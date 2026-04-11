Иран очаква еднодневни преговорите в Исламабад

11 Април, 2026 12:33 849 14

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранската страна очаква преговорите със САЩ в Исламабад да продължат един ден, съобщи информационна агенция Tasnim.

Според агенцията, съобщението на американския телевизионен канал CNN, че преговорите в Исламабад ще продължат няколко дни, е невярно. Според плана, ако преговорите се проведат, те най-вероятно ще продължат един ден, подчертава агенцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайдар дибинакадар

    6 1 Отговор
    Очаква ни светло бъдеще🤔🤔😎

    12:40 11.04.2026

  • 2 Иран съобщиха,

    10 3 Отговор
    че ще идат на преговорите, но не вярват на Израел и САЩ.

    12:42 11.04.2026

  • 3 Зизи

    4 5 Отговор
    Хунтата е упорита!

    12:42 11.04.2026

  • 4 Григор

    8 5 Отговор
    Иран е отворил частично Ормузкия проток, не защото не иска, а защото той е миниран. Някои от мините са отнесени от теченията, а други просто не са били маркирани. Операцията по разминирането е сложна и не е по силите на всяка държава.Освен това се изисква време. Казвам това заради думите на вицепрезидента на САЩ Ванс, който заявява "Не си играйте с нас!" Никой не си играе с вас. Просто ситуацията е такава. Не си измисляйте поводи!

    Коментиран от #6, #14

    12:43 11.04.2026

  • 5 кво е тва

    7 2 Отговор
    смотано заглавие бе факти,за вас знаем че сте смотани

    12:43 11.04.2026

  • 6 Атина Палада

    9 4 Отговор

    До коментар #4 от "Григор":

    Ормузкия проток не е бил затварян никога! Руски,китайски и др.танкери си минават от там безпроблемно .Затворен е само за САЩ и неговите съюзници.

    12:49 11.04.2026

  • 7 Zахарова

    2 5 Отговор
    Номера е да не изпуснем Иран и иранците да са оковани

    12:50 11.04.2026

  • 8 Мишел

    3 1 Отговор
    Като използва уж унищожените си ракети, Иран продължава успешно да унищожава нефтогазодобива и нефтопреработвателната промишлености на Саудитска Арабия и арабските монархии край Персийския залив. Очакваха да свърши ракетите си, но северокорейските и китайските ракети не свършват, а Русия дава координатите на целите .

    12:57 11.04.2026

  • 9 Лада искра

    2 3 Отговор
    Украинските „специалисти по дронове“ са изгонени от ОАЕ след пълния им провал

    Украинските „специалисти по дронове“, изпратени в Близкия изток, са били помолени да напуснат Обединените арабски емирства. Според италианското издание LAntiDiplomatico, арабските шейхове са били недоволни от нивото на обучение на украинците.

    Според италианците, емиратските шейхове са „помолили“ украинците да напуснат, защото всичките пет съоръжения, които са защитавали от ирански дронове и ракети, са били ударени. Освен това, украинците са успели да ударят два небостъргача в ОАЕ със собствени противовъздушни ракети

    Коментиран от #13

    13:04 11.04.2026

  • 10 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор
    Значи няма да има мир. Същото като в Аляска. Много шум и фанфари, за да спечелят време и двете страни да презаредят ракети.

    13:05 11.04.2026

  • 11 Алгебра срещу хамбургер

    2 2 Отговор
    Победителят Иран ще преговаря само по своите условия, да му мислят агресорите Тръмп и Натаняху как ще обяснят (на народите си) разрушаването на Израел и изхвърлянето на сащ от Персийския залив, придружено със срива на петродолара.

    13:08 11.04.2026

  • 12 Бум

    2 2 Отговор
    CNN: Китай ще достави на Иран системи за противовъздушна отбрана.

    Китай планира да достави на Иран нови системи за противовъздушна отбрана през следващите няколко седмици, съобщава CNN , позовавайки се на източници, запознати с американското разузнаване.

    13:18 11.04.2026

  • 13 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лада искра":

    До 9 ком - лъжеш путинофилчо - украинците все още нямат собствени противовъздушни ракети че да ударят с тях по погрешка - а имат малки дрончета за сваляне на ниско летящи шахеди

    13:20 11.04.2026

  • 14 Да знайш

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Григор":

    1. Проливът не е миниран, това са американски лъжи, за да оправдаят бягството си от Персийския залив.
    2. Пролиът не е затворен - преминават всички приятелски кораби (на Русия и Китай) и тези, които се разплащат в юани.
    Така, че лъжата за мините отпада. А Ванс е станал същия лъжец като тръмп-сатаняху.

    13:21 11.04.2026

