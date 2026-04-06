Прекомерни разходи за подкрепа на икономиката! Задава се бюджетна криза в ЕС

Европейската комисия (ЕК) е предупредила правителствата на страните от Европейския съюз за риска от бюджетна криза, която може да възникне поради прекомерни разходи за подкрепа на икономиката в условията на поскъпване на цените на енергийните ресурси, пише Financial Times, цитиран от Фокус.

В много държави от ЕС вече се въвеждат или обсъждат мерки за ограничаване на ръста на цените на горивата. Сред тях са субсидии за електроенергия, намаляване на данъчната тежест и установяване на ценови тавани. В Брюксел обаче отбелязват, че такива мерки трябва да имат временен и ограничен характер. Европейската комисия се опасява, че продължителната и мащабна подкрепа ще засили инфлационния натиск и ще увеличи бюджетния дефицит.

"Това е обща задача на Европейската комисия. Това, което се случва в един сектор на икономиката, може да се отрази на цялото общество“, заявява пред FT еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. По думите му, ЕК помага на страните при избора на инструменти за подкрепа, като отчита техните бюджетни ограничения.

Повод за безпокойство стана енергийната криза, предизвикана от ескалацията на конфликта в Близкия изток, по-специално спирането на корабоплаването в Ормузкия проток — ключов маршрут за доставките на петрол и втечнен природен газ. Това доведе до скок в цените на горивата в Европа и САЩ.

Настоящата ситуация, уточняват от FT, може да се превърне в третата сериозна икономическа криза за Европейския съюз през последните шест години след пандемията от COVID-19 и икономическите последици от руско-украинския конфликт. Нивото на държавния дълг в ЕС се е повишило от 77,8% от БВП през 2019 г. до 82,1% към края на миналата година.