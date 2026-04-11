Самолети на пакистанските ВВС пристигнаха във военновъздушна база в Саудитска Арабия

Самолети на пакистанските военновъздушни сили пристигнаха във военновъздушната база в Саудитска Арабия в съответствие със споразумението за съвместна отбрана, подписано между Исламабад и Рияд, съобщи Министерството на отбраната на кралството.
„Министерството на отбраната обявява пристигането на военни сили на Ислямска република Пакистан във военновъздушната база „Крал Абдулазиз“ като част от споразумението за съвместна стратегическа отбрана, подписано между двете братски страни“, се казва в изявление, публикувано на страницата на министерството във Facebook. Според министерството, изтребители на пакистанските военновъздушни сили пристигнаха във военновъздушната база, „за да координират и подобрят оперативната готовност на въоръжените сили на двете страни“.
1 Пламен
16:28 11.04.2026
2 Курти
Коментиран от #6
16:29 11.04.2026
3 Пламен
Искам да обясня на минусчиите , че Пакистан имаше петролен и газов запас само за три дни .Там елекричеството е дефицит , т.е. хората нямат с какво да готвят . Сауди са им обещали нафта и некой леф за да се справят със ситуацията .
От ,,ситуацията" губещия е ... Ръмп .
16:39 11.04.2026
4 Това е добре
16:40 11.04.2026
5 Владимир Путин, президент
Да питам таваришчите где нашите руски истребители в Иран и с какво помогна нища Русия на персите ?
Изключваме притопления въздух произведен от Лошадь ☝
16:43 11.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Овчарник
17:01 11.04.2026