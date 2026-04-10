Бащата на Илон Мъск: Путин и Тръмп са стабилни лидери, а в ЕС въобще няма такива - никой не знае какви са тези хора

Руският президент Владимир Путин е рационален лидер, много уверен в решенията си, заяви Ерол Мъск, международен експерт по високотехнологични инвестиции и иновации, в интервю за ТАСС.

Говорейки за руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп, той ги нарече „рационални хора“. „Путин в частност – абсолютно ясно е, че е много рационален човек“, продължи Мъск. „Слушал съм го да говори много. Той е много рационален, стабилен, силен в позицията си, уверен в нея. А Тръмп има огромен житейски опит.“

„Бих се радвал много да ги видя да говорят отново, те биха постигнали споразумение сравнително бързо, не непременно споразумение, което би се харесало на други хора“, добави той.

Европейските лидери напълно са загубили връзка с реалността, а техните подходи вече не са актуални, заяви бащата на Илон Мъск.

„Европейските лидери напълно загубиха връзка с реалността, с изключение на ръководителя на НАТО, който е съгласен с Тръмп за всичко. Така Европа е станала несъществена в много отношения, защото лидерите там не са лидери. Никой всъщност не знае кои са те“, отбеляза той.

„Но когато говорите за някой като Тръмп и Путин, логично е те да могат да постигнат споразумение“, продължи Мъск.

„Когато ме питате за Тръмп и Путин, казвам да. Питате ли ме за Тръмп и жените от Европейския съюз или британския премиер – не.“

Илон Мъск предпочита да пътува до определени страни инкогнито, за да избегне публичност и евентуално недоволство от появата му, заяви баща му Ерол.

Той сподели, че децата му „пътуват под един вид дипломатически имунитет, за да избегнат публичност за присъствието си в определена страна при сегашните обстоятелства“. „Особено Илон“, добави той.

„Той наскоро посети Южна Африка и никой не разбра за това. Той лети и си отива. В противен случай има твърде много въпроси, твърде много критики от компаниите, с които е свързан, че си губи времето и не си върши работата“, отбеляза той.

Ерол Мъск също потвърди, че е обсъдил последното си пътуване до Русия със сина си. „Не виждам нищо лошо в това да останеш в град като Москва“, добави той.