The Wall Street Journal: Тръмп обмисля наказания за някои от "безполезните" в операцията срещу Иран страни от НАТО

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля план за „наказание“ на определени членове на НАТО, които Белият дом смята, че не са били достатъчно полезни по време на американско-израелската военна операция срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.
Планът предвижда изтегляне на американските войски от страните членки на алианса, които са предоставили недостатъчна подкрепа за операцията. Войските ще бъдат разположени в страни, които Вашингтон смята, че са били по-полезни. В допълнение към преразпределението на войските, планът включва и закриване на американска военна база в поне една европейска държава. Това може да бъде Испания или Германия, казаха двама служители на администрацията на Тръмп пред The Wall Street Journal.
Според вестника тази идея е била обсъждана през последните няколко седмици. Планът е в ранен етап на разработка, но е получил подкрепа сред висши членове на администрацията на Тръмп. Вестникът отбелязва, че приблизително 84 000 американски войници са разположени в Европа, а базите в региона служат като ключов център за военни операции на САЩ. Той също така отбелязва, че базите в Източна Европа „служат като възпиращ фактор“ за Русия.
Белият дом отказа коментар по плана. Изданието отбеляза, че служители на администрацията на Тръмп са недоволни от Германия след критиките ѝ към войната с Иран. Освен това Италия отказа да предостави авиобаза в Сицилия на американски бомбардировачи. Франция, междувременно, се съгласи за използване базите само при условие, че самолети, които не участват в удари срещу Иран, кацат там.
Ако планът бъде изпълнен, съобщават източници пред изданието, че страни като Полша, Литва, Румъния и Гърция, които Съединените щати считат за по-подкрепящи Съединените щати, биха могли да се възползват. Вестникът отбеляза, че тези страни имат едни от най-високите разходи за отбрана в НАТО. Освен това те бяха сред първите, които изразиха готовността си да подкрепят международната коалиция за отваряне на Ормузкия проток.
В статията се отбелязва, че планът на САЩ може да доведе до разполагане на повече американски войски по-близо до границата с Русия, което „вероятно би раздразнило“ Москва.
Вестникът също така отбеляза, че по време на първия си мандат Тръмп е наредил изтеглянето на приблизително 12 000 американски войници от Германия. Президентът Джо Байдън обаче по-късно отмени това решение.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
4 Пешо
До коментар #1 от "Баце ЕООД":Кой не скача е червен..... това е демокрация..
Кажете нвщо бе евроатлантиците....
06:22 09.04.2026
БЪЛГАРСКА ДОБРУДЖА :)
7 Последния Софиянец
8 А де ,...ама на дали!!!
Това което Русия не можа да направи , с десетилетия ,...Донки " Дончо" е на път да го стори!!!
Крайно време е Европа да се погрижи сама за проблемите си , цената на Краварската услуга
отдавна надхвърли разумните граници на търпимост!
Е О е силен съюз , когато не се влияе от полудели държавници!
06:42 09.04.2026
9 Последния Софиянец
До коментар #8 от "А де ,...ама на дали!!!":Имахме шанс да се освободим от окупаторите но заради Росен Желязков, Запрянов и Гюров си остават в България и даже ще дойдат още.
06:48 09.04.2026
10 Абе много сме силни
До коментар #8 от "А де ,...ама на дали!!!":То и социализма беше "световна и несъкрушима система", но едни смотани комунисти за да я ограбят сами си я унищожиха.
В кое е силата на ЕС? Ако парите на Германия спрат да текът към "съюзниците" всички ще се разбягат.
06:55 09.04.2026
14 Лост
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Като чета между редовете, просто са ни изпуснали нарочно в статията.
07:11 09.04.2026
15 Ами, да се съберем....
До коментар #10 от "Абе много сме силни":с Македония , след като Германия е "лоша компания"????
Не си ли на ясно ,че парите в ЕО
са и твоите пари ???!
07:15 09.04.2026
16 Маркс Енгелс и Ленин
Света е свидетел защо комунизма е по добрия строй от капитализма. Нагледно.
07:17 09.04.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "Маркс Енгелс и Ленин":Що ли по света нема комунизъм, освен при...КИМЧО.
07:22 09.04.2026
22 Ха-ха-ха
До коментар #15 от "Ами, да се съберем....":Ние с тебе сме в "съюз"! Всеки месец хвърляме в шапката "внос"! Аз 500 евра, ти 10. Но ги харчим заедно и са ни общи... Еми колко от тези пари са твои? Точно тези 10 евра. Немците са губещи постоянно в такъв "съюз"! До кога ще искат така да финансират останалите? А за "могат" не се знае вече...
07:24 09.04.2026
Всипки американски бази в Европа да бъдат закрити и кравите по колесарите и да ги няма!
24 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #15 от "Ами, да се съберем....":Германия дава 1000 евро, България дава 150 евро за НАТО....ама парите са ОБЩИ....кой ли печели от това.
25 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #23 от "Супер":Само ЩАТСКИТЕ БАЗИ спират Путин да си разиграва коня из Европа.
07:53 09.04.2026
27 Със сигурност
До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Не е България.
28 Ъхъ!!!
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Румъния и Молдова са измислени, изкуствени държави, създадени от франция и гърция, през 18-ти век, върху български земи. Използват за основа диалекта на вторично подивелите , бивши федерати на Рим - власите и изменени, български думи. Дават им азбука, основана на латинската и поставят за владетели на едните потомци на кантакузините, а на другите, потомци на комнините. Та това за тях.
29 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "Със сигурност":Че кой тогава?????
30 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #4 от "Пешо":Що да скачаме...то червените станаха върли АТЛАНТИЦИ.
33 Знаеш ли кой е...
До коментар #22 от "Ха-ха-ха":нетен платец в ЕО???
"10 ЕВРА И ПЕТстотин ЕВРА",
СА 7 МИЛИАРДА НА ГОДИНАТА , които БЪЛГАРИЯ ПОЛЧАВА ПО РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ,
това че не можем да ги усвоим е съвсем друг проблем!!!
Германия не ти е проблема , а корупцията в България!
България получава повече от ЕО от колкото плаща за членството си!
