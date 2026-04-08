Москва: Много политически сили в ЕС помагат на съперниците на Виктор Орбан на предстоящите избори в Унгария

8 Април, 2026 20:03, обновена 8 Април, 2026 20:46 1 396 56

Коментарът на Кремъл идва ден след като американският президент Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща и обвини ЕС, че се намесва „по позорен“ начин в изборите, насрочени за 12 април

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Русия заяви днес, че някои политически сили в ЕС се противопоставят на опитите на унгарския премиер Виктор Орбан да спечели пореден мандат и се опитват да помогнат на противниците му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Много сили в Европа, много сили в Брюксел не желаят Орбан отново да спечели изборите“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на репортерски въпрос относно изтичането на стенограма от разговор между Орбан и руския президент Владимир Путин миналата година.

„Това е добре известно, очевидно е и с невъоръжено око и, разбира се, те помагат на онези сили, които са в политическа опозиция на Орбан и смятат, че публикуването на подобни материали би могло да му навреди“, каза Песков.

Той не предостави доказателства, че официални представители от ЕС по някакъв начин са свързани с изтичането на информацията, отбелязва Ройтерс.

Коментарът на Кремъл идва ден след като американският президент Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща и обвини ЕС, че се намесва „по позорен“ начин в изборите, насрочени за 12 април. Според редица социологически проучвания е възможно вотът да сложи край на 16-годишното управление на Орбан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също подкрепи Орбан. Унгарският премиер поддържа добри отношения и с Путин въпреки войната в Украйна и усилията на ЕС да изолира и отслаби Русия чрез икономически санкции.

Унгария е силно зависима от руския петрол и газ. Орбан блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна, като се позова на спор с Киев относно повреден тръбопровод.

В публикуваната от „Блумбърг“ стенограма Орбан казва, че е на разположение на Путин и цитира унгарска приказка, в която мишка помага на лъв.

Песков не отрече, че информацията е достоверна, но заяви, че тя представя Орбан в прагматична светлина. „Той наистина е много ефективен политик…, който конкретно защитава интересите на собствената си страна“, заяви говорителят на Кремъл.

Междувременно руското министерство на външните работи заяви, че Москва е извикала японския посланик, за да протестира срещу инвестицията на японска компания в украинска технология за дронове.

Японската компания „Тера Дроун“ обяви миналия месец, че е инвестирала в украинския производител на дронове прехващачи „Амейзинг Дроунс“.

Според Кремъл отношенията на Русия с Япония са „сведени до нулата“ заради „враждебната позиция“ на Токио спрямо Москва.

Унгарският външен министър Петер Сиярто е предложил да изпрати на руския си колега документ, свързан с присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщи Ройтерс, като се позова на изтекли аудиозаписи.

Записите, публикувани от консорциум от разследващи медии, включително "ВиСкуеър", са част от поредица изтекли разговори, които според тях разкриват как правителството на премиера Виктор Орбан е работило в полза на руските интереси и е подкопавало усилията на ЕС да подкрепи Украйна. Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди автентичността на записите. Сиярто по-рано заяви, че подслушването на телефоните му е "огромен скандал", а Орбан разпореди разследване.

Публикуването на записите идва броени дни преди избори, в които Орбан - националист, често влизащ в конфликт с Брюксел по различни въпроси - е изправен пред най-сериозното предизвикателство за своето 16-годишно управление. Според независими социологически проучвания проевропейският кандидат води и може да спечели вота в неделя, което би могло да отдалечи Будапеща от Москва.

В един от разговорите Сиярто казва: "Ще ви го изпратя, няма проблем", след като руският външен министър Сергей Лавров заявява, че Москва се опитва да се сдобие с документ, свързан с ролята на малцинствените езици в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Не е ясно за кой точно документ става дума и дали той е публично достъпен. Към момента няма коментар нито от говорител на унгарското правителство, нито от Кремъл.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    14 4 Отговор
    Именно, а се оплакват, че някой друг им се месел в техните избори. Демокрация сме само на хартия; спечели ли нещо различно от техните марионетки и веднага почва истерично пищене за "краят на тяхната демокрация".

    Коментиран от #31

    20:06 08.04.2026

  • 2 Гресирана ватенка

    16 12 Отговор
    Преков приказва като пияна рускиния с оная си работа.😁

    20:07 08.04.2026

  • 3 Орбан

    14 20 Отговор
    ще спечели изборите.....!той никога няма да предаде родината си за да си купи бъдеще,за разлика от кърлежите в България....!

    Коментиран от #4, #25, #38

    20:07 08.04.2026

  • 4 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    8 21 Отговор

    До коментар #3 от "Орбан":

    Който има мозък в главата знае как да гласува

    Коментиран от #26, #48, #49, #53, #56

    20:08 08.04.2026

  • 5 Кажи честно ... 🤣

    18 7 Отговор
    Аз сега не можах да разбера Тръмпоча обиди ли се на мишката орбан, че нарича цар Пусин I от Тему лъв, а него не.
    За това ли прати DJ диванс да срине още проценти на мишока орбан ? 🤣🤣🤣

    20:08 08.04.2026

  • 6 сливчо чо

    7 13 Отговор
    ако недай си боже орбан загуби изборите тогава унгарците ще си видят ушите без огледало ,да знаете.....................

    20:10 08.04.2026

  • 7 РФ е един смърдящ КЕН eф !

    18 10 Отговор
    Кремъл е в безсилна ярост от увеличаването на статута на Украйна в световната политика и в Близкия Изток. Особено вбесява близостта на Украйна със Сирия, която доскоро Русия смяташе за своя територия.
    26 март - Саудитска Арабия
    27 март - ОАЕ
    28 март - Катар
    29 март - Йордания
    30-31 март - Турция
    5 април - Сирия

    Украйна от статут "получател на помощ" в статус "износител на сигурност".
    Украйна има предложение:
    — опит за отразяване на масивни атаки с дронове и ракетни атаки;
    - Самолетни и РЕБ технологии, софтуерни, въздушни и морски дронове;
    - обучение на персонал;
    - съвместно производство на оръжия.
    В замяна Украйна очаква:
    - ракети за Patriot (критично важни за балистичната защита).
    - инвестиции в отбранителната промишленост;
    - енергийни ресурси (дизел, газ, петрол);
    - политическа подкрепа.
    4. Ново ниво на отношенията с Турция
    Украйна и Турция се споразумяха да засилят сътрудничеството:
    - на разузнаване;
    - в съвместно военно обучение;
    - за гарантиране на безопасността в Черно море (особено зърнени маршрути);
    - в киберсигурността;
    - В границите на наблюдение.

    Коментиран от #39

    20:12 08.04.2026

  • 8 Ей това да си копейка е Божие наказание

    15 6 Отговор
    Сега копейкте трябва да викат за Тръмпанара понеже подкрепял Орбан.

    20:13 08.04.2026

  • 9 Жалки продажни копейки 🤪🤡

    17 9 Отговор
    От един от аудиозаписите става ясно, че Лавров моли Сиярто да му предаде документ на ЕС, а той с готовност се съгласява:
    Лавров: Виж, исках да ти се обадя и да попитам за компромиса, който сте сключили с Европейския съюз относно започването на преговорите за присъединяване на Украйна. Според докладите решаваща роля е изиграло използването на езиците на националните малцинства.
    Сиярто: Абсолютно. Така се случи.
    Лавров: Ще се опитаме да се сдобием с точния документ, но…
    Сиярто: Ще го изпратя. Няма проблем. (…)
    Лавров: Добре, Петер, ако можеш да изпратиш документа, ще го оценя много.
    Сиярто: Веднага ще го направя. Ще го изпратя на посолството ни в Москва, а посланикът ми ще го предаде на вашия кабинетен шеф и тогава ще са на ваше разположение!
    А сега мислете Радев и Борисов. Какво ни очаква!?!?!

    Коментиран от #20

    20:13 08.04.2026

  • 10 дЖо

    2 0 Отговор
    Така каза и Стагсет/или както се казва/,явно са се наговорили ...

    20:14 08.04.2026

  • 11 Георгиев

    5 11 Отговор
    Това, че ЕК и ЕС са против Орбан е очевадно. Той им пречи да разиграват парични потоци през Киев, които им носят обратно сериозни пари. Вземете случая с ваксините Пфайзер и поведението на Урсула. Сега се играят подобни игри и в тях, освен Урсула са европейските началници и отбрани фигури. А Орбан спира тия потоци. То не остана време и ще видим в неделя. Интересно ми е какво ще направят за да го победят: той прави толкова много за страната си, за унгарците, за младите семейства, за децата... Ще видим.

    20:15 08.04.2026

  • 12 Борис Немцов

    6 3 Отговор
    Украински удари по рафинерии на Лукойл и Транснефт.

    20:16 08.04.2026

  • 13 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    12 7 Отговор
    Радев и Борисов готвят България да заеме мястото на Унгария като прокси на Кремъл именно за да осигурят заобикаляне на забраните за внос на руски нефт и газ след 2027 година. И тъй като това рязко контрастира с мейнстрийма в европейската политика това означава да обрекат страната на изолация и конфронтация с основните ни съюзници в Европа. Тоест да имаме съдбата на Орбанова Унгария - обедняване, репресии, висока инфлация, изолация за години напред.

    Коментиран от #40

    20:16 08.04.2026

  • 14 Гресирана ватенка

    12 8 Отговор
    Маджария е номер едно в Европа по едно нещо!
    Порноиндустрията 👍😁

    Коментиран от #34

    20:17 08.04.2026

  • 15 А трябва

    3 2 Отговор
    да няма съперници,като Путин в Русия!

    20:19 08.04.2026

  • 16 Унгария ще се оттласне от дъното, Българ

    10 6 Отговор
    Евала веее, унгарци!!!🥳✌👏
    Унгарската опозиционна партия "Тиса" е напът да спечели МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ в парламента на предстоящите избори в неделя. Това би ѝ позволило да промени конституцията и да приеме ключови закони за деблокиране на средства от Европейския съюз, показва прогноза на социологическата агенция "Медиан", публикувана в сряда.
    Въз основа на анализ на пет от най-новите проучвания на "Медиан", проведени в края на февруари и през март, се прогнозира, че "Тиса" ще спечели между 138 и 142 места в 199-членния парламент.
    Според същото изследване "Фидес" ще си осигури между 49 и 55 мандата, а крайнодясната партия "Нашата родина" (Mi Hazánk) – пет или шест.
    За мнозинство от две трети, необходимо за промяна на конституцията и основните закони, са нужни 133-ма депутати. "Фидес" разполагаше с такова мнозинство през по-голямата част от управлението си от 2010 г. насам, което използва за приемането на нова конституция и за промяна на няколко ключови закона, включително изборния.
    Агенция "Медиан", смятана за един от най-надеждните източници на прогнози в Унгария, заяви, че петте проучвания са проведени сред обща извадка от пет хиляди респонденти от три отделни кол центъра.

    20:20 08.04.2026

  • 17 Герхард

    9 3 Отговор
    Орбан ще работи в Лукойл!

    20:20 08.04.2026

  • 18 Иранец

    16 6 Отговор
    Който се е хванал с Москва,хубаво не е видял!

    Коментиран от #36, #44

    20:22 08.04.2026

  • 19 Герги

    9 2 Отговор
    Обаче мълчите че Вие и САЩ помагате на Орбан...коня ниеден...

    20:24 08.04.2026

  • 20 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    2 5 Отговор

    До коментар #9 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":

    И какво Лошо е стАнало господине
    🙌

    20:26 08.04.2026

  • 21 Дедо

    12 5 Отговор
    Че какво я интересува Русия ,че ЕС помага на съперника на Орбан ? Доколкото си спомням Унгария е избрала да е част от ЕС ,а не от Руската федерация. Все едно ЕС да коментира Беларус или Чечня ,че са избрали режими на диктатори близки до Путин.

    20:27 08.04.2026

  • 22 Болен мозък

    10 4 Отговор
    Скоро унгарците ша изнасилят Орбан.

    20:30 08.04.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    10 3 Отговор
    Москва - ква - ква - ква, таварищи.....
    Взела се жабата за вол, тръттт...😄☝️

    20:33 08.04.2026

  • 24 Тити

    9 5 Отговор
    Последните дни на кремълският плъх Орбан.

    20:34 08.04.2026

  • 25 Ъъъъ

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Орбан":

    Орбан ще спечели когато и Възраждане спечели у нас.

    20:35 08.04.2026

  • 26 Брачет,

    8 2 Отговор

    До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Засили се срещу някоя стена😂😂😂

    20:38 08.04.2026

  • 27 Фарфалюлю

    7 2 Отговор
    И какво бе просяци?? Нали и вие помагате на слугата орбан. Всички знаем как работи руската пропаганда.

    20:48 08.04.2026

  • 28 долу ес

    5 4 Отговор
    казва се ДЕМОКРАТИЧНА НАМЕСА!!!

    20:56 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да питам само...

    3 4 Отговор
    Как пък се случихте само простаци драскачи?!?!!

    21:01 08.04.2026

  • 31 Само Русия прати Официално Професионални

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Дезинформатори да помогнат на Орбан

    Помощта се извършва под формата на Бълване на лъжи и пропаганда
    Както и фалшив атентат срещо Орбан

    21:01 08.04.2026

  • 32 Няма край

    8 2 Отговор
    орбанското УНИЖЕНИЕ, няма...😂

    21:01 08.04.2026

  • 33 Мишел

    8 5 Отговор
    Пак украинските дронове: Русия остана без кораби за превоз на военна техника и оръжие в Крим. Силите за специални операции на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) са успели да извадят от строя последния жп ферибот, свързващ Русия с град Керч, на Кримския полуостров. "Славянин" изигра важна роля в осигуряването на руския военен контингент във временно окупирания Крим с гориво и смазочни материали, оръжие, военна техника и боеприпаси. Миналият месец ГУР извади от строя друг жп руски ферибот - "Авангард", и нанесе щети на "Славянин". Систематичното унищожаване на логистичните възможности на агресора продължава". Междувременно, Силите за безпилотни системи на украинската армия взривиха поредни резервоари-цистерни в петролното депо във Феодосия (този път два).

    21:06 08.04.2026

  • 34 Унгария също така е

    8 4 Отговор

    До коментар #14 от "Гресирана ватенка":

    Европейски шампион по инфлация и корупция. Типичната руска марионетка.

    21:08 08.04.2026

  • 35 Курти

    5 3 Отговор
    Копеи пак оцапахте гащите

    21:31 08.04.2026

  • 36 Това е

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иранец":

    безспорен факт.

    21:32 08.04.2026

  • 37 Аааааа

    4 1 Отговор
    Москва помага на русофила Орбан

    21:34 08.04.2026

  • 38 Ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #3 от "Орбан":

    Той отдавна е предал родината си в обятията на русия

    21:35 08.04.2026

  • 39 Също така

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":

    Зеленски договори газопровод за Европа и Украйна през Турция, Сирия, Саудитска Арабия, Катар.

    21:37 08.04.2026

  • 40 Само че

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":

    Бате Бойко е невъзможно да се превърне в троянски кон за русия. Само Рублен е способен да загърби интересите на България в услуга на кремъл.

    21:41 08.04.2026

  • 41 Абе тия статии

    1 1 Отговор
    Някой на три ракии ли ги пише? Тюрлю гювеч, Русия - Унгария - ЕС и изведнъж, ни в клин, ни в ръкав, Япония, Украйна. Нещо за Луната няма ли да вкарате?

    21:43 08.04.2026

  • 42 Ъъъъ

    0 2 Отговор
    "Той не предостави доказателства, че официални представители от ЕС по някакъв начин са свързани с изтичането на информацията, отбелязва Ройтерс."

    Ми той и Ванс не представи никакви докаьателства за същото, но Ройтерс се прави, че не забелязва това.... 🤣

    21:46 08.04.2026

  • 43 по полека

    2 3 Отговор
    "Москва: Много политически сили в ЕС помагат на съперниците на Виктор Орбан на предстоящите избори в Унгария"
    И какво общо има Москва с Унгария, че Путин чак го засърбя трибуквието?

    21:50 08.04.2026

  • 44 Ъъъъ

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Иранец":

    "Който се е хванал с Москва,хубаво не е видял!"

    То пък тези дето се хванаха до Урсула на хорото, гледам цъфнаха и вързаха. 🤣

    21:51 08.04.2026

  • 45 ДАЛИ КАТО В РУМЪНИЯ

    1 0 Отговор
    Ще отменят изборите.

    22:00 08.04.2026

  • 46 Орбан е Между

    0 3 Отговор
    Тръмп и Путин

    Разкрачен като Дърта Г.ЮВЕ ДИЯ.

    22:01 08.04.2026

  • 47 Значи САЩ и Русия

    2 1 Отговор
    Като помагат на Орбан

    Проблем няма .

    Така ли е

    Кремълски Циреи...

    Вземете Гръмнете или Орбан
    Или Турски поток

    И обвинете Украйна.

    Друго не ви остана

    Гадни Руски Терористи.

    22:04 08.04.2026

  • 48 Костя дъ Простя

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Ти ли си бре ?

    Лягай си

    Недей да мислиш за Изборите.

    22:07 08.04.2026

  • 49 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    хубаво ала възраждане са Тим
    а бою шкафа Сик
    така да сменим една мутра с друга и се в
    г
    ъ
    с
    голям келепир няма що
    затова във варна няма работа и всички бягат в Пловдив
    заради Тим разбиш

    22:08 08.04.2026

  • 50 Логично е

    1 2 Отговор
    Разбира се, че ЕС ще помага на кандидат премиера демократ, няма да помага на антиевропейския клоун на Путин да манипулира изборите в своя полза .Същото и за Радев, да си знае. А Джей ди Ванс да не се меси в избора на Европа, няма да повлияе на унгарците, защото той не представлява САЩ с антиевропейската си позиция, всъщност той прави изявления от името на Путин

    22:10 08.04.2026

  • 51 Фалшифициране на Изборите

    2 3 Отговор
    Орбан е готов на всичко ...

    Изгуби ли Изборите

    Единственият начин да се спаси

    Е Кремля

    След всички тези кражби през годините
    Изгубили ли власта
    Ще бъде съден .
    Много добре го знае
    Маджара подъл.

    22:11 08.04.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Точно

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Знае против петиколонници Изрожденци.Хубавото е, че падналите под 6%.Вървите към провала Атака на Сидеров.
    Кой беше този Сидеров????

    22:48 08.04.2026

  • 54 емил

    2 0 Отговор
    " Русия заяви днес, че някои политически сили в ЕС се противопоставят на опитите на Унгарския премиер Виктор Орбан да спечели пореден мандат и се опитват да помогнат на противниците му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА."
    Ид..оти това го знаят и децата от детската градина --Вие какво правите ? Нищо само гледате и чакате какво ще стане .. Живеете в епоха която вече не съществува когато всичко се решава с военна сила , когато няма ни една така наречените Международни организации , също и ООН те са само на хартия в действителност са безпомощни като вас . Путин и цялата му Администрация живее в миналото като талибаните нищо не се е променило в главите им -- начин на мислене е отпреди 35-50 години .

    23:01 08.04.2026

  • 55 Еми урсулята

    1 0 Отговор
    искат да направят, като във Франция с Марин льо Пен и като с изборите в Румъния... Това са фашистки методики за премахване на политическата конкуренция! Някога фашистките пълчища на Хитлер са запалили сградата на Райхстага и са обвинили комунистите. Нашият тогава, Георги Димитров - комунист е бил обвинен и е имало Лайпцигски процес против него... Фашистите не са изчезнали напълно. Още ги има по света. Гнила идеология, която като обществена зараза излиза пак във властта и стават войни, преследване на собствените хора даже и на чужди страни, правят се концлагери, а сега вече готвят и цифрови концлагери... Тотален контрол на всеки и всички... Който не иска да им е роб, им е враг... Безумци са... Опасни психопати!

    23:03 08.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

