Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава силно ограничено

Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава силно ограничено

9 Април, 2026 16:22 1 102 26

Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан

Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава силно ограничено - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само един петролен танкер и пет кораба за сухи насипни товари са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, въпреки че Иран и САЩ постигнаха споразумение за двуседмично примирие. Това сочат данни на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването, анализирани от Ройтерс, предаде БТА.

Критичният морски път остава на практика блокиран след началото на американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари и последвалото блокиране на Ормузкия проток от иранска страна. Преминаващите пред пролива кораби са едва няколко на ден, според данни на "Кплер" (Kpler), "Лойдс лист интелиджънс" (Lloyd’s List Intelligence) и "Сигнъл Оушън" (Signal Ocean).

За сравнение, според пазарни оценки, преди 28 февруари през Ормузкия пролив са преминавали средно по 140 кораба на ден.

След като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник двуседмично примирие с Иран, което предвижда временно отваряне на Ормузкия проток, се очаква ирански и американски представители да се срещнат в Исламабад утре, за да преговарят за дългосрочно мирно споразумение.

Иранската агенция ФАРС съобщи вчера, че Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан.


Иран (Ислямска Република)
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 13 Отговор
    Затварянето на пролива е удар по аятоласите...как ша си. шиткат петрола.

    Коментиран от #8

    16:24 09.04.2026

  • 2 Д-р Гълъбова от Карлуково

    14 2 Отговор
    Казах ли ви, че Тръмп ще обяви нови 2 седмици?

    16:25 09.04.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 7 Отговор
    Абе кво стана с руския танкер Арктик Метагаз, потъна ли вече ? Питам щот Герасимов ми докладва ча танкера бил на бойно дежурство 😁

    16:26 09.04.2026

  • 4 Щом е тесен Ормузкия проток

    3 10 Отговор
    Тръмп да удря с атома да го разшири!

    16:27 09.04.2026

  • 5 Бай Дончо

    2 11 Отговор
    Е човек търпелив, но винаги постига целите си. Вижте колко години се кандидатира за президент и дори два пъти стана.

    Щом е казал, че ще унищожи иранския режим, ще го постигне.

    16:29 09.04.2026

  • 6 Мишел

    15 2 Отговор
    През пролива преминават само корабите, които Иран допусне.

    16:33 09.04.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    4 6 Отговор
    Иран неочаквано се оказа силен и умен противник ☝️
    Нещо което хич се неможе каже за пропадла Русия загубила мильони войници, морския флот, две подводници, 41бр Ту-95М, 12000 танка, 800 самольота.
    Русия с Ада ли воюва, бах що бой изяде ? 😁

    Коментиран от #12, #19

    16:35 09.04.2026

  • 8 Мишел

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Преди войната всички кораби преминаваха пролива безплатно. Сега всеки кораб плаща на Иран по 2 милиона евро на преминаване.
    Колкото до иранския нефт, Китай и Северна Корея поемат всичко и се запасяват като пред война.

    Коментиран от #18

    16:47 09.04.2026

  • 9 американските медии са публикували

    2 1 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че американските медии са публикували "фалшив план" за примирие с Иран.

    "Фалиралият вестник" 0 "и фалшивите новини" 0 съобщиха за напълно измислен мирен план от 10 точки за преговорите с Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа.

    Той добави, че всичките десет точки са "фалшиви и измамни" и нарече журналистите "злобни губещи".

    По-рано планът от 10 точки беше публикуван и от иранските медии. Той включва следните гаранции за Техеран:

    категоричен ангажимент за ненападение;
    запазване на иранския контрол над Ормузкия проток;
    съгласие за обогатяване на уран;
    категорично отмяна на всички първични санкции;
    категорично отмяна на всички вторични санкции;
    окончателно прекратяване на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН;
    прекратяване на всички резолюции на Управителния съвет на МААЕ;
    окончателно изплащане на обезщетение на Иран;
    оттегляне на американските бойни сили от региона;
    прекратяване на войната на всички фронтове, включително войната срещу "Хизбула" в Ливан.

    16:47 09.04.2026

  • 10 Биби е шефа.

    1 6 Отговор
    Трепе хизбулаците на почивки!

    16:49 09.04.2026

  • 11 Са, Дончо дава "фейк нюз"

    3 0 Отговор
    отстъпление.

    16:50 09.04.2026

  • 12 Цеко

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    А и много риска смрадт измре.Много нещо.

    16:50 09.04.2026

  • 13 Да ама не, Петрол 200 и

    3 3 Отговор
    скъпите Щайги на трупчета до второ нареждане, ах да му..., забравих да ви кажа, продавам един Линкълн за някой и друг лев, но нема купувачи, що така?🤔

    Коментиран от #17

    16:53 09.04.2026

  • 14 Горски

    2 1 Отговор
    Съединените щати приеха ВСИЧКИ!! точки от изискванията на Иран! Плюс поисканите компенсации, плюс да не възразяват срещу обогатяването на уран!? И обявиха това за победа?! Ето въпроса: Ако това е победа, какво е поражение? Нека да напомним, че в момента преговарят със списъка точки на Иран, а не с тоя на Щатите. Добре де докога ще има хора без мозък, които вярват на телевизора - колко пъти досега САЩ се обявяваха за победител и след няколко дни се оказваше, че не са победител и сега ще бъде същото. Култът към личността по време на комунизма беше детска игра сравнено с тези клоуни. Уж бяха договорили урана, сега не бил..ако го предал, можело..ама ще са наоколо, щото на място не става.

    Коментиран от #16

    17:05 09.04.2026

  • 15 Бай Гуцан

    3 1 Отговор
    Споразумението е пълен въздух.Как да има такова,когато тоя рижия,ги нарича"ко...ета" и т.н.При такива епитети не може да има споразумение.

    17:27 09.04.2026

  • 16 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Горски":

    Кой те излъга че САЩ са приели исканията на аятоласите

    17:38 09.04.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Да ама не, Петрол 200 и":

    Линкълн е там...от къде ли излизат изтребителите.

    17:40 09.04.2026

  • 18 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Кажи...кой кораб е платил на Иран 2 милиона $$$$ че нещо не са разбра...
    Готвят и контрамерки...всеки кораб превозващ ирански петрол, да плаща 2 милиона $$$$ на пристанището дето акостира...
    Демек..танто за кукуригу.

    Коментиран от #21

    17:43 09.04.2026

  • 19 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Къв силен противник е Иран...цял месец го.спукаха от бомбене...
    Сега ако не слушка, пак ша го почват.

    17:45 09.04.2026

  • 20 Това примирие беше

    2 0 Отговор
    танто за кукуригу.
    Рижавия иска Иран да си събуе гащите сам, но… виждам как ще вземе на босия цървулите.
    Примката около врата на тромпета се затяга с всеки изминал ден със затворен проток.

    18:39 09.04.2026

  • 21 не може да бъде

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Според последните данни иранците въвеждат такса 1 USD на барел -временно докато изберат валутата в която да се плаща таксата!?2 млн. долара няма да плаща никой -но на някои може да се наложи да платят 1 млн .като долари или еквивалент !?

    Коментиран от #25

    18:39 09.04.2026

  • 22 Бай вую

    1 0 Отговор
    Факти са съединители

    Коментиран от #24

    19:08 09.04.2026

  • 23 Ами

    2 0 Отговор
    ПЕРСИТЕ го казаха! - Преминават приятелски и неутрални. Другите обратно от където са дошли. ОРМУЗА е миниран и ПЕРСИТЕ трябва да дават координати на танкери те за да минат. Иначе БУМ БУМ ТЕЛ АВИВ.

    Коментиран от #26

    19:17 09.04.2026

  • 24 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Бай вую":

    А може и АМБРЯЖИ. От съединители ще се обидят.

    19:19 09.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "не може да бъде":

    Обмислят и такса за барел ирански петрол, при акостиране на танкер в присанище извън Иран. Може и тя да е 1$ на барел....демек танто за кукуригу.

    19:45 09.04.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ами":

    Преди минаваха по 100, 115 кораба на ден през пролива....сега по 15, 20 кораба....загубите на Иран са...ОГРОМНИ.

    19:47 09.04.2026

