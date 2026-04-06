Новини
Свят »
Прекомерни разходи за подкрепа на икономиката! Задава се бюджетна криза в ЕС

6 Април, 2026 19:33 1 653 65

  • европейски съюз-
  • урсула фон дер лaйен-
  • петрол-
  • газ-
  • ормузки проток

В много държави от ЕС вече се въвеждат или обсъждат мерки за ограничаване на ръста на цените на горивата

Снимка: Shutterstock
Европейската комисия (ЕК) е предупредила правителствата на страните от Европейския съюз за риска от бюджетна криза, която може да възникне поради прекомерни разходи за подкрепа на икономиката в условията на поскъпване на цените на енергийните ресурси, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

В много държави от ЕС вече се въвеждат или обсъждат мерки за ограничаване на ръста на цените на горивата. Сред тях са субсидии за електроенергия, намаляване на данъчната тежест и установяване на ценови тавани. В Брюксел обаче отбелязват, че такива мерки трябва да имат временен и ограничен характер. Европейската комисия се опасява, че продължителната и мащабна подкрепа ще засили инфлационния натиск и ще увеличи бюджетния дефицит.

"Това е обща задача на Европейската комисия. Това, което се случва в един сектор на икономиката, може да се отрази на цялото общество“, заявява пред FT еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. По думите му, ЕК помага на страните при избора на инструменти за подкрепа, като отчита техните бюджетни ограничения.

Повод за безпокойство стана енергийната криза, предизвикана от ескалацията на конфликта в Близкия изток, по-специално спирането на корабоплаването в Ормузкия проток — ключов маршрут за доставките на петрол и втечнен природен газ. Това доведе до скок в цените на горивата в Европа и САЩ.

Настоящата ситуация, уточняват от FT, може да се превърне в третата сериозна икономическа криза за Европейския съюз през последните шест години след пандемията от COVID-19 и икономическите последици от руско-украинския конфликт. Нивото на държавния дълг в ЕС се е повишило от 77,8% от БВП през 2019 г. до 82,1% към края на миналата година.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да искат

    37 2 Отговор
    От зеленски. Толкоз години му даваха, сега да връща

    Коментиран от #6, #10

    19:35 06.04.2026

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    27 2 Отговор
    Надявам се и горещо пожелавам на ЕС - 1993 г БГ

    19:38 06.04.2026

  • 3 САНДОКАН

    30 1 Отговор
    Краят е близо

    19:39 06.04.2026

  • 4 Кво общо

    13 1 Отговор
    Има бомбенето на Русия от ЕС...с някаква си криза...

    19:39 06.04.2026

  • 5 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 24 Отговор
    Ква криза в ЕС бре....те спукаха от бомбене Путин.

    19:40 06.04.2026

  • 6 Мечо ПУХ

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да искат":

    Не са давали , а са си ги делили. Затова нищо няма да се връща.

    19:40 06.04.2026

  • 7 Каква

    24 1 Отговор
    криза бре тука сме с левро ?

    19:42 06.04.2026

  • 8 Дзак

    27 1 Отговор
    Тъй като не могат да въздействат на САЩ и Иран да спрат ударите, могат поне да премахнат санкциите.

    Коментиран от #13, #16

    19:43 06.04.2026

  • 9 Факти

    31 0 Отговор
    Прекомерни разходи за подкрепа на икономиката! Задава се бюджетна криза в ЕССР

    19:43 06.04.2026

  • 10 днес

    34 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да искат":

    Защо? Нали ЕСср е много силен и единен??? Нали еврозоната е стабилност??? И какво стана - фалит и бежЪ!!!

    Коментиран от #14

    19:43 06.04.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    16 2 Отговор
    Тия в криза бомбят другите с "процъфтяваща" икономика.

    19:44 06.04.2026

  • 12 Дориана

    36 2 Отговор
    Сега ли се сетиха за бюджетната криза да продължават да дават милиони на корумпирана Украйна и ще наблюдаваме как Европейския съюз се разпада, защото отдавна загуби ценностите върху които беше изграден.

    Коментиран от #28

    19:44 06.04.2026

  • 13 Объркана копейка

    1 15 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Защо да ги махат ?
    Санкциите помагат за развитието на икономиката.

    19:45 06.04.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 22 Отговор

    До коментар #10 от "днес":

    Тия дето "фалират" разбомбиха Путин отвсякъде....

    Коментиран от #20

    19:46 06.04.2026

  • 15 Bye bye Европейски съюз

    20 1 Отговор
    Интересно как евро валутата която няма никакво покритие се кодира толкова високо или някой нарочно и тенденциозно я държи на тези нива.
    Това че Европа вкара в горива и ги плаща в долари е положително за нас но пък от друга страна ми е нищо не произвеждаме за да изнасяме и високото евро не ни притеснява както примерно Швейцария която се намеси за да свали франка. Европейската централна банка си пуска курсове които явно я устройва странно по каква причина и каква е целта

    Коментиран от #19

    19:47 06.04.2026

  • 16 Zzzaxaрова

    2 8 Отговор

    До коментар #8 от "Дзак":

    Санкциите ни правят по-силни!

    19:47 06.04.2026

  • 17 Путине, Путине...

    1 19 Отговор
    Един уж "фалирал" ЕС ти подпали Русията....буквално и преносно.

    Коментиран от #21

    19:48 06.04.2026

  • 18 Ами

    30 0 Отговор
    Ала бала ... Шменти капели :)
    През 2008 година барел петрол струваше 150$,
    горивата бяха стигнали 2.40-2.50 лева или 1.25 евро.
    Сега петрола е 112$ за барел, а горивата са 1.70-1.80 евро.
    Някой може ли да обясни защо е така?

    Коментиран от #33

    19:48 06.04.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 13 Отговор

    До коментар #15 от "Bye bye Европейски съюз":

    Е па оди при Путин....щом са сбогуваш с ЕС....никой не та спира.

    Коментиран от #25, #30

    19:49 06.04.2026

  • 20 Тъй тия дето фалираха

    13 3 Отговор

    До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Сега с тези високи цени на горивата ще си оправят дефицита и странно защо плахо но неминуемо настъпват към полската граница. Според розовите понита сигурно нещо ми се привижда но според картите на източния фронт нещата като че ли са реални

    19:50 06.04.2026

  • 21 Гробар

    23 3 Отговор

    До коментар #17 от "Путине, Путине...":

    Мани Путин. Гледай утре дечицата ти да не ровят по кофите, че България нищо не произвежда.

    Коментиран от #24

    19:51 06.04.2026

  • 22 Путине

    2 11 Отговор
    Оръжие на ЕС избива руснаци...Българско оръжие също трепе руснаци....ние все фалираме, а вас все ви избиват....

    19:51 06.04.2026

  • 23 Ачо от ПП

    19 2 Отговор
    Да дръпнем още един заем от 90 милиарда за Украйна и да въвеждаме режима на тока и купонна система. Важното в там да са си добре хората.

    Коментиран от #26

    19:51 06.04.2026

  • 24 Мен ме остави

    1 10 Отговор

    До коментар #21 от "Гробар":

    По добре, отколкото да ми избият децата в некаква малоумна война, като тази на Путин.

    Коментиран от #27

    19:52 06.04.2026

  • 25 Гробар

    14 2 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Как пък един евроатлантик не остави детенцето си да учи в българския европейски рай, а всички ги пратиха на запад. За евроатлантика България е единствено място за крадене.

    Коментиран от #29

    19:53 06.04.2026

  • 26 ЗАПОРИРАНИТЕ АВОАРИ НА ПУТИН

    2 12 Отговор

    До коментар #23 от "Ачо от ПП":

    Са над 230 милиарда....с техните пари, по техните глави

    19:54 06.04.2026

  • 27 Гробар

    8 3 Отговор

    До коментар #24 от "Мен ме остави":

    Евроатлантиците ни готвят за източен фронт. Не фланг, а фронт. Радев също е евроатлантик.

    Коментиран от #32, #34

    19:54 06.04.2026

  • 28 Гресирана ватенка

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    Това не бива да ти пречи да продължиш да шиеш в з а д н и к а.

    19:54 06.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #25 от "Гробар":

    БЪЛГАРИЯ Е ЕС И НАТО.....Учат децата на Запад или в БГ, все е ЕС.....

    Коментиран от #31

    19:55 06.04.2026

  • 30 Смехурко

    12 2 Отговор

    До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Тук говорим за икономика и покритие на валути а не за Путин или розови понита. Явно не разбираш колко е голяма границата между популизъм европейска политика и икономика и реалната стойност на европейската валута която няма никакво покритие.
    Смехурко с лесна земята не съм путинист нито розово пони като теб

    19:56 06.04.2026

  • 31 Гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Хвърляй тогава българския паспорт и чупката.

    Коментиран от #37

    19:57 06.04.2026

  • 32 Оди у Въш.кар.истан

    2 7 Отговор

    До коментар #27 от "Гробар":

    Там е по-спокойно.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?

    Коментиран от #36

    19:57 06.04.2026

  • 33 Милен

    7 5 Отговор

    До коментар #18 от "Ами":

    Ами нормално е цената на горивата не зависи само от цената на петрола а и от разходите за производство и доставка. Имаме си зелена сделка, акцизи и данъци които не зависят от котировките на борсите, да не забравяме и санкциите, така че е напълно нормално цените да се вдигат

    Коментиран от #41

    19:57 06.04.2026

  • 34 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "Гробар":

    От пет години все на фронта ни пращат.......виж БГ оръжието е много търсено в Украйна.

    19:57 06.04.2026

  • 35 Ццц

    6 1 Отговор
    Урсуляка няма какво да се тревожи за европейските си поданици. Има си домашен любимец в киевската канализация и ТО гори много. По 90 млрд. на година.

    19:57 06.04.2026

  • 36 Гробар

    7 1 Отговор

    До коментар #32 от "Оди у Въш.кар.истан":

    Има още работа за вършене тука. Първо да изтрепеме евроатлантиците до един, после свят широк.

    Коментиран от #38

    19:59 06.04.2026

  • 37 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Гробар":

    Българския "ПАСПОРТ" е паспорт на ЕС....ама кой да знай

    19:59 06.04.2026

  • 38 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 3 Отговор

    До коментар #36 от "Гробар":

    Е па все ги трепете от 36 години насам, ама нещо не става.

    20:01 06.04.2026

  • 39 Саш и европа са в мега фалит

    11 1 Отговор
    Не останаха числа във вселената за да се опишат задълженията им🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #40

    20:02 06.04.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #39 от "Саш и европа са в мега фалит":

    Тия в мегафалита, бомбят другите, нефалиралите...да не верваш.

    20:06 06.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ееее...време

    6 3 Отговор
    беше...щом влезнахме и се почнаха с кризите, сега ще си припомним 90-те год. Язък за левроидиотите

    Коментиран от #43

    20:13 06.04.2026

  • 43 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ееее...време":

    Ква криза бе....горивата растат, задръстванията по улици и магистрали на свършват...

    20:20 06.04.2026

  • 44 Дика

    6 1 Отговор
    Ами ддс и акцизи да се плащат до размера, в който бяха като сума върху цената на петрола преди да поскъпне, какво толкова се умува. И така горивата ще поскъпнат само с процента на увеличението на петрола, т.е. горницата да не се облага с ддс и акциз. Иначе крайната цена много се товари от държавите.

    Коментиран от #50

    20:36 06.04.2026

  • 45 Спокойно, за

    2 0 Отговор
    България такава опасност няма. Както винаги, мерките за "подпомагане" на хората тук са пълен тестис!

    20:38 06.04.2026

  • 46 Баба Гошка

    3 1 Отговор
    Няма страшно! Наште дуппеддавци продажби ще дръпнаг едни 50 милиардацеврака да дадат на франция, германия, италия, гърция и т.н. да имат да харчат. И на украйна безплатно от всичко и пари да имат за златни пиккала и бидетта, че само тоалетнитте да са златни не е комплект

    20:38 06.04.2026

  • 47 ген майор лейтенант Мутафчийски

    2 3 Отговор
    Единственото решение е да не се излиза. Пълен локдаун. Пак повтарям - да не се излиза.

    20:39 06.04.2026

  • 48 Баце ЕООД

    1 0 Отговор
    ЕС си плаче за комунизъм

    20:41 06.04.2026

  • 49 Не, Не, Не

    3 0 Отговор
    "Повод за безпокойство стана енергийната криза, предизвикана от ескалацията на конфликта в Близкия изток".Не, повода е отказа от руски енергийни ресурси. Вие си го избрахте. Много голяма грешка.

    Коментиран от #52, #55

    20:52 06.04.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Дика":

    А откъде ша дойдат парите за увеличената МРЗ от 01.01.2026....или за увеличаване на пенсиите от 01. 7.2026г.

    Коментиран от #57

    20:53 06.04.2026

  • 51 000

    4 0 Отговор
    Важно е да се вдигат военните бюджети. С европа е свършено за десетилетия напред, ако изобщо остане нещо от европа.

    Коментиран от #53

    20:54 06.04.2026

  • 52 Санкции за Путин.

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Не, Не, Не":

    Сам се надяна на големия к.... Ние сме НАТО и ЕС....ползваме облаги, ша изпълняваме и. Задължения....

    20:57 06.04.2026

  • 53 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "000":

    ЕС бомби Путин.....факт.....иначе ЕС от създаването си все свършва.

    20:59 06.04.2026

  • 54 Феникс

    3 0 Отговор
    Направо загинахме след тази еврозона и петролната криза която създаде оранжевият коун! Но така става когато се кчиш на титаник докато потъва, давиш се!

    Коментиран от #58

    20:59 06.04.2026

  • 55 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Не, Не, Не":

    Ние си щракане с пръсти. Ядем, поеми дамаджани сушим....

    21:01 06.04.2026

  • 56 Тия Кретени !

    1 0 Отговор
    Не Разбраха ли !

    Че политиката е Зависима от Парите !

    И Щеш не щеш !

    Ще хтрябва да следваш !

    Определена Такава !

    Според Средствата необходими за съответната политика !

    21:13 06.04.2026

  • 57 Дика

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Увеличението е заложено в закона доста преди изобщо някой тук да знае, че март тази година ще има война в Иран. А и ако утре войната приключи и старите цени се върнат, никой няма да отмени новата МРЗ и пенсиите.

    Коментиран от #60

    21:13 06.04.2026

  • 58 Бате Георги

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Феникс":

    Как точно еврозоната ти вдигна цените?

    21:15 06.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "Дика":

    Откъде ша дойдат парите за увеличението...ако не от данъци а акцизи....а някой предлага намалението на акцизи и данъци за да паднат цените....иначе закона е на хартия, което нищо не значи... Нема ли паре пак ша теглим...Заеми.

    21:45 06.04.2026

  • 61 Провал

    2 0 Отговор
    Урсулската диверсификация закопа еврпейската икономика. Едва ли има нормален човек който да очаква нещо положително за европейската индустрия от една помощник акушерка...

    Коментиран от #64

    22:06 06.04.2026

  • 62 Оставка

    2 0 Отговор
    Урсула обеща че след като се разкачим от Русия, Европа ще процъфти икономически. Е, къде сме сега с американския внос на петрол и газ?!

    Коментиран от #65

    22:09 06.04.2026

  • 63 Гогата Чаушев

    2 0 Отговор
    Пак ли, по-добре да изберем Копейкин с мнозинство за да ни изкара от ЕС и да ни вкара в състава на РФ. Както неговия идол Живков искаше да ни вкара в състава на СССР. Проблема е, че колкото тогава ни искаха в състава на СССР, толкова и сега ще ни поискат в РФ...

    22:56 06.04.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Провал":

    Урсула бомби ...Путин.

    22:58 06.04.2026

  • 65 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Оставка":

    Ние пием пеем пушим и дамаджани сушим.

    22:59 06.04.2026