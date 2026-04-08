Русия отново заплаши балтийските държави

Кремъл продължава да поставя предпоставки за евентуална бъдеща агресия срещу Балтийските държави. На 7 април говорителката на руското Министерство на външните работи (МВнР) Мария Захарова обяви, че руското правителство е отправило предупреждение към Балтийските държави във връзка с решението им да разрешат на украински дронове да оперират във въздушното им пространство.
Захарова заплаши, че Русия ще предприеме неопределени "ответни мерки", ако балтийските държави не се съобразят с предупреждението на Кремъл.
Това обобщи Институтът за изследване на войната (ISW).
Депутати от руската Държавна дума също така обвиниха балтийските държави, че извършват актове на агресия срещу Русия, като са "съучастници" в украинските операции с дронове срещу Русия, и заявиха, че руските сили ще унищожават всички предполагаеми украински дронове във въздушното пространство на Балтийските държави и може да наложат неопределени "блокади" върху тях.
Кремъл вероятно поставя условия, за да използва тези твърдения като основание за военни действия във въздушното пространство над една или повече от балтийските държави.
Украинският президент Володимир Зеленски отново потвърди готовността на Украйна да обяви примирие по време на великденските празници и/или да прекрати ударите срещу енергийната инфраструктура.
На 6 април Зеленски заяви, че Украйна е готова да спре ударите срещу руската енергийна инфраструктура, ако Русия отвърне със същото, и повтори предложението си за временно примирие по време на великденските празници (вероятно православния Великден на 12 април), включващо конкретно мораториум върху ударите срещу енергийната инфраструктура.
Зеленски заяви, че САЩ вече са предавали предложението на Украйна на Русия и че САЩ работят с Украйна по формализирането на гаранции за сигурност, които биха съпътствали мораториума върху ударите по енергийната инфраструктура.
Зеленски продължава да предлага отстъпки и да демонстрира готовността на Украйна да направи значими компромиси.
В ярък контраст с това руските официални лица непрекъснато отхвърлят украинските предложения за примирие, включително неотдавнашното предложение на Зеленски за великденско примирие, и е малко вероятно Русия да приеме предложението на Зеленски за примирие в енергийния сектор.
Кремъл обмисля да смени трима руски губернатори преди изборите през септември 2026 г.
Три източника, близки до администрацията на руския президент, съобщиха на 6 април пред руския икономически вестник "Ведомости", че руските власти обсъждат смяната на губернатора на Белгородска област Вячеслав Гладков, губернатора на Брянска област Александър Богомаз и главата на Република Дагестан Сергей Меликов.
Областите Белгород и Брянск граничат с Украйна и са пострадали от последиците на войната, както и съседната Курска област.
Кремъл вероятно превръща местните власти в изкупителни жертви за това, че не са успели да защитят руските пригранични области от украински удари и природни бедствия като наводненията в Дагестан.
Кремъл преследва и превръща в изкупителни жертви бивши служители от областите Курск, Белгород и Брянск за собствените си провали да реагира адекватно на украинското нахлуване в област Курск през 2024 г. и на украинските трансгранични нападения през 2023 и 2024 г.
Руските сили продължават да нанасят удари с дронове, насочени умишлено срещу цивилни граждани в южната част на Украйна, като използват нанасянето на вреди на цивилни като целенасочено средство за водене на война.
Руските сили изстреляха 110 дрона срещу Украйна.
Украинските сили наскоро напреднаха в посока Славянск.
Украинските сили нанесоха удари по нефтена инфраструктура в Ленинградска област и по завод от отбранителната промишленост във Воронежката област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
