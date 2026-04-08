Доналд Тръмп: Техеран се съгласи с много от 15-те точки от предложението! Ще наложа мита на всички, които им продават оръжия

8 Април, 2026 16:03, обновена 8 Април, 2026 19:17 5 373 156

Освен това Доналд Тръмп заяви, че администрацията му обмисля да работи по осигуряването на Ормузкия проток съвместно с Иран

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да наложи мита върху всички стоки от държави, които продават оръжия на Иран, "без изключения".

"Държава, доставяща военно оръжие на Иран, ще бъде незабавно обложена с 50% мито за всички стоки, продавани на Съединените американски щати. Няма да има изключения или освобождавания!", написа той в своята социална мрежа Truth Social.

Заплахата идва, след като Тръмп постигна двуседмично споразумение за прекратяване на огъня с Техеран и изрази оптимизъм, че ще бъде постигната дългосрочна сделка.

Освен това той заяви, че администрацията му обмисля да работи по осигуряването на Ормузкия проток съвместно с Иран. Той посочи пред Ей Би Си, че протокът ще бъде защитен и от "много други хора", без обаче да уточнява кои.

Тръмп повтори, че "няма да има обогатяване" на уран в Иран и че американските сили ще останат в региона, вероятно в очакване на по-нататъшни преговори. Той добави, че мирните преговори, които вероятно ще започнат в петък, "ще напредват много бързо".

Президентът на САЩ изтъкна, че Иран вече се е съгласил с "много" от 15-те точки от мирното предложение на страната му.

"Няма да има обогатяване на уран и Съединените щати, работейки с Иран, ще изкопаят и премахнат целия дълбоко заровен (от бомбардировачите B-2) ядрен "прах". Той сега е и е бил под много строго сателитно наблюдение (Космически сили!). Нищо не е било докоснато от датата на атаката. Ние водим и ще водим разговори за облекчаване на митата и санкциите с Иран", написа Тръмп в Truth Social.

Той увери, че Вашингтон ще "работи в тясно сътрудничество" с Техеран, тъй като е установил, че Иран е претърпял "това, което ще бъде много продуктивна промяна на режима".

Преди това Тръмп твърдеше, че 10-точковият мирен план на Иран е "работеща основа за преговори", поради което беше постигнато двуседмично споразумение за прекратяване на огъня.

Съединените щати ще работят в тясно сътрудничество с Иран, който е преминал през „смяна на режима“, като също ще водят преговори с Техеран за облекчаване на митата и санкциите, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, след като обяви двуседмичното прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ние обсъждаме и ще продължим да обсъждаме облекчаването на митата и санкциите с Иран“, заяви Тръмп в публикация в социалните медии.

Тръмп също заяви, че държавите, които дават оръжия на Иран, ще плащат 50% мито върху износа си към САЩ.

Водят се дискусии за преговори на живо, но нищо не е окончателно, докато президентът на САЩ или Белият дом не направят изявление, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, след като беше обявено споразумението.

Също така Тръмп съобщи, че САЩ ще работят с Иран за „изкопаването и отстраняването“ на обогатения уран, който е бил затрупан под земята в резултат на съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран миналото лято, предаде Асошиейтед прес.

Президентът заяви в социалните медии, че „няма да има обогатяване на уран“ и че нито част от материала не е била докосвана след атаките през юни. Той по-рано посочи, че САЩ ще извадят дълбоко заровения материал, което ще бъде много трудна задача, ако се договорят с Иран.

Изявленията на американския президент идват часове след като САЩ, Израел и Иран се споразумяха за прекратяването на огъня. След обявяването му обаче беше съобщено за атаки на различни места в региона.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс.

Министърът посочи, че САЩ са постигнали решителна военна победа над Иран и че ракетната програма на Техеран е била на практика унищожена.

Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция, след като американският президент Доналд Тръмп снощи се отказа от масирана атака срещу Иран, два часа преди крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори блокирания Ормузки проток.

Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.

Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес.

"Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви министърът по време на пресконференцията.

Междувременно Израел заяви, че споразумението не се отнася за неговите сражения с военната групировка „Хизбула“ в Ливан.

Серия от израелски удари засегнаха няколко района в центъра на ливанската столица Бейрут днес, съобщи новинарската агенция ННА. Няма информация за това каква е била целта, но няколко от ударите бяха в оживени търговски райони.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че през нощта е атакувал енергийни съоръжения в региона, свързани със САЩ и Израел, включително в саудитския пристанищен град Янбу, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Иран е нанесъл удари и срещу Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) в отговор на въздушни удари срещу негови петролни съоръжения, извършени след обявяването на спиране на огъня от страна на САЩ, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

"Бяха предприети атаки с дронове и ракети срещу ОАЕ и Кувейт няколко часа след ударите по петролните съоръжения на остров Лаван", съобщи телевизията, след като двете страни от Персийския залив съобщиха за ирански обстрел.

Телевизията цитира Иранската национална петролна компания (NIOC), според която рафинерията в Лаван "е станала обект на подла атака" около 06:30 по Гринуич (9:30 ч. българско време), въпреки споразумението за спиране на огъня, сключено по-рано между Вашингтон и Техеран.

Пожарникарите "се опитват на овладеят и да изгасят пожара и осигуряват безопасността на съоръжението", заяви компанията, добавяйки, че към този момент няма информация за жертви, а персоналът бързо е бил евакуиран.

Рафинерията в Лаван, разположена на малък остров в Персийския залив, преработва суров петрол, добит от съседно находище. През 2020 г. тя е преработвала средно 60 000 барела суров петрол на ден.

Други ирански острови в Персийския залив също бяха атакувани по време на войната, сред които остров Харг, на който се намира най-големият петролен терминал в Иран, през който преминава около 90% от износа на страната.

Ливан беше подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде Ройтерс, като се позова на източник от ливанските сили за сигурност.

Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим. При един от ударите срещу гъстонаселен квартал са били убити най-малко 12 души, заяви източник от ливанските сили за сигурност.

Окървавени и ранени хора в Бейрут изоставиха автомобилите си се запътиха към най-близката болница, казаха очевидци за Ройтерс.

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна.

Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА.

Според репортер на ДПА в ливанската столица ударите в Бейрут са били нанесени без предупреждение и болниците призовават жителите да даряват кръв.

Споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня бе приветствано от политици по целия свят, но все още има опасения относно ситуацията в Ливан.

Израелските въоръжени сили обявиха, че ще спрат атаките си срещу ирански цели, но премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е демократично, гайс 😂

    18 56 Отговор
    - Ах, такъв грубиянин е Тръмп - кахъреше се един либерален финяга с колеблива джендърна идентичност. - Защо трябва със заплахи и със сила?! В какъв свят живеем... - продължаваше да хълцука чорлавата му мисъл. - Колко хубаво си гукаше Макрон с аятолаха - то стил, то изискани маниери, то дипломатически език. Тръмп поне можеше да свика един работен коктейл, както ги правят в Брюксел, и там да му заяви на аятолаха, че не може да прави така, защото демократичните ценности се нарушават и да го призове да се обединят в името на въглеродния преход, за да спасим планетата. И така постепенно да се решават въпросите с тероризма, спонсориран от Иран, както през последните 47 години. А Тръмп иска сега и веднага. Не е демократично, гайс.
    😂😂😂😂😂

    Коментиран от #80

    16:05 08.04.2026

  • 2 Е..........

    106 15 Отговор
    Луд умора нема.

    Коментиран от #23, #45, #91

    16:05 08.04.2026

  • 3 Дачко Яворов

    52 13 Отговор
    Бълхарник, аз им продавам, наложи мита на мен, куче шaшаво.. сека седмица по два тира изнасяме от Арсенал бате

    Коментиран от #59, #144

    16:06 08.04.2026

  • 4 Някой

    106 8 Отговор
    А нещо да кажеш, че Биби наруши твоето споразумение. На него санкции - кога? Или той е от "семейството".

    16:06 08.04.2026

  • 5 Бендида

    113 5 Отговор
    Снимката кърти.... тези с белите престилки, психиатрите ли са? :)))

    Коментиран от #113

    16:07 08.04.2026

  • 6 Д -р Фройдашки

    70 6 Отговор
    Тези двама с белите манти санитаритеот лудницата ли са ?

    16:08 08.04.2026

  • 7 Тоя ..

    62 7 Отговор
    Пак превъртя

    16:08 08.04.2026

  • 8 Дон Корлеоне

    11 41 Отговор
    Ще наложи на Хаяско.

    Коментиран от #83

    16:08 08.04.2026

  • 9 Демокрация

    40 5 Отговор
    Сащ не победен от Иран сега изопачават истината

    16:08 08.04.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    69 6 Отговор
    Те така преди няколко месеца "разрушиха ядрената програма на Иран" и спечелиха войната❗
    Сега отново всичко се повтаря❗
    Те така от едно време бледоликите за избивали индиански племена когато могат и да сключвали примирие, когато не могат❗
    Примирие което са нарушавали веднага щом дойде подкреплението и оръжието❗

    Коментиран от #139

    16:09 08.04.2026

  • 11 Този пак е

    49 7 Отговор
    спал отвит...

    16:10 08.04.2026

  • 12 Митата

    51 6 Отговор
    И какви мита ще наложи САЩ?
    Нещо американско има ли в България примерно?
    Нищо

    16:10 08.04.2026

  • 13 Бум

    48 6 Отговор
    Тръмп прибягна до мръсен трик срещу Иран.

    „Позицията на САЩ остава непоколебима. Сега те събират всичките си сили в един юмрук, за да нанесат съкрушителен удар по иранската държавност. Преговорите са просто претекст, за да се даде на Тръмп повече време да подготви многодоменен удар срещу Иран“, заяви експертът.

    Според него преговорите няма да доведат до истински мир в Близкия изток. Те само ще забавят конфликта за две седмици. Израел е заинтересован от продължаване на войната и оказва натиск върху Съединените щати да го направят, отбеляза Иванников.

    16:12 08.04.2026

  • 14 Заглавието трябва да звучи така

    63 6 Отговор
    Сащ се съгласи с исканията на Иран защото в противен случай Израел нямаше да го има

    16:12 08.04.2026

  • 15 Сталин

    56 6 Отговор
    Значи България може да продава оръжия на Иран и без това нямаме икономика и не изнасяме нищо за краварите

    Коментиран от #25

    16:12 08.04.2026

  • 16 Дони Дзъ

    38 4 Отговор
    “За да объркаш врага първо объркай себе си”
    “Ако нямаш идея какво правиш, враговете ти също нямат”

    16:12 08.04.2026

  • 17 Величко

    16 6 Отговор
    Оффф... , чичо Дони бе , много си некритичен ... ! Какво правят моите колеги ! ? Нищо ли не могат да ти помогнат ? !

    16:12 08.04.2026

  • 18 Прцентите

    56 5 Отговор
    Ами наложи 50% и на тези дето дават оръжия на Украйна и войната и там ще приключи за един ден - браво на Тръмп, винаги успяха най-големите провали да ги обяви за победа.... непобедим е в това.

    16:13 08.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 гошо

    40 4 Отговор
    Медицински идиот.

    16:14 08.04.2026

  • 21 Атина Палада

    24 4 Отговор
    Иран има редовна армия има и корпус на гвардейците..Кой контролира корпуса на гвардейците ?

    Коментиран от #29, #30, #44

    16:15 08.04.2026

  • 22 МахаСанкции

    39 1 Отговор
    Маха санкцитие на Иран, ама били победители - значи санкциите "не работят", на нас "5 години ни обясняват, че работели"...

    16:15 08.04.2026

  • 23 Дони Дзъ

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е..........":

    “За да объркаш врага първо объркай себе си”
    “Ако нямаш идея какво правиш, враговете ти също нямат”

    Коментиран от #41

    16:15 08.04.2026

  • 24 668

    24 1 Отговор
    Летящия хамериканец кога ще кацне пак ли сам си говори.

    16:15 08.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Раковски

    5 34 Отговор
    Руското робство в Донецка област.

    Коментиран от #153

    16:16 08.04.2026

  • 27 стоян георгиев

    51 5 Отговор
    Ми да видим иранжевия клоун какви мита ще (наложи ) на Северна Корея която е основен доставчик на оръжие и ракети за Иран.
    През Северна Корея Китай и Русия също спокойно ако искат ще си изнасят оръжия за Техеран и Тръмпоча тогава може да налага на дебелия Кимчо ако ще и 500% мита и пак ще е все тая.
    Просто след краха на краварите и мошетата във войната им с Иран стана ясно ,че хегемонията на САЩ приключи..

    16:17 08.04.2026

  • 28 666

    42 3 Отговор
    А ВЧЕРА КАЗА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ МНОГО ТЕЖКА НОЩ. НО НИЩО НЕ СЕ СЛУЧИ. ДЕМЕК СЕ НАВЕДЕ НА ИРАНСКИЯ АЯТОЛАХ. СУПЕР. АЙДЕ ДА ТИ Е СЛАДКО. АФЕРИН.

    16:18 08.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Завряна епруветка

    3 7 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Интересен въпрос

    Коментиран от #33

    16:19 08.04.2026

  • 31 Атина Палада

    7 4 Отговор

    До коментар #29 от "Дон Корлеоне":

    Не,под негов контрол е редовната армия на Иран..
    А аз питах за гвардейците...

    Коментиран от #35

    16:19 08.04.2026

  • 32 666

    26 4 Отговор
    АМЕРИКА Е МНОГО СЛАБА.

    16:19 08.04.2026

  • 33 Атина Палада

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Завряна епруветка":

    Въпроса ми е риторичен де..:)

    16:20 08.04.2026

  • 34 Земля в илюминаторе

    30 2 Отговор
    Тръмп наистина трябва да се озапти.Утре и други няма да са му приятни и ще атакува и тях.Е га ти и боклука.Помисли се за Бог.

    16:20 08.04.2026

  • 35 Мишел

    3 24 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    Гвардейците са без шефове.Биби ги изтрепа.Сбе мазало.

    Коментиран от #39, #46, #98

    16:21 08.04.2026

  • 36 Чакам

    29 1 Отговор
    да видя, как точно ще наложиш мита на стоките, които идват в сащ от Северна Корея?

    16:21 08.04.2026

  • 37 Грешиш

    7 3 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    Пише уйОт Путин

    16:22 08.04.2026

  • 38 Баце ЕООД

    20 0 Отговор
    Ахахахаха, иранските ракети и дронове се правят "ин хаус".. Кви мита, нали спечели?!

    16:23 08.04.2026

  • 39 Ахаха

    8 1 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Мозаична военна Доктрина не познаваш ли?

    16:24 08.04.2026

  • 40 Няма да продават

    26 0 Отговор
    Ще подаряват оръжие на иран

    Коментиран от #147

    16:24 08.04.2026

  • 41 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #23 от "Дони Дзъ":

    А аз знам една друга истина в живота..
    Когато искаш да разбереш хората на които ти се налага да вярваш ,какво мислят в действителност - започни да говориш разнопосочно ,т.е. прави се на г.лу.пак...

    Коментиран от #50, #55

    16:25 08.04.2026

  • 42 Грамофон свири, майка плаче

    16 1 Отговор
    Тръмп няма полезен ход и на това разчиташе...Иран да се уплаши, и те,взеха,че наистина се уплашиха.Щеше да е интересно,как ще ги заличи всичките без последствия.

    16:25 08.04.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ахаха

    18 4 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Малкия Хаменей е бил част тях, ако настъпи проблем точно гвардията води всичко. Плюс доктрината им, плюс планините.. Сащ нямат никакъв шанс. Не нула, а под нулата.

    Коментиран от #56

    16:26 08.04.2026

  • 45 И…………

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Е..........":

    Като се умири, пие една вода и продължава;)))

    16:26 08.04.2026

  • 46 Атина Палада

    10 6 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Биби е изтрепал няколко шефа на гвардейците. Останалите все пак някой от някъде трябва да ги ръководи.

    Коментиран от #48

    16:27 08.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Сам ли

    6 6 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Си пишеш бе назначен?

    16:28 08.04.2026

  • 49 От чужбина

    19 1 Отговор
    В предишни съобщения казваха, че Израел НЕ е участвал в тези преговори за примирие. Някои медии твърдят, че Тръмп се е съгласил на иранските условия от 10 точки. Тези 10 точки включват дори плащане на репарации от Америка за нанесените щети върху Иран. Това е невероятно, от гледна точка, че Америка едва ли би се съгласила да плаща репарации. Колкото Русия би платила репарации на Украйна! Като цяло информацията из медиите е много разнопосочна. Явно примирието е крехко и е много възможно просто да се ползва за прегрупиране на силите. И без това един от американските самолетоносачи е доста далече, в Адриатическо море за ремонт. Не вярвам този ремонт да е толкова бърз. Освен това Израел остава във войната. Т.е примирието може лесно и бързо да бъде нарушено.

    16:28 08.04.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Нима ще спрат Путлер и Си да продадат

    8 8 Отговор
    Доналд Тръмп: Техеран се съгласи с много от 15-те точки от предложението! Ще наложа мита на всички, които им продават оръжия
    -;-
    сега след поредния къшмер на аятоласите, повече от ясно е че Четвъртия Райх и Поднебесната ще натрупат оръжия за персите.

    Според Витан КАМАЗ-ката е време да се подкрепят аятоласите със всякакви руски и китайски оръжия.
    таман при следващия конфликт ще хвърчат руски безаналогови джелеза и на чайниците продуктите.
    А аятоласите няма да се откажат от обогатяването на урана, даже какви 60%- само нагоре!

    16:30 08.04.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #44 от "Ахаха":

    То е ясно,че гвардейците сега водят всички,но кой има контрол над тях. Убият някой техен високопоставен шеф,ясно е ,че се появява нов. Но кой контролира и шефовете им . Това е интересно.

    Коментиран от #60

    16:31 08.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Само дето Иран друго разправя!

    18 1 Отговор
    Заплахата за масирани бомбардировки на гражданска инфрструктура в Иран НЕ Е ОТМИНАЛА!

    Не случайно обръщаме внимание на нея от самото начало.
    Иран няма да отстъпи, преговорите няма да доведат до нищо и в един момент Тръмп ще заложи всичко на една карта. Няма да има друг избор. Около него са само шантави религиозни фундаменталисти- Ванс, Хегсет, Бесент Кенеди и т.н. няма кой да му даде друг акъл!

    16:32 08.04.2026

  • 59 Васил Славин

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Дачко Яворов":

    Дачко Яворов
    116ОТГОВОР
    Бълхарник, аз им продавам, наложи мита на мен, куче шaшаво.. сека седмица по два тира изнасяме от Арсенал бате
    -;-
    ама като Боташа вземе властта и нито патрон няма да отива до фронтовете!
    Апропо, какво стана със стрината от Крушовица! Нейната бивша ППО: БКП--то ще стигне ли до 3.8%

    16:33 08.04.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 БеГемот

    13 1 Отговор
    Човека стана за смях ...скоро и българските му лизачи ще се престрашат да го плюят...

    16:34 08.04.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #60 от "Ахаха":

    По горе написах,че въпроса ми е риторичен...:)

    16:35 08.04.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Смешен кравар

    14 0 Отговор
    Жалък кравар

    16:36 08.04.2026

  • 69 Боко

    5 0 Отговор
    моди Щом продължаваш да триеш значи го искаш в 💩👌

    16:38 08.04.2026

  • 70 Ей това да си копейка е Божие наказание

    4 6 Отговор
    Сега пак трябва да викат за Тръмп понеже подкрепял Орбан.

    16:39 08.04.2026

  • 71 Теслатъ

    12 0 Отговор
    И на Северна Корея ли??? -)))))) Ееех..., Дончо, Дончоо...., остаря, но не поумня!!!

    16:39 08.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Отстрани

    15 1 Отговор
    Еврейските нацисти след като не се подчиниха на примирието току що убиха най-малко хиляда мирни хора в Ливан след като нанесоха разрушителни бомбардировка по цялата му територия със 100 самолета. Много хора са още под развалините. Истински ужас. Нацистите си изкарват позора и резила върху беззащитния ливански народ.

    Иран прекрати примирието и затвори отново пролива!

    Войната продължава!

    Коментиран от #79

    16:42 08.04.2026

  • 74 Бай Иван

    12 1 Отговор
    Не знам дали гвардейците са без шефове, но много ефективно се справят с агресорите!

    16:42 08.04.2026

  • 75 Бокочо

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Амче те "коментиращите" копейки":

    А коментиращите дупедавци какви сте? Освен нас💩рани от системно бомбене в ауспуха 👌

    16:43 08.04.2026

  • 76 другарят Чен-Ун

    6 0 Отговор
    Ходи се ший отзад, бе изкукуригал дедо!

    16:43 08.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Смех, бате

    12 2 Отговор
    Пълен смешник. Прие исканията на Иран както Иран искаше а сега се изкарва победител. Ха ха ха пълен льольо

    16:46 08.04.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Въпросът е следния

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не е демократично, гайс 😂":

    Трябва ли да се накланяме на дядо Дончо до упор или от него лично нищо не зависи.

    16:46 08.04.2026

  • 81 Асен Генов

    6 0 Отговор
    Розовите джендъри от ППДБ и някои от ГЕРБ и БСП са комунисти педофили.

    16:46 08.04.2026

  • 82 Бай Дън

    13 1 Отговор
    Този лъже яко! Първо предложението за временно примирие е на Пакистан. Второ Иран държат на техния десет точков план и на друго няма да се съгласят. Трето през това време ще вземат по един милион долара такса за всеки преминал кораб, толкова се полага и на ОАЕ. Извода е че големия губещ е Израел, ако наруши примирието, САЩ би трябвало да не се месят!

    16:47 08.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Пълна

    15 2 Отговор
    Победа на Иран, Тръмпоча изпълнява тяхните искания. А как се пери пред камерите хаха не е истина.

    Коментиран от #111, #116

    16:48 08.04.2026

  • 85 Трол

    10 2 Отговор
    Трамп е паталогичен лъжец,шизофрен палячо ,такъв човек не може да е президент,трябва да му поискат незабавно оставка

    Коментиран от #90

    16:48 08.04.2026

  • 86 Асен Генов

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Копеи не философствай!":

    Розовите джендъри от ППДБ и някои от ГЕРБ и БСП са комунисти педофили.

    16:50 08.04.2026

  • 87 Цитат

    12 1 Отговор
    Днес Иран изпробва най-новата си ракета върху центъра на Тел Авив с 500 кг боен заряд.Има пострадали.Техните предци разпънаха Христос!

    16:51 08.04.2026

  • 88 Павел

    14 1 Отговор
    Иран и Хизбула прекратиха спешно примирието и започнаха в момента масирани ракетни атаки срещу територията на световното зло наречена Израел след като Израел бомбардира цял Ливан.
    Евреите пак се крият като мишки по мазетата и пищят!
    Ционистите този път ще се наиграят окончателно и от Израел ще остане само мокро петно , но и това не е сигурно!!! Примирие вече няма и няма и да има докато Израел не бъде изтрит от картата, така заявиха иранците, а те не се шегуват както се видя.

    16:51 08.04.2026

  • 89 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "Някой":

    Знаеш ли на колко врати пише "ЖЕНИ",
    ама вътре има тоалетни чинии❗

    16:51 08.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Не е луд

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Е..........":

    Прави се на такъв, за да отвлича вниманието. Политиката на амер. империя е писана преди десетилетия. Просто са изчаквали подходящ момент.
    Хитлер като бил толкова луд, защо тръгна на изток вместо да довърши Бриитания?

    16:52 08.04.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Втасахме я

    4 0 Отговор
    Сега трябва да обявим нов победител в конкурса за лошите диктуващи... Па! Миротворец, Републиканец, ъ спасителят на Америка, по точно президента който ще спре всички войни и няма да позволи ничия война по време на мандата му.. я помните ли

    16:57 08.04.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Цитат

    12 2 Отговор

    До коментар #35 от "Мишел":

    Ракетата «Хадж Касем» с управлявана бойна глава днес се стовари в центъра на Тел Авив с 500кг боен заряд.

    Коментиран от #101

    17:01 08.04.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Опасността от бомбардировки:

    9 1 Отговор
    Към момента (8 април 2026 г.) ситуацията е силно напрегната и противоречива, като примирието на практика е сериозно нарушено или отхвърлено.
    Ето основните факти към днешна дата:
    Иран отхвърли примирието: Техеран официално отхвърли предложението за 45-дневно временно примирие със САЩ и Израел. Иран настоява за траен мир, изплащане на компенсации и пълна отмяна на санкциите, като представи собствено предложение от 10 точки.
    Хизбула поднови атаките: Макар да имаше периоди на затишие, ливанската групировка Хизбула прекрати примирието с Израел, като атакува израелски позиции (включително на Голанските възвишения) в знак на солидарност с Техеран.
    Продължаващ обстрел: Въпреки обявените опити за спиране на огъня, Иран и Израел продължават да се обстрелват взаимно с ракети. Само часове след обявяването на примирие между САЩ и Иран бяха съобщени експлозии и въздушни атаки в региона.

    17:03 08.04.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Теслатъ

    12 0 Отговор
    Иран обяви, че премирието беше нарушено днес от Щатите и Израел с удар по иранското НПЗ "Лаван" разположен в южната част на Иран!

    17:08 08.04.2026

  • 104 През дед овият ми е как се казва

    2 0 Отговор

    До коментар #99 от "Айде бе":

    Дърпай на обиколка из кофите.

    17:09 08.04.2026

  • 105 силата на шамара

    10 1 Отговор
    1.Няма никъкво изказване от страна на иран по въпроса за вашето уж съглашение. 2.Много от тези продаващи оръжие на Иран могат да наложат реципрочно същите мита на вас 3.Не мислите ли,че е подло вие да предавате безвъзмездно,а сега да продавате оръжие на Украйна?Ще кажете нато го купува от нас и го подарява на урките.Е и за Иран ива кой да го купи и след това да подари. 4.Вече не сте цинбаший.

    17:11 08.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Ясно

    0 9 Отговор

    До коментар #106 от "Цитат":

    Руски лъжи.

    17:16 08.04.2026

  • 109 Баце ЕООД

    7 3 Отговор
    Явно бомбардирането на Израел е разрешено тогава.. Ахаха.. Ехаа и по един долар на варел искат. Успехите на Тръмп, Дами и господа!

    17:16 08.04.2026

  • 110 ужас

    12 0 Отговор
    Рижия хитлер или трябва да бъде освидетелстван, или да му се присадят мустачки

    17:16 08.04.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Ами

    12 1 Отговор
    Както обикновено Тръмп приказва глупости.
    Целта му е проста. Да печели време.
    На мошеници не може да се вярва.
    И много скоро пресите ще разберат това.

    17:21 08.04.2026

  • 113 Хаха

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бендида":

    Да, пуснали са го да наложи мита и после са му обещали да се види с Наполеон.🤣🤣

    17:27 08.04.2026

  • 114 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    7 2 Отговор
    Пенсия да са махаш иначе ИРАН ще те оправи психически 😃

    17:29 08.04.2026

  • 115 чифуняху

    8 1 Отговор
    Дано ми се размине след бягстното на сащ.Ако имахме още муниции Иран щеше да види.

    17:30 08.04.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Горски

    10 1 Отговор
    Съединените щати приеха ВСИЧКИ!! точки от изискванията на Иран! Плюс поисканите компенсации, плюс да не възразяват срещу обогатяването на уран!? И обявиха това за победа?! Ето въпроса: Ако това е победа, какво е поражение? Нека да напомним, че в момента преговарят със списъка точки на Иран, а не с тоя на Щатите. Добре де докога ще има хора без мозък, които вярват на телевизора - колко пъти досега САЩ се обявяваха за победител и след няколко дни се оказваше, че не са победител и сега ще бъде същото. Култът към личността по време на комунизма беше детска игра сравнено с тези клоуни. Уж бяха договорили урана, сега не бил..ако го предал, можело..ама ще са наоколо, щото на място не става.

    17:32 08.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Мамин сладък

    5 0 Отговор

    До коментар #111 от "Смех с копейки":

    Колко си глупав, колко малко разбираш какво е победа.. Мммммиличкият той.
    Одеве се обърках, за теб говорех!

    17:33 08.04.2026

  • 120 Мухахаха

    4 0 Отговор
    На кой му пука

    17:38 08.04.2026

  • 121 Тръмпата

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "Кухоглава копейка":

    Му го натръмпиха

    17:40 08.04.2026

  • 122 Тома

    5 1 Отговор
    Анатолий бай ти дончо вдигна белия байряк и ще изпълни 10 - те точки на иранците.Неговите 15 точки паднаха в кереча

    17:42 08.04.2026

  • 123 ФАКТ

    11 1 Отговор
    ИРАН ПОБЕДИ! ТРЪМП ЛЪЖЕ!
    САЩ СЕ СЪГЛАСИХА С ДЕСЕТТЕ УСЛОВИЯ НА ИРАН! ТОВА Е ФАКТ! АКО САЩ ШИКАЛКАВЯТ ИРАН ПРОДЪЛЖАВА ДА ВОЮВА! САЩ СТАНАХА ЗА РЕЗИЛ ПРЕД СВЕТА, ИЗРАЕЛ СЪЩО! СЛЕД ДЕСЕТИЛЕТИЯ НА ВОЙНИ ОТ САЩ И ИЗРАЕЛ, ДОЖИВЯХ ДА ИМ ВИДЯ ПОЗОРА!

    Коментиран от #129

    17:43 08.04.2026

  • 124 Ясно е

    7 1 Отговор
    Русия и Китай доставят оръжия на Иран. Митата ще ги плащат американците и съответно по никакъв начин няма да повлияе на Русия и Китай. Тръмп така и не разбра и не пожела да разбере кой и как плаща митнически сборове.

    17:46 08.04.2026

  • 125 Синя София

    5 7 Отговор
    Преди 85 години фашистка Германия нападна комунистическа Русия и целия свят застана зад Русия,сега фашистка САЩ напада ислямистки Иран,но света застава зад фашизма на САЩ,къде се губи истината, защо света застава зад фашизма

    Коментиран от #130, #132

    17:53 08.04.2026

  • 126 Мишел

    6 5 Отговор
    Иран специално е записал точка да продължи да обогатява уран . Иран, държава с 92 милиона население, никога няма да се съгласи да бъде изолиран от ядрените изследвания.

    Коментиран от #133

    18:05 08.04.2026

  • 127 Хайо

    5 0 Отговор
    Какви мога ще наложи на Русия? На урана ? На друго какво ?

    18:08 08.04.2026

  • 128 Гост

    5 1 Отговор
    Е те па ще ти кажат какво им продават.

    18:09 08.04.2026

  • 129 Затова

    0 3 Отговор

    До коментар #123 от "ФАКТ":

    наредиха ученички пред централите и по мостовете!

    18:12 08.04.2026

  • 130 Напиши пак този пост

    2 2 Отговор

    До коментар #125 от "Синя София":

    на граматически правилен български и ще ти отговоря!😆

    18:13 08.04.2026

  • 131 Бай Дони

    2 1 Отговор
    ще натрупа евтин нефт и пак ще се разяри!

    18:14 08.04.2026

  • 132 Дада

    4 2 Отговор

    До коментар #125 от "Синя София":

    До кой клас си учил ? Основно образование имаш ли поне ?

    18:20 08.04.2026

  • 133 Баце ЕООД

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Мишел":

    Оф спри да лъжеш поне в страстната седмица е негодник.. Ама няма такъв нехранимайко!

    18:22 08.04.2026

  • 134 Каруцар

    2 2 Отговор
    Отива си ерата на Урановите Ядрени Реактори за замърсяване на планетата с ядрени отпадъци от ядрените централи, понеже няма къде да се изхвърлят и замърсяват с радиация земята.
    Отива се ерата на Петрола и неговите петролни продукти.

    Идват Чисти и Святи Технологии....
    Фузиеви Реактори за производство на Електричество.
    40 хиляди Еко Конопени продукти! Пластмаса от Коноп. Карусерии на Леки Коли от Конопена Пластмаса. Дрехи от Коноп. Лекарства от Коноп. Къщички от Коноп. Цемент от Коноп.

    Коментиран от #151

    18:39 08.04.2026

  • 135 Аятолах в хамак

    5 2 Отговор
    Победихме САЩ и Израел едновременно.

    18:40 08.04.2026

  • 136 Дончо Ментата

    8 0 Отговор
    Ей Улавия, американците питат къде са ти парите от тези мита и защо държавата им е във фалит?

    И престани да дезинформираш - не те, а ти си приел всичките им 10 искания и то написани на персийски. Жалък си

    18:49 08.04.2026

  • 137 Новините приличат все повече на ....

    9 0 Отговор
    записките на един луд !!!
    Това не е държавен глава а чучело!!!

    18:51 08.04.2026

  • 138 Приклекнала чалма

    0 3 Отговор
    Малеее, май ми се размина!

    18:57 08.04.2026

  • 139 Ох, тва с индианците

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Ми е любимо. Тъп, та тъпо. Същитите тези индианци, които си живеят живота в сащ, ползвайки безброи облекчения.
    Резервати: Съществуват 574 федерално признати племена, които имат собствено самоуправление, закони и данъчни облекчения в рамките на резерватите.
    Икономика: Много племена се издържат чрез хазарт (казина), тютюнева търговия и туризъм.

    Коментиран от #143

    19:03 08.04.2026

  • 140 Да питам само...

    5 0 Отговор
    Тръмпи ли е най ненормалния от всички ненормални идиоти които са били начело на Кравария?

    19:15 08.04.2026

  • 141 Дедо Дончо, Митото

    3 1 Отговор
    Леко ми се размина, оставям Биби да се оправя.

    Коментиран от #145

    19:23 08.04.2026

  • 142 Явно по въпроса с Израел

    2 1 Отговор
    има още работа. И ще бъде свършена.

    19:24 08.04.2026

  • 143 Киро Шприца, тъпото

    4 1 Отговор

    До коментар #139 от "Ох, тва с индианците":

    Тъй тъй. Смърт на индианците и на сички дето каже дедо Дончо.

    19:24 08.04.2026

  • 144 Само да попитам

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дачко Яворов":

    Ами щом обогатения уран под земята след ударите през юни не е докосван защо ги бомбихте

    19:25 08.04.2026

  • 145 Дедо Дончо, Миротвореца

    2 0 Отговор

    До коментар #141 от "Дедо Дончо, Митото":

    Чфутягите ше бъдат изселени на остров Крит.

    19:26 08.04.2026

  • 146 Какво ще наложиш бе смешен

    2 0 Отговор
    Иран те направи на клоун, не, че не си!

    Коментиран от #149

    19:27 08.04.2026

  • 147 Номера

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Няма да продават":

    Е други да не продават, САЩ може да им продава стари оръжия за петрол

    19:29 08.04.2026

  • 148 Както

    1 0 Отговор
    Продаваха на Саудитите, Кувейт, Оман и др, които се оказаха неефективни

    19:31 08.04.2026

  • 149 Копейка

    2 4 Отговор

    До коментар #146 от "Какво ще наложиш бе смешен":

    Колега не обиждай Тръмп, че помага на др. Орбан и там го обичаме. Иначе губим унгария.

    19:32 08.04.2026

  • 150 Иван

    3 1 Отговор
    Боклука долен Доналд Тръмп изпраща оръжия на гнусната сатанинска юдео-нацистка Хунта в Украйна.

    19:45 08.04.2026

  • 151 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #134 от "Каруцар":

    Казва се Каросерия бре каруцар ,да беше завършил поне осми клас преди да се развихряш !

    20:17 08.04.2026

  • 152 Змей

    2 0 Отговор
    Ами дали на Русия и Китай им пука от на Рижия митата?

    20:21 08.04.2026

  • 153 Асан Еврото

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Раковски":

    Ей Ракуски, аз живея в Украйна ела при мен рай е!!!

    20:28 08.04.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Натъжен реалист

    2 1 Отговор
    Една трагично излишна война и поредният непродуктивен конфликт отива към своя край.

    20:37 08.04.2026

  • 156 От устата на този куку

    1 0 Отговор
    не звучи правдоподобно.
    Той да не е глашатай на Иран?
    Иран ще каже.

    20:46 08.04.2026