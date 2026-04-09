The Wall Street Journal: Тръмп обмисля наказания за някои от "безполезните" в операцията срещу Иран страни от НАТО

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля план за „наказание“ на определени членове на НАТО, които Белият дом смята, че не са били достатъчно полезни по време на американско-израелската военна операция срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Планът предвижда изтегляне на американските войски от страните членки на алианса, които са предоставили недостатъчна подкрепа за операцията. Войските ще бъдат разположени в страни, които Вашингтон смята, че са били по-полезни. В допълнение към преразпределението на войските, планът включва и закриване на американска военна база в поне една европейска държава. Това може да бъде Испания или Германия, казаха двама служители на администрацията на Тръмп пред The ​​Wall Street Journal.

Според вестника тази идея е била обсъждана през последните няколко седмици. Планът е в ранен етап на разработка, но е получил подкрепа сред висши членове на администрацията на Тръмп. Вестникът отбелязва, че приблизително 84 000 американски войници са разположени в Европа, а базите в региона служат като ключов център за военни операции на САЩ. Той също така отбелязва, че базите в Източна Европа „служат като възпиращ фактор“ за Русия.

Белият дом отказа коментар по плана. Изданието отбеляза, че служители на администрацията на Тръмп са недоволни от Германия след критиките ѝ към войната с Иран. Освен това Италия отказа да предостави авиобаза в Сицилия на американски бомбардировачи. Франция, междувременно, се съгласи за използване базите само при условие, че самолети, които не участват в удари срещу Иран, кацат там.

Ако планът бъде изпълнен, съобщават източници пред изданието, че страни като Полша, Литва, Румъния и Гърция, които Съединените щати считат за по-подкрепящи Съединените щати, биха могли да се възползват. Вестникът отбеляза, че тези страни имат едни от най-високите разходи за отбрана в НАТО. Освен това те бяха сред първите, които изразиха готовността си да подкрепят международната коалиция за отваряне на Ормузкия проток.

В статията се отбелязва, че планът на САЩ може да доведе до разполагане на повече американски войски по-близо до границата с Русия, което „вероятно би раздразнило“ Москва.

Вестникът също така отбеляза, че по време на първия си мандат Тръмп е наредил изтеглянето на приблизително 12 000 американски войници от Германия. Президентът Джо Байдън обаче по-късно отмени това решение.