2026

  • 71 Владимир Путин, президент

    11 2 Отговор
    "...няма защита..."

    А си ходи домой някой ру3ки блогър комай се не сеща, так таварищи ? Украйна , втория Афганистан за пропадлите ру3ки чaлми☝️

    10:34 07.04.2026

  • 72 Ако не се лекуваш поради липса на болниц

    5 7 Отговор

    До коментар #65 от "Стьопата":

    ....всеки се обеси

    Коментиран от #80

    10:34 07.04.2026

  • 73 ссс

    12 3 Отговор

    До коментар #69 от "Европеец":

    Оооо! Блатата кипят...паника...Всичко е изгубено! Всичко е изгубено!!! Въздухът мирише на революция.

    10:34 07.04.2026

  • 74 Хаха

    2 7 Отговор

    До коментар #65 от "Стьопата":

    Кво "освобождават" бандерите бе, Стьопа!?
    Единственото от което се освобождават осве територии е собственото, особено мъжко население!

    10:35 07.04.2026

  • 75 Пропагандни Истини

    2 6 Отговор
    Заслужавате Дарвин награда заради тая визия.Предпочитам да го чуя лично от руските блогъри че им нямам вяра на атлантическите медии дето ги цитират.

    10:37 07.04.2026

  • 76 Хаха

    2 7 Отговор

    До коментар #70 от "Стьопата":

    Няма такава песен за "любимата" ти МАсква, Стьопа, колкото и да ти се иска!
    Има само "Бум, бум, Тел Авив"!

    Коментиран от #93

    10:38 07.04.2026

  • 77 Крепостен на Хартиената мечка

    9 1 Отговор
    Защо живеем по Zле от Папуа Нова Гвинея???

    10:39 07.04.2026

  • 78 Европеец

    4 6 Отговор

    До коментар #67 от "Да , няма":

    Има, ама либералния Путин го е страх да ги използва, а това е единственият шанс Путин да обърне хода на войната....

    10:39 07.04.2026

  • 79 Дядо от село

    11 1 Отговор
    Русия започна да сваля гащи...

    Коментиран от #89

    10:41 07.04.2026

  • 80 Стьопата

    11 1 Отговор

    До коментар #72 от "Ако не се лекуваш поради липса на болниц":

    Много си зъл сегодня! Ни са нервирай, нещата нема се подобрят! Украйна излиза от дупката, веке е военна машина със собствено производство, по добро от руското!

    10:41 07.04.2026

  • 81 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    12 1 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #86

    10:44 07.04.2026

  • 82 Разбрах те

    2 9 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    От България заемите и изплащането им към финансовият инструмент SAFE, а от Украйна какво?

    10:45 07.04.2026

  • 83 Орк на тротинетка 🧌🛴

    11 0 Отговор

    До коментар #21 от "Дескe Ma":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    10:45 07.04.2026

  • 84 стоян

    13 2 Отговор
    Другаре путинофили интересното е дали мюслюманската федерация ще издържи до есента на тия всекидневни удари и палежи на големи заводи рафинерии и терминали - всеки ден по два или три завода горят и затварят а до есента има 180 дни - сигурен съм че путин ще вдигне белия чаршав

    10:46 07.04.2026

  • 85 Реалност

    5 1 Отговор

    До коментар #21 от "Дескe Ma":

    Спрямо реалността точния израз е 🍌опитват се 🍌 и за да сме още по-точни опитват се вече пета годин с успех клонящ към 0

    получава се точно обратно на което искат

    10:47 07.04.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 😂😂😂😂😂

    1 7 Отговор

    До коментар #65 от "Стьопата":

    Стефчо, мама, издухай си носа и изчезвай.

    10:51 07.04.2026

  • 88 ру БЛАТА

    7 0 Отговор

    До коментар #86 от "Яликин":

    Не се пали колега нали ще има красна пабиеда...ВСЕ НЯКОГА 🤩🤡🍌

    Коментиран от #91

    10:51 07.04.2026

  • 89 НЕМОЖАЧи.ру

    9 1 Отговор

    До коментар #79 от "Дядо от село":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация деолимпиядизация демъдуризация деиранизация деБлогеризация депопулация деИнтерНЕТефикация...

    10:52 07.04.2026

  • 90 НеБСП

    6 3 Отговор

    До коментар #68 от "Гост":

    Не ме очудва, че всяко едно про-руско правителство има за цел да остави българите без пари и без работа. Про-руските правителство се грижат като добри.роби за интересите на господарите си.

    10:53 07.04.2026

  • 91 Белана

    1 7 Отговор

    До коментар #88 от "ру БЛАТА":

    Важното е едно и само едно и това е да няма държава Украйна. Свиквайте, натам се движим. Най-долното племе на Европа - говоря за укробандерите от Галиция - Лвов и Ивано-Франковск.

    10:56 07.04.2026

  • 92 Какви Руските военни блогъри

    5 8 Отговор
    Явно това са Трите Анонимни Източника, Които Пожелаха да Останат Анонимни.

    Чакаме сега да видим какво ще ни кажат Украинските Анонимни Блогъри - вероятно, че Украйна спечели воната още в първи месец, а сега просто се водят мирни преговори в които Русия не искала да признае поражението и съответно продължава да воюва с лопати, съдомиялни и други фантасмагории.

    10:56 07.04.2026

  • 93 Защото

    6 1 Отговор

    До коментар #76 от "Хаха":

    Има радикализирани и глупави антисемити, които са преиначили оригинала на песента, която е от 1961г.

    10:57 07.04.2026

  • 94 Олга

    3 9 Отговор
    ISW пак със старата песън с перални и лопати демек Русия изнемогва. Да, това е война с НАТО и всичките западни военни заводи работят за Украйна и руската защита естественно е обект на постоянни предизвикателства Но се справя добре. Тя има
    Многослойна система: Русия разработва многостепенна защита, включваща зенитно-ракетни комплекси (като „Панцир-С“, „Тор“, „Бук“), мобилни огневи групи и средства за радиоелектронна борба (РЕБ).Радиоэлектронная борьба (РЭБ): Это основной метод подавления дронов. Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК): Специальные антидроновые ружья, защитные конструкции в това число.
    Да не берат грижи за Русия милосърдните душички.

    Коментиран от #99, #109

    11:04 07.04.2026

  • 95 Нов

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    Или край на войната, Украйна победи и няма смисъл от помощи за Украйна.
    Остава само да им възстановим населението, че се смалиха с 15 милиона.

    Коментиран от #101

    11:06 07.04.2026

  • 96 А бе кух

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "що така":

    бил си и т@п.Що така?

    11:11 07.04.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Стьопата

    5 3 Отговор
    БУМ БУМ БУМ БУМ БУМ БУМ БУМ БУМ МАСКВА!

    11:24 07.04.2026

  • 99 Ехееее

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Олга":

    Трябва да отидеш на ушен и очен лекар,не само да се перчиш с имперско самочувствие.

    11:56 07.04.2026

  • 100 Сульо красний

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Има,ръси го,ти като си се научил да пишеш,защо го нямаш??

    11:59 07.04.2026

  • 101 А бе кух

    5 0 Отговор

    До коментар #95 от "Нов":

    Личи,че си нова копейка.По вече си от старите.

    Коментиран от #105

    12:02 07.04.2026

  • 102 Объркал си се

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Груз 200":

    Дерусофикацията върви с пълна сила.

    12:04 07.04.2026

  • 103 Пръцко мамин

    8 0 Отговор

    До коментар #54 от "Безпристрастен":

    В Украйна също живеят руснаци,толкова ли не можеш да затоплиш?

    12:09 07.04.2026

  • 104 Евроатлантик

    10 0 Отговор
    Новите gанни от Генералния щаб на Уkрайна
    noкaзват, че през послеgния gен Русия е загубила
    980 военнослужещи. Уkраuнсkиmе военни
    проgължават ga се бият с Врага, унищожaвaйku
    1945 gрона и 65 артилерийсkи системи през
    послеgните 24 часа. Общите pycku бойни загуби
    om 24 eBpyapu 2022 2. go 7 anpuл 2026
    г. се оценяват на:
    Личен състав - близо 1305 470 (+980):
    Taнкове - 11 841;
    Бронирана бойна технuka-24 364 (+4);
    Apmuлepuúcku cucтеми - 39 562 (+65);
    Рeakтивни системи със залпов огън-1722 (+3),
    Cucmeми 3a npотововъздушна oтбрана - 1340 (+2);
    Самолети 435.
    Хеликоптери- З50;
    Оперативно-mаkmuчесku безпилотни летателни апарати-223 341(+1 945);
    Kpилamu pakemu - 4517;
    Kopa6u/лодки - ЗЗ;
    подводници -2;
    АВтомобилно оборуgване и резервоари за гориво
    87,862 (+248);

    12:15 07.04.2026

  • 105 теб

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "А бе кух":

    също ще забременим ....

    Коментиран от #110

    12:28 07.04.2026

  • 106 Григор

    1 3 Отговор
    " Няма защита срещу украинските дронове"
    Бре-й-й-й-й-й, работата е сериозна. А срещу "Орешник" има ли? Защото в момента се обсъжда именно това, че предстои удар с това оръжие срещу предприятия произвеждащи военна продукция.

    Коментиран от #115

    12:38 07.04.2026

  • 107 мишелка

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Мишел":

    искам да те поканя за празника на спа - джакузи хубава храна но после не обещавам нищо - най много да ти спукам някоя ка@№л@на вена сещаш се къде намират -послено те мазах с мехлем на професор мермерски

    Коментиран от #111, #112

    12:38 07.04.2026

  • 108 Оня ден

    0 0 Отговор
    свалих дрона на сина на комшията с руло тоалетна хартия. Позиционирал го да гледа през прозореца на външната тоалетна, но си получи заслуженото. После с един як шуут с албанските маратонки му го върнах през оградата. Дрон за 1 500 евро стана на кабеляк и платки, сам си е виновен. После дойде баща му да ми досажда, но му показах балтията и избега с 200.

    Коментиран от #125

    12:41 07.04.2026

  • 109 Ехааааа

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Олга":

    Като е толкова мощна и добре въоражена Русия,защо се мота пета година в Украйна? Има неща които не са ти ясни или не знаеш!!

    13:03 07.04.2026

  • 110 А бе кухи

    1 0 Отговор

    До коментар #105 от "теб":

    Хайде елате,чакам ви. ще ви резна ония работи и ще ви ги закича като брошки

    13:07 07.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Така ли бе,

    2 1 Отговор

    До коментар #107 от "мишелка":

    След като си интелектуално кръгла нула,искаш да изкараш обратен човека,който пише истини?? Не ти ли бръмва в тиквата,че този човек има семейство и може да ти се случат случки?

    Коментиран от #114, #117

    13:17 07.04.2026

  • 113 Журналист си е диагноза

    2 2 Отговор
    Руските блогъри къде блогват? Нали до вчера писахте, че в Русия е спрян интернета и сожиялните мрежи!?

    Коментиран от #126

    13:20 07.04.2026

  • 114 верно ли ме заплашваш

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Така ли бе,":

    виже сега п@@омяр когато си решил да заплашваш някой -първо помисли дали можеш след това ок давай никога не се знае дали някой няма да ти скача на главата - а дали въпросния има семесйтво през.... к.... а ми е джендъри

    Коментиран от #116, #118, #120, #122, #123

    13:27 07.04.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 верно ще

    0 1 Отговор

    До коментар #112 от "Така ли бе,":

    прегърнеш дебелия -

    Коментиран от #119

    13:37 07.04.2026

  • 118 Така ли бе

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "верно ли ме заплашваш":

    И на мен ми дреме на.к........че само след две плесници ще препълниш потурите,селски тарикат!! Не се мисли за анонимен!!

    13:38 07.04.2026

  • 119 Така ли бе издухан

    1 0 Отговор

    До коментар #117 от "верно ще":

    А не искаш ли безплатно вадене на кътници??

    13:40 07.04.2026

  • 120 Нее бе

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "верно ли ме заплашваш":

    ще те дундурка............

    13:41 07.04.2026

  • 121 А бе смотан

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    Тези а с въздушните пушки ,украинците ще ги изтрепят като хлебарки.............ха ха ха ха ха ха ха.............

    13:43 07.04.2026

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Сельооо

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "верно ли ме заплашваш":

    Той не заплашва,само предупреждава!!

    13:49 07.04.2026

  • 124 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор
    Урки блогъри с пропаганда на руски език 😛. Дизелът в Европа наближи 3€, а в крайна няма дизел без купони. В Европа поскъпва с 20 цента седмично. Май месец на червения килим по корем с "челобитная" пред Путин.

    Коментиран от #128, #142

    13:50 07.04.2026

  • 125 Хи хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Оня ден":

    Свалил си на баба си прашките

    13:52 07.04.2026

  • 126 Простьо Тъпов

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Журналист си е диагноза":

    Ви сте с диагноза копей,не журналистите!!

    13:54 07.04.2026

  • 127 Бандероукроп

    0 2 Отговор
    Няма нафта, няма газ, но Урсула е със нас! 🤣😀🤣😀😛

    13:55 07.04.2026

  • 128 Сельо красний

    2 1 Отговор

    До коментар #124 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И в Русия няма да има горива. Зеленски като се потруди върху останалите рафинерии,тогава ще те видя какви ще ги калъпиш!

    Коментиран от #130

    13:57 07.04.2026

  • 129 Само питам

    0 0 Отговор
    Май месец дизелът ще удари 5€. С какво ще карат хляб в селата? С какво ще се движат пожарните, полицията и линейките? Благодарете на крайна и зеления мухъл.

    13:59 07.04.2026

  • 130 Хахаха!🎺🥳😀

    0 1 Отговор

    До коментар #128 от "Сельо красний":

    Всички руски рафинерии без изключение работят и имат НЕФТ, за разлика от бандеровските.

    Коментиран от #141

    14:00 07.04.2026

  • 131 Рублевка

    0 1 Отговор
    В Европа нефт имат само Норвегия и Русия. Няма нефт и газ, няма обработка на земята. Европа има запаси от пшеница за няколко месеца. Западна Европа ще изкупи и пшеницата на бедните страни членки и в България ще последва ЛЮТ ГЛАД И БУНТОВЕ.

    Коментиран от #137, #138

    14:10 07.04.2026

  • 132 Васил

    2 0 Отговор
    Рашистите вмвсто да вземат Киев за три дни я направиха по силна и независима даже няма толкова военно подготвена страна като Украинската.

    15:06 07.04.2026

  • 133 А на 24.02.2022 влезнаха 200 000

    2 0 Отговор
    целта си за 2026 г. от 409 000 наемни войници.
    -;-
    Сега имали челта за 409 000!

    коко ли солдати загубиха от Рашмахта!

    15:50 07.04.2026

  • 134 Кал лъжи и пияници

    2 0 Отговор
    Е днешна тинеста просия, разпада е неизбежен ,вече го виждат и най-вернити блатари на късия гномак от калното мазе.......🤣🤣🤣🤣😂😂😂

    16:15 07.04.2026

  • 135 Лука

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "що така":

    Зеленски е герой, защитава родината си! Смрадливите копейки нямат родина,опитват да седят на два стола !

    18:02 07.04.2026

  • 136 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Груз 200":

    Фашизма е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашизма !

    18:07 07.04.2026

  • 137 Ами да

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Рублевка":

    След като последват ЛЮТИ БУНТОВЕ,първата ни задача е да се отървем от вас!

    18:13 07.04.2026

  • 138 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #131 от "Рублевка":

    Не се хвали със суровини ,а рашистите да си ходят и русия да стане нормална държава ! Не нормално е да диктуваш външната политика на съседите си (Украйна, Армения , Грузия и др)

    18:15 07.04.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Мухахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Блатарите опитаха и с приклади да се бранят от украинските дронове,но не се получава.В тубата има видеа да се пукнеш от смях.

    18:19 07.04.2026

  • 141 Сельо красний

    1 0 Отговор

    До коментар #130 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Ще видим до кога.Заленски ще се погрижи и за останалите руски рафинерии-КАКТО ТРЯБВА!!

    18:24 07.04.2026

  • 142 Пръдльовче полублатно

    1 0 Отговор

    До коментар #124 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    В Европа дизела е 2.40 евро Ама знаеш ли колко е там средната заплата ? Толкова,колкото дори и не си сънувал щастливецо"!!

    18:30 07.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания