Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Русия »
Гласът на Путин: Искаме траен мир! Европа остана както без безплатна отбрана, така и без евтина енергия
  Тема: Украйна

12 Април, 2026 19:53 1 686 72

  • дмитрий песков-
  • русия-
  • нато-
  • петрол-
  • газ-
  • украйна

На 26 януари Съветът на Европейския съюз окончателно одобри регламента за поетапно спиране на вноса на руски природен газ, забраната влезе в сила шест седмици след официалното и приемане

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Европейските страни ще намерят начин да купуват газ, в случай че Русия престане да го продава на ЕС, заяви прессекретарят на президента на Русия Владимир Путин Дмитрий Песков в интервю с журналиста на руския в. "Вести" Павел Зарубин, пише БТА.

"На европейския континент и в Близкия изток има толкова много предприятия за втечняване на газ, че този процес, този спотов пазар, функционира като жив организъм", отбеляза Песков, цитиран от ТАСС.

Русия би била готова да доставя газ на западните страни, ако останат количества от алтернативните пазари. Засега има много, засега остава, но тези пазари са "много ненаситни, имаме много заявки за доставки", добави говорителят на Кремъл ".

Коментирайки темата за Украйна, Песков отбеляза, че Русия иска траен мир, който би могъл да бъде постигнат "още днес", ако Владимир Зеленски вземе "вече добре известните решения".

"Искаме траен мир. А траен мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало. Това може да стане буквално "още днес". Зеленски обаче трябва да вземе някои добре известни решения. Веднага щом те бъдат взети, всичко ще премине в мирно русло", подчерта Песков.

Териториалните разногласия между Русия и Украйна днес се свеждат буквално до "няколко километра", отбеляза Песков. "Грубо казано, там остават 17-18% от Донецката народна република, които трябва да освободим. А това ще означава да се достигнат административните граници", допълни той.

Посредничеството на Вашингтон в процеса на мирното уреждане на украинския въпрос засега е "на пауза" поради натовареността на американските колеги и Москва проявява разбиране към това, отбеляза още Песков.

В отговор на въпрос той каза също, че Русия винаги е плашела европейците със своите размери и мощ. За тях винаги е било изгодно и удобно да я използват като въображаем враг. Такъв подход винаги е удобен за вътрешнополитически цели, допълни Песков.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    21 15 Отговор
    Ей промит,защо и е на Европа отбрана..с кого се конфронтира освен с Вас и то по заповед на САЩ...Всичко стана заради Русия,защото иска да я третират като световна сила,а тя си е бензиностанция с ракети...Русия е в Европа,не е в Северна Америка...

    19:57 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Абе рашките

    27 14 Отговор
    Никой не ги пита ,ама все се обаждат.

    Коментиран от #19

    19:58 12.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ПУТИНЕ, ЧАДО

    21 10 Отговор
    ЕС та бомби както си иска и когато си иска....
    Тръгнал си акъл да им даваш.

    20:00 12.04.2026

  • 11 Дон Корлеоне

    28 7 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    20:01 12.04.2026

  • 12 Само минавам тъдява ама да попитам де..

    16 9 Отговор
    ОнОва узкоглазото дека Цалива КУ РАна рамАзан дъл превзе Отново селата Купянск и Покровск Ил оше мляска Украински КУ реве...за 13 год .. у... ДОНБАС?
    За селскио иди ОТИН Копейката питам

    20:01 12.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Аз съм веган

    26 10 Отговор
    Щом Бензиностанцията се е загрижила за Европа, значи при тях е някакъв ужас.

    20:02 12.04.2026

  • 16 Абе зае....БИ...

    11 4 Отговор
    ... Монгольяк - Ислямистката П ЕДЕРАЦИЯ... уйде!
    СДА ВАЙ СЯ...У... ЙЛО !
    АааааааХахахаха

    20:03 12.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Монтгомъри

    2 8 Отговор

    До коментар #7 от "Абе рашките":

    Ти Като велик бълхагец се изживяваш?

    Коментиран от #21

    20:03 12.04.2026

  • 20 Брей

    8 1 Отговор
    Никой не те пита какво искаш защото не можеш.

    20:05 12.04.2026

  • 21 Подсети ме

    18 4 Отговор

    До коментар #19 от "Монтгомъри":

    В мемоарите си Дуайт Айзенхауер разказва как бил потресен при един свой разговор с Жуков, когато го попитал как руснаците са преодолявали германските минни полета. Жуков отвърнал: “Пращам напред пехотата…”

    Коментиран от #57

    20:06 12.04.2026

  • 22 Абе зае....БИ...

    19 3 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Лисабон!!
    2 ДНЯ и ВСЕ
    АааааааХахахаха
    Искаме траен мир,...А ?
    АааааааХахахаха

    20:07 12.04.2026

  • 23 Типичен пример

    12 3 Отговор
    как рушляк мое да се праи на луд!

    20:07 12.04.2026

  • 24 Гост

    5 14 Отговор
    Зеленски ли е Украйна?! Или в разградена Европа правото на силата е преди силата на правото, просто питам, евро Нещастниците, дето всичко скапаха, поради неизмеримата си алчност, мързел, неграмотността си и това, че са се родили тъпанари, което не подлежи на промяна...?!

    Коментиран от #27, #32

    20:08 12.04.2026

  • 25 Бат Петьо Парчето

    11 0 Отговор
    55-35 ТИСА-ФИДЕС ЧАО КОМУНЕ

    20:09 12.04.2026

  • 26 Лошо Седларов...лошо

    13 8 Отговор
    Украйна разполага в момента със...88 Балистични ракети и тенденция да се увеличат Многократно!
    Всичко кошмарно за монгольята...тепърва предстои!
    Красота

    Коментиран от #41

    20:11 12.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Един

    11 6 Отговор
    Не им върви на руснаците с лидери. Все някакви малоумни идеи лансират. Искали мир с Европа, ма без да се отказват от територии в Украйна.

    20:13 12.04.2026

  • 29 Владимир Путин, президент

    9 4 Отговор
    "....няколко километра..."

    В смисъл километра ...
    А где Денацификация, Демилитаризация, Руски език в конституцията, Запорожка, Херсонска области, Купянск, ограничаване армия, никво НАТО и бази ? Пахнет домой таваришчи и на Репарации, с които Украйна си купи ЯО и бахне пропадлия Червен площад 😁

    20:14 12.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Юрист

    6 7 Отговор

    До коментар #24 от "Гост":

    Правото на силата е в Русия, правото на правото е в ЕС. Толкова просто а ти не го разбираш защото си п...ст.

    Коментиран от #51

    20:15 12.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 хех

    13 5 Отговор
    Мъжката секретарка на Путин пак си говори сама. Искали били... Омитайте се от Украйна, платете си репарациите, предайте военопрестъпниците в Хага и ще има мир. Нападнахте Украйна, сега рИветИ.

    20:17 12.04.2026

  • 36 ПУТИНЕ, ЧАДО

    10 5 Отговор
    Изритаха твоето аверче Орбан от властта....взимай го при теб, заедно с АССАД и другите теми подобни.

    20:17 12.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Владимир Путин, президент

    6 2 Отговор

    До коментар #31 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    "...Но съм най щастлив и облекчен когато..."

    Балсъм те, изчезвай в губернята ру3ка ☝

    20:18 12.04.2026

  • 40 Значи

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":

    Орбан са го небгали?

    20:18 12.04.2026

  • 41 Гошо

    3 3 Отговор

    До коментар #26 от "Лошо Седларов...лошо":

    А кинти нещо да изпратихме ли на Украйна?...Фантазьор!

    Коментиран от #45

    20:18 12.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хаха

    7 4 Отговор
    Кухите алкохолишки ватенки пак са се "загрижили".
    ХАХАХА!

    20:19 12.04.2026

  • 44 ПУТИНЕ, ЧАДО

    6 4 Отговор
    Остави ЕС на мира, мирно да та бомби

    Коментиран от #63

    20:19 12.04.2026

  • 45 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 3 Отговор

    До коментар #41 от "Гошо":

    Шиткаме оръжие на Украйна, ама кой да знай....

    20:20 12.04.2026

  • 46 Ха ха ха

    7 4 Отговор
    Руските паляци, какво пак са се разциврили..,....никой не им иска: нито газта, нито петрола, нито мнението...... ай cukтup у Сибир.....

    Коментиран от #54

    20:21 12.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гласът на Путин: Искаме траен мир! Европ

    4 4 Отговор
    Гласът на Путин: Искаме траен мир! Европа остана както без безплатна отбрана, така и без евтина енергия
    ГЛАСЪТ НА КАРЛИК И СЪЛЗИТЕ НА КРАКАДИЛЬЧИК! НЕЩАСТНИЯ КАРЛИК ЧТО ХОЧЯТЬ? СИЛНО УКРЕПЕНАТА И НАСЕЛЕНА ЧАСТ НА ДОНБАС С ВЪЗМОЖНОСТ ВПОСЛЕДСТВИЕ, СЛЕД БЪДЕЩО ВЪОРЪЖАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АРМИЯТА СИ ДА РАЗСЕЧЕ ОСТАТЪКА ОТ УКРАЙНА, КАТО МАСЛО И ДА ПРОДЪЛЖИ ПРЕЗ ПОЛША ДО ЛИСАБОН ЗА НЕДЕЛЮ. БЕЗПЛАТНА БИЛА ОТБРАНАТА НА ЕВРОПА, НЯМАЛА ЕВТИН ГАЗ, НА КОЙТО ДА ДРЪПНЕ КРАНЧЕТО. ЕТО НА ТОВА СЕ ВИКА МИЛИЦИОНЕРСКИ МЕЧТИ И РАЗСЪЖДЕНИЯ. УКРАЙНА НЯМАЛА ПОВЕЧЕ ДА ПОДТИСКА И ДА ТОРМОЗИ БЪЛГАРСКИТЕ, УНГАРСКИТЕ И РУМЪНСКИТЕ ЕТНОСИ, КАТО ЧЕ ЛИ НЯКОГА СА БИЛИ ЗАЩИТАВАНИ ОТ КОЧИНАТА. ЕВТИН ПОПУЛИЗЪМ, СЪЩО, КАТО ПРИКАЗКИТЕ НА ПАСЬОЛА В С.МАКЕДОНИЯ, ЧЕ КИРИЛИЦАТА БИЛА ДОШЛА ОТ МАКЕДОНСКИТЕ ЗЕМИ. МИЛИЦИОНЕРСКА ПРОПАГАНДА В ДЕЙСТВИЕ: МАЛОУМНИ БЪРТВЕЖИ НА ПИЯН МИЛИЦИОНЕР.

    20:26 12.04.2026

  • 50 Митрофански

    6 4 Отговор
    Днес видях Коцето и Цончо пред руската църква в София.Събираха помощи за Русия.

    20:27 12.04.2026

  • 51 Гост

    2 7 Отговор

    До коментар #32 от "Юрист":

    Къде е това право, в какво е- в корупцията, в узурпаторите на съдебната власт, във фалита на Ктб, в неработещите институции, които са държавна хранилка, къде е правото, може би е в 70- те досъдебни производства на трупчета срещу националния "Герой- Тиквеник" или е в това, че след като Пеевски беше санкциониран по Магнитски от нашите "Братя" американци стана втора политическа сила в България?!🤗

    20:29 12.04.2026

  • 52 Странно как

    6 2 Отговор
    ОнОва оповръщаното - медвежонката ,дека фъргаше АТОМА по цел СВЕТ...изчезнА в момента който бай ДОНЧО психара и ИЗРАЕЛ ошамариха.. Амуджистан
    Ееееедехееее

    20:30 12.04.2026

  • 53 Русофил

    2 2 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    Коментиран от #58

    20:32 12.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Сaбаков

    4 3 Отговор
    Ние в Кремъл разбираме американските си колеги, но повече разбираме диктаторския режим на иранските си колеги, защото сме с еднакъв обществен строй!

    20:36 12.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Монтгомъри

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "Подсети ме":

    И най накрая?
    Жуков в Берлин,Хитлер два метра под земля,а ти в позорна дупка с репарациите! Ха,-нема что,шегаджия!

    20:37 12.04.2026

  • 58 Надарен и талантлив

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Русофил":

    Лекувам педepастия и русофилия! Гаранция 5 години!

    Коментиран от #70

    20:42 12.04.2026

  • 59 Драгой

    1 4 Отговор
    Тиквениите чакат вече четвърта година Европа да мръзне, в същото време газта на борсата в Ротердам се продава към момента за 46 евро за мегават или 14 цента за киловат, а лятото пада на 25 евро за мегават. Чакайте да мръзнат в Германия с 3000 + евро заплати, ще почакате. Но от къде да знаете, в Русия интерНЕТ, а пенсията е 200 евро.

    20:43 12.04.2026

  • 60 Гост

    4 1 Отговор
    Русия доставя нефт на Куба, когато трябва и колкото е необходимо, въпреки американската окупация, като минава руски танкер американският "Хегемон" се прави, че не го вижда...🥱
    Сащ е обречена държава, защото вече не може да задоволи потребностите на населението с печатането на пари, този трик се изчерпа, Сащ разполагат с печатници за долари, патенти, бомби и наркоманско и лигаво население, нищо повече...

    Коментиран от #71

    20:43 12.04.2026

  • 61 Дядо дръмпир -говори

    0 3 Отговор
    с мир и без мир сте пред разпад!мир ,но няма донбас....нито луганск...Вече за мир плачете ,щото последния месец 35000 просиянски плъха ,а сега няма и парад да има ако не помолите всу да не ви хвърли някое Фламинго по чертеж на Фау3....

    Коментиран от #65

    20:44 12.04.2026

  • 62 Хахахаха

    2 3 Отговор
    А рашата остана без мноооого пари!

    20:44 12.04.2026

  • 63 ООО ПАДРЕ, РАЗБЕРИ МЕ!

    3 2 Отговор

    До коментар #44 от "ПУТИНЕ, ЧАДО":

    ОМРЪЗНА МИ ДА СЕ КРИЯ В БУНКЕРА И ДА ГЛЕДАМ, КАК БАТ ДОНИ ХЕМ БИЕ ШАМАРИ, ХЕМ СЕ ЗАБАВЛЯВА....

    20:45 12.04.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 БАТ ДОНИ ПРАВ СИ

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Дядо дръмпир -говори":

    ПАМАГИ ДАРАГОЙ, СПАМНИ КАК Я ПИЛ ШАМПОАНСКО, КАГДАТО ТЕБЯ ВЫБРАЛИ....

    20:54 12.04.2026

  • 66 Бай Араб

    1 3 Отговор
    Гласът на Путин остана без пукнато Евро. Даже и глас не му остана на Путин.

    20:55 12.04.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Васил

    1 4 Отговор
    Ауууууууууу ама тя много евтина рашистката енергия когато ни я продаваха за 2000 долара 1000 куб метра газ направо си е без пари. Рашистите реват защото дойната крава Европа си отиде а на Китай и Индия продават петрол и газ с минимална печалба защото нямат избор,

    20:57 12.04.2026

  • 69 Руски гъон

    1 2 Отговор
    Гледай си клоаката, недей да плачеш за Европа.

    20:58 12.04.2026

  • 70 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Надарен и талантлив":

    Супер си! Но за България ще ти е необходим сериозен екип, много са.

    20:59 12.04.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 емил

    1 0 Отговор
    Ид..от , гл.у пак и ти така и шефът ти Путин цялата Администрация сте тъ..пи същества каквото и да ви правят скащ всичко е малко за вас . ! Когато всеки ден убиват Руските граждани , Украйна обстрелват Руските територии до 1.200-1.500 км и убитите минаха Милион и огромни разрушения на инфраструктурата Европа продължава да финансира войната а те казват ---" че са готови да предоставят енерго ресурси на Европа " Това ако не е пр.ост.ащина , свин.щина ,иди.щи.на какво може да е ? когато хиляди си отдадоха живота за Русия сякаш това е без значение и не трябва да се обръща внимание . Вие им предоставяте энергоресурсы те не само ще финансират войната но в най- близко време ще тръгнат както го направиха далечната 1941 година на Изток . Путин сигурно ще гледа и ще чака какво ще стане -- той обича да гледа и да не прави нищи - когато дойдат пред Москва може би-- съмнявам се --да се опита да спре колегите и партньорите си които толкова много уважава и обича.

    21:26 12.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания