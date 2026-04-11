Самолети на пакистанските ВВС пристигнаха във военновъздушна база в Саудитска Арабия

11 Април, 2026 16:25 1 742 7

Целта е да координират и подобрят оперативната готовност на въоръжените сили на двете страни

Самолети на пакистанските ВВС пристигнаха във военновъздушна база в Саудитска Арабия - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Самолети на пакистанските военновъздушни сили пристигнаха във военновъздушната база в Саудитска Арабия в съответствие със споразумението за съвместна отбрана, подписано между Исламабад и Рияд, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

„Министерството на отбраната обявява пристигането на военни сили на Ислямска република Пакистан във военновъздушната база „Крал Абдулазиз“ като част от споразумението за съвместна стратегическа отбрана, подписано между двете братски страни“, се казва в изявление, публикувано на страницата на министерството във Facebook. Според министерството, изтребители на пакистанските военновъздушни сили пристигнаха във военновъздушната база, „за да координират и подобрят оперативната готовност на въоръжените сили на двете страни“.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пламен

    18 6 Отговор
    Крайно време е тРъмпо да хвърля пешкира на ринга . Вече дори и саудитците не го искат .

    16:28 11.04.2026

  • 2 Курти

    12 12 Отговор
    Айде копеи тука ще драскате ли

    Коментиран от #6

    16:29 11.04.2026

  • 3 Пламен

    9 4 Отговор
    Ходил съм в Пакистан ( Карачи ) по служба .
    Искам да обясня на минусчиите , че Пакистан имаше петролен и газов запас само за три дни .Там елекричеството е дефицит , т.е. хората нямат с какво да готвят . Сауди са им обещали нафта и некой леф за да се справят със ситуацията .
    От ,,ситуацията" губещия е ... Ръмп .

    16:39 11.04.2026

  • 4 Това е добре

    1 1 Отговор
    Ибраните да му мислятсега.

    16:40 11.04.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    6 3 Отговор
    "...пакистанските самолети пристигнаха в съответствие със споразумението за съвместна отбрана..."

    Да питам таваришчите где нашите руски истребители в Иран и с какво помогна нища Русия на персите ?
    Изключваме притопления въздух произведен от Лошадь ☝

    16:43 11.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Овчарник

    2 0 Отговор
    Гладът ще настъпи преди мирът..!

    17:01 11.04.2026