Прекомерни разходи за подкрепа на икономиката! Задава се бюджетна криза в ЕС

Европейската комисия (ЕК) е предупредила правителствата на страните от Европейския съюз за риска от бюджетна криза, която може да възникне поради прекомерни разходи за подкрепа на икономиката в условията на поскъпване на цените на енергийните ресурси, пише Financial Times, цитиран от Фокус.
В много държави от ЕС вече се въвеждат или обсъждат мерки за ограничаване на ръста на цените на горивата. Сред тях са субсидии за електроенергия, намаляване на данъчната тежест и установяване на ценови тавани. В Брюксел обаче отбелязват, че такива мерки трябва да имат временен и ограничен характер. Европейската комисия се опасява, че продължителната и мащабна подкрепа ще засили инфлационния натиск и ще увеличи бюджетния дефицит.
"Това е обща задача на Европейската комисия. Това, което се случва в един сектор на икономиката, може да се отрази на цялото общество“, заявява пред FT еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. По думите му, ЕК помага на страните при избора на инструменти за подкрепа, като отчита техните бюджетни ограничения.
Повод за безпокойство стана енергийната криза, предизвикана от ескалацията на конфликта в Близкия изток, по-специално спирането на корабоплаването в Ормузкия проток — ключов маршрут за доставките на петрол и втечнен природен газ. Това доведе до скок в цените на горивата в Европа и САЩ.
Настоящата ситуация, уточняват от FT, може да се превърне в третата сериозна икономическа криза за Европейския съюз през последните шест години след пандемията от COVID-19 и икономическите последици от руско-украинския конфликт. Нивото на държавния дълг в ЕС се е повишило от 77,8% от БВП през 2019 г. до 82,1% към края на миналата година.
1 Да искат
Коментиран от #6, #10
19:35 06.04.2026
2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
19:38 06.04.2026
3 САНДОКАН
19:39 06.04.2026
4 Кво общо
19:39 06.04.2026
5 ГОЛЕМ СМЕХ
19:40 06.04.2026
6 Мечо ПУХ
До коментар #1 от "Да искат":Не са давали , а са си ги делили. Затова нищо няма да се връща.
19:40 06.04.2026
7 Каква
19:42 06.04.2026
8 Дзак
Коментиран от #13, #16
19:43 06.04.2026
9 Факти
19:43 06.04.2026
10 днес
До коментар #1 от "Да искат":Защо? Нали ЕСср е много силен и единен??? Нали еврозоната е стабилност??? И какво стана - фалит и бежЪ!!!
Коментиран от #14
19:43 06.04.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
19:44 06.04.2026
12 Дориана
Коментиран от #28
19:44 06.04.2026
13 Объркана копейка
До коментар #8 от "Дзак":Защо да ги махат ?
Санкциите помагат за развитието на икономиката.
19:45 06.04.2026
14 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #10 от "днес":Тия дето "фалират" разбомбиха Путин отвсякъде....
Коментиран от #20
19:46 06.04.2026
15 Bye bye Европейски съюз
Това че Европа вкара в горива и ги плаща в долари е положително за нас но пък от друга страна ми е нищо не произвеждаме за да изнасяме и високото евро не ни притеснява както примерно Швейцария която се намеси за да свали франка. Европейската централна банка си пуска курсове които явно я устройва странно по каква причина и каква е целта
Коментиран от #19
19:47 06.04.2026
16 Zzzaxaрова
До коментар #8 от "Дзак":Санкциите ни правят по-силни!
19:47 06.04.2026
17 Путине, Путине...
Коментиран от #21
19:48 06.04.2026
18 Ами
През 2008 година барел петрол струваше 150$,
горивата бяха стигнали 2.40-2.50 лева или 1.25 евро.
Сега петрола е 112$ за барел, а горивата са 1.70-1.80 евро.
Някой може ли да обясни защо е така?
Коментиран от #33
19:48 06.04.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Bye bye Европейски съюз":Е па оди при Путин....щом са сбогуваш с ЕС....никой не та спира.
Коментиран от #25, #30
19:49 06.04.2026
20 Тъй тия дето фалираха
До коментар #14 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Сега с тези високи цени на горивата ще си оправят дефицита и странно защо плахо но неминуемо настъпват към полската граница. Според розовите понита сигурно нещо ми се привижда но според картите на източния фронт нещата като че ли са реални
19:50 06.04.2026
21 Гробар
До коментар #17 от "Путине, Путине...":Мани Путин. Гледай утре дечицата ти да не ровят по кофите, че България нищо не произвежда.
Коментиран от #24
19:51 06.04.2026
22 Путине
19:51 06.04.2026
23 Ачо от ПП
Коментиран от #26
19:51 06.04.2026
24 Мен ме остави
До коментар #21 от "Гробар":По добре, отколкото да ми избият децата в некаква малоумна война, като тази на Путин.
Коментиран от #27
19:52 06.04.2026
25 Гробар
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Как пък един евроатлантик не остави детенцето си да учи в българския европейски рай, а всички ги пратиха на запад. За евроатлантика България е единствено място за крадене.
Коментиран от #29
19:53 06.04.2026
26 ЗАПОРИРАНИТЕ АВОАРИ НА ПУТИН
До коментар #23 от "Ачо от ПП":Са над 230 милиарда....с техните пари, по техните глави
19:54 06.04.2026
27 Гробар
До коментар #24 от "Мен ме остави":Евроатлантиците ни готвят за източен фронт. Не фланг, а фронт. Радев също е евроатлантик.
Коментиран от #32, #34
19:54 06.04.2026
28 Гресирана ватенка
До коментар #12 от "Дориана":Това не бива да ти пречи да продължиш да шиеш в з а д н и к а.
19:54 06.04.2026
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #25 от "Гробар":БЪЛГАРИЯ Е ЕС И НАТО.....Учат децата на Запад или в БГ, все е ЕС.....
Коментиран от #31
19:55 06.04.2026
30 Смехурко
До коментар #19 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Тук говорим за икономика и покритие на валути а не за Путин или розови понита. Явно не разбираш колко е голяма границата между популизъм европейска политика и икономика и реалната стойност на европейската валута която няма никакво покритие.
Смехурко с лесна земята не съм путинист нито розово пони като теб
19:56 06.04.2026
31 Гробар
До коментар #29 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Хвърляй тогава българския паспорт и чупката.
Коментиран от #37
19:57 06.04.2026
32 Оди у Въш.кар.истан
До коментар #27 от "Гробар":Там е по-спокойно.Дедова ли ми крепиш още в ЕС?
Коментиран от #36
19:57 06.04.2026
33 Милен
До коментар #18 от "Ами":Ами нормално е цената на горивата не зависи само от цената на петрола а и от разходите за производство и доставка. Имаме си зелена сделка, акцизи и данъци които не зависят от котировките на борсите, да не забравяме и санкциите, така че е напълно нормално цените да се вдигат
Коментиран от #41
19:57 06.04.2026
34 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "Гробар":От пет години все на фронта ни пращат.......виж БГ оръжието е много търсено в Украйна.
19:57 06.04.2026
35 Ццц
19:57 06.04.2026
36 Гробар
До коментар #32 от "Оди у Въш.кар.истан":Има още работа за вършене тука. Първо да изтрепеме евроатлантиците до един, после свят широк.
Коментиран от #38
19:59 06.04.2026
37 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "Гробар":Българския "ПАСПОРТ" е паспорт на ЕС....ама кой да знай
19:59 06.04.2026
38 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #36 от "Гробар":Е па все ги трепете от 36 години насам, ама нещо не става.
20:01 06.04.2026
39 Саш и европа са в мега фалит
Коментиран от #40
20:02 06.04.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #39 от "Саш и европа са в мега фалит":Тия в мегафалита, бомбят другите, нефалиралите...да не верваш.
20:06 06.04.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ееее...време
Коментиран от #43
20:13 06.04.2026
43 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #42 от "Ееее...време":Ква криза бе....горивата растат, задръстванията по улици и магистрали на свършват...
20:20 06.04.2026
44 Дика
Коментиран от #50
20:36 06.04.2026
45 Спокойно, за
20:38 06.04.2026
46 Баба Гошка
20:38 06.04.2026
47 ген майор лейтенант Мутафчийски
20:39 06.04.2026
48 Баце ЕООД
20:41 06.04.2026
49 Не, Не, Не
Коментиран от #52, #55
20:52 06.04.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #44 от "Дика":А откъде ша дойдат парите за увеличената МРЗ от 01.01.2026....или за увеличаване на пенсиите от 01. 7.2026г.
Коментиран от #57
20:53 06.04.2026
51 000
Коментиран от #53
20:54 06.04.2026
52 Санкции за Путин.
До коментар #49 от "Не, Не, Не":Сам се надяна на големия к.... Ние сме НАТО и ЕС....ползваме облаги, ша изпълняваме и. Задължения....
20:57 06.04.2026
53 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #51 от "000":ЕС бомби Путин.....факт.....иначе ЕС от създаването си все свършва.
20:59 06.04.2026
54 Феникс
Коментиран от #58
20:59 06.04.2026
55 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #49 от "Не, Не, Не":Ние си щракане с пръсти. Ядем, поеми дамаджани сушим....
21:01 06.04.2026
56 Тия Кретени !
Че политиката е Зависима от Парите !
И Щеш не щеш !
Ще хтрябва да следваш !
Определена Такава !
Според Средствата необходими за съответната политика !
21:13 06.04.2026
57 Дика
До коментар #50 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Увеличението е заложено в закона доста преди изобщо някой тук да знае, че март тази година ще има война в Иран. А и ако утре войната приключи и старите цени се върнат, никой няма да отмени новата МРЗ и пенсиите.
Коментиран от #60
21:13 06.04.2026
58 Бате Георги
До коментар #54 от "Феникс":Как точно еврозоната ти вдигна цените?
21:15 06.04.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #57 от "Дика":Откъде ша дойдат парите за увеличението...ако не от данъци а акцизи....а някой предлага намалението на акцизи и данъци за да паднат цените....иначе закона е на хартия, което нищо не значи... Нема ли паре пак ша теглим...Заеми.
21:45 06.04.2026
61 Провал
Коментиран от #64
22:06 06.04.2026
62 Оставка
Коментиран от #65
22:09 06.04.2026
63 Гогата Чаушев
22:56 06.04.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #61 от "Провал":Урсула бомби ...Путин.
22:58 06.04.2026
65 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #62 от "Оставка":Ние пием пеем пушим и дамаджани сушим.
22:59 06.04.2026