Орбан е предложил да помогне на руския президент Путин „по всякакъв начин“
Орбан е предложил да помогне на руския президент Путин „по всякакъв начин“

7 Април, 2026 17:21

Путин казва по време на разговора с Орбан, че „високо цени неговата независима и гъвкава позиция"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан е предложил миналата година да помогне на руския президент Владимир Путин „по всякакъв начин“, например като домакин на среща на високо равнище в Будапеща за уреждане на войната в Украйна, съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на стенограма от телефонен разговор между двамата лидери, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Говорител на унгарското правителство не отговори веднага на искането за коментар на информацията относно разговора, за който се предполага, че е бил проведен на 17 октомври.

Няма незабавен коментар от Кремъл. Орбан, евроскептичен националист на власт от 2010 г., е изправен пред най-трудната си кандидатура за преизбиране през последните 16 години на парламентарните избори на 12 април.

Орбан изгради добри отношения с Путин въпреки войната в Украйна и запази силната зависимост на Унгария от руския петрол и газ. Позовавайки се на спор с Киев около повредения от войната петролопровод „Дружба“, Орбан също така блокира отпускането на заем от Европейския съюз за Украйна, договорен още през декември. Сърдечният разговор между Орбан и Путин се е провел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се съгласи на втора среща на високо равнище за войната в Украйна, която трябваше да се проведе в унгарската столица.

В телефонния разговор Орбан нарича Путин приятел, отбелязвайки, че близките им връзки датират от среща през 2009 г. в Санкт Петербург. „Но вчера нашето приятелство се издигна до толкова високо ниво, че мога да помогна по всякакъв начин – има една история в нашите унгарски детски книжки, в която мишката помага на лъва“, казва той на Путин според стенограмата. „Готов съм да помогна незабавно. По всеки въпрос, с който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги“, предполагаемо допълва той в разговора.

В отговор Путин казва на Орбан, че високо цени отношенията им и допълва, че според него Будапеща би била единствената европейска страна, която е приемливо място за евентуална среща с Тръмп.

По това време Унгария заяви, че ще гарантира, че Путин, който е обект на заповед за арест от Международния наказателен съд - институция, от която правителството на Орбан е в процес на оттегляне - може да влезе в страната за среща с Тръмп.

Путин също така казва по време на разговора с Орбан, че „високо цени неговата независима и гъвкава позиция по отношение на кризата в Украйна“.

Публикуването на разговора следва публикуването на аудиозапис от разследваща медия, в който унгарският външен министър Петер Сиярто и руският му колега Сергей Лавров обсъждат санкциите на ЕС.


  • 1 Унгарците

    19 26 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    Коментиран от #23, #67

    17:23 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 На Орбан

    28 28 Отговор
    може да кажем само браво за достойната позиция да стои зад унгарските интереси, а не зад чужди!

    Коментиран от #40, #46, #50

    17:24 07.04.2026

  • 4 Альоша на чакъл

    18 15 Отговор
    Ликвидиран е генералният конструктор на АТ „Военно-промишлена корпорация „НГО Машиностроение“ Александър Леонов.
    Смъртта е настъпила в резултат на токсичното влияние на вещество, взето вътре заедно с кафето.
    "НГО Машиностроение" е част от Корпорацията за тактически ракетни оръжия и е едно от ключовите предприятия на ракетно-космическата индустрия на росия.
    Под негово ръководство и пряко участие са разработени хиперзвукова противокорабна ракета Циркон и бойно оборудване за междуконтинентални балистични ракети Авангард .Освен това Леонов участва в създаването и приемането на комплекси Гранит, Вулкан и Бастион с ултразвукова ракета Оникс.
    Под негово ръководство също бяха изведени в орбита два малки спътника на дистанционното сонда „Кондор-Е“ и разработен руско-индийски проект „БраМос“. В края на януари Леонов отчита драстично нарастване на производството на „Циркон“ по резултатите от 2025 година:
    "Всичко, което трябваше да направим, поне всичко, свързано с доставката на особено важни системи, - всичките ни планове бяха изпълнени напълно, не прекъснахме нито една работа, всичко беше завършено навреме. "
    През 2024 г. терористът Путин заяви, че „Циркон“ е използван за удари в цяла Украйна.

    Коментиран от #69

    17:25 07.04.2026

  • 5 ОТ ХУМАТА

    7 2 Отговор
    Одари мо една шпакла ...

    17:26 07.04.2026

  • 6 И сега кво?!

    23 27 Отговор
    Ще ни настройвате срещу Орбан ли?! Пропагандата на урсулите е по мощна от гьо бел сова та,но тук в България не хваща дикиш!

    Коментиран от #76

    17:26 07.04.2026

  • 7 Грета Тунберг

    8 14 Отговор
    Орбан печели симпатия с тези стъпки обаче в действителност е еврейска подлога, доказано в оон.

    17:28 07.04.2026

  • 8 Този

    15 19 Отговор
    никога няма да предаде родината си за да си купи бъдеще.....за разлика от нашите кърлежи....!

    17:29 07.04.2026

  • 9 Орбан

    24 8 Отговор
    Меката четка!

    Ще го изхвърлят на изборите!
    Опита се да взриви тръбата в Сърбия и да го препише на Украйна.
    Дори сърбите го опровергаха!

    17:31 07.04.2026

  • 10 Няма край

    20 8 Отговор
    орбанското УНИЖЕНИЕ, няма...😂

    17:33 07.04.2026

  • 11 точка

    4 10 Отговор
    Има ли изобщо някой неподслушван от ЕСъто??????И за какви евроценности говорим???Явно евроимперията се гаври с колониите си яко.

    17:33 07.04.2026

  • 12 След изборите

    15 6 Отговор
    Орбан и Сиярто стават комшии на Асад в Подмосковието!

    Путин им е приготвил бунгала!

    17:33 07.04.2026

  • 13 Бавен

    8 7 Отговор
    но сигурен разпад на е s точно като в Украйна

    17:33 07.04.2026

  • 14 Небългари

    7 16 Отговор

    До коментар #2 от "Б.си бokлyka !":

    са всички русофоби,наведени на запад и очакващи онождене!Слава на Русия,нашата Освободителка! Вечна слава!

    17:33 07.04.2026

  • 15 писарката мика

    1 8 Отговор
    По всеки пълнеж за кифли и бръмбари и калинки, с който мога да бъда полезна, съм на вашите услуги

    17:34 07.04.2026

  • 16 ЦИРК

    8 9 Отговор
    Изключително слаби заглавие и статия ! Ясен пример как се прави тъпа пропаганда за глупаци...

    От цялата статия и фрапантно подвеждащо заглавие само едно единственно изречение е вярно носи информация:
    "Унгарският премиер Виктор Орбан е предложил миналата година да помогне на руския президент Владимир Путин „по всякакъв начин“, например като домакин на среща на високо равнище в Будапеща за УРЕЖДАНЕ НА ВОЙНАТА В УКРАЙНА..."

    И какво лошо или нередно е направил Орбан ? Всеки психически нормален и трезво мислещ човек би казал, работил и направил това - да помогне по всякакъв начин за уреждането на даден военен конфликт. Ама дайте някаква по-стойностна кал и помия по Орбан, все пак изборите в Унгария са другата седмица с подобни дрисни няма да го очерните достатъчно та да загуби.

    Коментиран от #63

    17:34 07.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Утре ще се самосезирали

    0 5 Отговор
    Копиране на лъжи също е лъжа.

    17:35 07.04.2026

  • 19 ка Путин боклук

    14 3 Отговор
    Има да си говорят двамата в бункера, барабар с Асадчо.

    17:35 07.04.2026

  • 20 Ха-ха

    11 4 Отговор
    Орбан със сигурност поема към пенсионното и след това към влака за Москва.!

    Коментиран от #25

    17:35 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сатана Z

    4 14 Отговор
    Доналд Тръмп ще бомбардира Брюксел ако само косъм падне от главата на Орбан.Евро-фашагите от ЕК не знаят с кой си имат работа.

    17:36 07.04.2026

  • 23 И какво им е мъдрото

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Унгарците":

    Унгария с най-високата инфлация в Европа, с тотално спряно финансиране заради най-високата корупция в Европа, отново първенци Унгария и Сърбия.Унгария с по-високи цени на горивата, от българските, защото руската марионетка Орбан продължава да купува руски петрол, въпреки че е неизгоден за страната. Пълен провал.

    Коментиран от #33

    17:36 07.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Виктор

    5 10 Отговор
    Хи хи хи
    Виктор, Орбан де
    Трябва да го позлатят !!!
    Спаси 90 000 000 000
    /ДЕВЕДЕСЕТ МИЛИАРДА/
    от крадливите лапи на урсулите и киийюфската хунта !!!

    Коментиран от #29

    17:38 07.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Петрохан че

    2 8 Отговор
    Съм,обичам кинтите зелени,България да продам първа радост е за менр

    17:39 07.04.2026

  • 29 АБВ

    8 2 Отговор

    До коментар #26 от "Виктор":

    Идиот още една седмица

    17:39 07.04.2026

  • 30 Павел Пенев

    6 9 Отговор
    Мара простата какво лошо вижда в желанието на Орбан да помогне на Путин за решаване на конфликта в Украйна? Ами нали целия ЕС помага на Зеленски за същото. Кое е по вредно? Ако ЕС спре помощта,войната ще приключи за две седмици по мнението на Путин а също и по моето виждане. Марче, много си тъпа и явно слабо платена.

    17:39 07.04.2026

  • 31 Нямат край

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "А пък ти":

    русофилската МЪКА и БЕЗСИЛИЕ, нямат...😂

    17:40 07.04.2026

  • 32 сополиво сopocне

    3 9 Отговор
    А на нас кой ще ни помогне? НАТО се оказа хартиен тигър, страх ги е от ирански козари с калашници, а еврозоната на ЕССР даже обувките не става да си варим, щото са правени от еко кожа и не става за ядене!

    17:40 07.04.2026

  • 33 поредния въздухар дето цъка без да мисли

    5 10 Отговор

    До коментар #23 от "И какво им е мъдрото":

    дет не вдяваш ти че Орбан продължава да купува руски петрол директно
    а тук пак Руски петрол ама чрез посредници и дизела с 33% поскъпнал наскоро

    Коментиран от #36, #37

    17:41 07.04.2026

  • 34 Правителството на Виктор Орбан в Унгария

    11 2 Отговор
    от години тайно предоставяли на Москва достъп до чувствителна информация от преговорите в Европейския съюз. Външният министър Петер Сиярто редовно провеждал телефонни разговори по време на почивките на срещите на ЕС, за да предоставя на руския си колега Сергей Лавров. както и възможни решения, споделя един от европейските служители по сигурността. Чрез такива разговори „на практика на всяка среща на ЕС в продължение на години Русия е била зад масата“, казва служителят. Сиярто е направил 16 официални посещения в Москва от началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г. Последното беше на 4 март, когато се е срещал с Владимир Путин, за да докладва.

    17:42 07.04.2026

  • 35 орбан може да

    7 6 Отговор
    има гъвкава позиция, но наш рундьо е направо наведен.Путлер може да си го хареса за нова слугиня, и бг червените русороби ще са в екстаз.

    17:43 07.04.2026

  • 36 Руският петрол е скъп и неизгоден

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "поредния въздухар дето цъка без да мисли":

    Затова в Унгария цените на горивата са по-високи от тези в България.

    Коментиран от #38, #42

    17:43 07.04.2026

  • 37 4567

    9 2 Отговор

    До коментар #33 от "поредния въздухар дето цъка без да мисли":

    А що е сложил таван на цените, като петролът е евтин, що е забранил на коли с чужда регистрация да зареждат... щото руският петрол е евтин?

    17:45 07.04.2026

  • 38 Цените на горивата глупав

    2 10 Отговор

    До коментар #36 от "Руският петрол е скъп и неизгоден":

    зависят от акцизи и ДДС. Що се занимавате с лъжи. Цигани ли сте, мразите ли8 сте, какво ви се е случило, за да сте из мет.

    Коментиран от #44, #61, #72

    17:46 07.04.2026

  • 39 Сваляш

    6 1 Отговор
    си панталоните,обръщаш се с гръб и се навеждаш да си вържеш връзката на обувката.Само така ще го спасиш.

    17:48 07.04.2026

  • 40 И какво му е достойното

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "На Орбан":

    на това, че гледа само собствения си интерес, а Унгария с най-високата инфалация в ЕС и най-високата корупция.

    Коментиран от #47, #49

    17:48 07.04.2026

  • 41 Къса памет!

    10 2 Отговор
    Годината е 1956! Танкове нахлуват в Унгария и мачкат хора по улиците на Будапеща!

    17:49 07.04.2026

  • 42 Мдаа

    7 2 Отговор

    До коментар #36 от "Руският петрол е скъп и неизгоден":

    С руският петрол е така.И в Сърбия цените на горивата са по-скъпи отколкото в България.

    17:50 07.04.2026

  • 43 И на Фицо краят му се вижда

    9 3 Отговор
    Словашката полиция започна разследване срещу премиера Роберт Фицо. Причина за това е жалба относно спиране на спешните доставки на електроенергия за Украйна, подкрепена от над 13 000 души и включваща обвинения в злоупотреба с власт и предателство към държавата. Както отбеляза лидерът на словашката опозиционна партия „Свобода и солидарност“ Бранислав Грелинг, материалите вече са прехвърлени от Главната прокуратура към регионалната, а след това и към полицията.

    17:50 07.04.2026

  • 44 Кухоглава копейка

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Цените на горивата глупав":

    Ще мриееееш бе боклууук!

    Коментиран от #45

    17:51 07.04.2026

  • 45 Знам

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "Кухоглава копейка":

    Дано е по скоро, че да освободиш света от една из мет!

    17:52 07.04.2026

  • 46 Хахахаха

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "На Орбан":

    И кои са унгарските интереси? Зависимостта от расия ли са унгарските интереси?

    Коментиран от #48

    17:52 07.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Ами на всяка държава интересите са

    3 3 Отговор

    До коментар #46 от "Хахахаха":

    да е суверенна и да няма глупаци като теб, да леят лъжи!

    17:55 07.04.2026

  • 49 Ами достойното за да знаеш какво му е

    1 5 Отговор

    До коментар #40 от "И какво му е достойното":

    трябва ти да си. А един евтин глупак ползван за глупави лъжи, достойнство няма.

    17:56 07.04.2026

  • 50 Ахааа ,

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "На Орбан":

    Унгарска Пролет, а !?

    Коментиран от #59

    17:56 07.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 защо

    2 0 Отговор
    "Наистина, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коста изпратиха писмо до Володимир Зеленски, в което го информираха, че малък екип от експерти е готов да инспектира газопровода и се намира в Украйна. Все още не сме получили отговор на това писмо, но ще ви информирам, когато получим. Нямам информация за маршрута на мисията и не мога да кажа къде се намира тя сега“, каза Итконен.

    Срещу:

    "съобщи „Блумбърг“, позовавайки се на стенограма от телефонен разговор между двамата лидери, предаде Ройтерс, съобщи БТА."

    Кой разбрал - разбрал.

    17:58 07.04.2026

  • 53 Забелязал

    9 3 Отговор
    Подлият толуп е готов на всичко защото му остава малко време във властта.

    17:58 07.04.2026

  • 54 койдазнай

    6 3 Отговор
    Орбан сам се определил, като "мишка на Путин". За това и копеите тука толкова го харесват. За тях да са "мишки на Путин" е мечта, макар и напълно неосъществима!

    17:59 07.04.2026

  • 55 Ахааа ,

    6 1 Отговор
    Унгарска Пролет, а !?

    17:59 07.04.2026

  • 56 Възpожденец 🇧🇬

    4 4 Отговор
    Мунчо кРадев какво е предложил ? Освен, че даваме по 500 000 € на ден руско-турския консорциум, ще трябва да наваксва.
    Тиквата се отчете с Мораториум за ПРОУЧВАНЕ на залежи от газ, Турски поток, реакторите, монопол на Лукоил и Газпром ... и още и още ...

    Коментиран от #71

    17:59 07.04.2026

  • 57 Лично мнение

    11 4 Отговор
    Подъл, мазен помияр.

    18:00 07.04.2026

  • 58 Горски

    4 9 Отговор
    ЕС се готви за продължителна енергийна криза, Индия и Китай са облагодетелствани. Войната на Израел и САЩ срещу Иран вече принуди Европейския съюз да похарчи допълнителни 14 милиарда евро за внос на енергия: цените в ЕС се увеличиха със 70% в случая с газа, и с 60% в случая с петрола. Европейската комисия призова страните от ЕС да се подготвят за продължителна енергийна криза. Te трябва да се къпят по-рядко, да живеят в лошо отоплени жилища, да не използват лични превозни средства, да плащат за скъпи, но некачествени хранителни продукти. Унгария не се продаде на евро-катилите които под прикритието на зелени перки и панели докараха промишленоста в ЕС до пълна катастрофа. Германия която беше двигател на Европейската икономика от 5 години едва пърха на 2 цилиндъра. България живее в кредитна еуфория която вече започва да се изпарява.

    18:00 07.04.2026

  • 59 Ква пролет бе глупав

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Ахааа ,":

    Гадно ли е Орбан да е достоен и да стои зад Унгария, а теб майкопродавци да те продават?

    18:00 07.04.2026

  • 60 любопитно

    5 2 Отговор
    каква е оценката на Орбан за войната на САЩ с Иран при разговорите с московските си приятели?

    18:02 07.04.2026

  • 61 Обърнете се към лекар

    6 1 Отговор

    До коментар #38 от "Цените на горивата глупав":

    за да се лекувате. Този радикализъм и агресия, които имате, Ви вредят страшно много, но се усещате, че имате нужда от помощ.

    Коментиран от #64

    18:07 07.04.2026

  • 62 да питам

    6 4 Отговор
    верно ли Орбан и Фицо не си казват мнението за операцията в Иран от страх ?

    18:09 07.04.2026

  • 63 Не само

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "ЦИРК":

    И защо се публикува това в българска медия, все едно тук ще избираме Орбан???!

    18:10 07.04.2026

  • 64 Ами липсата на достойнство

    3 3 Отговор

    До коментар #61 от "Обърнете се към лекар":

    да те ползват по форумите за евтина пропаганда и глупави лъжи, не е болест за да те лекува лекар. Това е плод на съсипан човек, без ценности и достойнство!

    Коментиран от #66

    18:10 07.04.2026

  • 65 Помощ за Путин

    3 2 Отговор
    Ще му предложи ли убежище, когато избухне революцията?

    18:13 07.04.2026

  • 66 Радикализма и агресията

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Ами липсата на достойнство":

    са психически разтройства, които изискват медицинска помощ. Това исках да кажа. Мисля, че е разбираемо е написано.

    Коментиран от #70

    18:22 07.04.2026

  • 67 Може.може

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Унгарците":

    АМА НА КУКОВО ЛЯТО!!

    18:33 07.04.2026

  • 68 ???

    2 2 Отговор
    Този защо е още в ЕС и НАТО

    18:39 07.04.2026

  • 69 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Альоша на чакъл":

    Под Альоша ще бъдат твоите кости отпадъко.
    Как разбра че отровата е в кафето бе боклук.
    Човекът не е пил кафе никога.

    18:40 07.04.2026

  • 70 Ами липсата на достойнство

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "Радикализма и агресията":

    да те ползват по форумите за евтина пропаганда и глупави лъжи, не е болест за да те лекува лекар. Това е плод на съсипан човек, без ценности и достойнство!

    Коментиран от #74

    18:42 07.04.2026

  • 71 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #56 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Помиярино, от кога Боташ е руско..турски?

    18:43 07.04.2026

  • 72 Пръдльо потрупан

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Цените на горивата глупав":

    А на тебе какво ти се случило ,за да си руска марионетка "щастливецо"?

    Коментиран от #75

    18:48 07.04.2026

  • 73 Григор

    2 0 Отговор
    Гадно е! Коментирате събития станали преди сто години, а дума не обелвате за зверството от миналата нощ.
    Украински дрон е ударил жилищен блок във Владимировска област. Тежко ранени са двама възрастни, а момче на 12 години е убито на място. Предния ден е имало рожден ден! Май нещо сте скарани с обективността. Когато става дума за руски удари, надълго и нашироко коментирате "зверствата" на руснаците, а когато зверството е налице,мълчите! Такава "обективност" да си я сложите,знаете къде!

    18:50 07.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ами отгледана

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Пръдльо потрупан":

    си в семейство на мекотели и парцали и това е резултата.

    18:53 07.04.2026

  • 76 А ми същото

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "И сега кво?!":

    След като се приключи с Орбан ,вие сте наред!!

    Коментиран от #78

    18:54 07.04.2026

  • 77 Не бе

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Така ли бе":

    Залупеняка сам показва какъв е. 😄 Да е евтин глупак, ко да му кажеш повече. Жалък е нали? 😄

    18:54 07.04.2026

  • 78 Споко бре

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "А ми същото":

    Ти все ще си парцалана и да няма кой да ти пречи. Ко ли ти е да знаеш колко си евтина и глупава? 😄

    18:56 07.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 венсериемос

    1 0 Отговор
    Не само Орбан, Фицо ,всички страни са зад Русия и Вл Вл Путин.Ние Българите също ме зад Русия и Путин.Има и изключения,като плевелите-Герб и Тиквата, ДъПъСъ и Пуевски, СДС и гнома,Шаламанката и Магарев,ППДБ и Киро-тъпото и кокорчо, ИТН и Тошко.И за младото и много тъпо и нечетящо поколение,трябва да знаят ,че Р усия е наша Освободителка от 500 години Турско Робство.Никой не е помогнал на поробеното българско население ,да ги освободи от извергите турци-САМО Русия и Царя Освободител Александър II и Руската Армия,заедно с Бългрските Опълченци.Изпеитвам погнуса от лъжците Йотова/Русия е агресор/ь,от предатели като Тагарев,Шаламанов, Кирил Петков и Борисов.Това не са българи ,а ратаи,службогонци.Единтвено Румен Радев има правилна позиция и е за Православна България и за Православна Русия.И, нямаме Орбан! Имаме подлеци,лъжци, безрдници.Срам ме е отвас преадатели на България. .

    19:20 07.04.2026

