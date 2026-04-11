Преговорите в Исламабад са в ход, могат да бъдат удължени с още един ден

Представители на Иран, Съединените щати и Пакистан провеждат тристранна среща лице в лице в Исламабад, потвърди служител от Белия дом пред репортери.

Американската делегация включва вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента, предприемачът Джаред Кушнер. В американския преговарящ екип са също заместник-помощникът на президента по въпросите на националната сигурност Андрю Бейкър, който е и съветник по националната сигурност на Ванс, и Майкъл Ванс, съветник на вицепрезидента по азиатските въпроси.

„Пълен състав от американски експерти по свързаните въпроси присъства в Исламабад. Допълнителна подкрепа се предоставя от експерти, базирани във Вашингтон“, се добавя в изявлението на пресцентъра.

Делегацията на Иран се води от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и включва още Абас Арагчи, министър на външните работи, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, Али Багери Кани, заместник в Националния съвет за сигурност, Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Иран и др.

Разговорите на експертно ниво между иранската и американската делегация продължават повече от два часа и бяха възобновени след кратка пауза, предаде информационната агенция Тасним.

Иранската страна не е изключила възможността за удължаване на преговорите със САЩ в Исламабад с още един ден.

Според агенцията, иранската и американската делегации „са преминали към подробни и технически дискусии по редица въпроси“. Въпреки че „преговорите бяха насрочени за един ден, има възможност те да бъдат удължени с още един ден“, отбелязва агенцията.

Иран реши да започне преговори със САЩ, с посредничеството на Пакистан, едва след като САЩ се съгласиха с условието за размразяване на активите на Ислямската република, съобщи иранската държавна телевизия (IRIB).

Според телевизионната компания, от двете основни искания на Техеран (размразяване на активи и прекратяване на огъня в Ливан), първото е било договорено с американската делегация, докато второто в момента се обсъжда.

Процесът на преговори между Иран и САЩ в Исламабад е достигнал експертно ниво, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията няколко членове на съответните комисии на иранската делегация са отпътували за мястото на преговорите.