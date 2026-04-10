Бащата на Илон Мъск: Путин и Тръмп са стабилни лидери, а в ЕС въобще няма такива - никой не знае какви са тези хора

Руският президент Владимир Путин е рационален лидер, много уверен в решенията си, заяви Ерол Мъск, международен експерт по високотехнологични инвестиции и иновации, в интервю за ТАСС.
Говорейки за руските и американските лидери Владимир Путин и Доналд Тръмп, той ги нарече „рационални хора“. „Путин в частност – абсолютно ясно е, че е много рационален човек“, продължи Мъск. „Слушал съм го да говори много. Той е много рационален, стабилен, силен в позицията си, уверен в нея. А Тръмп има огромен житейски опит.“
„Бих се радвал много да ги видя да говорят отново, те биха постигнали споразумение сравнително бързо, не непременно споразумение, което би се харесало на други хора“, добави той.
Европейските лидери напълно са загубили връзка с реалността, а техните подходи вече не са актуални, заяви бащата на Илон Мъск.
„Европейските лидери напълно загубиха връзка с реалността, с изключение на ръководителя на НАТО, който е съгласен с Тръмп за всичко. Така Европа е станала несъществена в много отношения, защото лидерите там не са лидери. Никой всъщност не знае кои са те“, отбеляза той.
„Но когато говорите за някой като Тръмп и Путин, логично е те да могат да постигнат споразумение“, продължи Мъск.
„Когато ме питате за Тръмп и Путин, казвам да. Питате ли ме за Тръмп и жените от Европейския съюз или британския премиер – не.“
Илон Мъск предпочита да пътува до определени страни инкогнито, за да избегне публичност и евентуално недоволство от появата му, заяви баща му Ерол.
Той сподели, че децата му „пътуват под един вид дипломатически имунитет, за да избегнат публичност за присъствието си в определена страна при сегашните обстоятелства“. „Особено Илон“, добави той.
„Той наскоро посети Южна Африка и никой не разбра за това. Той лети и си отива. В противен случай има твърде много въпроси, твърде много критики от компаниите, с които е свързан, че си губи времето и не си върши работата“, отбеляза той.
Ерол Мъск също потвърди, че е обсъдил последното си пътуване до Русия със сина си. „Не виждам нищо лошо в това да останеш в град като Москва“, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тома
Коментиран от #3
07:45 10.04.2026
4 Баба ми също смята
Коментиран от #20
07:51 10.04.2026
7 Госあ
Коментиран от #46, #50, #51
07:53 10.04.2026
9 Дъртиьот
07:56 10.04.2026
16 Реален Българин
До коментар #8 от "Българин 🇧🇬":САЩ започна наказателна акция да прекрати терористичните действия на Иран. Иран от години спонсорира тероризма и можеш да видиш пръста му навсякъде, където има джихадисти, особено шиитски. Освен това и прави атомна бомба. Искаш религиозни фанатици да имат атомна бомба, на която си цел? Същият този ирански режим само през януари изби 35-40 000 иранци.
А Путин? Путин започна война първо в Чечня, после в Грузия и в Сирия и къде ли не. Добре е човек да слуша внимателно, какво говори и какво казват не-кремълски руснаци. Или дори Соловев - Путин започна завоевателна война за величие.
Коментиран от #38
08:06 10.04.2026
18 Бащата на мъск е пияница
Мразен от Мъск и братята му
Не говори с него от 35 години
Коментиран от #23
08:07 10.04.2026
19 Ха ха ха ха
До коментар #15 от "Госあ":Не си ли чувал за Путин Владимирович Владимир?
08:07 10.04.2026
20 То....
До коментар #4 от "Баба ми също смята":Тъпотията се предава по наследство...
08:11 10.04.2026
21 Симо доктора
08:12 10.04.2026
22 поправка
08:14 10.04.2026
24 Гост
08:16 10.04.2026
26 Лъже ли ???
08:22 10.04.2026
28 джипето
08:26 10.04.2026
32 Владимир Путин, президент
Спора нет !!!
Стабилен съм като кулата в Пиза с падпорките, таваришчи ☝️ За Тръмп спрашивают от психодиспансера 😁
08:32 10.04.2026
33 Хмм
08:33 10.04.2026
34 ДА ФИЗИОНИМИЯТА МУ Е НА
До коментар #29 от "защо ни занимавате с този":ДЯААААВООЛ.
Коментиран от #41
08:34 10.04.2026
36 Мемфис
08:35 10.04.2026
38 пропуск
До коментар #16 от "Реален Българин":Пропуснал си ейските успехи с унищожаване на палестинци и други съседи. Както и 100-200та войни на усите от създаването им като държава до сега. Тези миротворци ли хвалиш.
08:37 10.04.2026
39 Саша Грей
08:38 10.04.2026
40 А ти провери ли?
До коментар #31 от "Умнокрасив евроатлантик 🏳️🌈":А ти провери ли дали информацията е истина или не преди да сееш семето на съмнението 😉 . Аз на това попаднах на бързо търсейки за да видя кой е и защо трябва да знаем мнението му. Не виждам причина за мен да му се дава трибуна.
08:46 10.04.2026
42 Мишел
Коментиран от #45
08:54 10.04.2026
43 Видя се,
08:55 10.04.2026
44 Путин навря Московията
Тръмп навря САЩ в иранските пясъци и ще го водим и него как ще завърши!
Това ли са двамата велики лидери на дъртия Мъск?!
Олеле майко!
08:58 10.04.2026
45 Българин
До коментар #42 от "Мишел":Да, бе, Умньо, Тръмп два пъти печели избори и стана президент на най-могъщата държава в историята на планетата, известен тип от много години от соца още, а Путин кой е? Някой случайник, който Елцин го назначи да му пази интереса. И Путин си спази задачата като послушна пионерче, не пипна семейството на Елцин, въпреки всички обвинения. Години наред беше като бита ученичка, докато му се изсипаха милиарди от Запада и му се наду самочувствието.
Колко струва Путин се видя с пълния му провал в Украйна и в Европа. Превърна се в посмешище.
Утре като падне от власн, такива като теб първи ще се отрекат от него. Дори вече много русофили го наричат слаб, защото се забатачи в Украйна. Нещо немислимо преди година.
09:04 10.04.2026
46 Така
До коментар #7 от "Госあ":Беше и при нас…преди много години…
Коментиран от #47
09:10 10.04.2026
47 Госあ
До коментар #46 от "Така":за съжаление…тогава България беше име
09:17 10.04.2026
48 13675
До коментар #30 от "Българин 🇧🇬":Ама, разбира се:единия тепа "фашисти" другия"тереристи"нон, стоп ви го набиват в главите в който липсва сиво вещество. Ако, беше толкова велик Путин, толкова силна Русия, нямаше да води война, а щеше да принуди една държава да се съобрази с нея. За да, спаси човек, жертва друг (визирам войници) е, на това се казва "лидер" с "логика" като на кокошка. Истината, е че Путин иска Украйна, цялата и да има излаз на Черно море. А, колкото до "миротвореца" удари държавите който търгуват петрол със, Китай, защо, защото го е шубе стават все по-силни икономически, военно. Колкото, за този от статията..... Човека, си е ХАХО, явно и там липсва медицински спецялисти!!!
09:19 10.04.2026
49 Аааами знаем
09:30 10.04.2026
50 Ама вече в
До коментар #7 от "Госあ":Русия става по-привлекателно за живеене. Там не е тая вавилонска ко4ина, каквато е в Париж, Берлин или Брюксел... Русия умее да интегрира различни народи и всичките слушат и се подчиняват на правилата. Докато мигрантите в Европа правят каквото си искат и нарушават всякакви правила и закони. Много лошо за европейците ще свърши всичката тази лудост, да пускат тука масово други народи.
09:34 10.04.2026
51 За Китай не е така
До коментар #7 от "Госあ":В Китай вече цифровият концлагер почти е завършен. Тотално следене и контрол на всеки и всички с камерите, с телефоните.. Някои от тях от години вече пе са виждали истински пари. Купуват само с телефоните си всичко. Имат и "точкова система". Ако си се изплюл на някоя автобусна спирка и камерите са те "видяли", ИИ ти е разпознал лицето, то автоматично от банковата ти сметка ти теглят глобата и ти пишат "минусови точки" за "лошо поведение"! И после, кога искаш да си купиш билет за самолет за някъде, не ти продават, понеже си "проявен хулиган"! Събрал си много "минуси" и много неща ти се забраняват.... Та какво му е доброто на тоталния контрол и наблюдение???
09:41 10.04.2026