Вицепрезидентът на САЩ: Бюрократите в Брюксел се опитаха да унищожат икономиката на Унгария
Вицепрезидентът на САЩ: Бюрократите в Брюксел се опитаха да унищожат икономиката на Унгария

7 Април, 2026 17:51 1 528 82

Американският вицепрезидент заяви, че „бюрократите в Брюксел“ са се опитали да навредят на икономиката и енергийната независимост на Унгария

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След избирането на президента на САЩ Доналд Тръмп започна „Златен век“ в отношенията между Унгария и САЩ , заяви унгарският премиер Виктор Орбан след срещата с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ванс е на посещение в Будапеща броени дни преди парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април. Според проучванията Орбан може да загуби властта след 16 години начело на страната.

По време на визитата в Унгария американският вицепрезидент заяви, че „бюрократите в Брюксел“ са се опитали да навредят на икономиката и енергийната независимост на Унгария, противопоставяйки се на Орбан.

На съвместна пресконференция с Орбан, Ванс нарече посещението си "един от най-лошите примери за чуждестранна намеса в избори".

„Бюрократите в Брюксел се опитаха да унищожат икономиката на Унгария. Те се опитаха да направят Унгария по-малко енергийно независима. Те се опитаха да увеличат разходите за унгарските потребители. И направиха всичко това, защото мразят този човек“, подчерта Ванс, визирайки Орбан.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша пристигнаха тази сутрин в Унгария на официално посещение, предаде унгарската агенция МТИ.

Вицепрезидентът, който ще бъде на двудневна визита в Будапеща, беше посрещнат на Международното летище „Ференц Лист“ с военни почести от външния министър Петер Сиярто.

В рамките на посещението Ванс ще разговоря с премиера Виктор Орбан, преди да произнесат речи на митинг под надслов „Ден на унгарско-американското приятелство“ в конгресна зала в Будапеща.

Според Сиярто пристигането на Ванс демонстрира, че отношенията между Вашингтон и Будапеща са навлезли в нова „златна ера“, предаде Ройтерс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Голия

    29 19 Отговор
    няма да му помогне тази визита на орби

    17:52 07.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 честен ционист

    14 4 Отговор
    Ако бяхте избрали навремето Митьо Пищова за президент го чакахме Джей Ди у Арбанаси в пятница. Чакайте сега на Кокорчо да ви доведе на америкаката посланица от Атина домашния помощник.

    17:54 07.04.2026

  • 4 володя

    19 15 Отговор
    Защо Орбан държи насила Унгария в ЕС?!? Защо Унгария не напусне ЕС, както направи Обединеното Кралство и не се възпозлва от свободната търговия между държавите?
    А наистина ли Орбан е напуснал Отворено Общество през 2007-ма, както твърди или продължава да работи за сорос, и само на думи залъгва унгарците?!?

    Коментиран от #8, #19, #30, #74

    17:54 07.04.2026

  • 5 Данчо

    5 17 Отговор
    Спасете Урсулианците в Унгария!...

    17:54 07.04.2026

  • 6 Дориана

    25 21 Отговор
    Това е вярно.. Грешната и недалновидна политика на Европейските лидери отслабиха икономически, финансово и политически Европа, която се срива надолу. Единствено Орбан разсъждава трезво и има реална преценка за събитията и последиците от корумпирана Украйна.

    Коментиран от #14

    17:55 07.04.2026

  • 7 Защо режимът покри Петроханската афера

    26 12 Отговор
    А ни занимават с избори в Унгария?

    Коментиран от #47

    17:55 07.04.2026

  • 8 честен ционист

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "володя":

    Колкото и Кошлука е напуснал, толкова и състипендиантът му Орбан.

    17:55 07.04.2026

  • 9 прецакване

    8 4 Отговор
    И Баце е приятел с бай Дончо, ама привърженици на пилота ще го прецакат и по такъв начин ще прецакат атлантическата дружба.

    17:57 07.04.2026

  • 10 Горски

    18 8 Отговор
    ЕС се готви за продължителна енергийна криза, Индия и Китай са облагодетелствани. Войната на Израел и САЩ срещу Иран вече принуди Европейския съюз да похарчи допълнителни 14 милиарда евро за внос на енергия: цените в ЕС се увеличиха със 70% в случая с газа, и с 60% в случая с петрола. Европейската комисия призова страните от ЕС да се подготвят за продължителна енергийна криза. Te трябва да се къпят по-рядко, да живеят в лошо отоплени жилища, да не използват лични превозни средства, да плащат за скъпи, но некачествени хранителни продукти. Унгария не се продаде на евро-катилите които под прикритието на зелени перки и панели докараха промишленоста в ЕС до пълна катастрофа. Германия която беше двигател на Европейската икономика от 5 години едва пърха на 2 цилиндъра. България живее в кредитна еуфория която вече започва да се изпарява.

    Коментиран от #34

    17:57 07.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Барбалей

    15 4 Отговор
    Орбан бил копейка,а? 🤣🤣

    Коментиран от #28

    17:58 07.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ма верно си НОГО проЗДТ

    8 7 Отговор

    До коментар #6 от "Дориана":

    На изборите ще разбереш кво иска унгарският народ и кво...чОрбан черножопьй!
    Хехехехехехе
    Оди се надъхвай у дръвения Кен Еф,..тра верс

    17:59 07.04.2026

  • 15 Я гледай ти

    11 8 Отговор
    Защо някои в Брюксел се опитва да унищожи икономиката на страна членка в Европейския съюз.
    Значи ако не се чувстваш под чехъл а си в къщата на тъщата урси и Кая ти си амеба.
    Нали сме равноправни.
    Какви нищожества управляват не е истина
    А за покритието на еврото няма смисъл да говорим защото е абсолютно смешно

    18:00 07.04.2026

  • 16 Д-р Ментал

    18 7 Отговор
    Ама защо се “мъчи “Унгария да усвоява евросредства….я, марш извън ЕС!

    Коментиран от #21

    18:00 07.04.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    15 8 Отговор
    В днешно време да те подкрепя американец особено представител на терористично движение за масови убийства и геноцид каквото е МАГА е голям срам позор и изцепка за Орбан ..и той ще го разбере на изборите

    Коментиран от #40, #41, #69

    18:01 07.04.2026

  • 18 Д-р Ментал

    13 6 Отговор
    В тези времена подкрепа от САЩ е като “ воденичен камък” по скоро ще удави Орбан

    18:02 07.04.2026

  • 19 Ко каза, ко?

    11 8 Отговор

    До коментар #4 от "володя":

    Защо да го напуска?Предложили са му условия за членство в ЕС, изпълнил ги е.А ,че се опитва да опази интересите на Унгария прави ли го лош?

    18:02 07.04.2026

  • 20 Гръм и мълнии

    6 7 Отговор
    Един да каже истината

    18:03 07.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 любопитно

    8 2 Отговор
    каква е оценката на Орбан при разговора с Ванс за войната на Сащ срещу Иран?

    18:04 07.04.2026

  • 23 просто е

    11 8 Отговор
    Просто е. На който не му харесва вън. Не ви щем. Отивате си в Русия.

    Коментиран от #35

    18:05 07.04.2026

  • 24 Атина Палада

    7 8 Отговор
    Айде козячета и тоя е путинист:)))) нали така Петроханчета?:)

    18:05 07.04.2026

  • 25 Орби,

    10 7 Отговор
    приготвяй чемадана, раираната пижама и една четка за зъби.

    18:05 07.04.2026

  • 26 Няма проблем

    16 4 Отговор
    Унгария се е увъртяла в руски зависимости.

    Коментиран от #60

    18:05 07.04.2026

  • 27 няма

    5 3 Отговор
    Няма да ви търпим.

    18:06 07.04.2026

  • 28 Хм Хм

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "Барбалей":

    Само ти ли не разбра, че САЩ са срещу ЕС?

    Коментиран от #29

    18:06 07.04.2026

  • 29 Атина Палада

    7 9 Отговор

    До коментар #28 от "Хм Хм":

    Не са срещу ЕС а срещу режима на ЕС! Има разлика .

    18:08 07.04.2026

  • 30 Абе глупак

    8 8 Отговор

    До коментар #4 от "володя":

    Как мислиш се излиза от ЕС? Помниш Верикобритания,колко години договапя излизането? Тва да не ти е да излезеш за бира. А следиш ли настроетията във Великобритания и как съжаляват и се говри за връщане към съюза. В тези времена да тръгнеш да се правиш на,ч интересен, плюс никаквата ни икономика означава самоубийство

    18:10 07.04.2026

  • 31 Герги

    6 8 Отговор
    Този може да обърка Света много повече от Путин...

    18:10 07.04.2026

  • 32 Архимандрисандрит Бибиян

    5 3 Отговор
    Джендю пропадняка че спасява Орган ли ве? Тоя у Америка се прават каде го не познават та дойде Орган да мо се зарадва деа!

    18:12 07.04.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Селски

    8 9 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    Знаем, руска к@чко. Сега можеш да продължиш с постовете си под следващата новина. Не е нужно да повтаряш едно и също. Той ЕС и Европа от сто години все се разпаднат.

    Коментиран от #37, #55

    18:13 07.04.2026

  • 35 Кирил Петков

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "просто е":

    Ти па кой беше бе πррррр ∆елллл ,та да казваш кой къде да ходи ?

    18:14 07.04.2026

  • 36 Мнение

    6 5 Отговор
    И малкия Тръмп е яко нахъсан срещу Европа. Който не е с нас означава,че ни е враг. Така смятат "умните" американци. Жалко за света, че допуска такива луди хора да си играят с милиони животи.

    18:14 07.04.2026

  • 37 ХА ХА

    5 3 Отговор

    До коментар #34 от "Селски":

    Лапуркай бе тръбар ,кво ми пелтечиш мрррршооо !

    Коментиран от #82

    18:15 07.04.2026

  • 38 Факти

    7 8 Отговор
    Каква енергийна независимост като Унгария е тотално зависима от Русия? 93% вноса на нефт и 80% вноса на газ и цените по-високи отколкото в България. Още нещо - копейките, които хвалят Орбан, какво мислят за дружбата му с войнолюбеца Тръмп? Какво ще кажат за това, че американските самолети зареждат гориво в авиобазата в Папа?

    18:16 07.04.2026

  • 39 Архимандрисандрит Бибиян

    10 7 Отговор
    Слава на Русия ,защитница на Православието и последен бастион спрамо многополловитте педдо филли сатта ниссти !

    Коментиран от #45

    18:17 07.04.2026

  • 40 Тиква

    4 6 Отговор

    До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Окрабандера, багаж и на куев при нацюгите.

    18:21 07.04.2026

  • 41 Оня с Топора

    7 2 Отговор

    До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Наготви ли дръвника ,пловдивски селски минн.диллл ?

    18:23 07.04.2026

  • 42 хаха🤣

    6 5 Отговор
    Орбан изглежда карикатурно, не е истина 🤣

    Коментиран от #52

    18:24 07.04.2026

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    5 5 Отговор
    Няма нафта, няма газ, щот Урсула е със нас! Петер Мадяр

    В Европа цената на дизела расте с 20 цента седмично. През май на по очи на червения килим в Кремъл за молитва пред Путин. Владимир Владимирович е жив Бог, който ходи по земята, като Исус Христос. Само той може да спаси Европа от енергиен и икономически крах.
    Съд в Хага за зеления мухъл, който предизвика геноцид е Донбас и енергийна криза в Европа!

    18:25 07.04.2026

  • 44 Тиква

    6 5 Отговор
    Браво на америка,знай кой тормози икономика на Европа, нацюгите.

    18:25 07.04.2026

  • 45 Грешите

    8 9 Отговор

    До коментар #39 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Най-голямата концентрация на многополловитте педдо филли сатта ниссти е в Кремъл :)

    Коментиран от #51

    18:26 07.04.2026

  • 46 Факти

    6 7 Отговор
    "Икономиката" на Унгария рухна заедно с целия Източен блок. Тя беше възстановена в ЕС. Сега войните на Путин и Тръмп отново са я хванали за гушата. Орбан обслужва тия двамата, които ручат унгарската икономика.

    Коментиран от #48

    18:26 07.04.2026

  • 47 Рублевка

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Защо режимът покри Петроханската афера":

    Съпругата на Джей Ди Ванс е от индийски произход и принадлежи към висшата каста.

    18:27 07.04.2026

  • 48 Това са

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Факти":

    Безспорни факти.

    18:28 07.04.2026

  • 49 !!!?

    6 6 Отговор
    Ванс за опелото на "Златния век" на Орбан ли е пристигнал в Будапеща...!?

    18:29 07.04.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    7 4 Отговор
    Ах, как не ни се иска да се молим на Путин! НО ТРЯБВА КАЯ, ТРЯБВА! Европа, ръководена от побеснели ЖЕНИ В КРИТИЧНАТА ВЪЗРАСТ, потъва в икономическа и енергийна криза!

    18:32 07.04.2026

  • 51 Архимандрисандрит Бибиян

    7 4 Отговор

    До коментар #45 от "Грешите":

    Така ли бе жълтопаветен небинарен пассиве последовател на Епстийн. 😂🍌😂 ?

    Коментиран от #56, #63

    18:34 07.04.2026

  • 52 хаха🤣

    3 3 Отговор

    До коментар #42 от "хаха🤣":

    Ти па добре ли изглеждаш бе тотално епилиран тррраверрртин 🤣🤣🤣 ?

    Коментиран от #58

    18:36 07.04.2026

  • 53 Арестувайте зеления мухъл

    7 4 Отговор
    Осъдете го в Хага на доживотен затвор за геноцид, търговия с деца, човешки органи, кражба в особено големи размери и разпалване на война. Тогава Путин ще ви пусне газ и нефт по тръбите и ще ви спаси от кризата.

    18:38 07.04.2026

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    8 5 Отговор
    Путин е добър. Няма да ви унижи. Арестувайте наркомански и го вкарайте в луксозния холандски затвор до живот и Путин ще ви пусне нефт и газ по тръбите.

    Коментиран от #59

    18:41 07.04.2026

  • 55 Горски

    8 4 Отговор

    До коментар #34 от "Селски":

    Украинска кучк@.

    18:43 07.04.2026

  • 56 Иво Димчев

    3 1 Отговор

    До коментар #51 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    " Български артист, композитор и изпълнител: Руската ми аудитория, се състои от гей мъже поддръжници на Путин.
    Скандалът напоследък обаче не е само в текстовете, а се пренесе и към живите му участия. Посред война, той се отправя към Москва за предстоящите му концерти. Мнозина критикуват решението на провокативния Иво Димчев да изнася представленията си в Русия, а противниците му твърдят, че подобни участия легитимират режим, нарушаващ човешките права. "Официално в Русия властта е враждебна към гей хората, неофициално обаче е съвсем различно", категоричен е изпълнителят. Според него ЛГБТ общността в Русия е огромна, а много от тези хора имат голяма власт в Кремъл, те са в кръга на Путин."

    😂

    Коментиран от #62, #64

    18:45 07.04.2026

  • 57 .....

    4 1 Отговор
    Точно в момента САЩ да застанат зад теб е възможно най-лошата реклама. Сбогом, Орбане!

    18:47 07.04.2026

  • 58 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 2 Отговор

    До коментар #52 от "хаха🤣":

    И ние сме епилирани 😘

    18:49 07.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Град Козлодуй

    4 4 Отговор

    До коментар #26 от "Няма проблем":

    Така е приятел. Орбан е тотал щета. Русофилството, по своята същност е робско мислене и поведение.

    18:51 07.04.2026

  • 61 путинoпитек

    3 4 Отговор
    Пуcито пуска газ само в памперса, че тръбите са малко вече след депутинизацията която Украйна провежда.

    18:51 07.04.2026

  • 62 Деан Икебаната

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Иво Димчев":

    За разлика от теб истинският Иво Димчев има артистични възможности и добре пее ,а ти единство уаппашшш немитти ...йове 😂😂😂?

    Коментиран от #66

    18:52 07.04.2026

  • 63 Досиетата Епстийн

    2 4 Отговор

    До коментар #51 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    разкриха се връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."

    😁

    Коментиран от #71, #76, #77

    18:52 07.04.2026

  • 64 Архимандрисандрит Бибиян

    0 5 Отговор

    До коментар #56 от "Иво Димчев":

    Бати Пунди знаеме- дай мо старателно и ритоално подрезан кръндел и го не търси до зори!

    18:53 07.04.2026

  • 65 Свидетел

    2 2 Отговор
    А защо не информирате какво още каза J D V в речта си? Или това няма да се хареса на EU.

    18:53 07.04.2026

  • 66 Иво Димчев е много готин=

    3 2 Отговор

    До коментар #62 от "Деан Икебаната":

    Нещо не си разбрал смисъла, в който се цитира като отговор на коментар на един заблуден и отчаян русофил :)

    18:55 07.04.2026

  • 67 така, така

    3 4 Отговор
    Бабата в Брюксел, а целия елит на ЕС се тресе от гняв. Орбан е най-неприятният им политик (може би само чичо Дончо ги дразни повече), а ей го - САЩ му идват на крака да изразят подкрепа.
    Оня смешник Мадяр прокарва опорки, че Орбан ще ги направи зависими от Русия, но ето - Венс идва и попарва цялата им пропаганда.
    Като се замислиш, смешника Мадяр трябва много да се радва, че днес Орбан им идва малко в повече на унгарците и се чувства умора от него след толкова години в управлението.
    Ако не е тази умора от Орбан, то Мадяр не би имал никакъв шанс за победа

    Коментиран от #75

    18:57 07.04.2026

  • 68 волгата от Брюксел

    4 4 Отговор
    Ами бягай в руския рай, какво дремеш в загиващата Европа? Ще се къпеш в петрол и газ, ако идеш на фронта и за москвич може да събереш, е интернет няма да имаш, ама то в 19 век хората не са имали.

    Коментиран от #70

    18:58 07.04.2026

  • 69 Хахаха!🎺🥳😀🇱🇷

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    В Гуантанамо, терорист нейден!

    Коментиран от #72

    19:01 07.04.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор

    До коментар #63 от "Досиетата Епстийн":

    Зеленски попадна в досиетата "Епстийн" заради трафик на жени и деца от Украйна. Информация от факти.бг .

    19:03 07.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хахаха!🎺🥳😀

    2 1 Отговор
    За КРИТИЧЕСКАТА ВЪЗРАСТ НА ЖЕНИТЕ е характерна раздразнителност, склонност към караници и липса на трезва преценка. Затова Европа, ръководена от такива жени, затъва в икономическа и енергийна криза. Има опастност от разпадане на ЕС и НАТО. Тръмп нарече НАТО без САЩ книжен тигър, от който ПУТИН НЕ СЕ СТРАХУВА!

    19:10 07.04.2026

  • 74 Защо ли? Ами защото проблема

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "володя":

    не е ЕС, който е добра идея, а в Урулите и Каите тропосани там от Шваб и спонсора ти! И те трябва да напуснат или изритани.
    И това се разбира все повече от народите на ЕС.

    Други въпроси??

    19:10 07.04.2026

  • 75 копейка в когнитивен дисонанс

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "така, така":

    Мрази европа и Сащ(краварите както им викат), обича пуcин, мрази турците, обича аятоласите, ту е с Тръмп и комитетета за мир, ту е против Тръмп. Като следваш говедо стигаш в обора, руснаците не го научиха и сега са изненадани че могат и без интернет в обора а събота е един прекрасен ден за работа. Фермата на животните на североизток от нас е отворила врати и за всички желаещи, така че ако следваш традиционните ценности и пусин е твоя идол, не го чакай тук , не се колебай да го намериш в кочината той те чака!

    Коментиран от #79

    19:11 07.04.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Какво каза баба Урсула по въпроса? Тя е нашия фюрер, а Кая нашия Рибентроп! Петер Мадяр иска да прати унгарците на източния фронт, като през ВСВ. Тогава руснаците не са вземали в плен унгарци и никой не се е завърнал жив, освен инвалидите.

    19:22 07.04.2026

  • 79 ПсихоЛог

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "копейка в когнитивен дисонанс":

    Уж си с традиционни ценности ,а защо тее прррр скаттт редовно в г3ааа ,това ли традицията във вашия род ?

    19:24 07.04.2026

  • 80 Васил

    1 0 Отговор
    Унгария и икономика не думай те живеят от парите на Брюксел врътнат ли им кранчето ще станат по зле и от Иран.

    19:34 07.04.2026

  • 81 Купейките Издухани

    0 0 Отговор
    Сега пак ли ще
    Викаме За Тръмп?

    Пак ли ще спасява Разни Кремълски Тампони

    Рижавия Ненормалник?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    19:41 07.04.2026

  • 82 Поеми

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "ХА ХА":

    ГРЕЗДЕЯ
    Чатрак.

    19:45 07.04.2026

