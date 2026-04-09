Преминаването на кораби през Ормузкия проток остава силно ограничено

Само един петролен танкер и пет кораба за сухи насипни товари са преминали през Ормузкия проток през последните 24 часа, въпреки че Иран и САЩ постигнаха споразумение за двуседмично примирие. Това сочат данни на специализирани платформи за проследяване на корабоплаването, анализирани от Ройтерс, предаде БТА.
Критичният морски път остава на практика блокиран след началото на американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари и последвалото блокиране на Ормузкия проток от иранска страна. Преминаващите пред пролива кораби са едва няколко на ден, според данни на "Кплер" (Kpler), "Лойдс лист интелиджънс" (Lloyd’s List Intelligence) и "Сигнъл Оушън" (Signal Ocean).
За сравнение, според пазарни оценки, преди 28 февруари през Ормузкия пролив са преминавали средно по 140 кораба на ден.
След като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви във вторник двуседмично примирие с Иран, което предвижда временно отваряне на Ормузкия проток, се очаква ирански и американски представители да се срещнат в Исламабад утре, за да преговарят за дългосрочно мирно споразумение.
Иранската агенция ФАРС съобщи вчера, че Иран обмисля да се оттегли от договореното двуседмично прекратяване на огъня със САЩ заради продължаващите израелски удари срещу Ливан.
Щом е казал, че ще унищожи иранския режим, ще го постигне.
6 Мишел
7 Владимир Путин, президент
Нещо което хич се неможе каже за пропадла Русия загубила мильони войници, морския флот, две подводници, 41бр Ту-95М, 12000 танка, 800 самольота.
Русия с Ада ли воюва, бах що бой изяде ? 😁
16:35 09.04.2026
8 Мишел
До коментар #1 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Преди войната всички кораби преминаваха пролива безплатно. Сега всеки кораб плаща на Иран по 2 милиона евро на преминаване.
Колкото до иранския нефт, Китай и Северна Корея поемат всичко и се запасяват като пред война.
9 американските медии са публикували
"Фалиралият вестник" 0 "и фалшивите новини" 0 съобщиха за напълно измислен мирен план от 10 точки за преговорите с Иран", написа Тръмп в социалната си мрежа.
Той добави, че всичките десет точки са "фалшиви и измамни" и нарече журналистите "злобни губещи".
По-рано планът от 10 точки беше публикуван и от иранските медии. Той включва следните гаранции за Техеран:
категоричен ангажимент за ненападение;
запазване на иранския контрол над Ормузкия проток;
съгласие за обогатяване на уран;
категорично отмяна на всички първични санкции;
категорично отмяна на всички вторични санкции;
окончателно прекратяване на всички резолюции на Съвета за сигурност на ООН;
прекратяване на всички резолюции на Управителния съвет на МААЕ;
окончателно изплащане на обезщетение на Иран;
оттегляне на американските бойни сили от региона;
прекратяване на войната на всички фронтове, включително войната срещу "Хизбула" в Ливан.
16:47 09.04.2026
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":А и много риска смрадт измре.Много нещо.
16 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #14 от "Горски":Кой те излъга че САЩ са приели исканията на аятоласите
17:38 09.04.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "Да ама не, Петрол 200 и":Линкълн е там...от къде ли излизат изтребителите.
17:40 09.04.2026
18 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #8 от "Мишел":Кажи...кой кораб е платил на Иран 2 милиона $$$$ че нещо не са разбра...
Готвят и контрамерки...всеки кораб превозващ ирански петрол, да плаща 2 милиона $$$$ на пристанището дето акостира...
Демек..танто за кукуригу.
Коментиран от #21
17:43 09.04.2026
19 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Къв силен противник е Иран...цял месец го.спукаха от бомбене...
Сега ако не слушка, пак ша го почват.
Сега ако не слушка, пак ша го почват.
17:45 09.04.2026
20 Това примирие беше
Рижавия иска Иран да си събуе гащите сам, но… виждам как ще вземе на босия цървулите.
Примката около врата на тромпета се затяга с всеки изминал ден със затворен проток.
18:39 09.04.2026
21 не може да бъде
До коментар #18 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Според последните данни иранците въвеждат такса 1 USD на барел -временно докато изберат валутата в която да се плаща таксата!?2 млн. долара няма да плаща никой -но на някои може да се наложи да платят 1 млн .като долари или еквивалент !?
До коментар #22 от "Бай вую":А може и АМБРЯЖИ. От съединители ще се обидят.
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #21 от "не може да бъде":Обмислят и такса за барел ирански петрол, при акостиране на танкер в присанище извън Иран. Може и тя да е 1$ на барел....демек танто за кукуригу.
26 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Ами":Преди минаваха по 100, 115 кораба на ден през пролива....сега по 15, 20 кораба....загубите на Иран са...ОГРОМНИ.
19:47 09.04.2026