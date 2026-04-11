Благодатният огън слезе в църквата „Гроб Господен“ в Йерусалим

Благодатният огън слезе в Велика събота, в навечерието на Великден, в църквата „Гроб Господен“ (Църква „Гроб Господен“) в Йерусалим, съобщава кореспондент на ТАСС.

Слизането на Благодатния огън се извършва в Кудикулата, параклис в центъра на църквата „Гроб Господен“, скриващ пещерата на Гроба Господен, където се намира плоча, особено почитана от всички християни – под нея се е намирало гробното място на Исус Христос. През цялата история никой не е успял да разгадае мистерията на слизането на Благодатния огън, въпреки многобройните опити.

Благодатният огън символизира светлината на Възкресението Христово; вярващите го смятат за свещена реликва.