Турция осъжда израелските удари по Ливан

Турция осъжда израелските удари по Ливан

9 Април, 2026 09:58 570 9

Анкара предупреждава за влошаваща се хуманитарна ситуация и призовава за международна намеса

Турция осъжда израелските удари по Ливан
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турското външно министерство публикува официална позиция, с която остро критикува израелските атаки срещу Ливан, подчертавайки, че те задълбочават хуманитарната криза в страната, съобщава ТРТ Хабер, предава БТА.

В изявлението се отбелязва, че засилените удари са довели до множество жертви. От Анкара заявяват, че въпреки обявеното прекратяване на огъня, правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху продължава да се противопоставя на международните усилия, насочени към постигане на мир и стабилност в региона.

Турската страна също така потвърждава подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Ливан. В позицията се отправя призив към международната общност да предприеме незабавни действия за прекратяване на израелското присъствие в страната и за гарантиране безопасността на цивилното население.


Турция
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ром

    3 2 Отговор
    Скъпи българи, скъпи братя и сестри! Сърдечно поздравявам най-древните ни хора в Европа с Деня на циганите, който се чества вчера, 8 април! Изминаха хилядолетия от нашето изселване от Индия, но ние успяхме да запазим нашата индоевропейска Култура, Изкуство и братско отношение един към друг!

    Коментиран от #8

    09:59 09.04.2026

  • 2 Шопо

    10 1 Отговор
    Като осъжда трябва да наказва, защо не пратят няколко дрона към Израел

    Коментиран от #6

    10:02 09.04.2026

  • 3 Ужас

    11 1 Отговор
    Убиха толкова много ливанци и палестинци. Това си е жив геноцид. Гнус

    10:18 09.04.2026

  • 4 Такаа

    3 0 Отговор
    Преди 2 дена в Турция ,рокетсан отвори нови фабрики за производство на балистични ракети

    10:21 09.04.2026

  • 5 Гост

    7 0 Отговор
    Израел взима заложник икономиката на цял свят с варварската си агресорска война. Правят това , а след това са изумени защо неги обичат. Лоши са и не зная до кога цивилизования свят ще търпи убийствата и варварството им.

    10:21 09.04.2026

  • 6 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Бум Бум Тел Авив

    10:22 09.04.2026

  • 7 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Ей сега една война между Турция и Израел и какво НАТО само ще остане...

    10:35 09.04.2026

  • 8 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ром":

    Знаем че си платен бе сссиганин. Знаем. Пиши по темата не си измисляй... "Индоевропейска култура" все едно да има десен крак за лява ръка

    10:37 09.04.2026

  • 9 И турците са жалки

    1 1 Отговор
    Осъждат, но нищо не правят. Израел е важен търговски партньор, как да го закачат. И те като ЕС слушат какво им казва чичо Сам.

    10:45 09.04.2026

