Бащата на Илон Мъск: Путин и Тръмп са стабилни лидери, а в ЕС въобще няма такива - никой не знае какви са тези хора

10 Април, 2026 07:29, обновена 10 Април, 2026 07:43 1 741 51

  • ерол мъск-
  • путин-
  • тръмп-
  • европейски съюз

Казвам "да" на руския президент и "не" на жените от Европейски съюз и Стармър, заяви Ерол Мъск, явно имайки предвид Урсула фон дер Лайен и Кая Калас

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин е рационален лидер, много уверен в решенията си, заяви Ерол Мъск, международен експерт по високотехнологични инвестиции и иновации, в интервю за ТАСС.

Говорейки за руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп, той ги нарече „рационални хора“. „Путин в частност – абсолютно ясно е, че е много рационален човек“, продължи Мъск. „Слушал съм го да говори много. Той е много рационален, стабилен, силен в позицията си, уверен в нея. А Тръмп има огромен житейски опит.“

„Бих се радвал много да ги видя да говорят отново, те биха постигнали споразумение сравнително бързо, не непременно споразумение, което би се харесало на други хора“, добави той.

Европейските лидери напълно са загубили връзка с реалността, а техните подходи вече не са актуални, заяви бащата на Илон Мъск.

„Европейските лидери напълно загубиха връзка с реалността, с изключение на ръководителя на НАТО, който е съгласен с Тръмп за всичко. Така Европа е станала несъществена в много отношения, защото лидерите там не са лидери. Никой всъщност не знае кои са те“, отбеляза той.

„Но когато говорите за някой като Тръмп и Путин, логично е те да могат да постигнат споразумение“, продължи Мъск.

„Когато ме питате за Тръмп и Путин, казвам да. Питате ли ме за Тръмп и жените от Европейския съюз или британския премиер – не.“

Илон Мъск предпочита да пътува до определени страни инкогнито, за да избегне публичност и евентуално недоволство от появата му, заяви баща му Ерол.

Той сподели, че децата му „пътуват под един вид дипломатически имунитет, за да избегнат публичност за присъствието си в определена страна при сегашните обстоятелства“. „Особено Илон“, добави той.

„Той наскоро посети Южна Африка и никой не разбра за това. Той лети и си отива. В противен случай има твърде много въпроси, твърде много критики от компаниите, с които е свързан, че си губи времето и не си върши работата“, отбеляза той.

Ерол Мъск също потвърди, че е обсъдил последното си пътуване до Русия със сина си. „Не виждам нищо лошо в това да останеш в град като Москва“, добави той.


  • 1 Тома

    26 30 Отговор
    Има усет човека

    Коментиран от #3

    07:45 10.04.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баба ми също смята

    23 28 Отговор
    Орбан и Фицо са едно нищо¡

    Коментиран от #20

    07:51 10.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Госあ

    27 20 Отговор
    Европа все още е най доброто място за живеене и ще продължи да бъде по-добро от краварника и Русия. Китай е милиард и триста милиона, там нещата са много по-сложни, въпреки че се движат абсолютно в правилна посока - водят политика за хората, а не срещу хората.

    Коментиран от #46, #50, #51

    07:53 10.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Дъртиьот

    11 7 Отговор
    Мъск и той вече се намеси. Да го е младиот? Що се крие? Пак ли деца сее?

    07:56 10.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Реален Българин

    12 20 Отговор

    До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":

    САЩ започна наказателна акция да прекрати терористичните действия на Иран. Иран от години спонсорира тероризма и можеш да видиш пръста му навсякъде, където има джихадисти, особено шиитски. Освен това и прави атомна бомба. Искаш религиозни фанатици да имат атомна бомба, на която си цел? Същият този ирански режим само през януари изби 35-40 000 иранци.
    А Путин? Путин започна война първо в Чечня, после в Грузия и в Сирия и къде ли не. Добре е човек да слуша внимателно, какво говори и какво казват не-кремълски руснаци. Или дори Соловев - Путин започна завоевателна война за величие.

    Коментиран от #38

    08:06 10.04.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Бащата на мъск е пияница

    19 11 Отговор
    И осъждан насилник
    Мразен от Мъск и братята му
    Не говори с него от 35 години

    Коментиран от #23

    08:07 10.04.2026

  • 19 Ха ха ха ха

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "Госあ":

    Не си ли чувал за Путин Владимирович Владимир?

    08:07 10.04.2026

  • 20 То....

    15 7 Отговор

    До коментар #4 от "Баба ми също смята":

    Тъпотията се предава по наследство...

    08:11 10.04.2026

  • 21 Симо доктора

    19 5 Отговор
    А лелята на Мъск какво казва?

    08:12 10.04.2026

  • 22 поправка

    17 13 Отговор
    Тръмп се оказа силно нестабилен, но за останалото е прав, макар че не е открил топлата вода! Припомням, че Ердоган още преди много години постави Урсула на миндерчето ясно показвайки, че тя не е нищо повече от едно голямо нищо!

    08:14 10.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гост

    18 4 Отговор
    За европейските "лидери" е вярно, сигурно и Тръмп е най-"стабилния"лидер. Той напълно оправдава българската народна мъдрост: Дайте ми власт за да видите какъв простак съм!

    08:16 10.04.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Лъже ли ???

    13 10 Отговор
    Прав е , некадърната политика на ЕС, започна с управлението на жени. Мъжете са постигнали всичките военни успехи в Европа , всички държави имат границите и териториите си, благодарение на мъжките жертви. Жените са наравно важни в живота, продължават живота, благодарение и на Господа, без които нямаше да имаме душа . Във военното дело, без мъжете, учените, изобретателите на оръжия, Европа щеше да е на африканско ниво. Най-важните и правилни решения, са били постигани от мъже, женската психика , взима емоционални решения, а не прагматични и правилни.

    08:22 10.04.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 джипето

    8 4 Отговор
    Татко Тръмп е най-стабилният, казал Пинокио.

    08:26 10.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Владимир Путин, президент

    8 13 Отговор
    "...Тръмп и Путин са стабилни..."

    Спора нет !!!
    Стабилен съм като кулата в Пиза с падпорките, таваришчи ☝️ За Тръмп спрашивают от психодиспансера 😁

    08:32 10.04.2026

  • 33 Хмм

    7 8 Отговор
    майтап, но е прав, Европа винаги е била такава, Хитлер я смлял за нула време и после всички с него срещу Русия, като сега, под натиска на САЩ англия се включили активно във войната срещу Германия и то когато Русия напредва към Берлин.

    08:33 10.04.2026

  • 34 ДА ФИЗИОНИМИЯТА МУ Е НА

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "защо ни занимавате с този":

    ДЯААААВООЛ.

    Коментиран от #41

    08:34 10.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Мемфис

    7 2 Отговор
    Аз се чудя, защо синът му е такава ку.ва, а то било наследствено!

    08:35 10.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 пропуск

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Реален Българин":

    Пропуснал си ейските успехи с унищожаване на палестинци и други съседи. Както и 100-200та войни на усите от създаването им като държава до сега. Тези миротворци ли хвалиш.

    08:37 10.04.2026

  • 39 Саша Грей

    9 2 Отговор
    Таткото, както и сина са почитатели на една идеология, популярна миналия век и довела до ВСВ. За всички е ясно, че тука става въпрос за симпатия към диктатури. И естествено пълно отхвърляне на демокрацията.

    08:38 10.04.2026

  • 40 А ти провери ли?

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Умнокрасив евроатлантик 🏳️‍🌈":

    А ти провери ли дали информацията е истина или не преди да сееш семето на съмнението 😉 . Аз на това попаднах на бързо търсейки за да видя кой е и защо трябва да знаем мнението му. Не виждам причина за мен да му се дава трибуна.

    08:46 10.04.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Мишел

    4 8 Отговор
    Двамата нямат нищо общо. Путин е с подход на шахматист, участва в политиката отдавна с мисъл, стратегия и тактика и няма провали. Тръмп играе хазартно, залага на неща, които са недостатъчно обмислени и се надява топчето на рулетката да спре на неговото число/цвят. Тръмп опитва да прави сделки (само това може), но те са неуспешни, защото винаги пренебрегва интересите на другата страна.

    Коментиран от #45

    08:54 10.04.2026

  • 43 Видя се,

    5 2 Отговор
    че Илон Мъск не е случайно шантав, а по наследство!

    08:55 10.04.2026

  • 44 Путин навря Московията

    6 2 Отговор
    в украинската кал и вече пета година е затънал в нея с магаретата.
    Тръмп навря САЩ в иранските пясъци и ще го водим и него как ще завърши!
    Това ли са двамата велики лидери на дъртия Мъск?!
    Олеле майко!

    08:58 10.04.2026

  • 45 Българин

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    Да, бе, Умньо, Тръмп два пъти печели избори и стана президент на най-могъщата държава в историята на планетата, известен тип от много години от соца още, а Путин кой е? Някой случайник, който Елцин го назначи да му пази интереса. И Путин си спази задачата като послушна пионерче, не пипна семейството на Елцин, въпреки всички обвинения. Години наред беше като бита ученичка, докато му се изсипаха милиарди от Запада и му се наду самочувствието.

    Колко струва Путин се видя с пълния му провал в Украйна и в Европа. Превърна се в посмешище.

    Утре като падне от власн, такива като теб първи ще се отрекат от него. Дори вече много русофили го наричат слаб, защото се забатачи в Украйна. Нещо немислимо преди година.

    09:04 10.04.2026

  • 46 Така

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    Беше и при нас…преди много години…

    Коментиран от #47

    09:10 10.04.2026

  • 47 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Така":

    за съжаление…тогава България беше име

    09:17 10.04.2026

  • 48 13675

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Българин 🇧🇬":

    Ама, разбира се:единия тепа "фашисти" другия"тереристи"нон, стоп ви го набиват в главите в който липсва сиво вещество. Ако, беше толкова велик Путин, толкова силна Русия, нямаше да води война, а щеше да принуди една държава да се съобрази с нея. За да, спаси човек, жертва друг (визирам войници) е, на това се казва "лидер" с "логика" като на кокошка. Истината, е че Путин иска Украйна, цялата и да има излаз на Черно море. А, колкото до "миротвореца" удари държавите който търгуват петрол със, Китай, защо, защото го е шубе стават все по-силни икономически, военно. Колкото, за този от статията..... Човека, си е ХАХО, явно и там липсва медицински спецялисти!!!

    09:19 10.04.2026

  • 49 Аааами знаем

    1 1 Отговор
    Какви са. Внуци и внучки на побъркани фашисти. Изглежда е наследствена, психична болест?

    09:30 10.04.2026

  • 50 Ама вече в

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    Русия става по-привлекателно за живеене. Там не е тая вавилонска ко4ина, каквато е в Париж, Берлин или Брюксел... Русия умее да интегрира различни народи и всичките слушат и се подчиняват на правилата. Докато мигрантите в Европа правят каквото си искат и нарушават всякакви правила и закони. Много лошо за европейците ще свърши всичката тази лудост, да пускат тука масово други народи.

    09:34 10.04.2026

  • 51 За Китай не е така

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госあ":

    В Китай вече цифровият концлагер почти е завършен. Тотално следене и контрол на всеки и всички с камерите, с телефоните.. Някои от тях от години вече пе са виждали истински пари. Купуват само с телефоните си всичко. Имат и "точкова система". Ако си се изплюл на някоя автобусна спирка и камерите са те "видяли", ИИ ти е разпознал лицето, то автоматично от банковата ти сметка ти теглят глобата и ти пишат "минусови точки" за "лошо поведение"! И после, кога искаш да си купиш билет за самолет за някъде, не ти продават, понеже си "проявен хулиган"! Събрал си много "минуси" и много неща ти се забраняват.... Та какво му е доброто на тоталния контрол и наблюдение???

    09:41 10.04.2026