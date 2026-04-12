Саудитска Арабия възстановява енергийни съоръжения, ударени от Иран

Саудитска Арабия възстанови пълния капацитет за изпомпване на петрол по тръбопровода "Изток-Запад" до около седем милиона барела на ден след иранските атаки. Това съобщиха от Министерството на енергетиката, предаде "Ройтерс".

От ведомството уточниха, че енергийните съоръжения и тръбопроводът, засегнати от атаките по време на конфликта между САЩ, Израел и Иран, са с възстановен оперативен капацитет.

На 9 април Саудитска Арабия заяви, че иранските атаки са намалили капацитета ѝ за производство на петрол с около 600 000 барела на ден, а пропускателната способност по тръбопровода "Изток-Запад" - с около 700 000 барела на ден.

Тръбопроводът "Изток-Запад" е единственият маршрут за износ на суров петрол на Саудитска Арабия на фона на затварянето на Ормузкия проток. Иран атакува тръбопровода само часове, след като със САЩ обявиха двуседмично примирие.

Енергийното министерство отбеляза, че е възстановило засегнатите обеми от нефтеното находище "Манифа", където добивът преди това е бил намален с около 300 000 барела на ден.

Работата по възстановяване на пълния добив в съоръжението "Хураис" продължава, след като ударите по него намалиха капацитета на Саудитска Арабия с още 300 000 барела на ден.

Бързото възстановяване ще подобри "надеждността и непрекъснатостта на доставките до местните и световните пазари", посочиха още от министерството.