Вицепрезидентът на САЩ: Бюрократите в Брюксел се опитаха да унищожат икономиката на Унгария

След избирането на президента на САЩ Доналд Тръмп започна „Златен век“ в отношенията между Унгария и САЩ , заяви унгарският премиер Виктор Орбан след срещата с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Ванс е на посещение в Будапеща броени дни преди парламентарните избори в Унгария, насрочени за 12 април. Според проучванията Орбан може да загуби властта след 16 години начело на страната.

По време на визитата в Унгария американският вицепрезидент заяви, че „бюрократите в Брюксел“ са се опитали да навредят на икономиката и енергийната независимост на Унгария, противопоставяйки се на Орбан.

На съвместна пресконференция с Орбан, Ванс нарече посещението си "един от най-лошите примери за чуждестранна намеса в избори".

„Бюрократите в Брюксел се опитаха да унищожат икономиката на Унгария. Те се опитаха да направят Унгария по-малко енергийно независима. Те се опитаха да увеличат разходите за унгарските потребители. И направиха всичко това, защото мразят този човек“, подчерта Ванс, визирайки Орбан.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша пристигнаха тази сутрин в Унгария на официално посещение, предаде унгарската агенция МТИ.

Вицепрезидентът, който ще бъде на двудневна визита в Будапеща, беше посрещнат на Международното летище „Ференц Лист“ с военни почести от външния министър Петер Сиярто.

В рамките на посещението Ванс ще разговоря с премиера Виктор Орбан, преди да произнесат речи на митинг под надслов „Ден на унгарско-американското приятелство“ в конгресна зала в Будапеща.

Според Сиярто пристигането на Ванс демонстрира, че отношенията между Вашингтон и Будапеща са навлезли в нова „златна ера“, предаде Ройтерс.