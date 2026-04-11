Преговорите в Исламабад са в ход, могат да бъдат удължени с още един ден

Представители на Иран, Съединените щати и Пакистан провеждат тристранна среща лице в лице в Исламабад, потвърди служител от Белия дом пред репортери.
Американската делегация включва вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента, предприемачът Джаред Кушнер. В американския преговарящ екип са също заместник-помощникът на президента по въпросите на националната сигурност Андрю Бейкър, който е и съветник по националната сигурност на Ванс, и Майкъл Ванс, съветник на вицепрезидента по азиатските въпроси.
„Пълен състав от американски експерти по свързаните въпроси присъства в Исламабад. Допълнителна подкрепа се предоставя от експерти, базирани във Вашингтон“, се добавя в изявлението на пресцентъра.
Делегацията на Иран се води от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и включва още Абас Арагчи, министър на външните работи, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, Али Багери Кани, заместник в Националния съвет за сигурност, Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Иран и др.
Разговорите на експертно ниво между иранската и американската делегация продължават повече от два часа и бяха възобновени след кратка пауза, предаде информационната агенция Тасним.
Иранската страна не е изключила възможността за удължаване на преговорите със САЩ в Исламабад с още един ден.
Според агенцията, иранската и американската делегации „са преминали към подробни и технически дискусии по редица въпроси“. Въпреки че „преговорите бяха насрочени за един ден, има възможност те да бъдат удължени с още един ден“, отбелязва агенцията.
Иран реши да започне преговори със САЩ, с посредничеството на Пакистан, едва след като САЩ се съгласиха с условието за размразяване на активите на Ислямската република, съобщи иранската държавна телевизия (IRIB).
Според телевизионната компания, от двете основни искания на Техеран (размразяване на активи и прекратяване на огъня в Ливан), първото е било договорено с американската делегация, докато второто в момента се обсъжда.
Процесът на преговори между Иран и САЩ в Исламабад е достигнал експертно ниво, съобщи информационната агенция Fars.
Според агенцията няколко членове на съответните комисии на иранската делегация са отпътували за мястото на преговорите.
17:17 11.04.2026
Владимир Путин, президент
3а Русия и пет копейки не дават....
17:17 11.04.2026
17:18 11.04.2026
17:19 11.04.2026
Пламен
Обама пое поста, когато света беше в състояние на Световна Финасова Криза и сдаде поста с един мирен свят .
После се изтърси Ръмп и почна ,,Ковид" .
Сега пак простотии покрай тоя левак .
17:21 11.04.2026
До коментар #4 от "Баба Гошка":Може да договорят смяна на режима в Израел. Хитлеряху вече не е нужен на американците и израелците. Дедо Дончо иска да прави пачки, Хитлеряху го вкарва само в разходи.
17:22 11.04.2026
17:22 11.04.2026
17:23 11.04.2026
1. Тръмп няма избор. Може да води война без разрешение от Конгреса до края на м. Април. А както вече стана ясно загуби войната.
2. Преговорите остават като единствения изход му от ситуацията. При това медийно трябва да изглежда, че печели.
3. Както вече съобщих САЩ размразиха 6 млрд. долара на Иран, които ще бъдат предадени на Техеран, чрез Южна Корея и Катар. Това обаче е само около 5% от замразените на Техеран пари.
3. USS Michael Murphy, есминец от флота на ВМС США се опита да премине през Ормузкия пролив. След предупреждение от Техеран, предадено до САЩ чрез Пакистан, че ще бъде атакуван обаче, обърна и се върна назад.
4. Техеран вече спечели тази война срещу САЩ и Израел, сега остава единствено капитулацията на Вашингтон да бъде оформена така, че да не изглежда като капитулация в очите на цял свят.
5. Тази война официално сложи окончателния край на еднополюсния свят, в който САЩ бяха световен хегемон и в който живеехме след падането на Берлинската стена.
Коментиран от #15, #18
17:31 11.04.2026
До коментар #6 от "Гробар":🤣🤣🤣....май само ти си мислиш, че Тръмп управлява Нетаняху, а е точно обратното! 🙏😂
17:36 11.04.2026
17:39 11.04.2026
До коментар #12 от "az СВО Победа80":Накратко -Квото каже Биби.
17:40 11.04.2026
Сами си давате сметка каква е разстановката на силите в света в момента и кои ще са основните печеливши от бъдещия нов световен ред ....
17:44 11.04.2026
До коментар #19 от "az СВО Победа80":Първите две страни са от отбора на бедняците😁Бедните винаги накрая д.у.х.а.т. таратора😁
17:53 11.04.2026
17:55 11.04.2026
До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":Известният Помак Помашки
17:55 11.04.2026
Владимир Путин, президентстрана
До коментар #19 от "az СВО Победа80":"...От страната на Техеран са Русия и Китай...."
Русия....страна за пет копейки.
Може и без нея, кой ще забележи.
17:56 11.04.2026
17:57 11.04.2026
До коментар #5 от "Пламен":Най големите простотии след ВСВ ги извърши байдън, който започна войната в украйна.
17:58 11.04.2026
31 Здравей
До коментар #19 от "az СВО Победа80":Накратко. Парите от такси ги прибира Иран. За възстановяване на инфраструктура. От къде ще купува стоки. От Китай. И Русия. Дори да има бази на САЩ в региона няма да са толкова желани и влиятелни. Големият губещ . Европа
18:00 11.04.2026
18:01 11.04.2026
До коментар #31 от "Здравей":Ще се мриееее бе боклууук!
18:02 11.04.2026
18:05 11.04.2026
До коментар #33 от "Кухоглава копейка":Пробитият ръждясал цент вие от гробищата.
Оставете го да квичи .
Никой не го бръсне за слива
18:06 11.04.2026
18:06 11.04.2026
18:07 11.04.2026
38 Здравей
До коментар #33 от "Кухоглава копейка":Елементарен си. Мисли . Кой не е поканен на преговорите и е оставен в задния двор. Африка,Южна Америка,и ЕВРОПА. сфеащах ли. Ние сме в задния двор на светът. Вече. Не искам да е така ,но с Урсула начело е факт
18:07 11.04.2026
18:08 11.04.2026
18:10 11.04.2026
До коментар #30 от "Тези клубове":И в Симитли има. Кмета го знае. То и аз го знам. Вече.
18:12 11.04.2026
До коментар #42 от "Боко Престъпникът":Има и в Петрохан.
Кмета Терзиев ви знае всички еераси
18:16 11.04.2026
До коментар #40 от "Ъъ ъхъ":До 40 ком - че вие крепостните преди 1917 бяхте секс кукли на помешчиците а след 1917 на партийните секретари- явно не знаеш че един крепостен от мъжки пол се е продавал за 28 рубли а жените по 8 рубли и това до 1880 гд
18:25 11.04.2026
До коментар #44 от "стоян":Имало е крепостни и за по 40 рубли.Ама еденици😁😁😁
18:34 11.04.2026
До коментар #39 от "ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна 3":Ами прассия къде в играта😂🤣
18:36 11.04.2026
ТОВА ДАДЕ ПОВИД НА РЕДИЦА СТРАНИ КАТО КИТАЙ ,ТУРЦИЯ ,РУСИЯ И ИСОБЕНО СЕВЕРНА КОРЕЯ ДА ИЗЛЯЗАТ С МНОГО ИСТРА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ ТЕЛ АВИВ,А ГОВОРИТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЕВЕРНОКОРЕЙСКАТА ДЪРЖАВА НАПРАВО ЗАПЛАШИ ИЗРАЕЛ СЪС СЪЩРСТВУВАНЕТО МУ.
18:38 11.04.2026
До коментар #48 от "Бум бум бум Тел Авив":Свиквай.
18:40 11.04.2026
До коментар #39 от "ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна 3":пРоссия къде е в играта😅
18:41 11.04.2026
18:47 11.04.2026
До коментар #27 от "Русофил":Чафут си затуй си търсиш корав у-й
19:00 11.04.2026
19:17 11.04.2026
19:19 11.04.2026