Орбан е предложил да помогне на руския президент Путин „по всякакъв начин“

Унгарският премиер Виктор Орбан е предложил миналата година да помогне на руския президент Владимир Путин „по всякакъв начин“, например като домакин на среща на високо равнище в Будапеща за уреждане на войната в Украйна, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на стенограма от телефонен разговор между двамата лидери, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорител на унгарското правителство не отговори веднага на искането за коментар на информацията относно разговора, за който се предполага, че е бил проведен на 17 октомври.

Още новини от Украйна

Няма незабавен коментар от Кремъл. Орбан, евроскептичен националист на власт от 2010 г., е изправен пред най-трудната си кандидатура за преизбиране през последните 16 години на парламентарните избори на 12 април.

Орбан изгради добри отношения с Путин въпреки войната в Украйна и запази силната зависимост на Унгария от руския петрол и газ. Позовавайки се на спор с Киев около повредения от войната петролопровод „Дружба“, Орбан също така блокира отпускането на заем от Европейския съюз за Украйна, договорен още през декември. Сърдечният разговор между Орбан и Путин се е провел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на втора среща на високо равнище за войната в Украйна, която трябваше да се проведе в унгарската столица.

В телефонния разговор Орбан нарича Путин приятел, отбелязвайки, че близките им връзки датират от среща през 2009 г. в Санкт Петербург. „Но вчера нашето приятелство се издигна до толкова високо ниво, че мога да помогна по всякакъв начин – има една история в нашите унгарски детски книжки, в която мишката помага на лъва“, казва той на Путин според стенограмата. „Готов съм да помогна незабавно. По всеки въпрос, с който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги“, предполагаемо допълва той в разговора.

В отговор Путин казва на Орбан, че високо цени отношенията им и допълва, че според него Будапеща би била единствената европейска страна, която е приемливо място за евентуална среща с Тръмп.

По това време Унгария заяви, че ще гарантира, че Путин, който е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд - институция, от която правителството на Орбан е в процес на оттегляне - може да влезе в страната за среща с Тръмп.

Путин също така казва по време на разговора с Орбан, че „високо цени неговата независима и гъвкава позиция по отношение на кризата в Украйна“.

Публикуването на разговора следва публикуването на аудиозапис от разследваща медия, в който унгарският външен министър Петер Сиярто и руският му колега Сергей Лавров обсъждат санкциите на ЕС.