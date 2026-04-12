Гласът на Путин: Искаме траен мир! Европа остана както без безплатна отбрана, така и без евтина енергия

Европейските страни ще намерят начин да купуват газ, в случай че Русия престане да го продава на ЕС, заяви прессекретарят на президента на Русия Владимир Путин Дмитрий Песков в интервю с журналиста на руския в. "Вести" Павел Зарубин, пише БТА.
"На европейския континент и в Близкия изток има толкова много предприятия за втечняване на газ, че този процес, този спотов пазар, функционира като жив организъм", отбеляза Песков, цитиран от ТАСС.
Русия би била готова да доставя газ на западните страни, ако останат количества от алтернативните пазари. Засега има много, засега остава, но тези пазари са "много ненаситни, имаме много заявки за доставки", добави говорителят на Кремъл ".
Коментирайки темата за Украйна, Песков отбеляза, че Русия иска траен мир, който би могъл да бъде постигнат "още днес", ако Владимир Зеленски вземе "вече добре известните решения".
"Искаме траен мир. А траен мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите, които си поставихме от самото начало. Това може да стане буквално "още днес". Зеленски обаче трябва да вземе някои добре известни решения. Веднага щом те бъдат взети, всичко ще премине в мирно русло", подчерта Песков.
Териториалните разногласия между Русия и Украйна днес се свеждат буквално до "няколко километра", отбеляза Песков. "Грубо казано, там остават 17-18% от Донецката народна република, които трябва да освободим. А това ще означава да се достигнат административните граници", допълни той.
Посредничеството на Вашингтон в процеса на мирното уреждане на украинския въпрос засега е "на пауза" поради натовареността на американските колеги и Москва проявява разбиране към това, отбеляза още Песков.
В отговор на въпрос той каза също, че Русия винаги е плашела европейците със своите размери и мощ. За тях винаги е било изгодно и удобно да я използват като въображаем враг. Такъв подход винаги е удобен за вътрешнополитически цели, допълни Песков.
