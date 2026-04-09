Иран заплаши Израел с твърд отговор заради атаките по Ливан

Иран заплаши Израел с твърд отговор заради атаките по Ливан

9 Април, 2026 19:24

Атаките на Израел в Ливан предизвикаха опасения, че крехкото примирие може бързо да се разпадне

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на иранския парламент Мохамад-Багер Галибаф заплаши с решителна реакция след опустошителните израелски удари в Ливан, предаде ДПА, съобщи БТА.

„Нарушенията на примирието имат ясна цена и получават твърди отговори“, написа Галибаф днес в социалната мрежа „Екс“ - ден след като над 200 души бяха убити и над 1000 - ранени от израелски въздушни удари в Ливан.

Израел настоява, че конфликтът му с ливанското шиитско движение „Хизбула“ не попада под обхвата на примирието с Иран, което беше обявено от президента на САЩ Доналд Тръмп във вторник и за което Пакистан влезе в ролята на посредник.

Галибаф се позова на забележките на пакистанския премиер Шехбаз Шариф, който заяви, че Ливан е включен в прекратяването на огъня.

„Ливан и цялата Ос на съпротивата, като съюзници на Иран, са неразделна част от примирието. Шариф публично и ясно подчерта ливанския въпрос. Няма място за отричане и отстъпление“, допълни председателят на законодателния орган.

Атаките на Израел в Ливан предизвикаха опасения, че крехкото примирие, което включва повторното отваряне на ключовия Ормузки проток, може бързо да се разпадне.

Мирните преговори между представителите на Иран и САЩ ще започнат утре в Исламабад, но според иранския президент Масуд Пезешкиан продължаващите израелски удари срещу Ливан ги обезсмислят, предадоха ТАСС и АФП.

„Повтарящата се агресия срещу Ливан е явно нарушение на първоначалното споразумение за прекратяване на огъня. Това е опасен сигнал за измама и неспазване на евентуални споразумения. Продължаването на подобни действия ще обезсмисли преговорите“, написа той на страницата си в социалните медии.

Пезешкиан отбеляза, че иранските въоръжени сили са в готовност.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Биби

    9 25 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    Коментиран от #15

    19:25 09.04.2026

  • 2 Козаристан🐐

    9 23 Отговор
    текат поправки на куурана и заменят текстовете вместо 40 девици ги чакат 80 козици 🐐🕺😀

    19:26 09.04.2026

  • 3 Помак

    25 5 Отговор
    Ако ще е вайна нека да е вайна . Давай Иран разбъркай световната хегемония

    19:26 09.04.2026

  • 4 К ПЕЙКИ с чалми

    8 16 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    Коментиран от #8

    19:26 09.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дон Корлеоне

    4 6 Отговор
    Мочтабата жив ли е?

    19:27 09.04.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ЩЕ РЪЩАТЕ ОДЕСА

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "К ПЕЙКИ с чалми":

    Тъжно.

    Коментиран от #13, #16, #18

    19:27 09.04.2026

  • 9 Удри Биби!

    6 14 Отговор
    Сривай Ливан!

    19:28 09.04.2026

  • 10 Какво общо има Ливан?

    5 8 Отговор
    Ако Иран иска мир със САЩ и Израел? Иран забрави ли, че Ливан беше определен от Великите Сили за бъдеща Християнска Държава? Кой изколи и финансираше Християните в Ливан?

    19:29 09.04.2026

  • 11 Корейция

    6 3 Отговор
    Атаките по Хизбула в Ливан!

    19:29 09.04.2026

  • 12 Хеми значи бензин

    4 8 Отговор
    Само българските оли гофрени още купуват дизели и искат държавата да ги субсидира. Не сме длъжни да субсидираме мозъчно увредени тди фенове докато за родилки и кувиьози няма пари.

    Коментиран от #25

    19:30 09.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боруна Лом

    17 5 Отговор
    ПЕРСИ СРИНЕТЕ ГИ ДО ОСНОВИ!

    Коментиран от #47

    19:30 09.04.2026

  • 15 ЯХА БИБИ

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Биби":

    И аз не ги обичам, ама тебе изобщо. Чакам с нетърпение деня, в трапа да те видя. И чалмите по света да пеят от възторг за това.

    Коментиран от #23

    19:31 09.04.2026

  • 16 Димяща ушанка

    8 9 Отговор

    До коментар #8 от "ЩЕ РЪЩАТЕ ОДЕСА":

    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    Коментиран от #26

    19:32 09.04.2026

  • 17 Боруна Лом

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Гресирана ватенка":

    НЕ СИ ДОБРЕ, БРАТИНО!

    19:32 09.04.2026

  • 18 ЩЕКА 🤡🤩

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "ЩЕ РЪЩАТЕ ОДЕСА":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    19:32 09.04.2026

  • 19 Биби да им метни им атома бе?

    6 7 Отговор
    Кво се моткаш?

    19:33 09.04.2026

  • 20 Данко

    5 9 Отговор
    Ейи- купейки - пета година чакаме бензина 5 лева да стане - ама той и 3 лева не можа да стиге.

    Коментиран от #27

    19:33 09.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Коста

    12 6 Отговор
    Израел и САЩ са военни престъпници и убийци на деца

    Коментиран от #31, #42

    19:33 09.04.2026

  • 23 Биби и Дони

    7 3 Отговор

    До коментар #15 от "ЯХА БИБИ":

    Някой нещо напротив да има срещу добрия ни стар световн РЕД?✌️💥

    19:34 09.04.2026

  • 24 Ако бях Хизбула

    6 7 Отговор
    щях да се укрия в Москва!

    Коментиран от #29

    19:34 09.04.2026

  • 25 Или гофрена

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хеми значи бензин":

    Аз тди-то го купих с кои пари, дето съм работил в чужбина. А за кувиоза данъци съм платил. Тези дето е трябвало да го купят го държат вна кюлчета в чекмеджето. Сега какво съм ти виновен за кувиоза?

    Коментиран от #28

    19:35 09.04.2026

  • 26 Коста

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Димяща ушанка":

    Браво! В шит но жив и в превзетата Одеса

    19:35 09.04.2026

  • 27 ру БЛАТА

    5 5 Отговор

    До коментар #20 от "Данко":

    Зимата беше ужасно студено хиляди измруз200 направо голяма грешка се оказа че нямаме незаменимото гориво от БЛАТУШКИТЕ

    Коментиран от #39

    19:35 09.04.2026

  • 28 Хеми значи бензин

    5 6 Отговор

    До коментар #25 от "Или гофрена":

    Държавата не е длъжна да ти плаща за гориво като не ти стигат фащай колелото и айде на село.

    Коментиран от #33

    19:35 09.04.2026

  • 29 Асад маскалсата гарсониера

    6 3 Отговор

    До коментар #24 от "Ако бях Хизбула":

    Асад е намерил ново призвание в живота след неуспешния диктаторски епизод... му се подвизава като брокер на недвижими гарсониери много унгарци и иранци клиенти имал

    19:37 09.04.2026

  • 30 Амадор Ривас

    7 4 Отговор
    Страх тресе кочината... Заплахи, пропаганда, а Биби им показва шестия пръст 🤣🤣🤣

    19:38 09.04.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 До сега

    4 3 Отговор
    мек ли е бил,иранския?

    19:39 09.04.2026

  • 33 Или гофрена

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хеми значи бензин":

    Държавата бплаща на икономически слабите. На мен не ми плаща. Но трябва да сме хора в трудните моменти.

    19:39 09.04.2026

  • 34 след бейрут иде ред на техеран...

    6 9 Отговор
    какво стана с бум бум тел авив....Стана бейрут на .кайма.на всичко отгоре евреите след ливан ще унищожат и мооолите дето така ги хвалите!Прекалено сте заинтересовани и примитивни в мисленето си и в симеоново освен простотии друго не са ви научили за даопонирате мешелче,с шизо-имената!който не уважава евреите и иска да ги унищожи получава това....изкореняване...като ви казах ,че ще ви залеят милиони бежанци....ще ги видите скоро!

    Коментиран от #36

    19:39 09.04.2026

  • 35 Опа

    5 10 Отговор
    САЩ и Израел въртят Иран на малкия си пръст. Сега 2 седмици Нетаняху ще лепка Ливан, после Тръмп продължава да лепка Иран.

    19:41 09.04.2026

  • 36 Козаристан🐐

    6 8 Отговор

    До коментар #34 от "след бейрут иде ред на техеран...":

    Иранците скоро не са пускали компютърно генерирани кадри на какво прилича Израел .... най-лесно като си пусне човек камера на живо от там се вижда че са ок

    Коментиран от #46

    19:42 09.04.2026

  • 37 Zaxaрова

    5 4 Отговор
    Къде са копейте надничари?

    19:44 09.04.2026

  • 38 Тръмпи

    4 8 Отговор
    Иран плаши само гаргите по покривите

    19:46 09.04.2026

  • 39 Хаха

    1 5 Отговор

    До коментар #27 от "ру БЛАТА":

    Тука има некъв дедо дето бълва прощатски постове денонощно. Дедо, не спечели пенсия от Кюмура за скачането сега ти изтичат очите за жълти центове. Хаха.

    19:47 09.04.2026

  • 40 мойше

    3 6 Отговор
    крайно време е да се приключи с тая нагла помия исраел

    19:47 09.04.2026

  • 41 Путин

    3 2 Отговор
    до кога ще мълчи?Ако още кашля!

    Коментиран от #43

    19:51 09.04.2026

  • 42 Тръмпи

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Коста":

    Отивай да го кажеш това, на всички във Ню Йорк и в Тел Авив, и успех, ще ти е нужен, защото после няма да чуем нищо вече от тебе

    19:51 09.04.2026

  • 43 Тръмпи

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "Путин":

    Чичо, чичоооо, ама защо кашляш? Ха ха хааааа!

    19:53 09.04.2026

  • 44 Тръмпи

    1 1 Отговор
    Часовникът цъка ли, цъка и скоро цяла една цивилизация ще изчезне, ха ха ха хаааа

    19:58 09.04.2026

  • 45 Защо не публикувате официалното

    2 1 Отговор
    изявление на главния медиатор, пакистанския премиер Шехбаз Шариф, относно какви са приетите условия за примирието, а послушно го премълчавате, за да оставите вратичка за манипулации и нетаняхувска "дипломация"!??

    20:04 09.04.2026

  • 46 Дядо дръмпир да ви мръдне по чешкипу..ци

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Козаристан🐐":

    Виж на каво прилича Техеран ,а бейрут е на Кайма В бейрут така ще си останат отдолу ......докато не почнат да строят евреите..... техеран да не си там.Докато в тел авив летището работи и вси лампи във фоаето светят няма една да не работи...ПС.И Биби ви поздравява ,явно ще има дълъг живот щото много го погребвахте...

    Коментиран от #51

    20:07 09.04.2026

  • 47 Бега бе😂

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Боруна Лом":

    Като гледам вчера Ливан е на пепел с камъни.

    20:07 09.04.2026

  • 48 Матиа фон Зигмунд

    2 0 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !Песен обещана от Бог и чакана от израелтяните цели 3000г !

    20:08 09.04.2026

  • 49 Язе

    1 0 Отговор
    Тук е времето и мястото ЕС да се включи като посредник за да възпре по-нататъшна агресия на Израел. Само ако все още има некорумпирани дипломати в ЕС разбирасе имащи воля да върнат ЕС в групата на великите сили.

    20:09 09.04.2026

  • 50 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско кога ще праща хора на луната?

    20:12 09.04.2026

  • 51 Майсторът 🐷 на Илюзиите

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Дядо дръмпир да ви мръдне по чешкипу..ци":

    Дядо ходи за гъби ,вместо да спамиш за 12 €вроцента на пост ,вярно за ....банье вече не ставаш ,че анн Уса и тие виснал яко навън ,но такъв е живота .

    20:13 09.04.2026

