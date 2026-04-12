Украйна подготвя нова размяна на военнопленници с Русия до края на следващата седмица

Началникът на канцеларията на президента на Украйна Кирило Буданов заяви, че се подготвя нова размяна на военнопленници, която може да се състои до края на следващата седмица, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Надявам се, че някъде към края на седмицата ще има още един етап", каза Буданов, след като вчера Украйна обяви, че си е върнала 175 военнослужещи и 7 цивилни от руски плен.

Според украинския представител, процесът е бил забавен поради "чисто бюрократични процедури".