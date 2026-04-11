Европейският съюз, търсейки място на масата за преговори за разрешаване на конфликта между Русия и Украйна, изисква твърди гаранции за сигурност за Украйна, но не изисква същото за Русия, заяви министърът на външните работи Сергей Лавров.

„Никой в ​​Европейския съюз не е казал и дума за гаранции за сигурност за Русия, без които конфликтът не може да бъде разрешен. Но възниква въпросът: на кого Европейският съюз иска да предостави тези гаранции? На режим, който ще продължи да унищожава всичко руско? И едновременно с това ще потиска всичко унгарско, българско и румънско? Очевидно е безсмислено да се задава този въпрос на Брюксел“, добави Лавров, цитиран от сайта на Министерството на външните работи.

Преди това руският външен министър подчерта, че всякакви гаранции трябва да се основават на принципа на неделимост на сигурността.

Франция и Великобритания заявиха готовността си да изпратят войски на украинска територия след мирно споразумение и да създадат там „военни центрове“, да обучават украинските въоръжени сили и да изградят сигурни съоръжения. Съединените щати обещаха да участват в механизма за наблюдение на прекратяването на огъня.

В края на миналата година Съединените щати предложиха да предоставят на Украйна гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО. Politico предположи, че по този начин Вашингтон се стреми да успокои опасенията, изразени от украинския президент Володимир Зеленски и някои европейски лидери относно уязвимостта на Украйна след края на конфликта.

Министрите на външните работи са отговорни за поддържането на политическия диалог, включително между Русия и Унгария, заяви руският външен министър Сергей Лавров, коментирайки „изтеклите“ телефонни разговори, които е провел с унгарския си колега Петер Сиярто.

Той беше попитан за изявление на говорителя на Европейската комисия Паула Пиньо, която нарече информацията за контактите между Лавров и Сиярто доказателство за евентуална координация между Москва и Будапеща, която уж заплашва сигурността и интересите на ЕС.

„Разбира се, родителите им е трябвало да научат днешните европейски новинарски дейци, че подслушването е грях. А ако сте чули нещо, което ви инкриминира, е още по-добре да мълчите и да избегнете неудобството“, каза Лавров.

Той обясни, че дискусиите със Сиярто са се фокусирали предимно върху защитата на законните права на унгарците в Украйна.

В края на март „Вашингтон пост“ съобщи, че Сиярто редовно се е обаждал на Сергей Лавров по време на почивките в срещите на ЕС. Унгарският министър по въпросите на ЕС Янош Бока отхвърли материала като измама. По-късно Politico съобщи, че Брюксел е решил да ограничи участието на Будапеща в поверителни преговори поради опасения, че може да изтече информация към Москва.

В същото време унгарският журналист Саболч Пани публикува препис на разговор между Сиярто и Лавров. Той твърди, че записът е направен от разузнаване на държава от ЕС, без да уточнява коя. Според журналиста дискусиите на срещите на ЕС се провеждат при строги условия на сигурност, което позволява на разузнавателните агенции да подслушват телефонни разговори.

Сиярто коментира публикацията за подслушването си в социалните мрежи: „Шокиращо, така работят: унгарски „журналисти“, чуждестранни служби, украински интереси.“