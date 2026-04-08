Доналд Тръмп: Техеран се съгласи с много от 15-те точки от предложението! Ще наложа мита на всички, които им продават оръжия

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да наложи мита върху всички стоки от държави, които продават оръжия на Иран, "без изключения".
"Държава, доставяща военно оръжие на Иран, ще бъде незабавно обложена с 50% мито за всички стоки, продавани на Съединените американски щати. Няма да има изключения или освобождавания!", написа той в своята социална мрежа Truth Social.
Заплахата идва, след като Тръмп постигна двуседмично споразумение за прекратяване на огъня с Техеран и изрази оптимизъм, че ще бъде постигната дългосрочна сделка.
Освен това той заяви, че администрацията му обмисля да работи по осигуряването на Ормузкия проток съвместно с Иран. Той посочи пред Ей Би Си, че протокът ще бъде защитен и от "много други хора", без обаче да уточнява кои.
Тръмп повтори, че "няма да има обогатяване" на уран в Иран и че американските сили ще останат в региона, вероятно в очакване на по-нататъшни преговори. Той добави, че мирните преговори, които вероятно ще започнат в петък, "ще напредват много бързо".
Президентът на САЩ изтъкна, че Иран вече се е съгласил с "много" от 15-те точки от мирното предложение на страната му.
"Няма да има обогатяване на уран и Съединените щати, работейки с Иран, ще изкопаят и премахнат целия дълбоко заровен (от бомбардировачите B-2) ядрен "прах". Той сега е и е бил под много строго сателитно наблюдение (Космически сили!). Нищо не е било докоснато от датата на атаката. Ние водим и ще водим разговори за облекчаване на митата и санкциите с Иран", написа Тръмп в Truth Social.
Той увери, че Вашингтон ще "работи в тясно сътрудничество" с Техеран, тъй като е установил, че Иран е претърпял "това, което ще бъде много продуктивна промяна на режима".
Преди това Тръмп твърдеше, че 10-точковият мирен план на Иран е "работеща основа за преговори", поради което беше постигнато двуседмично споразумение за прекратяване на огъня.
Съединените щати ще работят в тясно сътрудничество с Иран, който е преминал през „смяна на режима“, като също ще водят преговори с Техеран за облекчаване на митата и санкциите, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, след като обяви двуседмичното прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
„Ние обсъждаме и ще продължим да обсъждаме облекчаването на митата и санкциите с Иран“, заяви Тръмп в публикация в социалните медии.
Тръмп също заяви, че държавите, които дават оръжия на Иран, ще плащат 50% мито върху износа си към САЩ.
Водят се дискусии за преговори на живо, но нищо не е окончателно, докато президентът на САЩ или Белият дом не направят изявление, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, след като беше обявено споразумението.
Също така Тръмп съобщи, че САЩ ще работят с Иран за „изкопаването и отстраняването“ на обогатения уран, който е бил затрупан под земята в резултат на съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран миналото лято, предаде Асошиейтед прес.
Президентът заяви в социалните медии, че „няма да има обогатяване на уран“ и че нито част от материала не е била докосвана след атаките през юни. Той по-рано посочи, че САЩ ще извадят дълбоко заровения материал, което ще бъде много трудна задача, ако се договорят с Иран.
Изявленията на американския президент идват часове след като САЩ, Израел и Иран се споразумяха за прекратяването на огъня. След обявяването му обаче беше съобщено за атаки на различни места в региона.
Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс.
Министърът посочи, че САЩ са постигнали решителна военна победа над Иран и че ракетната програма на Техеран е била на практика унищожена.
Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция, след като американският президент Доналд Тръмп снощи се отказа от масирана атака срещу Иран, два часа преди крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори блокирания Ормузки проток.
Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.
Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес.
"Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви министърът по време на пресконференцията.
Междувременно Израел заяви, че споразумението не се отнася за неговите сражения с военната групировка „Хизбула“ в Ливан.
Серия от израелски удари засегнаха няколко района в центъра на ливанската столица Бейрут днес, съобщи новинарската агенция ННА. Няма информация за това каква е била целта, но няколко от ударите бяха в оживени търговски райони.
Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че през нощта е атакувал енергийни съоръжения в региона, свързани със САЩ и Израел, включително в саудитския пристанищен град Янбу, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.
Иран е нанесъл удари и срещу Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) в отговор на въздушни удари срещу негови петролни съоръжения, извършени след обявяването на спиране на огъня от страна на САЩ, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.
"Бяха предприети атаки с дронове и ракети срещу ОАЕ и Кувейт няколко часа след ударите по петролните съоръжения на остров Лаван", съобщи телевизията, след като двете страни от Персийския залив съобщиха за ирански обстрел.
Телевизията цитира Иранската национална петролна компания (NIOC), според която рафинерията в Лаван "е станала обект на подла атака" около 06:30 по Гринуич (9:30 ч. българско време), въпреки споразумението за спиране на огъня, сключено по-рано между Вашингтон и Техеран.
Пожарникарите "се опитват на овладеят и да изгасят пожара и осигуряват безопасността на съоръжението", заяви компанията, добавяйки, че към този момент няма информация за жертви, а персоналът бързо е бил евакуиран.
Рафинерията в Лаван, разположена на малък остров в Персийския залив, преработва суров петрол, добит от съседно находище. През 2020 г. тя е преработвала средно 60 000 барела суров петрол на ден.
Други ирански острови в Персийския залив също бяха атакувани по време на войната, сред които остров Харг, на който се намира най-големият петролен терминал в Иран, през който преминава около 90% от износа на страната.
Ливан беше подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде Ройтерс, като се позова на източник от ливанските сили за сигурност.
Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим. При един от ударите срещу гъстонаселен квартал са били убити най-малко 12 души, заяви източник от ливанските сили за сигурност.
Окървавени и ранени хора в Бейрут изоставиха автомобилите си се запътиха към най-близката болница, казаха очевидци за Ройтерс.
Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна.
Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА.
Според репортер на ДПА в ливанската столица ударите в Бейрут са били нанесени без предупреждение и болниците призовават жителите да даряват кръв.
Споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня бе приветствано от политици по целия свят, но все още има опасения относно ситуацията в Ливан.
Израелските въоръжени сили обявиха, че ще спрат атаките си срещу ирански цели, но премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня.
Не е демократично, гайс 😂
😂😂😂😂😂
Е..........
Дачко Яворов
Някой
Д -р Фройдашки
Тоя ..
Дон Корлеоне
Демокрация
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Те така от едно време бледоликите за избивали индиански племена когато могат и да сключвали примирие, когато не могат❗
Примирие което са нарушавали веднага щом дойде подкреплението и оръжието❗
Този пак е
12 Митата
Нещо американско има ли в България примерно?
Нищо
13 Бум
„Позицията на САЩ остава непоколебима. Сега те събират всичките си сили в един юмрук, за да нанесат съкрушителен удар по иранската държавност. Преговорите са просто претекст, за да се даде на Тръмп повече време да подготви многодоменен удар срещу Иран“, заяви експертът.
Според него преговорите няма да доведат до истински мир в Близкия изток. Те само ще забавят конфликта за две седмици. Израел е заинтересован от продължаване на войната и оказва натиск върху Съединените щати да го направят, отбеляза Иванников.
Заглавието трябва да звучи така
Сталин
16 Дони Дзъ
“Ако нямаш идея какво правиш, враговете ти също нямат”
Величко
Прцентите
19 Този коментар е премахнат от модератор.
гошо
Атина Палада
МахаСанкции
23 Дони Дзъ
До коментар #2 от "Е..........":“За да объркаш врага първо объркай себе си”
“Ако нямаш идея какво правиш, враговете ти също нямат”
668
25 Този коментар е премахнат от модератор.
Раковски
16:16 08.04.2026
27 стоян георгиев
През Северна Корея Китай и Русия също спокойно ако искат ще си изнасят оръжия за Техеран и Тръмпоча тогава може да налага на дебелия Кимчо ако ще и 500% мита и пак ще е все тая.
Просто след краха на краварите и мошетата във войната им с Иран стана ясно ,че хегемонията на САЩ приключи..
666
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Завряна епруветка
До коментар #21 от "Атина Палада":Интересен въпрос
31 Атина Палада
До коментар #29 от "Дон Корлеоне":Не,под негов контрол е редовната армия на Иран..
А аз питах за гвардейците...
666
33 Атина Палада
До коментар #30 от "Завряна епруветка":Въпроса ми е риторичен де..:)
Земля в илюминаторе
35 Мишел
До коментар #31 от "Атина Палада":Гвардейците са без шефове.Биби ги изтрепа.Сбе мазало.
Чакам
37 Грешиш
До коментар #25 от "Някой":Пише уйОт Путин
Баце ЕООД
39 Ахаха
До коментар #35 от "Мишел":Мозаична военна Доктрина не познаваш ли?
Няма да продават
41 Атина Палада
До коментар #23 от "Дони Дзъ":А аз знам една друга истина в живота..
Когато искаш да разбереш хората на които ти се налага да вярваш ,какво мислят в действителност - започни да говориш разнопосочно ,т.е. прави се на г.лу.пак...
16:25 08.04.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ахаха
До коментар #21 от "Атина Палада":Малкия Хаменей е бил част тях, ако настъпи проблем точно гвардията води всичко. Плюс доктрината им, плюс планините.. Сащ нямат никакъв шанс. Не нула, а под нулата.
45 И…………
До коментар #2 от "Е..........":Като се умири, пие една вода и продължава;)))
46 Атина Палада
До коментар #35 от "Мишел":Биби е изтрепал няколко шефа на гвардейците. Останалите все пак някой от някъде трябва да ги ръководи.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Сам ли
До коментар #46 от "Атина Палада":Си пишеш бе назначен?
От чужбина
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Нима ще спрат Путлер и Си да продадат
-;-
сега след поредния къшмер на аятоласите, повече от ясно е че Четвъртия Райх и Поднебесната ще натрупат оръжия за персите.
Според Витан КАМАЗ-ката е време да се подкрепят аятоласите със всякакви руски и китайски оръжия.
таман при следващия конфликт ще хвърчат руски безаналогови джелеза и на чайниците продуктите.
А аятоласите няма да се откажат от обогатяването на урана, даже какви 60%- само нагоре!
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Атина Палада
До коментар #44 от "Ахаха":То е ясно,че гвардейците сега водят всички,но кой има контрол над тях. Убият някой техен високопоставен шеф,ясно е ,че се появява нов. Но кой контролира и шефовете им . Това е интересно.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Само дето Иран друго разправя!
Не случайно обръщаме внимание на нея от самото начало.
Иран няма да отстъпи, преговорите няма да доведат до нищо и в един момент Тръмп ще заложи всичко на една карта. Няма да има друг избор. Около него са само шантави религиозни фундаменталисти- Ванс, Хегсет, Бесент Кенеди и т.н. няма кой да му даде друг акъл!
59 Васил Славин
До коментар #3 от "Дачко Яворов":Дачко Яворов
Бълхарник, аз им продавам, наложи мита на мен, куче шaшаво.. сека седмица по два тира изнасяме от Арсенал бате
-;-
ама като Боташа вземе властта и нито патрон няма да отива до фронтовете!
Апропо, какво стана със стрината от Крушовица! Нейната бивша ППО: БКП--то ще стигне ли до 3.8%
60 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Атина Палада
До коментар #60 от "Ахаха":По горе написах,че въпроса ми е риторичен...:)
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Смешен кравар
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Отстрани
Иран прекрати примирието и затвори отново пролива!
Войната продължава!
До коментар #55 от "Амче те "коментиращите" копейки":А коментиращите дупедавци какви сте? Освен нас💩рани от системно бомбене в ауспуха 👌
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Смех, бате
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Въпросът е следния
До коментар #1 от "Не е демократично, гайс 😂":Трябва ли да се накланяме на дядо Дончо до упор или от него лично нищо не зависи.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Пълна
85 Трол
86 Асен Генов
До коментар #63 от "Копеи не философствай!":Розовите джендъри от ППДБ и някои от ГЕРБ и БСП са комунисти педофили.
88 Павел
Евреите пак се крият като мишки по мазетата и пищят!
Ционистите този път ще се наиграят окончателно и от Израел ще остане само мокро петно , но и това не е сигурно!!! Примирие вече няма и няма и да има докато Израел не бъде изтрит от картата, така заявиха иранците, а те не се шегуват както се видя.
До коментар #25 от "Някой":Знаеш ли на колко врати пише "ЖЕНИ",
ама вътре има тоалетни чинии❗
90 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #2 от "Е..........":Прави се на такъв, за да отвлича вниманието. Политиката на амер. империя е писана преди десетилетия. Просто са изчаквали подходящ момент.
Хитлер като бил толкова луд, защо тръгна на изток вместо да довърши Бриитания?
16:52 08.04.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Цитат
До коментар #35 от "Мишел":Ракетата «Хадж Касем» с управлявана бойна глава днес се стовари в центъра на Тел Авив с 500кг боен заряд.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Опасността от бомбардировки:
Ето основните факти към днешна дата:
Иран отхвърли примирието: Техеран официално отхвърли предложението за 45-дневно временно примирие със САЩ и Израел. Иран настоява за траен мир, изплащане на компенсации и пълна отмяна на санкциите, като представи собствено предложение от 10 точки.
Хизбула поднови атаките: Макар да имаше периоди на затишие, ливанската групировка Хизбула прекрати примирието с Израел, като атакува израелски позиции (включително на Голанските възвишения) в знак на солидарност с Техеран.
Продължаващ обстрел: Въпреки обявените опити за спиране на огъня, Иран и Израел продължават да се обстрелват взаимно с ракети. Само часове след обявяването на примирие между САЩ и Иран бяха съобщени експлозии и въздушни атаки в региона.
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #99 от "Айде бе":Дърпай на обиколка из кофите.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Ясно
До коментар #106 от "Цитат":Руски лъжи.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Ами
Целта му е проста. Да печели време.
На мошеници не може да се вярва.
И много скоро пресите ще разберат това.
113 Хаха
До коментар #5 от "Бендида":Да, пуснали са го да наложи мита и после са му обещали да се види с Наполеон.🤣🤣
116 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Мамин сладък
До коментар #111 от "Смех с копейки":Колко си глупав, колко малко разбираш какво е победа.. Мммммиличкият той.
Одеве се обърках, за теб говорех!
До коментар #102 от "Кухоглава копейка":Му го натръмпиха
123 ФАКТ
САЩ СЕ СЪГЛАСИХА С ДЕСЕТТЕ УСЛОВИЯ НА ИРАН! ТОВА Е ФАКТ! АКО САЩ ШИКАЛКАВЯТ ИРАН ПРОДЪЛЖАВА ДА ВОЮВА! САЩ СТАНАХА ЗА РЕЗИЛ ПРЕД СВЕТА, ИЗРАЕЛ СЪЩО! СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ВОЙНИ ОТ САЩ И ИЗРАЕЛ, ДОЖИВЯХ ДА ИМ ВИДЯ ПОЗОРА!
129 Затова
До коментар #123 от "ФАКТ":наредиха ученички пред централите и по мостовете!
130 Напиши пак този пост
До коментар #125 от "Синя София":на граматически правилен български и ще ти отговоря!😆
До коментар #125 от "Синя София":До кой клас си учил ? Основно образование имаш ли поне ?
133 Баце ЕООД
До коментар #126 от "Мишел":Оф спри да лъжеш поне в страстната седмица е негодник.. Ама няма такъв нехранимайко!
134 Каруцар
Отива се ерата на Петрола и неговите петролни продукти.
Идват Чисти и Святи Технологии....
Фузиеви Реактори за производство на Електричество.
40 хиляди Еко Конопени продукти! Пластмаса от Коноп. Карусерии на Леки Коли от Конопена Пластмаса. Дрехи от Коноп. Лекарства от Коноп. Къщички от Коноп. Цемент от Коноп.
И престани да дезинформираш - не те, а ти си приел всичките им 10 искания и то написани на персийски. Жалък си
137 Новините приличат все повече на ....
Това не е държавен глава а чучело!!!
139 Ох, тва с индианците
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Ми е любимо. Тъп, та тъпо. Същитите тези индианци, които си живеят живота в сащ, ползвайки безброи облекчения.
Резервати: Съществуват 574 федерално признати племена, които имат собствено самоуправление, закони и данъчни облекчения в рамките на резерватите.
Икономика: Много племена се издържат чрез хазарт (казина), тютюнева търговия и туризъм.
143 Киро Шприца, тъпото
До коментар #139 от "Ох, тва с индианците":Тъй тъй. Смърт на индианците и на сички дето каже дедо Дончо.
144 Само да попитам
До коментар #3 от "Дачко Яворов":Ами щом обогатения уран под земята след ударите през юни не е докосван защо ги бомбихте
145 Дедо Дончо, Миротвореца
До коментар #141 от "Дедо Дончо, Митото":Чфутягите ше бъдат изселени на остров Крит.
146 Какво ще наложиш бе смешен
147 Номера
До коментар #40 от "Няма да продават":Е други да не продават, САЩ може да им продава стари оръжия за петрол
149 Копейка
До коментар #146 от "Какво ще наложиш бе смешен":Колега не обиждай Тръмп, че помага на др. Орбан и там го обичаме. Иначе губим унгария.
151 оня с коня
До коментар #134 от "Каруцар":Казва се Каросерия бре каруцар ,да беше завършил поне осми клас преди да се развихряш !
153 Асан Еврото
До коментар #26 от "Раковски":Ей Ракуски, аз живея в Украйна ела при мен рай е!!!
154 Този коментар е премахнат от модератор.
Той да не е глашатай на Иран?
Иран ще каже.
