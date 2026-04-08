"Москва: Много политически сили в ЕС помагат на съперниците на Виктор Орбан на предстоящите избори в Унгария"

Русия заяви днес, че някои политически сили в ЕС се противопоставят на опитите на унгарския премиер Виктор Орбан да спечели пореден мандат и се опитват да помогнат на противниците му, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Много сили в Европа, много сили в Брюксел не желаят Орбан отново да спечели изборите“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на репортерски въпрос относно изтичането на стенограма от разговор между Орбан и руския президент Владимир Путин миналата година.
„Това е добре известно, очевидно е и с невъоръжено око и, разбира се, те помагат на онези сили, които са в политическа опозиция на Орбан и смятат, че публикуването на подобни материали би могло да му навреди“, каза Песков.
Той не предостави доказателства, че официални представители от ЕС по някакъв начин са свързани с изтичането на информацията, отбелязва Ройтерс.
Коментарът на Кремъл идва ден след като американският президент Джей Ди Ванс пристигна в Будапеща и обвини ЕС, че се намесва „по позорен“ начин в изборите, насрочени за 12 април. Според редица социологически проучвания е възможно вотът да сложи край на 16-годишното управление на Орбан.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп също подкрепи Орбан. Унгарският премиер поддържа добри отношения и с Путин въпреки войната в Украйна и усилията на ЕС да изолира и отслаби Русия чрез икономически санкции.
Унгария е силно зависима от руския петрол и газ. Орбан блокира отпускането на заем от ЕС за Украйна, като се позова на спор с Киев относно повреден тръбопровод.
В публикуваната от „Блумбърг“ стенограма Орбан казва, че е на разположение на Путин и цитира унгарска приказка, в която мишка помага на лъв.
Песков не отрече, че информацията е достоверна, но заяви, че тя представя Орбан в прагматична светлина. „Той наистина е много ефективен политик…, който конкретно защитава интересите на собствената си страна“, заяви говорителят на Кремъл.
Междувременно руското министерство на външните работи заяви, че Москва е извикала японския посланик, за да протестира срещу инвестицията на японска компания в украинска технология за дронове.
Японската компания „Тера Дроун“ обяви миналия месец, че е инвестирала в украинския производител на дронове прехващачи „Амейзинг Дроунс“.
Според Кремъл отношенията на Русия с Япония са „сведени до нулата“ заради „враждебната позиция“ на Токио спрямо Москва.
Унгарският външен министър Петер Сиярто е предложил да изпрати на руския си колега документ, свързан с присъединяването на Украйна към Европейския съюз, съобщи Ройтерс, като се позова на изтекли аудиозаписи.
Записите, публикувани от консорциум от разследващи медии, включително "ВиСкуеър", са част от поредица изтекли разговори, които според тях разкриват как правителството на премиера Виктор Орбан е работило в полза на руските интереси и е подкопавало усилията на ЕС да подкрепи Украйна. Ройтерс отбелязва, че не може независимо да потвърди автентичността на записите. Сиярто по-рано заяви, че подслушването на телефоните му е "огромен скандал", а Орбан разпореди разследване.
Публикуването на записите идва броени дни преди избори, в които Орбан - националист, често влизащ в конфликт с Брюксел по различни въпроси - е изправен пред най-сериозното предизвикателство за своето 16-годишно управление. Според независими социологически проучвания проевропейският кандидат води и може да спечели вота в неделя, което би могло да отдалечи Будапеща от Москва.
В един от разговорите Сиярто казва: "Ще ви го изпратя, няма проблем", след като руският външен министър Сергей Лавров заявява, че Москва се опитва да се сдобие с документ, свързан с ролята на малцинствените езици в преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.
Не е ясно за кой точно документ става дума и дали той е публично достъпен. Към момента няма коментар нито от говорител на унгарското правителство, нито от Кремъл.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #31
20:06 08.04.2026
2 Гресирана ватенка
20:07 08.04.2026
3 Орбан
Коментиран от #4, #25, #38
20:07 08.04.2026
4 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
До коментар #3 от "Орбан":Който има мозък в главата знае как да гласува
Коментиран от #26, #48, #49, #53, #56
20:08 08.04.2026
5 Кажи честно ... 🤣
За това ли прати DJ диванс да срине още проценти на мишока орбан ? 🤣🤣🤣
20:08 08.04.2026
6 сливчо чо
20:10 08.04.2026
7 РФ е един смърдящ КЕН eф !
26 март - Саудитска Арабия
27 март - ОАЕ
28 март - Катар
29 март - Йордания
30-31 март - Турция
5 април - Сирия
Украйна от статут "получател на помощ" в статус "износител на сигурност".
Украйна има предложение:
— опит за отразяване на масивни атаки с дронове и ракетни атаки;
- Самолетни и РЕБ технологии, софтуерни, въздушни и морски дронове;
- обучение на персонал;
- съвместно производство на оръжия.
В замяна Украйна очаква:
- ракети за Patriot (критично важни за балистичната защита).
- инвестиции в отбранителната промишленост;
- енергийни ресурси (дизел, газ, петрол);
- политическа подкрепа.
4. Ново ниво на отношенията с Турция
Украйна и Турция се споразумяха да засилят сътрудничеството:
- на разузнаване;
- в съвместно военно обучение;
- за гарантиране на безопасността в Черно море (особено зърнени маршрути);
- в киберсигурността;
- В границите на наблюдение.
Коментиран от #39
20:12 08.04.2026
8 Ей това да си копейка е Божие наказание
20:13 08.04.2026
9 Жалки продажни копейки 🤪🤡
Лавров: Виж, исках да ти се обадя и да попитам за компромиса, който сте сключили с Европейския съюз относно започването на преговорите за присъединяване на Украйна. Според докладите решаваща роля е изиграло използването на езиците на националните малцинства.
Сиярто: Абсолютно. Така се случи.
Лавров: Ще се опитаме да се сдобием с точния документ, но…
Сиярто: Ще го изпратя. Няма проблем. (…)
Лавров: Добре, Петер, ако можеш да изпратиш документа, ще го оценя много.
Сиярто: Веднага ще го направя. Ще го изпратя на посолството ни в Москва, а посланикът ми ще го предаде на вашия кабинетен шеф и тогава ще са на ваше разположение!
А сега мислете Радев и Борисов. Какво ни очаква!?!?!
Коментиран от #20
20:13 08.04.2026
10 дЖо
20:14 08.04.2026
11 Георгиев
20:15 08.04.2026
12 Борис Немцов
20:16 08.04.2026
13 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!
Коментиран от #40
20:16 08.04.2026
14 Гресирана ватенка
Порноиндустрията 👍😁
Коментиран от #34
20:17 08.04.2026
15 А трябва
20:19 08.04.2026
16 Унгария ще се оттласне от дъното, Българ
Унгарската опозиционна партия "Тиса" е напът да спечели МНОЗИНСТВО ОТ ДВЕ ТРЕТИ в парламента на предстоящите избори в неделя. Това би ѝ позволило да промени конституцията и да приеме ключови закони за деблокиране на средства от Европейския съюз, показва прогноза на социологическата агенция "Медиан", публикувана в сряда.
Въз основа на анализ на пет от най-новите проучвания на "Медиан", проведени в края на февруари и през март, се прогнозира, че "Тиса" ще спечели между 138 и 142 места в 199-членния парламент.
Според същото изследване "Фидес" ще си осигури между 49 и 55 мандата, а крайнодясната партия "Нашата родина" (Mi Hazánk) – пет или шест.
За мнозинство от две трети, необходимо за промяна на конституцията и основните закони, са нужни 133-ма депутати. "Фидес" разполагаше с такова мнозинство през по-голямата част от управлението си от 2010 г. насам, което използва за приемането на нова конституция и за промяна на няколко ключови закона, включително изборния.
Агенция "Медиан", смятана за един от най-надеждните източници на прогнози в Унгария, заяви, че петте проучвания са проведени сред обща извадка от пет хиляди респонденти от три отделни кол центъра.
20:20 08.04.2026
17 Герхард
20:20 08.04.2026
18 Иранец
Коментиран от #36, #44
20:22 08.04.2026
19 Герги
20:24 08.04.2026
20 Гоче папеонката-Експерт и Критик
До коментар #9 от "Жалки продажни копейки 🤪🤡":И какво Лошо е стАнало господине
🙌
20:26 08.04.2026
21 Дедо
20:27 08.04.2026
22 Болен мозък
20:30 08.04.2026
23 Владимир Путин, президент
Взела се жабата за вол, тръттт...😄☝️
20:33 08.04.2026
24 Тити
20:34 08.04.2026
25 Ъъъъ
До коментар #3 от "Орбан":Орбан ще спечели когато и Възраждане спечели у нас.
20:35 08.04.2026
26 Брачет,
До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Засили се срещу някоя стена😂😂😂
20:38 08.04.2026
27 Фарфалюлю
20:48 08.04.2026
28 долу ес
20:56 08.04.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Да питам само...
21:01 08.04.2026
31 Само Русия прати Официално Професионални
До коментар #1 от "Анонимен":Дезинформатори да помогнат на Орбан
Помощта се извършва под формата на Бълване на лъжи и пропаганда
Както и фалшив атентат срещо Орбан
21:01 08.04.2026
32 Няма край
21:01 08.04.2026
33 Мишел
21:06 08.04.2026
34 Унгария също така е
До коментар #14 от "Гресирана ватенка":Европейски шампион по инфлация и корупция. Типичната руска марионетка.
21:08 08.04.2026
35 Курти
21:31 08.04.2026
36 Това е
До коментар #18 от "Иранец":безспорен факт.
21:32 08.04.2026
37 Аааааа
21:34 08.04.2026
38 Ха ха ха
До коментар #3 от "Орбан":Той отдавна е предал родината си в обятията на русия
21:35 08.04.2026
39 Също така
До коментар #7 от "РФ е един смърдящ КЕН eф !":Зеленски договори газопровод за Европа и Украйна през Турция, Сирия, Саудитска Арабия, Катар.
21:37 08.04.2026
40 Само че
До коментар #13 от "кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!":Бате Бойко е невъзможно да се превърне в троянски кон за русия. Само Рублен е способен да загърби интересите на България в услуга на кремъл.
21:41 08.04.2026
41 Абе тия статии
21:43 08.04.2026
42 Ъъъъ
Ми той и Ванс не представи никакви докаьателства за същото, но Ройтерс се прави, че не забелязва това.... 🤣
21:46 08.04.2026
43 по полека
И какво общо има Москва с Унгария, че Путин чак го засърбя трибуквието?
21:50 08.04.2026
44 Ъъъъ
До коментар #18 от "Иранец":"Който се е хванал с Москва,хубаво не е видял!"
То пък тези дето се хванаха до Урсула на хорото, гледам цъфнаха и вързаха. 🤣
21:51 08.04.2026
45 ДАЛИ КАТО В РУМЪНИЯ
22:00 08.04.2026
46 Орбан е Между
Разкрачен като Дърта Г.ЮВЕ ДИЯ.
22:01 08.04.2026
47 Значи САЩ и Русия
Проблем няма .
Така ли е
Кремълски Циреи...
Вземете Гръмнете или Орбан
Или Турски поток
И обвинете Украйна.
Друго не ви остана
Гадни Руски Терористи.
22:04 08.04.2026
48 Костя дъ Простя
До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Ти ли си бре ?
Лягай си
Недей да мислиш за Изборите.
22:07 08.04.2026
49 ганю
До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":хубаво ала възраждане са Тим
а бою шкафа Сик
така да сменим една мутра с друга и се в
г
ъ
с
голям келепир няма що
затова във варна няма работа и всички бягат в Пловдив
заради Тим разбиш
22:08 08.04.2026
50 Логично е
22:10 08.04.2026
51 Фалшифициране на Изборите
Изгуби ли Изборите
Единственият начин да се спаси
Е Кремля
След всички тези кражби през годините
Изгубили ли власта
Ще бъде съден .
Много добре го знае
Маджара подъл.
22:11 08.04.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Точно
До коментар #4 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Знае против петиколонници Изрожденци.Хубавото е, че падналите под 6%.Вървите към провала Атака на Сидеров.
Кой беше този Сидеров????
22:48 08.04.2026
54 емил
Ид..оти това го знаят и децата от детската градина --Вие какво правите ? Нищо само гледате и чакате какво ще стане .. Живеете в епоха която вече не съществува когато всичко се решава с военна сила , когато няма ни една така наречените Международни организации , също и ООН те са само на хартия в действителност са безпомощни като вас . Путин и цялата му Администрация живее в миналото като талибаните нищо не се е променило в главите им -- начин на мислене е отпреди 35-50 години .
23:01 08.04.2026
55 Еми урсулята
23:03 08.04.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.