Капсулата с астронавтите от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан ВИДЕО

11 Април, 2026 05:08, обновена 11 Април, 2026 05:14 618 9

Четиримата бяха отведени в медицинския отсек на борда на спасителния кораб на ВМС на САЩ USS John P. Murtha

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският космически кораб „Орион“ от мисията „Артемида II“ успешно се приземи в Тихия океан, съобщи НАСА.

„В 20:07 ч. (3:07 ч. българско време) на 11 април те успешно се приземиха с парашути в Тихия океан край бреговете на Сан Диего“, се казва в изявлението.

Астронавтите ще бъдат извадени от капсулата „Орион“ и отведени в медицинския отсек на борда на спасителния кораб на ВМС на САЩ USS John P. Murtha. Администраторът на НАСА Джаред Айзъкман похвали представянето на екипажа, наричайки ги „напълно професионални астронавти, превъзходни комуникатори и почти поети“.

На 1 април Съединените щати изстреляха пилотиран космически кораб към Луната с четирима астронавти на борда: американците Рийд Вайсман, Кристина Кох и Виктор Глоувър, заедно с канадеца Джереми Хансен, извършиха прелитане покрай Луната. Това е втората мисия в програмата „Артемида“ на НАСА, чиято цел е да върне хората на Луната.

На 6 април космическият кораб достигна максималното си разстояние от Земята – 406 771 км. Това отбеляза и първия път, когато хората са пътували отвъд ниската околоземна орбита след мисията „Аполо 17“ през 1972 г.

На сутринта на 7 април, в 4:35 ч. българско време, екипажът започна обратното си пътуване към дома. Пътуването до Луната продължи приблизително 10 дни.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър

    3 0 Отговор
    Браво

    05:16 11.04.2026

  • 2 Исторически факти

    2 2 Отговор
    До сега гледах глупавата театрална постановка... Много преиграват тия шарлатани...

    05:18 11.04.2026

  • 3 Соске

    4 1 Отговор
    как са се приземили у водата бе,не са ли се приводнили? Поме сега могат да се облекчът спокойно у водата че пустите тоалетни на сащисаните ного се задръстват напоследък.

    05:22 11.04.2026

  • 4 Исторически факти

    2 2 Отговор
    Линдзи Вон също я носиха с хеликоптер... Значи и тя става за космонавтка... Най- много се изкефих на шестоъгълната гумена лодка... как са го измислили само, а

    05:36 11.04.2026

  • 5 Исторически факти

    1 0 Отговор
    През 1969 година, Нийл Армстрон е бил направо факир в сравнение с днешните смешници...

    05:39 11.04.2026

  • 6 Плоска земя

    1 1 Отговор
    Съветите убиха Гагарин, защото искаше да говори за измамата с космическите пътувания. Нито един „астронавт“ руснак, американец, българин никога не е напускал земната атмосфера. Всичко е фалшиво, пропаганда.

    Коментиран от #9

    05:46 11.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    2 1 Отговор
    А гладните примитивни копейки са си пак на бунището прш ватушката си изгнила и викат, че земята е плоска! 2026г

    05:49 11.04.2026

  • 8 Руснак

    2 0 Отговор
    А ние сме Папуа Нова Гвинея.

    05:50 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.