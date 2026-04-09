The Wall Street Journal: Тръмп обмисля наказания за някои от "безполезните" в операцията срещу Иран страни от НАТО

9 Април, 2026 05:49, обновена 9 Април, 2026 06:01 2 509 35

Планът предвижда изтегляне на американските войски от държавите членки на алианса, които са предоставили недостатъчна подкрепа

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обмисля план за „наказание“ на определени членове на НАТО, които Белият дом смята, че не са били достатъчно полезни по време на американско-израелската военна операция срещу Иран, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

Планът предвижда изтегляне на американските войски от страните членки на алианса, които са предоставили недостатъчна подкрепа за операцията. Войските ще бъдат разположени в страни, които Вашингтон смята, че са били по-полезни. В допълнение към преразпределението на войските, планът включва и закриване на американска военна база в поне една европейска държава. Това може да бъде Испания или Германия, казаха двама служители на администрацията на Тръмп пред The ​​Wall Street Journal.

Според вестника тази идея е била обсъждана през последните няколко седмици. Планът е в ранен етап на разработка, но е получил подкрепа сред висши членове на администрацията на Тръмп. Вестникът отбелязва, че приблизително 84 000 американски войници са разположени в Европа, а базите в региона служат като ключов център за военни операции на САЩ. Той също така отбелязва, че базите в Източна Европа „служат като възпиращ фактор“ за Русия.

Белият дом отказа коментар по плана. Изданието отбеляза, че служители на администрацията на Тръмп са недоволни от Германия след критиките ѝ към войната с Иран. Освен това Италия отказа да предостави авиобаза в Сицилия на американски бомбардировачи. Франция, междувременно, се съгласи за използване базите само при условие, че самолети, които не участват в удари срещу Иран, кацат там.

Ако планът бъде изпълнен, съобщават източници пред изданието, че страни като Полша, Литва, Румъния и Гърция, които Съединените щати считат за по-подкрепящи Съединените щати, биха могли да се възползват. Вестникът отбеляза, че тези страни имат едни от най-високите разходи за отбрана в НАТО. Освен това те бяха сред първите, които изразиха готовността си да подкрепят международната коалиция за отваряне на Ормузкия проток.

В статията се отбелязва, че планът на САЩ може да доведе до разполагане на повече американски войски по-близо до границата с Русия, което „вероятно би раздразнило“ Москва.

Вестникът също така отбеляза, че по време на първия си мандат Тръмп е наредил изтеглянето на приблизително 12 000 американски войници от Германия. Президентът Джо Байдън обаче по-късно отмени това решение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    24 2 Отговор
    И аз да загубя 5млрд ей така и аз бих се чудил кой балък да ми ги върне

    Коментиран от #4

    06:01 09.04.2026

  • 2 Демокрация

    29 4 Отговор
    Тоя вече стана по смешен и от Зеле

    06:04 09.04.2026

  • 3 Теа наистина

    25 2 Отговор
    Ни показаха на практика, че и отношенията на вълците в една глутница също било демокрация. А ние, от една бъдеща система на (комунизъм) се върнахме направо в джунглата в глутница от вълци. Еми на, яжте от бананите. Да ви е сладко!!!

    06:20 09.04.2026

  • 4 Пешо

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Кой не скача е червен..... това е демокрация..
    Кажете нвщо бе евроатлантиците....

    Коментиран от #30

    06:22 09.04.2026

  • 5 Демокрацията е

    35 0 Отговор
    Когато работите тръгнат зле ...е ...им май...на другите и г.едай ти да си добре. Ама вече минаха и на , "без да са зле работите"! Дайте ни Гренландия...Венецуелският петрол е наш... Купувайте от нас оръжия и ги подарявайте на други...Мита от 50% за вас, ей-така, що така искаме... Едно хвърчило на 50 г поизтъркано и пребоядисано, за вас струва на цената на най-новите ни невидимки, понеже сте ни "съюзници", но вашата територия да нашите бази там не струва нищо.... Абе толкова примитивни отношения .... По-зле и от в психиатрията.

    06:26 09.04.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    И АЗ МРАЗЯ РУМЪНЦИТЕ ОКУПИРАЛИ
    БЪЛГАРСКА ДОБРУДЖА :)

    Коментиран от #28

    06:31 09.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    31 2 Отговор
    Дано и нас накаже и освободи петте бази в България и летище София.

    Коментиран от #14

    06:31 09.04.2026

  • 8 А де ,...ама на дали!!!

    17 4 Отговор
    Ще може видим Европейската Общност освободена от проблема " Бай Дончо"???
    Това което Русия не можа да направи , с десетилетия ,...Донки " Дончо" е на път да го стори!!!
    Крайно време е Европа да се погрижи сама за проблемите си , цената на Краварската услуга
    отдавна надхвърли разумните граници на търпимост!
    Е О е силен съюз , когато не се влияе от полудели държавници!

    Коментиран от #9, #10

    06:42 09.04.2026

  • 9 Последния Софиянец

    16 1 Отговор

    До коментар #8 от "А де ,...ама на дали!!!":

    Имахме шанс да се освободим от окупаторите но заради Росен Желязков, Запрянов и Гюров си остават в България и даже ще дойдат още.

    06:48 09.04.2026

  • 10 Абе много сме силни

    14 2 Отговор

    До коментар #8 от "А де ,...ама на дали!!!":

    То и социализма беше "световна и несъкрушима система", но едни смотани комунисти за да я ограбят сами си я унищожиха.
    В кое е силата на ЕС? Ако парите на Германия спрат да текът към "съюзниците" всички ще се разбягат.

    Коментиран от #15

    06:55 09.04.2026

  • 11 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Снощи Тръмп обяви пред Рюте краят на НАТО

    07:00 09.04.2026

  • 12 ООрана държава

    14 0 Отговор
    Нато е отбранителен съюз, не може да го ползваш да нападаш други държави или да водиш на Биби воините

    07:07 09.04.2026

  • 13 Гост

    5 1 Отговор
    Абе .. нали тия бази и на вас са важни.. не се правете на луди!

    07:11 09.04.2026

  • 14 Лост

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Като чета между редовете, просто са ни изпуснали нарочно в статията.

    07:11 09.04.2026

  • 15 Ами, да се съберем....

    3 6 Отговор

    До коментар #10 от "Абе много сме силни":

    с Македония , след като Германия е "лоша компания"????
    Не си ли на ясно ,че парите в ЕО
    са и твоите пари ???!

    Коментиран от #22, #24

    07:15 09.04.2026

  • 16 Маркс Енгелс и Ленин

    14 1 Отговор
    НАТО не цеше ли отбранителен съюз? Или в ръцете на един американски милиардер МУТИРА . Измисляш си причина е бой. Всяка страна може да нападне друга, но един отбранителен съюз Не. Иначе би трябвало резолюция на ООН да се разпусне.
    Света е свидетел защо комунизма е по добрия строй от капитализма. Нагледно.

    Коментиран от #20

    07:17 09.04.2026

  • 17 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 1 Отговор
    Сто тояги на голо за непослушните

    07:18 09.04.2026

  • 18 гошо

    14 0 Отговор
    Оранжев идиот

    07:18 09.04.2026

  • 19 Хасан

    6 0 Отговор
    Краля и неговата войска НАТО.

    07:19 09.04.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Маркс Енгелс и Ленин":

    Що ли по света нема комунизъм, освен при...КИМЧО.

    Коментиран от #31

    07:22 09.04.2026

  • 21 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 2 Отговор
    Първо казвам, после наказвам

    07:23 09.04.2026

  • 22 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами, да се съберем....":

    Ние с тебе сме в "съюз"! Всеки месец хвърляме в шапката "внос"! Аз 500 евра, ти 10. Но ги харчим заедно и са ни общи... Еми колко от тези пари са твои? Точно тези 10 евра. Немците са губещи постоянно в такъв "съюз"! До кога ще искат така да финансират останалите? А за "могат" не се знае вече...

    Коментиран от #33

    07:24 09.04.2026

  • 23 Супер

    7 1 Отговор
    Американските паразити да се махат от Европа, безполезни кръвосмучещи!
    Всипки американски бази в Европа да бъдат закрити и кравите по колесарите и да ги няма!

    Коментиран от #25

    07:51 09.04.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 3 Отговор

    До коментар #15 от "Ами, да се съберем....":

    Германия дава 1000 евро, България дава 150 евро за НАТО....ама парите са ОБЩИ....кой ли печели от това.

    Коментиран от #27

    07:52 09.04.2026

  • 25 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 9 Отговор

    До коментар #23 от "Супер":

    Само ЩАТСКИТЕ БАЗИ спират Путин да си разиграва коня из Европа.

    07:53 09.04.2026

  • 26 Целта на тази

    6 3 Отговор
    Операция е само една. Вследствие на поуките от войната с Иран САЩ ще преместят базите си в страни като България и прибалтийските държави защото те стават само за буферна зона която да се бомбардира и нищо друго. Няма да се обстрелват джендърята от Запада я.

    07:54 09.04.2026

  • 27 Със сигурност

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Не е България.

    Коментиран от #29

    08:00 09.04.2026

  • 28 Ъхъ!!!

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Румъния и Молдова са измислени, изкуствени държави, създадени от франция и гърция, през 18-ти век, върху български земи. Използват за основа диалекта на вторично подивелите , бивши федерати на Рим - власите и изменени, български думи. Дават им азбука, основана на латинската и поставят за владетели на едните потомци на кантакузините, а на другите, потомци на комнините. Та това за тях.

    08:32 09.04.2026

  • 29 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Със сигурност":

    Че кой тогава?????

    08:49 09.04.2026

  • 30 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пешо":

    Що да скачаме...то червените станаха върли АТЛАНТИЦИ.

    08:53 09.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ха ХаХа

    0 1 Отговор
    Китай бе тъпунгер

    09:23 09.04.2026

  • 33 Знаеш ли кой е...

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха-ха-ха":

    нетен платец в ЕО???

    "10 ЕВРА И ПЕТстотин ЕВРА",
    СА 7 МИЛИАРДА НА ГОДИНАТА , които БЪЛГАРИЯ ПОЛЧАВА ПО РАЗЛИЧНИ ПРОГРАМИ,
    това че не можем да ги усвоим е съвсем друг проблем!!!
    Германия не ти е проблема , а корупцията в България!

    България получава повече от ЕО от колкото плаща за членството си!

    09:54 09.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 венсеремос

    1 0 Отговор
    Най-гоемите балъци са фашистка Канада и фашистка Бандеровска Окраина и наркомана Зелената еуглена.Чифутландия и СОЩ ,ще бъдат разкостени от Иран,без остатък.И Ормузкия проток ,ще бъде забранен за СОЩ/овчарските щати /и Чифутландия форевър€През Орвмуз ще минават само Севарна Корея и Ким Че Ун, Русия и Путин, Китай и Си Дзинпин.Всички ф ашистки страни Гърция, Канада, Румъния, Литва, Окраина и наркомана Зелената еуглена ще бъдат ТАНАТОС фор евър.А, Фашистка Германи ще бъде ликвидирана ,както беше унищожена от Сталин и Червената Армия през ВСВ.Това чака всички предатели ,а и нашите:СДС, ППДБ, ИТН, ДъПъСъ,ГЕРБ:Гнома, Киро-тъпото и кокорчо, Тошко, Пуевски ,Тиквата и Магарев и баба Надка.

    11:00 09.04.2026