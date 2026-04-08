Доналд Тръмп: Техеран се съгласи с много от 15-те точки от предложението! Ще наложа мита на всички, които им продават оръжия

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп се закани да наложи мита върху всички стоки от държави, които продават оръжия на Иран, "без изключения".

"Държава, доставяща военно оръжие на Иран, ще бъде незабавно обложена с 50% мито за всички стоки, продавани на Съединените американски щати. Няма да има изключения или освобождавания!", написа той в своята социална мрежа Truth Social.

Заплахата идва, след като Тръмп постигна двуседмично споразумение за прекратяване на огъня с Техеран и изрази оптимизъм, че ще бъде постигната дългосрочна сделка.

Освен това той заяви, че администрацията му обмисля да работи по осигуряването на Ормузкия проток съвместно с Иран. Той посочи пред Ей Би Си, че протокът ще бъде защитен и от "много други хора", без обаче да уточнява кои.

Тръмп повтори, че "няма да има обогатяване" на уран в Иран и че американските сили ще останат в региона, вероятно в очакване на по-нататъшни преговори. Той добави, че мирните преговори, които вероятно ще започнат в петък, "ще напредват много бързо".

Президентът на САЩ изтъкна, че Иран вече се е съгласил с "много" от 15-те точки от мирното предложение на страната му.

"Няма да има обогатяване на уран и Съединените щати, работейки с Иран, ще изкопаят и премахнат целия дълбоко заровен (от бомбардировачите B-2) ядрен "прах". Той сега е и е бил под много строго сателитно наблюдение (Космически сили!). Нищо не е било докоснато от датата на атаката. Ние водим и ще водим разговори за облекчаване на митата и санкциите с Иран", написа Тръмп в Truth Social.

Той увери, че Вашингтон ще "работи в тясно сътрудничество" с Техеран, тъй като е установил, че Иран е претърпял "това, което ще бъде много продуктивна промяна на режима".

Преди това Тръмп твърдеше, че 10-точковият мирен план на Иран е "работеща основа за преговори", поради което беше постигнато двуседмично споразумение за прекратяване на огъня.

Съединените щати ще работят в тясно сътрудничество с Иран, който е преминал през „смяна на режима", като също ще водят преговори с Техеран за облекчаване на митата и санкциите, заяви днес американският президент Доналд Тръмп, след като обяви двуседмичното прекратяване на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„Ние обсъждаме и ще продължим да обсъждаме облекчаването на митата и санкциите с Иран“, заяви Тръмп в публикация в социалните медии.

Водят се дискусии за преговори на живо, но нищо не е окончателно, докато президентът на САЩ или Белият дом не направят изявление, каза говорителката на Белия дом Карълайн Левит, след като беше обявено споразумението.

Също така Тръмп съобщи, че САЩ ще работят с Иран за „изкопаването и отстраняването“ на обогатения уран, който е бил затрупан под земята в резултат на съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран миналото лято, предаде Асошиейтед прес.

Президентът заяви в социалните медии, че „няма да има обогатяване на уран“ и че нито част от материала не е била докосвана след атаките през юни. Той по-рано посочи, че САЩ ще извадят дълбоко заровения материал, което ще бъде много трудна задача, ако се договорят с Иран.

Изявленията на американския президент идват часове след като САЩ, Израел и Иран се споразумяха за прекратяването на огъня. След обявяването му обаче беше съобщено за атаки на различни места в региона.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви днес, че Ормузкият проток е отворен и че американските въоръжени сили ще "останат" в Близкия изток, за да гарантират, че Иран спазва прекратяването на огъня, предаде Ройтерс.

Министърът посочи, че САЩ са постигнали решителна военна победа над Иран и че ракетната програма на Техеран е била на практика унищожена.

Хегсет и генерал Дан Кейн - председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, дадоха пресконференция, след като американският президент Доналд Тръмп снощи се отказа от масирана атака срещу Иран, два часа преди крайния срок, който беше поставил на Техеран да отвори блокирания Ормузки проток.

Кейн заяви, че военните цели на САЩ в Иран са постигнати, но прекратяването на огъня е само пауза и американските сили остават готови да възобновят бойните действия.

Хегсет предупреди Иран, че ако не предаде урана си, САЩ са готови да го конфискуват, посочва Франс прес.

"Що се отнася до урана, наблюдаваме го. Знаем какво притежават и те ще го предадат, а ние ще го получим. Ще го вземем, ако се наложи. Можем да го направим с всички необходими средства“, заяви министърът по време на пресконференцията.

Междувременно Израел заяви, че споразумението не се отнася за неговите сражения с военната групировка „Хизбула“ в Ливан.

Серия от израелски удари засегнаха няколко района в центъра на ливанската столица Бейрут днес, съобщи новинарската агенция ННА. Няма информация за това каква е била целта, но няколко от ударите бяха в оживени търговски райони.

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви днес, че през нощта е атакувал енергийни съоръжения в региона, свързани със САЩ и Израел, включително в саудитския пристанищен град Янбу, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Иран е нанесъл удари и срещу Кувейт и Обединените арабски емирства (ОАЕ) в отговор на въздушни удари срещу негови петролни съоръжения, извършени след обявяването на спиране на огъня от страна на САЩ, съобщи иранската държавна телевизия, цитирана от Франс прес.

"Бяха предприети атаки с дронове и ракети срещу ОАЕ и Кувейт няколко часа след ударите по петролните съоръжения на остров Лаван", съобщи телевизията, след като двете страни от Персийския залив съобщиха за ирански обстрел.

Телевизията цитира Иранската национална петролна компания (NIOC), според която рафинерията в Лаван "е станала обект на подла атака" около 06:30 по Гринуич (9:30 ч. българско време), въпреки споразумението за спиране на огъня, сключено по-рано между Вашингтон и Техеран.

Пожарникарите "се опитват на овладеят и да изгасят пожара и осигуряват безопасността на съоръжението", заяви компанията, добавяйки, че към този момент няма информация за жертви, а персоналът бързо е бил евакуиран.

Рафинерията в Лаван, разположена на малък остров в Персийския залив, преработва суров петрол, добит от съседно находище. През 2020 г. тя е преработвала средно 60 000 барела суров петрол на ден.

Други ирански острови в Персийския залив също бяха атакувани по време на войната, сред които остров Харг, на който се намира най-големият петролен терминал в Иран, през който преминава около 90% от износа на страната.

Ливан беше подложен на най-тежките израелски бомбардировки от началото на войната между „Хизбула“ и Израел миналия месец, предаде Ройтерс, като се позова на източник от ливанските сили за сигурност.

Няколко последователни бомбени експлозии разтърсиха столицата Бейрут и в небето се издигна дим. При един от ударите срещу гъстонаселен квартал са били убити най-малко 12 души, заяви източник от ливанските сили за сигурност.

Окървавени и ранени хора в Бейрут изоставиха автомобилите си се запътиха към най-близката болница, казаха очевидци за Ройтерс.

Израелските въоръжени сили заявиха, че са нанесли най-сериозните удари срещу „Хизбула“ от началото на войната и че са поразили инфраструктура на военната групировка в сърцето на цивилни райони в цялата страна.

Ударите в Ливан продължиха часове след обявяването на споразумението за прекратяване на огъня между САЩ и Иран, посочва ДПА.

Според репортер на ДПА в ливанската столица ударите в Бейрут са били нанесени без предупреждение и болниците призовават жителите да даряват кръв.

Споразумението между САЩ и Иран за двуседмично прекратяване на огъня бе приветствано от политици по целия свят, но все още има опасения относно ситуацията в Ливан.

Израелските въоръжени сили обявиха, че ще спрат атаките си срещу ирански цели, но премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Ливан не е включен в споразумението за прекратяване на огъня.