Самолети на пакистанските ВВС пристигнаха във военновъздушна база в Саудитска Арабия

Самолети на пакистанските военновъздушни сили пристигнаха във военновъздушната база в Саудитска Арабия в съответствие със споразумението за съвместна отбрана, подписано между Исламабад и Рияд, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

„Министерството на отбраната обявява пристигането на военни сили на Ислямска република Пакистан във военновъздушната база „Крал Абдулазиз“ като част от споразумението за съвместна стратегическа отбрана, подписано между двете братски страни“, се казва в изявление, публикувано на страницата на министерството във Facebook. Според министерството, изтребители на пакистанските военновъздушни сили пристигнаха във военновъздушната база, „за да координират и подобрят оперативната готовност на въоръжените сили на двете страни“.