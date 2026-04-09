Турция осъжда израелските удари по Ливан

Турското външно министерство публикува официална позиция, с която остро критикува израелските атаки срещу Ливан, подчертавайки, че те задълбочават хуманитарната криза в страната, съобщава ТРТ Хабер, предава БТА.

В изявлението се отбелязва, че засилените удари са довели до множество жертви. От Анкара заявяват, че въпреки обявеното прекратяване на огъня, правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху продължава да се противопоставя на международните усилия, насочени към постигане на мир и стабилност в региона.

Турската страна също така потвърждава подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Ливан. В позицията се отправя призив към международната общност да предприеме незабавни действия за прекратяване на израелското присъствие в страната и за гарантиране безопасността на цивилното население.