Преговорите в Исламабад са в ход, могат да бъдат удължени с още един ден

11 Април, 2026 17:15, обновена 11 Април, 2026 18:43 3 237 55

Преговорите в Исламабад се провеждат с посредничеството на Пакистан

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представители на Иран, Съединените щати и Пакистан провеждат тристранна среща лице в лице в Исламабад, потвърди служител от Белия дом пред репортери.

Американската делегация включва вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента, предприемачът Джаред Кушнер. В американския преговарящ екип са също заместник-помощникът на президента по въпросите на националната сигурност Андрю Бейкър, който е и съветник по националната сигурност на Ванс, и Майкъл Ванс, съветник на вицепрезидента по азиатските въпроси.

„Пълен състав от американски експерти по свързаните въпроси присъства в Исламабад. Допълнителна подкрепа се предоставя от експерти, базирани във Вашингтон“, се добавя в изявлението на пресцентъра.

Делегацията на Иран се води от председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф и включва още Абас Арагчи, министър на външните работи, Али Акбар Ахмадиан, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, Али Багери Кани, заместник в Националния съвет за сигурност, Абдолнасер Хемати, управител на Централната банка на Иран и др.

Разговорите на експертно ниво между иранската и американската делегация продължават повече от два часа и бяха възобновени след кратка пауза, предаде информационната агенция Тасним.

Иранската страна не е изключила възможността за удължаване на преговорите със САЩ в Исламабад с още един ден.

Според агенцията, иранската и американската делегации „са преминали към подробни и технически дискусии по редица въпроси“. Въпреки че „преговорите бяха насрочени за един ден, има възможност те да бъдат удължени с още един ден“, отбелязва агенцията.

Иран реши да започне преговори със САЩ, с посредничеството на Пакистан, едва след като САЩ се съгласиха с условието за размразяване на активите на Ислямската република, съобщи иранската държавна телевизия (IRIB).

Според телевизионната компания, от двете основни искания на Техеран (размразяване на активи и прекратяване на огъня в Ливан), първото е било договорено с американската делегация, докато второто в момента се обсъжда.

Процесът на преговори между Иран и САЩ в Исламабад е достигнал експертно ниво, съобщи информационната агенция Fars.

Според агенцията няколко членове на съответните комисии на иранската делегация са отпътували за мястото на преговорите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Интересно

    9 4 Отговор
    дали двете делегации са в една стая или са в оделни.

    17:17 11.04.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    20 18 Отговор
    Силните ги уважават ☝
    3а Русия и пет копейки не дават....

    Коментиран от #24

    17:17 11.04.2026

  • 3 Гробар

    20 5 Отговор
    Мелания в харема на аятолаха. После по същество.

    17:18 11.04.2026

  • 4 Баба Гошка

    7 6 Отговор
    Да се пазят, щот посред преговорите, плячкосващите хамериканци и подмолните алчни за територии иссраелци мож да починат можтайба, дет се лекува от нещо

    Коментиран от #6

    17:19 11.04.2026

  • 5 Пламен

    21 10 Отговор
    Може да звучи еретично в нечии уши , но Ръмп никога няма да достигне класата на Обама .
    Оня беше политик от висока класа .
    Обама пое поста, когато света беше в състояние на Световна Финасова Криза и сдаде поста с един мирен свят .
    После се изтърси Ръмп и почна ,,Ковид" .
    Сега пак простотии покрай тоя левак .

    Коментиран от #28

    17:21 11.04.2026

  • 6 Гробар

    18 7 Отговор

    До коментар #4 от "Баба Гошка":

    Може да договорят смяна на режима в Израел. Хитлеряху вече не е нужен на американците и израелците. Дедо Дончо иска да прави пачки, Хитлеряху го вкарва само в разходи.

    Коментиран от #16

    17:22 11.04.2026

  • 7 Дон Корлеоне

    7 10 Отговор
    Хаяско жив ли е?

    Коментиран от #13, #26

    17:22 11.04.2026

  • 8 Пустиня(к)

    8 6 Отговор
    Ей, не се научиха тия перси, бе! Нема и месец, откак ги бомбиха, докат през тва време пак за преговори говориха краварите!

    17:23 11.04.2026

  • 9 Сега е момента благодарния огън

    4 1 Отговор
    да падне нтиквите им ама на всички.Да им дойде акъла.

    17:24 11.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гресирана ватенка

    10 9 Отговор
    Копейките да започнат да грухтят 😁

    17:29 11.04.2026

  • 12 az СВО Победа80

    21 10 Отговор
    Накратко:

    1. Тръмп няма избор. Може да води война без разрешение от Конгреса до края на м. Април. А както вече стана ясно загуби войната.
    2. Преговорите остават като единствения изход му от ситуацията. При това медийно трябва да изглежда, че печели.
    3. Както вече съобщих САЩ размразиха 6 млрд. долара на Иран, които ще бъдат предадени на Техеран, чрез Южна Корея и Катар. Това обаче е само около 5% от замразените на Техеран пари.
    3. USS Michael Murphy, есминец от флота на ВМС США се опита да премине през Ормузкия пролив. След предупреждение от Техеран, предадено до САЩ чрез Пакистан, че ще бъде атакуван обаче, обърна и се върна назад.
    4. Техеран вече спечели тази война срещу САЩ и Израел, сега остава единствено капитулацията на Вашингтон да бъде оформена така, че да не изглежда като капитулация в очите на цял свят.
    5. Тази война официално сложи окончателния край на еднополюсния свят, в който САЩ бяха световен хегемон и в който живеехме след падането на Берлинската стена.

    Коментиран от #15, #18

    17:31 11.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ку-ку

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гробар":

    🤣🤣🤣....май само ти си мислиш, че Тръмп управлява Нетаняху, а е точно обратното! 🙏😂

    17:36 11.04.2026

  • 17 Валерко

    23 3 Отговор
    Браво на Тръмп! Велик стратег, велик мислител! С тази военна мисия успя да размрази активите на Иран, които скоро нямаше да бъдат размразени, вдигна двойно бензина САЩ и докара най-голямата инфлация. Просто един невероятен оранжев пъпеш

    17:39 11.04.2026

  • 18 👇👇👇👇👇

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "az СВО Победа80":

    Накратко -Квото каже Биби.

    17:40 11.04.2026

  • 19 az СВО Победа80

    11 5 Отговор
    На преговорите присъстват четири страни наблюдатели. От страната на Техеран са Русия и Китай, а от страна на САЩ присъстват Саудитска Арабия и Катар.

    Сами си давате сметка каква е разстановката на силите в света в момента и кои ще са основните печеливши от бъдещия нов световен ред ....

    Коментиран от #21, #22, #25, #31

    17:44 11.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Гресирана ватенка

    7 8 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа80":

    Първите две страни са от отбора на бедняците😁Бедните винаги накрая д.у.х.а.т. таратора😁

    17:53 11.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 123

    7 6 Отговор
    Това е доказателство, че Иран наистина е натирил в кучи ... краварите. Хванал ги е яко за фактурите. Явно доста поразии им е нанесъл. А наш путин 5 г с една украина не може да се справи.

    17:55 11.04.2026

  • 24 Казал

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Владимир Путин, президент":

    Известният Помак Помашки

    17:55 11.04.2026

  • 25 Владимир Путин, президентстрана

    8 9 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа80":

    "...От страната на Техеран са Русия и Китай...."

    Русия....страна за пет копейки.
    Може и без нея, кой ще забележи.

    Коментиран от #29

    17:56 11.04.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Русофил

    6 3 Отговор
    Търся Гей Клуб в Пловдив.

    Коментиран от #30, #53, #55

    17:57 11.04.2026

  • 28 нуланд

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Най големите простотии след ВСВ ги извърши байдън, който започна войната в украйна.

    17:58 11.04.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Здравей

    6 5 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа80":

    Накратко. Парите от такси ги прибира Иран. За възстановяване на инфраструктура. От къде ще купува стоки. От Китай. И Русия. Дори да има бази на САЩ в региона няма да са толкова желани и влиятелни. Големият губещ . Европа

    Коментиран от #33

    18:00 11.04.2026

  • 32 ПРЕДА ТЕЛИ

    6 2 Отговор
    ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна. Щом си държат парите във вражески държави. Много се отдадоха на световна търговия, се подмазаха на САЩ когато американците нападнаха Ирак и Афганистан, но пак бяха наречени ОС НА ЗЛОТО.

    18:01 11.04.2026

  • 33 Кухоглава копейка

    5 3 Отговор

    До коментар #31 от "Здравей":

    Ще се мриееее бе боклууук!

    Коментиран от #35, #38, #45

    18:02 11.04.2026

  • 34 ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна. Щом си

    5 6 Отговор
    ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна. Щом си държат парите във вражески държави. Много се отдадоха на световна търговия, се подмазаха на САЩ когато американците нападнаха Ирак и Афганистан, но пак бяха наречени ОС НА ЗЛОТО. Иран започна преговори със САЩ след уверения за размразяване на активи. ДЕМЕК ПРИЗНАВАТ ФАЛИТЪТ СИ!!! ТАКА И С ЖАЛКАТА РУСИЯ!! ПУПУПУ!!

    Коментиран от #40

    18:05 11.04.2026

  • 35 Ха ХаХа

    7 4 Отговор

    До коментар #33 от "Кухоглава копейка":

    Пробитият ръждясал цент вие от гробищата.
    Оставете го да квичи .
    Никой не го бръсне за слива

    18:06 11.04.2026

  • 36 ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна

    2 5 Отговор
    ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна. Щом си държат парите във вражески държави. Много се отдадоха на световна търговия, се подмазаха на САЩ когато американците нападнаха Ирак и Афганистан, но пак бяха наречени ОС НА ЗЛОТО. Иран започна преговори със САЩ след уверения за размразяване на активи. ДЕМЕК ПРИЗНАВАТ ФАЛИТЪТ СИ!!! ТАКА И С ЖАЛКАТА РУСИЯ!! ПУПУПУ!! БРИКС бе "тайната вечеря", Путин бе Юда, "Христос" бе многополюсната надежда - ДРУГИЯТ ПОЛЮС. ..... ............... По малкото зло е начетен корумпиран, Той е чел Библията и има гузна съвест. Доста са запознати с Библията в протестантските страни. И Николай Марков, съвременен Юда, но начетен и го гризе съвестта. Простият ум няма съвест, и ще краде и предава до безкрай, и нищо няма да надгради. .............. ............... Путин и Тръмп са чели само Винету! ............. ............ Голяма грешка направиха Иран. Трябваше да направят Тел-Авив и Дубай негодни за живеене, и всички летища и цялата енергетика и водозахранване на Израел и арабските държави имащи американски бази, да се унищожат. И всички банки и петролни кладенци в регионът. Всички пристанища и курорти. Всички големи хотели и дворци. Всички принцове в регионът да бъдат взривени. И това само в първата седмица, и чак тогава да преговарят. Да и всички бази в регионът. И после да заплашат с химическо и биооръжие. Като поискат за преговорите Китай, Русия, Япония, и Индия, да разположат всяка по 30 000 войника в Иран със свои ракети насочени

    18:06 11.04.2026

  • 37 ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна 2

    2 4 Отговор
    Голяма грешка направиха Иран. Трябваше да направят Тел-Авив и Дубай негодни за живеене, и всички летища и цялата енергетика и водозахранване на Израел и арабските държави имащи американски бази, да се унищожат. И всички банки и петролни кладенци в регионът. Всички пристанища и курорти. Всички големи хотели и дворци. Всички принцове в регионът да бъдат взривени. И това само в първата седмица, и чак тогава да преговарят. Да и всички бази в регионът. И после да заплашат с химическо и биооръжие. Като поискат за преговорите Китай, Русия, Япония, и Индия, да разположат всяка по 30 000 войника в Иран със свои ракети насочени към Израел. Като гаранция за преговори и мир. НО ПРЕДПОЛАГАМ: САЩ дълбоката държава на Тръмп, цру-уолстрийт, искат закъсали икономически арабски принцове - да продадат биткойните си и златото си, и да купят американски дълг и оръжия. Като падне цената на златото и криптото, и САЩ ще го изкупят. И наложат нов финансов ред. Нов Бретън-Уудс, но златото ще е американски облигации и акции. Бретън-Уудс се провали защото злато е ограничено. Не е целта да се плати американският дълг, а той да е златото на светът, да няма лихви и изтичане на срок на американските облигации. Всички валути ще станат като българският лев, но вместо евро, ще има американски облигации. Сметнете колко пари има сега в светът, и ги превърнете в долари, по ДВЕ. И според растежът, ще се увеличава валутата, съответно и закупуване на американски облигации. --- Ще наложат 30 п

    18:07 11.04.2026

  • 38 Здравей

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Кухоглава копейка":

    Елементарен си. Мисли . Кой не е поканен на преговорите и е оставен в задния двор. Африка,Южна Америка,и ЕВРОПА. сфеащах ли. Ние сме в задния двор на светът. Вече. Не искам да е така ,но с Урсула начело е факт

    18:07 11.04.2026

  • 39 ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна 3

    2 5 Отговор
    САЩ дълбоката държава на Тръмп, цру-уолстрийт, искат закъсали икономически арабски принцове - да продадат биткойните си и златото си, и да купят американски дълг и оръжия. Като падне цената на златото и криптото, и САЩ ще го изкупят. И наложат нов финансов ред. Нов Бретън-Уудс, но златото ще е американски облигации и акции. Бретън-Уудс се провали защото злато е ограничено. Не е целта да се плати американският дълг, а той да е златото на светът, да няма лихви и изтичане на срок на американските облигации. Всички валути ще станат като българският лев, но вместо евро, ще има американски облигации. Сметнете колко пари има сега в светът, и ги превърнете в долари, по ДВЕ. И според растежът, ще се увеличава валутата, съответно и закупуване на американски облигации. --- Ще наложат 30 процента от БВП да е всяка родна валута, съответно ще имат резерв от 60% с американски облигации. Ако БВП на всички държави без САЩ е 100 трилиона, долара, ще има сега 60 трилиона долара американски облигации. Но това ще стане единна световна валута, вероятно. И криптото и други финансови инвестиции ще са принудени да имат прикрепена кошница от американски облигации, за сигурност.

    Коментиран от #47, #50

    18:08 11.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Сиса брокерката

    0 1 Отговор
    Кака, на теб май ти е навик да променяш заглавията. И аз съм жена и те разбирам, но давай по-кротко.

    18:10 11.04.2026

  • 42 Боко Престъпникът

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Тези клубове":

    И в Симитли има. Кмета го знае. То и аз го знам. Вече.

    Коментиран от #43

    18:12 11.04.2026

  • 43 Ха ХаХа

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "Боко Престъпникът":

    Има и в Петрохан.
    Кмета Терзиев ви знае всички еераси

    18:16 11.04.2026

  • 44 стоян

    3 3 Отговор

    До коментар #40 от "Ъъ ъхъ":

    До 40 ком - че вие крепостните преди 1917 бяхте секс кукли на помешчиците а след 1917 на партийните секретари- явно не знаеш че един крепостен от мъжки пол се е продавал за 28 рубли а жените по 8 рубли и това до 1880 гд

    Коментиран от #46

    18:25 11.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гресирана ватенка

    4 0 Отговор

    До коментар #44 от "стоян":

    Имало е крепостни и за по 40 рубли.Ама еденици😁😁😁

    18:34 11.04.2026

  • 47 Смех с ватенки

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна 3":

    Ами прассия къде в играта😂🤣

    18:36 11.04.2026

  • 48 Бум бум бум Тел Авив

    4 2 Отговор
    ПОНЕЖЕ ПРЕГОВОРИТЕ В ИСЛАНАБАД ТРЪГНАХА НЕОЧАКВАНИ ДОБРЕ И САЩ И ИРАН СЕ РАЗБРАХА ПО МНОГО ОТ ТОЧКИТЕ,ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТВАРЯНЕТО НА ОРМУЗ И СНЕМАНЕТО НА САНКЦИИ КЪМ ТЕХЕРАН,ТО И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ТО ДНЕС СУТРИНТТА ЦИОНИСТИТЕ ОТ ИЗРАЕЛ РЕШИХА ДА САБОРИРАТ МИРНИЯ ПРОЦЕС В ПАКИСТАН ЗАПОЧВАЙКИ БЕЗОГЛЕДНИ БОМБАНДИРОВКИ НАД ЛИВАН
    ТОВА ДАДЕ ПОВИД НА РЕДИЦА СТРАНИ КАТО КИТАЙ ,ТУРЦИЯ ,РУСИЯ И ИСОБЕНО СЕВЕРНА КОРЕЯ ДА ИЗЛЯЗАТ С МНОГО ИСТРА ПОЗИЦИЯ СРЕЩУ ТЕЛ АВИВ,А ГОВОРИТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА СЕВЕРНОКОРЕЙСКАТА ДЪРЖАВА НАПРАВО ЗАПЛАШИ ИЗРАЕЛ СЪС СЪЩРСТВУВАНЕТО МУ.

    Коментиран от #49

    18:38 11.04.2026

  • 49 Биби е шефа

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Бум бум бум Тел Авив":

    Свиквай.

    Коментиран от #51

    18:40 11.04.2026

  • 50 Смех с ватенки

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "ИРАН И РУСИЯ са победени отдавна 3":

    пРоссия къде е в играта😅

    18:41 11.04.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 авантгард

    1 2 Отговор
    Т.е. не са започнали преговори, а обсъждали били второто условие за започване на преговори, т.е. Ишраел да спре да избива хора в и разрушава Ливан.

    18:47 11.04.2026

  • 53 холокостА

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    Чафут си затуй си търсиш корав у-й

    19:00 11.04.2026

  • 54 А ПРЕГОВОРИТЕ

    1 0 Отговор
    В МУСКАЛАБАД ?

    КОГА БОТОКС АГА

    ЩЕ ЦЕЛУВА

    КУРАНЪТ

    И ЩЕ МУ ПРАВЯТ

    КУРБАНЪТ?

    19:17 11.04.2026

  • 55 КИРКОРОВ

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Русофил":

    В МАЦКВА

    ИМА ДОСТАТЪЧНО

    ГЕЙ БАРДАЦИ .

    ГОЛИТЕ ВЕЧЕРИНКИ

    СА ЗАПАЗЕНА МАРКА В РУСИЯ.

    19:19 11.04.2026