Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Белгия »
Фон дер Лайен повдига въпроса за предполагаеми контакти между Унгария и Русия

9 Април, 2026 14:28 1 814 92

  • белгия-
  • фон дер лейен-
  • унгария-
  • русия

Европейската комисия настоява за обяснения заради тревожни медийни разкрития

Фон дер Лайен повдига въпроса за предполагаеми контакти между Унгария и Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен възнамерява да постави пред европейските лидери темата за появилите се информации за координирани действия между Унгария и Русия, съобщи говорител на институцията, предава БТА.

Изявлението идва в отговор на публикации в разследващи медии, в които се твърди за съществуването на записи от телефонни разговори между представители на правителствата в Будапеща и Москва. Според тези твърдения съществува възможност правителство на държава членка на ЕС да е поддържало консултации с Русия, което би могло да противоречи на интересите и сигурността на Съюза и неговите граждани.

Говорителят определи подобна перспектива като сериозно обезпокоителна и подчерта, че засегнатото правителство трябва спешно да даде разяснения.

Очаква се Урсула фон дер Лайен да повдигне въпроса на най-високо политическо ниво по време на разговори с европейските лидери.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оги

    77 8 Отговор
    По красота не отстъпва на Надежда Михайлова.

    Коментиран от #12, #13, #62

    14:31 09.04.2026

  • 2 Европеец

    101 12 Отговор
    Урсулата ще се задави с русофобията си..... Европейският тоталитарен и колониален съюз, ако не се реформира и избере адекватни ръководители неминуемо ще се разпадне, в което няма нищо лошо....

    Коментиран от #33, #70

    14:31 09.04.2026

  • 3 Европейците

    79 11 Отговор
    Искат да видят тази корумпирана дебилна вещица при бай ставри

    14:31 09.04.2026

  • 4 Тази е от Партията на бум, бум Тел

    47 5 Отговор
    Авив, бум, бум Тел Авив още от 1933 г.

    14:31 09.04.2026

  • 5 Синя София

    19 72 Отговор
    Ако Орбан открадне изборите,отстранете Унгария от ЕС,нека влезнат в руский мир

    Коментиран от #10, #64, #66

    14:32 09.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    13 64 Отговор
    Унгария има право да контактува с Русия, но когато се е заклела в съюз с Европейския съюз това е предателство и трябва да напусне съюза.

    Коментиран от #20

    14:32 09.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Некой

    52 5 Отговор
    ....също, като с ваксините...

    14:34 09.04.2026

  • 10 КАКТО В РУМЪНИЯ ЛИ

    64 7 Отговор

    До коментар #5 от "Синя София":

    ИЛИ КАКТО В МОЛДОВА
    КАК ТОЧНО СА КРАДАТ ИЗБОРИТЕ
    НЯМА ПО ДОЛ......НО ПСЕ ОТ ЖЪЛТОПАВЕТНИКА

    Коментиран от #81

    14:34 09.04.2026

  • 11 Комундел Комунделов

    6 34 Отговор
    -Хей, защо пиеш вода от езерото? Тук се изливат кенефите на 5 села!
    -Что вы сказали?
    -Викам, че с двете ръце ще ти е по-удобно.

    14:34 09.04.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Готвят им румънско изпълнение

    50 4 Отговор
    Втриса я народът да не избере Орбан.

    Коментиран от #72, #89

    14:36 09.04.2026

  • 16 Тиква

    29 5 Отговор
    Оха,оберщумбарфюрер пак нещо говори,както и зеления бандерофюрер.Русия да ги размаже.

    14:36 09.04.2026

  • 17 Само питам

    42 5 Отговор
    Дъртата змия да не ни да е забранила но контакти с Русия ? С какво право ?

    Коментиран от #26

    14:37 09.04.2026

  • 18 Така се печелят избори по европейски

    36 5 Отговор
    След като американския вицепрезидент подкрепи открито Орбан, сега е ред на ФДЛ да приложи хватките от Румъния. Политиката е мръсно нещо, всякакви хватки са позволени.

    14:37 09.04.2026

  • 19 Пако

    37 7 Отговор
    САЩ и ЕС поради хронично болната си и слаба дипломация нямат способност да водят разумен диалог с факти и аргументи, а са свикнали да се бият дузпи само в едната врата.
    Вечно лъжат, мрънкат и искат да бъде само на тяхното,а ЕС са просто трагични.

    14:38 09.04.2026

  • 20 Европеец

    39 4 Отговор

    До коментар #7 от "РЕАЛИСТ":

    Абе какво говориш за предателство, в бг територията последните 35 години всички правителства са предателски , ама не може да ги изгоним....

    14:38 09.04.2026

  • 21 Специалитет на Ес

    31 5 Отговор
    Политическата интрига и груба намеса в изборите на суверенна държава. Край на илюзиите за равнопоставеност. Вероятно Унгария първа ще напусне Ес.

    14:38 09.04.2026

  • 22 Констатация

    21 4 Отговор
    Медийните “ разкрития” са следствие, не причина.Записи от телефонни разговори между правителствени служители може да има само разузнаването.

    14:39 09.04.2026

  • 23 ГЛАСЯТ ДА

    36 6 Отговор
    ОТКРАДНАТ ИЗБОРИТЕ В УНГАРИЯ.ПОЖЕЛАВАМ ИМ НЕУСПЕХ.

    14:39 09.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Отврат

    25 5 Отговор
    Не показвайте това плашило преди обяд. Как може ЕС да търпи това чудо?

    14:40 09.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Тая

    22 5 Отговор
    Селска пръчка , кога ще покаже смс и те с пфайзъра

    14:42 09.04.2026

  • 28 Абсурдистан

    8 23 Отговор
    ЕС не държи насила членство. Щом не ги устройва, достойната постъпка е да напуснат, а не като нашият безчестен бивш прецедент, който стоя на поста си във ВВС, докато ги досъсипе.

    Коментиран от #79

    14:42 09.04.2026

  • 29 Бъци

    18 7 Отговор

    До коментар #13 от "Къци":

    В момента в който осъзнаеш колко мръсна душа има в тялото на тази , разбираш измамността на външността . Ама то пък и една "външност" .

    14:43 09.04.2026

  • 30 Бг гражданин

    29 5 Отговор
    Подготвят същия сценарий ,като в Румъния! Ще касират изборите,ако Орбан спечели!

    14:43 09.04.2026

  • 31 Има една дребна подробност

    14 4 Отговор

    До коментар #26 от "Питай ми Дедо ВИЯ..":

    ЕС все още не е федерация.

    14:43 09.04.2026

  • 32 Егати и

    13 4 Отговор
    Киборга,отврат

    14:43 09.04.2026

  • 33 Щабс квартирата на ЕсЕс

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    се намесва в изборите на Унгария.

    14:44 09.04.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    13 7 Отговор
    Русия е Велика ☝️
    Правда....😁

    Коментиран от #41

    14:44 09.04.2026

  • 35 Игнат

    18 6 Отговор
    Вещицата се страхува от Орбан и Фицо. Ще видим в неделя кой кой!

    14:45 09.04.2026

  • 36 Цвете

    4 14 Отговор
    АБЕ ГОСПОЖО, ТИ СЕГА ЛИ РАЗБРА? ТОВА ЧУДО В УНГАРИЯ Е ПОВЕЧЕ ОТ 6 ГОДИНИ, АКО НЕ И ПОВЕЧЕ. НА УМРЕЛИТЕ ЛИСИЦИ СЕ ПРАВЯТ В ЕВРОПАРЛАМЕНТА.ВСЪЩНОСТ ВИЕ ИЗОБЩО РАБОТИТЕ ЛИ? ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР НА УНГАРИЯ ОТДАВНА " ПРЕДАВА " СВЕДЕНИЯ, КАКВО СЕ СЛУЧВА В ПАРЛАМЕНТА. ТОВА НЕ Е ОТ ДНЕС. БОРБАТА Е ОРБАН ОТНОВО ДА СИ ВЕЕ КОНЯ, НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА НИЩО. ЗАТОВА Е В ОТЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ И С ПУТИН ( ЗА ДА ИМА ГАЗ) И С ТРЪМП, ЗА ДА НЕ ГО ОКОШАРАТ.ПРОСТО Е НАЛИ? 🙉🙈🙊📻✈️

    Коментиран от #49

    14:46 09.04.2026

  • 37 Трол

    9 5 Отговор
    Г-жа фон дер Лайен е най-големият руски агент.

    14:46 09.04.2026

  • 38 Дудов

    13 6 Отговор
    Как ни го гръмнаха тоя грозен германски травестит досега,бе

    14:47 09.04.2026

  • 39 Безпристрастен

    18 4 Отговор
    Валутен резерв на Унгария,към края на 2025 година; Валутен резерв - 57 милиарда евро.Златен резерв -110 тона физическо злато,което е в трезора на националната банка,а не е навън..Хайде наредете пъзела,защо им пречи ФИДЕС и Орбан.

    14:47 09.04.2026

  • 40 Цвете

    5 11 Отговор
  • 41 Европеец

    13 5 Отговор

    До коментар #34 от "Владимир Путин, президент":

    Сарказмът ти е неуместен.... Русия наистина е Велика държава, но бледнее в сравнение по сила и мощ с Великия Съветски съюз....

    Коментиран от #78, #90

    14:51 09.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Некой си

    15 4 Отговор
    Странно как за едните телефонни разговори фондерфюрер е много притеснена и свиква цялата ЕК, а за другите телефонни разговори с фазера, модерната и третата, нямаше никакви притеснения.
    Яко, а!

    14:55 09.04.2026

  • 46 От чужбина

    9 6 Отговор

    До коментар #13 от "Къци":

    Абе ако видиш снимки на Кая като младо момиче е хубавица. Ама за позицията която заема сега определено съвсем не е адекватна, а и годините си казват думата. Вече съвсем не изглежда така, както преди.

    Коментиран от #59

    14:55 09.04.2026

  • 47 Архимандрисандрит Бибиян

    2 4 Отговор
    Имат ланшна връзка ма Ромсiа постоянно е била одгоре им

    14:55 09.04.2026

  • 48 Я пък тоя

    11 3 Отговор
    Фон дер Лайен нищо не повдига вече.

    14:55 09.04.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 стоян георгиев

    14 5 Отговор
    А тая вещица урусса що не кава нищо за заловените в Унгария въоръжени украйнски спец части ,които са подготвяли кървав майдан В Будапеща за след изборите...?

    Коментиран от #60

    14:57 09.04.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Дриcko

    0 2 Отговор
    Да ти се изТаковам на Цветето

    14:58 09.04.2026

  • 57 Дръмп

    5 8 Отговор
    Унгария е руски щат!

    14:58 09.04.2026

  • 58 Хохо Бохо

    9 3 Отговор
    Нещо за не предполагаемите контакти на ЕК с наркохунтата от кииф каза ли? Щото май кървавия клоун диктува политиките и финансите на ЕС, а това е в разрез със доста закони

    14:59 09.04.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Малиии шо си ПроЗДТ

    3 1 Отговор

    До коментар #53 от "стоян георгиев":

    Оная Пияната ли ви ги дума...тия?
    Ееееедехееее

    15:00 09.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Мнение

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "Оги":

    Кой гледа красотата при тая вещица по дела?!

    Урсулата, която НЕ Е избирана пряко от европейските народи, която Е УЛИЧЕНА В КОРУПЦИЯ в особено гигантски р-ри (личните й чатове с шефа на ф-зер), тръгнала да говори за руска намеса в Унгария, при положение, че такива като нея отмениха изборите в Румъния???!!!

    МОМЕНТАЛНО ТРЯБВА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ ДА ОПАНДИЗЯТ УРСУЛИТЕ ЗА Г.НОЦИД СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО!!!

    Коментиран от #67

    15:00 09.04.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Хохо Бохо

    16 4 Отговор

    До коментар #5 от "Синя София":

    Верно ли бе отпа дък? Ами ако народа е за Орбан, а ЕС фалшифицира изборите КАТО В РУМЪНИЯ? Това демокрация ли е или колониализъм?

    Коментиран от #69

    15:02 09.04.2026

  • 65 упор

    7 5 Отговор
    Файдерлаиен,а вашите връзки с файзер и оръжейните мастодонти какво ви донесоха в лично финансов план?Вие не сте за затвор,а за дървен апартавент.

    15:05 09.04.2026

  • 66 Демо-крад

    8 3 Отговор

    До коментар #5 от "Синя София":

    Вии София,дето целувате империите по различни части на тялото,най-малко трябва да се обаждате!!!!

    15:05 09.04.2026

  • 67 Надъхваш ли се Пед ро? ))))

    1 4 Отговор

    До коментар #62 от "Мнение":

    Хехехехехехе
    Ти сам се Зал, самоубиец проЗДТ?

    Коментиран от #73

    15:05 09.04.2026

  • 68 сноу

    9 3 Отговор
    Дъртата вещурница нещо е закривила джуки..или има стомашно разстройство дето орби минава и не я брои за жива...
    толкова капани му е заложила, но не се хваща и това е ...

    15:09 09.04.2026

  • 69 Не,..ма ПЕ... дал

    4 9 Отговор

    До коментар #64 от "Хохо Бохо":

    Робство е когато ху... ЙЛО педофила напада и поробява Независима ИЧКЕРИЯ, НЕЗАВИСИМА УКРАЙНА, нахлува в Грузия,
    А по времето на СССР,..във Чехословакия и Унгария!
    Ама... Пен ДЕЛ като теб, ..от къде да знае...
    Хахахахаха

    15:10 09.04.2026

  • 70 Това не е русофобия, а напълно нормално

    4 12 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    поведение към вражеска държава. Орбан няма право да споделя данни с Русия. Когато напусне ЕС и НАТО, тогава няма проблем, може да си говори с които държави си прецени.

    15:12 09.04.2026

  • 71 Метресата от Барселона

    13 4 Отговор
    Фон дер Лайн...нен иска да има по един послушко във всяка европейска страна като нашия Бойко Борисов.. Орбан й е трън в очите и затова отдавна мечтае да го премахне по румънския сценарий. Но унгарците са корав и горд народ, така че номерът й няма да мине!

    15:14 09.04.2026

  • 72 Няма такива изгледи

    4 13 Отговор

    До коментар #15 от "Готвят им румънско изпълнение":

    Глупавият Орбан сам се провали с предизборната си кампания. Не му е виновен ЕС. Печеливш от ситуацията ще се окаже Тиса, без да са очаквали такова развитие на събитията.

    15:14 09.04.2026

  • 73 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Надъхваш ли се Пед ро? ))))":

    Че ми попаднеш един ден в ръчичките, и тогава че видиш от де изгрява слънцето!

    15:21 09.04.2026

  • 74 Ор Бан

    2 5 Отговор
    Гепеш Бегеш!

    15:21 09.04.2026

  • 75 Зиганшин

    8 2 Отговор
    Милионите които засмукахте със своя съпруг от ваксини по времето на Ковид пандемията,не са предполагаеми,а са действителни.Четири пъти беше на дузпата,но шараните от държавите членки на ЕС,близки до теб,те спасяваха.

    15:29 09.04.2026

  • 76 баба Ви У

    5 2 Отговор
    Имаме проблем. Изгубила съм всичките си СМС-и!

    15:30 09.04.2026

  • 77 клоун

    5 4 Отговор
    Майтап Орбанчо да спечели. Струва си дори и заради самия цирк!

    15:34 09.04.2026

  • 78 Владимир Путин, президент

    0 4 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    "...Русия наистина е Велика държава..."

    Беше таварищь, беше преди 2022г или поне мязаше на такава !!! ПЯТЬ года немощ и некадърност във всичко я изхвърлиха вън от Цивилизацията. Родения да пълзи не лети ☝️😁

    16:00 09.04.2026

  • 79 Дипломат

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Абсурдистан":

    Не си прав. По-страшно за Европа ще бъде ако Унгария напусне ЕС. Гадовете от Брюксел го знаят.

    16:06 09.04.2026

  • 80 Нас, драги, не ни интересува

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Къци":

    как изглежда зщото нма да правим кекс с нея.
    Нас ни интересува какво има в главата и, защото по този начин тя ни засяга, управлява и влияе.
    И това, което виждаме никак не е хубаво.
    Един gаден, мръсен характер.
    Едно изчадие.

    16:07 09.04.2026

  • 81 Хм Хм

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "КАКТО В РУМЪНИЯ ЛИ":

    Има - дивият аграр.

    Коментиран от #91

    16:07 09.04.2026

  • 82 мунчо

    3 0 Отговор
    мъършулаа файзерлайнааа

    16:26 09.04.2026

  • 83 !!!?

    3 1 Отговор
    "Братска подкрепа" от Кеша.......към "Прогреса" !!!?

    16:30 09.04.2026

  • 84 Помощ! Бият нашите!

    3 0 Отговор
    1. Фон дер Лайен повдига въпроса за ПРЕДПОЛАГАЕМИ контакти между Унгария и Русия
    2. Евродепутатката Тинеке Стрик - има сигнали за евентуална руска намеса в изборите в България
    3. ДПС - Пеевски сезира европейски структури и Сената на САЩ за намеса на българската полиция в подготовката на изборите в страната
    Не ми се мисли, какво ще последва след изборите в Унгария и България, ако не победят правилните сили. Румъния и Молдова с техните изборни и следизборни простотии ще завиждат. А защо не и самият киевски майдан.

    17:04 09.04.2026

  • 85 Величко

    3 0 Отговор
    Оффф ... , защо ли всеки ден ни занимавате с козичката Урсула ? ! Досадници !

    17:10 09.04.2026

  • 86 Горски

    6 0 Отговор
    Украйна е черна дупка. Поглъща парите на европейците. В споразумението на Гюров с Украйна всеки ред започва с „България се задължава”❌
    Документът на практика е заповед на Зеленски какво да изпълнява България❌
    Другото смущаващо в документа е, че България се задължава безвъзмездно да дава въоръжение, техника и боеприпаси на Украйна и то в зависимост от заявените от нея нужди. Излиза, че когато и да звънне Зеленски и да каже дайте ми това и това, нашите министерства ще са длъжни веднага да се разтичат и да изпълняват. Това е пълен абсурд. Тази година урсулите дадат ли тия милиарди на укрофашистите , народите им ше ги подгонят със тоягите. Кой ще връща 600 милиарда за ковид заема сега 90 за Зеленски а вече и 900 милиарда за превъоръжаване? Следва всеобщо зануляване и само банкерите ще са на кяр. Повечето от тях знаете от къде са. Когато на наркофюрера му трябват пари ходи обикаля проси , след това почват от есс при него да ходят лично да не би да отиват за една снимка или само за медалче ,с влакове под вой на сирени и с надеждата че няма някой дрон да им падне на глвата.

    17:12 09.04.2026

  • 87 ганю

    2 0 Отговор
    ами какво чудно има да не би да иска да си
    контактува със урсулианските фашисти
    прати и 10-20 експериментални ваксини
    да си ги тества върху себе си

    17:26 09.04.2026

  • 88 !!!?

    3 1 Отговор
    Без коментар !

    17:29 09.04.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Европеец":

    и особено със Сталин
    Путин не може му стъпи на малкия пръст

    17:32 09.04.2026

  • 91 КОЙ ДА НЕ Е

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Хм Хм":

    ТОЯ ДЕТ БАЩА МУ СЕ Е ДОВЛЯКЪЛ 1945 В СОФИЯ
    КАТО НОВОИЗЛЮПЕН ПАРТИЗАНИН
    ДАЛИ СА МУ КРАДЕН АПАРТАМЕНТ НА ВИТОШКА
    И ОТ ТОГАВА ПО НАСЛЕДСТВО ФАМИЛИЯТА СЕ ЗАНИМАВА С БЛИЗАНЕ НА ЗАД...НИЦИ БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКВИ

    19:17 09.04.2026

  • 92 Ти да видиш

    1 0 Отговор
    Единствено урсулизацията противоречи на интересите на гражданите не ЕС.

    19:31 09.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания