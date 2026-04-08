"Москва: Много политически сили в ЕС помагат на съперниците на Виктор Орбан на предстоящите избори в Унгария"

Русия заяви днес, че някои политически сили в ЕС се противопоставят на опитите на унгарския премиер Виктор Орбан да спечели пореден мандат и се опитват да помогнат на противниците му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Много сили в Европа, много сили в Брюксел не желаят Орбан отново да спечели изборите“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на репортерски въпрос относно изтичането на стенограма от разговор между Орбан и руския президент Владимир Путин миналата година.

„Това е добре известно, очевидно е и с невъоръжено око и, разбира се, те помагат на онези сили, които са в политическа опозиция на Орбан и смятат, че публикуването на подобни материали би могло да му навреди“, каза Песков.

Той не предостави доказателства, че официални представители от ЕС по някакъв начин са свързани с изтичането на информацията, отбелязва Ройтерс.

Коментарът на Кремъл идва ден след като американският президент Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща и обвини ЕС, че се намесва „по позорен“ начин в изборите, насрочени за 12 април. Според редица социологически проучвания е възможно вотът да сложи край на 16-годишното управление на Орбан.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също подкрепи Орбан. Унгарският премиер поддържа добри отношения и с Путин въпреки войната в Украйна и усилията на ЕС да изолира и отслаби Русия чрез икономически санкции.

Унгария е силно зависима от руския петрол и газ. Орбан блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна, като се позова на спор с Киев относно повреден тръбопровод.

В публикуваната от „Блумбърг“ стенограма Орбан казва, че е на разположение на Путин и цитира унгарска приказка, в която мишка помага на лъв.

Песков не отрече, че информацията е достоверна, но заяви, че тя представя Орбан в прагматична светлина. „Той наистина е много ефективен политик…, който конкретно защитава интересите на собствената си страна“, заяви говорителят на Кремъл.

Междувременно руското министерство на външните работи заяви, че Москва е извикала японския посланик, за да протестира срещу инвестицията на японска компания в украинска технология за дронове.

Японската компания „Тера Дроун“ обяви миналия месец, че е инвестирала в украинския производител на дронове прехващачи „Амейзинг Дроунс“.

Според Кремъл отношенията на Русия с Япония са „сведени до нулата“ заради „враждебната позиция“ на Токио спрямо Москва.

Унгарският външен министър Петер Сиярто е предложил да изпрати на руския си колега документ, свързан с присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщи Ройтерс, като се позова на изтекли аудиозаписи.

Записите, публикувани от консорциум от разследващи медии, включително "ВиСкуеър", са част от поредица изтекли разговори, които според тях разкриват как правителството на премиера Виктор Орбан е работило в полза на руските интереси и е подкопавало усилията на ЕС да подкрепи Украйна. Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди автентичността на записите. Сиярто по-рано заяви, че подслушването на телефоните му е "огромен скандал", а Орбан разпореди разследване.

Публикуването на записите идва броени дни преди избори, в които Орбан - националист, често влизащ в конфликт с Брюксел по различни въпроси - е изправен пред най-сериозното предизвикателство за своето 16-годишно управление. Според независими социологически проучвания проевропейският кандидат води и може да спечели вота в неделя, което би могло да отдалечи Будапеща от Москва.

В един от разговорите Сиярто казва: "Ще ви го изпратя, няма проблем", след като руският външен министър Сергей Лавров заявява, че Москва се опитва да се сдобие с документ, свързан с ролята на малцинствените езици в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Не е ясно за кой точно документ става дума и дали той е публично достъпен. Към момента няма коментар нито от говорител на унгарското правителство, нито от Кремъл.