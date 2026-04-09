Иран заплаши Израел с твърд отговор заради атаките по Ливан

Председателят на иранския парламент Мохамад-Багер Галибаф заплаши с решителна реакция след опустошителните израелски удари в Ливан, предаде ДПА, съобщи БТА.
„Нарушенията на примирието имат ясна цена и получават твърди отговори“, написа Галибаф днес в социалната мрежа „Екс“ - ден след като над 200 души бяха убити и над 1000 - ранени от израелски въздушни удари в Ливан.
Израел настоява, че конфликтът му с ливанското шиитско движение „Хизбула“ не попада под обхвата на примирието с Иран, което беше обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп във вторник и за което Пакистан влезе в ролята на посредник.
Галибаф се позова на забележките на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който заяви, че Ливан е включен в прекратяването на огъня.
„Ливан и цялата Ос на съпротивата, като съюзници на Иран, са неразделна част от примирието. Шариф публично и ясно подчерта ливанския въпрос. Няма място за отричане и отстъпление“, допълни председателят на законодателния орган.
Атаките на Израел в Ливан предизвикаха опасения, че крехкото примирие, което включва повторното отваряне на ключовия Ормузки проток, може бързо да се разпадне.
Мирните преговори между представителите на Иран и САЩ ще започнат утре в Исламабад, но според иранския президент Масуд Пезешкиан продължаващите израелски удари срещу Ливан ги обезсмислят, предадоха ТАСС и АФП.
„Повтарящата се агресия срещу Ливан е явно нарушение на първоначалното споразумение за прекратяване на огъня. Това е опасен сигнал за измама и неспазване на евентуални споразумения. Продължаването на подобни действия ще обезсмисли преговорите“, написа той на страницата си в социалните медии.
Пезешкиан отбеляза, че иранските въоръжени сили са в готовност.
