Орбан е предложил да помогне на руския президент Путин „по всякакъв начин“

Унгарският премиер Виктор Орбан е предложил миналата година да помогне на руския президент Владимир Путин „по всякакъв начин“, например като домакин на среща на високо равнище в Будапеща за уреждане на войната в Украйна, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на стенограма от телефонен разговор между двамата лидери, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Говорител на унгарското правителство не отговори веднага на искането за коментар на информацията относно разговора, за който се предполага, че е бил проведен на 17 октомври.
Няма незабавен коментар от Кремъл. Орбан, евроскептичен националист на власт от 2010 г., е изправен пред най-трудната си кандидатура за преизбиране през последните 16 години на парламентарните избори на 12 април.
Орбан изгради добри отношения с Путин въпреки войната в Украйна и запази силната зависимост на Унгария от руския петрол и газ. Позовавайки се на спор с Киев около повредения от войната петролопровод „Дружба“, Орбан също така блокира отпускането на заем от Европейския съюз за Украйна, договорен още през декември. Сърдечният разговор между Орбан и Путин се е провел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на втора среща на високо равнище за войната в Украйна, която трябваше да се проведе в унгарската столица.
В телефонния разговор Орбан нарича Путин приятел, отбелязвайки, че близките им връзки датират от среща през 2009 г. в Санкт Петербург. „Но вчера нашето приятелство се издигна до толкова високо ниво, че мога да помогна по всякакъв начин – има една история в нашите унгарски детски книжки, в която мишката помага на лъва“, казва той на Путин според стенограмата. „Готов съм да помогна незабавно. По всеки въпрос, с който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги“, предполагаемо допълва той в разговора.
В отговор Путин казва на Орбан, че високо цени отношенията им и допълва, че според него Будапеща би била единствената европейска страна, която е приемливо място за евентуална среща с Тръмп.
По това време Унгария заяви, че ще гарантира, че Путин, който е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд - институция, от която правителството на Орбан е в процес на оттегляне - може да влезе в страната за среща с Тръмп.
Путин също така казва по време на разговора с Орбан, че „високо цени неговата независима и гъвкава позиция по отношение на кризата в Украйна“.
Публикуването на разговора следва публикуването на аудиозапис от разследваща медия, в който унгарският външен министър Петер Сиярто и руският му колега Сергей Лавров обсъждат санкциите на ЕС.
Ще си върнат закарпатието без война !!!
4 Альоша на чакъл
Смъртта е настъпила в резултат на токсичното влияние на вещество, взето вътре заедно с кафето.
"НГО Машиностроение" е част от Корпорацията за тактически ракетни оръжия и е едно от ключовите предприятия на ракетно-космическата индустрия на росия.
Под негово ръководство и пряко участие са разработени хиперзвукова противокорабна ракета Циркон и бойно оборудване за междуконтинентални балистични ракети Авангард .Освен това Леонов участва в създаването и приемането на комплекси Гранит, Вулкан и Бастион с ултразвукова ракета Оникс.
Под негово ръководство също бяха изведени в орбита два малки спътника на дистанционното сонда „Кондор-Е“ и разработен руско-индийски проект „БраМос“. В края на януари Леонов отчита драстично нарастване на производството на „Циркон“ по резултатите от 2025 година:
"Всичко, което трябваше да направим, поне всичко, свързано с доставката на особено важни системи, - всичките ни планове бяха изпълнени напълно, не прекъснахме нито една работа, всичко беше завършено навреме. "
През 2024 г. терористът Путин заяви, че „Циркон“ е използван за удари в цяла Украйна.
Ще го изхвърлят на изборите!
Опита се да взриви тръбата в Сърбия и да го препише на Украйна.
Дори сърбите го опровергаха!
12 След изборите
Путин им е приготвил бунгала!
17:33 07.04.2026
До коментар #2: са всички русофоби,наведени на запад и очакващи онождене!Слава на Русия,нашата Освободителка! Вечна слава!
17:33 07.04.2026
16 ЦИРК
От цялата статия и фрапантно подвеждащо заглавие само едно единственно изречение е вярно носи информация:
"Унгарският премиер Виктор Орбан е предложил миналата година да помогне на руския президент Владимир Путин „по всякакъв начин“, например като домакин на среща на високо равнище в Будапеща за УРЕЖДАНЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА..."
И какво лошо или нередно е направил Орбан ? Всеки психически нормален и трезво мислещ човек би казал, работил и направил това - да помогне по всякакъв начин за уреждането на даден военен конфликт. Ама дайте някаква по-стойностна кал и помия по Орбан, все пак изборите в Унгария са другата седмица с подобни дрисни няма да го очерните достатъчно та да загуби.
23 И какво им е мъдрото
До коментар #1 от "Унгарците":Унгария с най-високата инфлация в Европа, с тотално спряно финансиране заради най-високата корупция в Европа, отново първенци Унгария и Сърбия.Унгария с по-високи цени на горивата, от българските, защото руската марионетка Орбан продължава да купува руски петрол, въпреки че е неизгоден за страната. Пълен провал.
До коментар #26 от "Виктор":Идиот още една седмица
31 Нямат край
До коментар #25 от "А пък ти":русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂
17:40 07.04.2026
33 поредния въздухар дето цъка без да мисли
До коментар #23 от "И какво им е мъдрото":дет не вдяваш ти че Орбан продължава да купува руски петрол директно
а тук пак Руски петрол ама чрез посредници и дизела с 33% поскъпнал наскоро
36 Руският петрол е скъп и неизгоден
До коментар #33 от "поредния въздухар дето цъка без да мисли":Затова в Унгария цените на горивата са по-високи от тези в България.
37 4567
До коментар #33 от "поредния въздухар дето цъка без да мисли":А що е сложил таван на цените, като петролът е евтин, що е забранил на коли с чужда регистрация да зареждат... щото руският петрол е евтин?
38 Цените на горивата глупав
До коментар #36 от "Руският петрол е скъп и неизгоден":зависят от акцизи и ДДС. Що се занимавате с лъжи. Цигани ли сте, мразите ли8 сте, какво ви се е случило, за да сте из мет.
40 И какво му е достойното
До коментар #3 от "На Орбан":на това, че гледа само собствения си интерес, а Унгария с най-високата инфалация в ЕС и най-високата корупция.
42 Мдаа
До коментар #36 от "Руският петрол е скъп и неизгоден":С руският петрол е така.И в Сърбия цените на горивата са по-скъпи отколкото в България.
44 Кухоглава копейка
До коментар #38 от "Цените на горивата глупав":Ще мриееееш бе боклууук!
45 Знам
До коментар #44 от "Кухоглава копейка":Дано е по скоро, че да освободиш света от една из мет!
46 Хахахаха
До коментар #3 от "На Орбан":И кои са унгарските интереси? Зависимостта от расия ли са унгарските интереси?
48 Ами на всяка държава интересите са
До коментар #46 от "Хахахаха":да е суверенна и да няма глупаци като теб, да леят лъжи!
49 Ами достойното за да знаеш какво му е
До коментар #40 от "И какво му е достойното":трябва ти да си. А един евтин глупак ползван за глупави лъжи, достойнство няма.
17:56 07.04.2026
50 Ахааа ,
До коментар #3 от "На Орбан":Унгарска Пролет, а !?
52 защо
Срещу:
"съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на стенограма от телефонен разговор между двамата лидери, предаде Ройтерс, съобщи БТА."
Кой разбрал - разбрал.
56 Възpожденец 🇧🇬
Тиквата се отчете с Мораториум за ПРОУЧВАНЕ на залежи от газ, Турски поток, реакторите, монопол на Лукоил и Газпром ... и още и още ...
59 Ква пролет бе глупав
До коментар #50 от "Ахааа ,":Гадно ли е Орбан да е достоен и да стои зад Унгария, а теб майкопродавци да те продават?
61 Обърнете се към лекар
До коментар #38 от "Цените на горивата глупав":за да се лекувате. Този радикализъм и агресия, които имате, Ви вредят страшно много, но се усещате, че имате нужда от помощ.
63 Не само
До коментар #16 от "ЦИРК":И защо се публикува това в българска медия, все едно тук ще избираме Орбан???!
64 Ами липсата на достойнство
До коментар #61 от "Обърнете се към лекар":да те ползват по форумите за евтина пропаганда и глупави лъжи, не е болест за да те лекува лекар. Това е плод на съсипан човек, без ценности и достойнство!
66 Радикализма и агресията
До коментар #64 от "Ами липсата на достойнство":са психически разтройства, които изискват медицинска помощ. Това исках да кажа. Мисля, че е разбираемо е написано.
67 Може.може
До коментар #1 от "Унгарците":АМА НА КУКОВО ЛЯТО!!
69 Ха ХаХа
До коментар #4 от "Альоша на чакъл":Под Альоша ще бъдат твоите кости отпадъко.
Как разбра че отровата е в кафето бе боклук.
Човекът не е пил кафе никога.
70 Ами липсата на достойнство
До коментар #66 от "Радикализма и агресията":да те ползват по форумите за евтина пропаганда и глупави лъжи, не е болест за да те лекува лекар. Това е плод на съсипан човек, без ценности и достойнство!
71 Ха ХаХа
До коментар #56 от "Възpожденец 🇧🇬":Помиярино, от кога Боташ е руско..турски?
72 Пръдльо потрупан
До коментар #38 от "Цените на горивата глупав":А на тебе какво ти се случило ,за да си руска марионетка "щастливецо"?
73 Григор
Украински дрон е ударил жилищен блок във Владимировска област. Тежко ранени са двама възрастни, а момче на 12 години е убито на място. Предния ден е имало рожден ден! Май нещо сте скарани с обективността. Когато става дума за руски удари, надълго и нашироко коментирате "зверствата" на руснаците, а когато зверството е налице,мълчите! Такава "обективност" да си я сложите,знаете къде!
75 Ами отгледана
До коментар #72 от "Пръдльо потрупан":си в семейство на мекотели и парцали и това е резултата.
76 А ми същото
До коментар #6 от "И сега кво?!":След като се приключи с Орбан ,вие сте наред!!
77 Не бе
До коментар #74 от "Така ли бе":Залупеняка сам показва какъв е. 😄 Да е евтин глупак, ко да му кажеш повече. Жалък е нали? 😄
78 Споко бре
До коментар #76 от "А ми същото":Ти все ще си парцалана и да няма кой да ти пречи. Ко ли ти е да знаеш колко си евтина и глупава? 😄
