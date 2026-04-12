Саудитска Арабия възстановява енергийни съоръжения, ударени от Иран

12 Април, 2026 11:53 932 15

  • саудитска арабия-
  • иран-
  • петрол-
  • опек-
  • ормузки проток

Работата по възстановяване на пълния добив в съоръжението "Хураис" продължава, след като ударите по него намалиха капацитета на Саудитска Арабия с още 300 000 барела на ден

Саудитска Арабия възстановява енергийни съоръжения, ударени от Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Саудитска Арабия възстанови пълния капацитет за изпомпване на петрол по тръбопровода "Изток-Запад" до около седем милиона барела на ден след иранските атаки. Това съобщиха от Министерството на енергетиката, предаде "Ройтерс".

От ведомството уточниха, че енергийните съоръжения и тръбопроводът, засегнати от атаките по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран, са с възстановен оперативен капацитет.

На 9 април Саудитска Арабия заяви, че иранските атаки са намалили капацитета ѝ за производство на петрол с около 600 000 барела на ден, а пропускателната способност по тръбопровода "Изток-Запад" - с около 700 000 барела на ден.

Тръбопроводът "Изток-Запад" е единственият маршрут за износ на суров петрол на Саудитска Арабия на фона на затварянето на Ормузкия проток. Иран атакува тръбопровода само часове, след като със САЩ обявиха двуседмично примирие.

Енергийното министерство отбеляза, че е възстановило засегнатите обеми от нефтеното находище "Манифа", където добивът преди това е бил намален с около 300 000 барела на ден.

Работата по възстановяване на пълния добив в съоръжението "Хураис" продължава, след като ударите по него намалиха капацитета на Саудитска Арабия с още 300 000 барела на ден.

Бързото възстановяване ще подобри "надеждността и непрекъснатостта на доставките до местните и световните пазари", посочиха още от министерството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрастиш

    8 1 Отговор
    Няма да е за дълго

    11:56 12.04.2026

  • 2 Даааа

    4 10 Отговор
    Имаш ли мангизи всичко се възстановява за отрицателно време....стотици бачкатори, яко плащане и хоп-за две, три седмици всичко е готово на 100%.......парата прави "играта"... 🤣🤣🤣

    11:58 12.04.2026

  • 3 Дон Корлеоне

    1 11 Отговор
    Хаяско що не печата долари?

    Коментиран от #7

    11:59 12.04.2026

  • 4 И нека войната продължи

    1 12 Отговор
    До последният Терорист/Руснак

    12:01 12.04.2026

  • 5 Вашето мнение

    13 0 Отговор
    СА, където няма никакво потъпкване на човешките права, не само изрита щатите от територията си, но обещаните милиардни инвестиции в краварника никога няма да бъдат осъществени.

    12:04 12.04.2026

  • 6 Хо ха

    4 1 Отговор
    нали ужким поне 5 години щели да са необходими за възстановяване ?

    Коментиран от #15

    12:10 12.04.2026

  • 7 Ку-ку

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дон Корлеоне":

    Немат мастило и хартия....свърши бензино и дизело... сметай за каква "сила" говориме... 🤣🤣

    12:10 12.04.2026

  • 8 Исторически факти

    11 1 Отговор
    Другата седмица Иран пак ще ги удари...

    12:10 12.04.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Арабия възстанови за Три Дня, Уст-Луга гори от Три Дня.
    Такива ти ми работи таваришчи. Христос Воскресе ма Русия никога ☝

    Коментиран от #13, #14

    12:21 12.04.2026

  • 10 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Иран е новия член в клуба на ядрените държави.
    Техеран според оценки на експерти разполага между 18 и 24 крилати хиперзвукови ракети с ядрени бойни глави с които се сдоби с помощтта на Северна Корея.
    Това беше и причината Тръмп и Натаняху да побеснеят,но в същото време да се откажат от това да ударят по Иран с ядрено оръжие както заплашваше Тръмп,че ще затрие цяла цивилизация,но изведнъж се отказа ,защото от Техеран заплашиха с ответен ядрен удар и заличаване на Израел.
    Вчера САЩ на преговорите в Пакистан се опитаха да навият Иран да си предаде ядреното оръжие на Пакистан,като Исламабад уж щял след това да бъде гарант за (сигурността)на Иран
    Срещу това и срещу предаване от Иран на щатите на още близо 500 кила обогатен уран преговарящите от страна на САЩ се ангажирана веднага да бъдат свалени санкциите срещу Техеран и освободени иранските замразени активи.
    Иранците обаче не се съгласиха защото са наясно с мръсните номера на краварите и ционистите и отделно са горд и свободолюбив народ и отхвърлиха предложенията на Ванс,Кушнер и Уйтков,като заявиха ,че ядреното оръжие гарантира сигурността на Иран и,че иранците няма да отстъпят от правото си да обогатяват уран и да развиват ракетните си технологии.

    12:27 12.04.2026

  • 11 УРВИТЕ

    1 0 Отговор
    Никога няма да се върнат у Дубай.

    12:48 12.04.2026

  • 12 Запознат

    1 0 Отговор
    Възстановяването е дълго а спирането му от иранците отнема няколко минути полет на ракетите а краварите се оказаха книжен тигър и не могат да защитят "съюзниците" си.

    12:54 12.04.2026

  • 13 Антитрол

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Ами руснаците не зависят от петрола а арабите ще измрат от глад ако не възстановят бързо продажбите. Ама то с две мозъчни клетки не може да го разбереш.

    12:56 12.04.2026

  • 14 Санитаря от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Ти кой Путин беше от втора или от пета стая че имаме двама при нас.

    12:57 12.04.2026

  • 15 Читател

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хо ха":

    "нали ужким поне 5 години"

    5 години беше за завода за втечняване на газ в Катар. Те арабите го казаха а не иранците.

    13:00 12.04.2026