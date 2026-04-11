Капсулата с астронавтите от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан ВИДЕО

Американският космически кораб „Орион“ от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан, съобщи НАСА.

„В 20:07 ч. (3:07 ч. българско време) на 11 април те успешно се приземиха с парашути в Тихия океан край бреговете на Сан Диего“, се казва в изявлението.

Астронавтите ще бъдат извадени от капсулата „Орион“ и отведени в медицинския отсек на борда на спасителния кораб на ВМС на САЩ USS John P. Murtha. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман похвали представянето на екипажа, наричайки ги „напълно професионални астронавти, превъзходни комуникатори и почти поети“.

На 1 април Съединените щати изстреляха пилотиран космически кораб към Луната с четирима астронавти на борда: американците Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадеца Джереми Хансен, извършиха прелитане покрай Луната. Това е втората мисия в програмата „Артемида“ на НАСА, чиято цел е да върне хората на Луната.

На 6 април космическият кораб достигна максималното си разстояние от Земята – 406 771 км. Това отбеляза и първия път, когато хората са пътували отвъд ниската околоземна орбита след мисията „Аполо 17“ през 1972 г.

На сутринта на 7 април, в 4:35 ч. българско време, екипажът започна обратното си пътуване към дома. Пътуването до Луната продължи приблизително 10 дни.