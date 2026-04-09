Фон дер Лайен повдига въпроса за предполагаеми контакти между Унгария и Русия

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен възнамерява да постави пред европейските лидери темата за появилите се информации за координирани действия между Унгария и Русия, съобщи говорител на институцията, предава БТА.

Изявлението идва в отговор на публикации в разследващи медии, в които се твърди за съществуването на записи от телефонни разговори между представители на правителствата в Будапеща и Москва. Според тези твърдения съществува възможност правителство на държава членка на ЕС да е поддържало консултации с Русия, което би могло да противоречи на интересите и сигурността на Съюза и неговите граждани.

Говорителят определи подобна перспектива като сериозно обезпокоителна и подчерта, че засегнатото правителство трябва спешно да даде разяснения.

Очаква се Урсула фон дер Лайен да повдигне въпроса на най-високо политическо ниво по време на разговори с европейските лидери.