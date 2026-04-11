Бабиш, Вучич и Фицо подкрепиха Обран за утрешните избори в Унгария

Бабиш, Вучич и Фицо подкрепиха Обран за утрешните избори в Унгария

11 Април, 2026 18:47, обновена 11 Април, 2026 20:27 1 676 103

  • виктор орбан-
  • роберт фицо-
  • словакия-
  • унгария-
  • избори-
  • подкрепа

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също изрази подкрепа за унгарския премиер

Бабиш, Вучич и Фицо подкрепиха Обран за утрешните избори в Унгария - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Премиерът Виктор Орбан винаги е защитавал интересите както на унгарските граждани, така и на националните интереси на държавата, заяви чешкият премиер Андрей Бабиш в навечерието на унгарските избори.

„Подкрепям Виктор Орбан тази неделя. Той винаги е защитавал унгарските граждани и националните интереси на Унгария. В бурни времена изборът за стабилност и доказано лидерство е по-важен от всякога“, каза Бабиш в публикация.

Чешкият премиер подчерта, че Орбан се застъпва за силна Европа, изградена върху мир, суверенни нации и държави членки, както и конкурентоспособност.

Сръбският президент Александър Вучич, от своя страна, публикува снимка във Facebook, на която седи с Орбан на маса на фона на зелени дървета, ръкува се с него и се усмихва. Орбан също се усмихва. Вучич му благодари „за приятелството между сърби и унгарци“.

„Без него това приятелство нямаше да съществува. И да, какъвто и да е резултатът, благодаря ти, Виктор, за всичко и подкрепа за теб на изборите утре“, се казва в публикацията на сръбския лидер.

Словашкият премиер Роберт Фицо също изрази подкрепа за своя колега Виктор Орбан във Facebook.

„Премиерът Виктор Орбан и аз инвестираме много енергия в развитието на висококачествени, приятелски отношения между нашите страни“, отбеляза Фицо. „Пожелавам на Виктор Орбан реализирането на всичките му политически цели след парламентарните избори. В дългата си политическа кариера никога не съм срещал такъв защитник на суверенитета и националните интереси на страната си.“

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също изрази подкрепа за Орбан по време на официално посещение в страната.

Той също така призова унгарците да гласуват и да подкрепят настоящия премиер. Ванс също подчерта, че САЩ „помагат на кампанията“, но ще работят с този, който спечели, съобщава BBC.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат в неделя, 12 април. Орбан е министър-председател от 2010 г. Преди това е заемал поста от 1998 до 2002 г. Ако бъде преизбран, това ще бъде шестият мандат на унгарския политик.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    45 31 Отговор
    Орбан ще завлече Фицо у киреча.

    Коментиран от #11, #33

    18:49 11.04.2026

  • 2 Сатана Z

    20 26 Отговор
    Украински снайперисти ще следят за мирното протичане на изборите в съседната държава

    Коментиран от #6, #81

    18:49 11.04.2026

  • 3 Слава Украине

    14 22 Отговор
    Зеленски Тежкаря.

    18:49 11.04.2026

  • 4 И аз го подкрепям

    24 35 Отговор
    Да продължи да защитава интереса на народа си.

    Коментиран от #12, #69

    18:50 11.04.2026

  • 5 авантгард

    21 35 Отговор
    Единствените адекватни политици ръководители на държави в ЕС.
    Местното да се учи и следва примера.

    Коментиран от #23

    18:50 11.04.2026

  • 6 си дзън

    31 20 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Руснаците предлагаха "покушение" срещу Орбан да му вдигнат рейтинга, стил Тръмп.

    Коментиран от #8

    18:51 11.04.2026

  • 7 Сатана Z

    12 21 Отговор
    Тежко и горко на т.нар.опозиция ако влязат в бутонките в краката на Бай Тръмп

    Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да инвестират в бъдещия просперитет на Унгария под продължаващото ръководство на премиера Виктор Орбан.

    „Моята администрация е готова да използва пълната икономическа мощ на Съединените щати, за да укрепи икономиката на Унгария, както сме правили за нашите големи съюзници в миналото, ако премиерът Виктор Орбан и унгарският народ някога се нуждаят от това. Доволни сме да инвестираме в бъдещия просперитет, който ще дойде с продължаващото ръководство на Орбан!“, написа американският президент.

    Коментиран от #16, #32, #44

    18:52 11.04.2026

  • 8 авантгард

    14 8 Отговор

    До коментар #6 от "си дзън":

    Е като са ти били предлагали, защо не си приело, кандидатТръмпче?

    Коментиран от #83

    18:53 11.04.2026

  • 9 Сатана Z

    10 20 Отговор
    Някой помни ли как Джо Байдън спомена две имена в България ,на Румен и на Кирчо и какво се случи след това?
    Едва ли е знаел кои са и за кво се борят но това са интересите на САЩ ,които набързо спретнаха цветен преврат на Борисов и възкачиха ППДБрастията във властта чрез просото си Радев.

    18:55 11.04.2026

  • 10 ЩЕ СПЕЧЕЛИ

    20 27 Отговор
    ВЪПРЕКИ НАПЪНИТЕ НА УРСУЛИТЕ И БАНДЕРИТЕ.

    Коментиран от #20

    18:58 11.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ихууууу ганьовото

    19 10 Отговор

    До коментар #4 от "И аз го подкрепям":

    Ами Фицо кой ще подкрепя?

    Коментиран от #15, #36

    19:03 11.04.2026

  • 13 хаха

    16 4 Отговор
    Унгария, на Орбан. Финансиране: ЕС. Цена: 1,5 милиона долара.

    Коментиран от #28, #29, #42

    19:05 11.04.2026

  • 14 Гадно

    17 7 Отговор
    Словашкият премиер: През дългата си политическа кариера не съм срещал такъв борец за суверенитета и националните интереси на страната си.
    -;-
    Трябва да има поздравителна телеграма и от Ким Чен Ун.

    19:05 11.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Сатанинчо кьорав

    16 6 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Защо мислиш ,че Тръмп ще е вечен?

    19:07 11.04.2026

  • 17 Да се съберат,

    22 11 Отговор
    Путин,Тръмп,Орбан,Фицо и да си направят една държава,да си живеят дружно.

    19:09 11.04.2026

  • 18 Кога Боташа ще даде подкрепата за Орбан

    19 5 Отговор
    А нашия хасковския Орбан ще даде ли подкрепата за Орбан!
    Освен че "Срим е руски" и Рублозоната, все пак трябва да се показва.
    Може Хасковския да не стигне до дебат (щото ще видим корлко е неподготвен), но няма да има подкрепата.

    19:09 11.04.2026

  • 19 Ми нека опита

    16 6 Отговор

    До коментар #11 от "Орбан ще запуши Дунава при Будапеща":

    Ще навлече гнева на цяла Европа. Тръмп го използва за да всява разкол в ЕС,Путин също!

    19:12 11.04.2026

  • 20 Пръдльоооо "щастлив"

    21 8 Отговор

    До коментар #10 от "ЩЕ СПЕЧЕЛИ":

    ТОВА РЕШАВАТ УНГАРСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ!!....НЕ ТИ!!!!

    19:15 11.04.2026

  • 21 Живков

    19 14 Отговор
    Спокойно Фицо руския глашатай си изпя песента Няма да си сам Идва българския ОБРАН Ще защитавате интер есите на Путлерския завоевател смело и безотговорно

    Коментиран от #39

    19:16 11.04.2026

  • 22 Григор

    18 18 Отговор
    Фицо е мъж на място и е достоен за уважение. Смел, независим, отстояващ интересите на страната си.
    Подкрепя Орбан, защото и той е като него. Достойните хора се виждат от далече. Можем само да завиждаме на Унгария и Словакия,че имат такива политици. Защото наш Бойко,когато го попитат какво ще правим по даден въпрос, той отговаря:"Каквото кажат началниците в Брюксел". Той е на светлинни години от Орбан и Фицо.
    Срещу Фицо стреляха, но не го уплашиха! Той е смел и принципен мъж!

    Коментиран от #40, #88

    19:19 11.04.2026

  • 23 Сульовцииии

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "авантгард":

    ЗАЩО ЗА ВАС КРАДЦИТЕ ВИНАГИ СА НАЙ ДОБРИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ? МАЙ ИСКАТЕ ДА СТЕ НА ТЯХНО МЯСТО,АМА НЕ ВИ СЕ ПОЛУЧАВА!!..............НЯМА И ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ!!!!

    19:19 11.04.2026

  • 24 Амадор Ривас

    16 4 Отговор
    Краставите магарета през девет баира се подушват....

    19:27 11.04.2026

  • 25 Вчера на Митинг

    18 9 Отговор
    На КРЕМЪЛСКИЯ НАТЕГАЧ ОРБАН

    ХОРАТА крещяха:

    РУСНАЦИ ВЪН

    РУСНАЦИ ВЪН


    хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #37

    19:34 11.04.2026

  • 26 Е как

    15 6 Отговор
    Маймуняците се подкрепят. А тях ги движи една чибурашка. Познайте коя она? От раз.

    19:34 11.04.2026

  • 27 Фицо среща Орбан

    17 7 Отговор
    И го попитал :

    ОРБАНЕ ВЕРНО ЛИ ПУТИН

    СПРЯЛ ДА ЛЪЖЕ?

    ОРБАН ИЗУМЕН:

    КОГА Е ПОГРЕБЕНИЕТО?

    19:36 11.04.2026

  • 28 ТОВА Е СТАДИОНА

    12 3 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    ПАНЧО АРЕНА
    НА МЕТРИ От КЪЩАТА НА ОРБАН
    Във село със 1700 жители
    СТАДИОН ЗА 3800 ДУШИ
    Над 13 милиона евро
    Яко кражба на Средства от Орбан

    Коментиран от #34, #43

    19:43 11.04.2026

  • 29 ПАНЧО АРЕНА

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    Уникална кражба

    19:44 11.04.2026

  • 30 Такъв провал с

    13 6 Отговор
    гръм и трясък, като този на Орбан, скоро няма да видим :)

    19:44 11.04.2026

  • 31 Бикът от Шри Ланка

    13 3 Отговор
    БЕСНИТЕ КУЧЕТА НА ПУТИН ЗАСЛУЖАВАТ ЕФТАНИЗАЦИЯ

    19:47 11.04.2026

  • 32 Глупости

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Нищо няма да инвестират. Следващия президент на САЩ щеше да нарита Орбан.

    19:49 11.04.2026

  • 33 Мнение

    5 13 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Що така смяташ троле?!
    Щото орбан блокира 90те млрд европейска пара, дето вещицата урсула щеше да подарява на зельо (който после с бусовете се отчита на същите тия вещици и техните кукловоди)?!

    Няма страшно, народът на Унгария ще се обедини и ще измете шорошнята, дето бе захранена от зельо!!!

    Коментиран от #41

    19:58 11.04.2026

  • 34 Мнение

    4 9 Отговор

    До коментар #28 от "ТОВА Е СТАДИОНА":

    Що, герб, дпс и ппдб по-малко ли крадат?!
    Или ако кражбата е от вашите, е оправдана?!

    20:00 11.04.2026

  • 35 Клепоуха Ушанка

    12 5 Отговор
    Ако Утре Орбан
    Загуби изборите
    Ще умра от мъка .

    Може и да си сложа Въжето.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:01 11.04.2026

  • 36 Мнение

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Ихууууу ганьовото":

    Двамата ти бащи ще го подкрепят!
    Що се чудиш?!
    Вие лгбт педо пп-ейците сте само за био матриал(ползват ви по предназначение)!

    20:01 11.04.2026

  • 37 Мнение

    5 13 Отговор

    До коментар #25 от "Вчера на Митинг":

    Кои са тия хора?!
    Тия дето получаваха кешовица от бусовете на зельо ли?!

    Няма нормален дето да подкрепи подметките на шорош!!!

    Коментиран от #86

    20:04 11.04.2026

  • 38 Важното е

    7 4 Отговор
    Че голяма част от унгарците не го подкрепят. Всичко зависи от тях на изборите утре.

    20:04 11.04.2026

  • 39 Само че

    10 1 Отговор

    До коментар #21 от "Живков":

    На нашия няма да му се получи. От Брюксел готвят мерки за такива продажници - изключване от гласуванията, спиране на финансиране и като крайна мярка изключване от ЕС.

    20:07 11.04.2026

  • 40 Ха ха ха

    11 6 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    Нищо достойно няма в това да служиш на русия, а не народа си.

    Коментиран от #46

    20:08 11.04.2026

  • 41 Само че

    8 7 Отговор

    До коментар #33 от "Мнение":

    90 милиарда евро са ЗАЕМ за Украйна, а не подарък.

    Коментиран от #45, #53

    20:10 11.04.2026

  • 42 Клепоуха Ушанка

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "хаха":

    И Още .
    Влакчето на Орбан със
    Линия само от 6 км
    Естествено до неговия Стадион
    Финансиране ЕС ,Генерира Милиони загуби от
    Парите на унгарците

    20:11 11.04.2026

  • 43 Пропуснал си

    7 1 Отговор

    До коментар #28 от "ТОВА Е СТАДИОНА":

    Да стадиона има дворец за 250 милиона евро

    20:11 11.04.2026

  • 44 Хахахаха

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "Сатана Z":

    Ало РУБЛО ИДИОТ

    Сега пак ли

    Викаме

    ТРЪМП НАШ.?

    Капейките сте Тотални Гъ.о.твере.ни

    Коментиран от #87

    20:14 11.04.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Тити

    9 3 Отговор
    И Господ няма да може да помогне на боклука Орбан.

    20:28 11.04.2026

  • 48 магаре

    7 0 Отговор
    моите крастави приятели се надушват през поне 9 дола!

    20:30 11.04.2026

  • 49 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    7 2 Отговор
    Ауууу Аууууу

    Докъде я Докара Орбан?

    Нали всичко било наред в Унгария?

    Ауууу Аууууу

    Предишните избори ги печелеше с лекота
    Кремълския Натегач.

    Сега Путин Тръмп
    И всякакви КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕИ
    се Активизираха
    Да помагат
    На Великия Политик.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Орбан е пътник .
    Със такива Приятели
    Врагове не ти трябват .

    Коментиран от #55

    20:33 11.04.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 1 Отговор
    Утре унгарците ша изнасилят Орбан.

    20:34 11.04.2026

  • 51 Па то и КИМ подкрепи

    7 2 Отговор
    3 дневния Педофил У.. ЙЛО и...13 год... превземат Донбас ама... Пи..ЗДА!
    Ехехехехе
    Нито една превзета област и областен град
    Ехехехехе

    20:35 11.04.2026

  • 52 Бай онзи

    3 1 Отговор
    Кой го е обрал ,,ОБРАН"?

    20:35 11.04.2026

  • 53 Замразените авоари на Путин

    6 2 Отговор

    До коментар #41 от "Само че":

    Са 240 милиарда €....от тях ша покрият заемите.

    20:36 11.04.2026

  • 54 Ц, нема да стане

    8 0 Отговор
    Оста на злото. И Радев иска да идем там, но ако трябва и на улиците ще излезнем и няма да позволим. Орбан е пътник

    20:37 11.04.2026

  • 55 Мнение

    1 9 Отговор

    До коментар #49 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":

    Ееее, ама разбира се, Орбан бил лош, а добрите са тия дето ни окупират летище София и ни направиха страна във втори чужд военен конфликт?!

    От къде ви копат бе продали се човечета?!

    Коментиран от #61, #62

    20:37 11.04.2026

  • 56 Дружинка

    7 1 Отговор
    Советские друзья. Ха ха

    20:37 11.04.2026

  • 57 Хаха

    7 1 Отговор
    Всичките смахнати и изветрели тролове копейковци подкрепяме с две ръце Орбан.

    20:37 11.04.2026

  • 58 Утре ще бъде

    5 2 Отговор
    Един от най Черните Дни
    В Историята на Русофилския Контингент.

    Орбан отива на Сметището

    И Ще настане Една Мъка и Агония
    Сред Родния Русофилски Контингент..
    Идват дни на
    Траур за Купейките.

    Коментиран от #68

    20:37 11.04.2026

  • 59 Тва го знае всяко дете

    6 0 Отговор
    чОрбан отнесе...У..йот!
    Като оня узкоглазия..Петушар пич КИН у Донбас
    Ааааахахаха

    20:38 11.04.2026

  • 60 Сега да видим дженд ....европеиците

    1 2 Отговор
    Дали ще свалят Орбан , че им е като трън в очите !!!! Не е като ТИКВАТА и ПРАСЕТО да лягат и се въргалят пред крави и европейци !!!!

    20:39 11.04.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Дреме ти на..Путин..ката

    6 1 Отговор

    До коментар #55 от "Мнение":

    България е НАТО

    Коментиран от #82

    20:39 11.04.2026

  • 63 Мишел

    4 0 Отговор
    Стана ясно, че Унгария е предавала информация не само на Русия, но и на Иран. Унгария е предложила на Иран споделяне на разузнавателна информация относно смъртоносното израелско нападение с пейджъри от 2024 г., насочено срещу активисти на подкрепяната от Техеран шиитска групировка „Хизбула“, разкри The Washington Post. Това повдига поредни въпроси относно геополитическата позиция на Будапеща, за която вече стана ясно, че години наред е изпълнявала поръчки от Русия.

    Коментиран от #95

    20:41 11.04.2026

  • 64 Хох8

    5 0 Отговор
    Аз харесвам Орбан, защото направи унгарците по-бедни от българите и вече не сме последни в ЕС. 🤭🤭🤭
    Трудно е ...

    20:41 11.04.2026

  • 65 Ехааааааа

    1 5 Отговор
    Ако еврро.....ПЕЕД.... спечелят изборите , ше има много мафестиращи от опозицията във париж да развяват розови знамена !!!!!

    Коментиран от #66

    20:41 11.04.2026

  • 66 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ехааааааа":

    розовите знамена ще са пред Кремъл

    20:42 11.04.2026

  • 67 Утре е наистина ВЕЛИК ДЕН

    5 0 Отговор
    И.. кошмарен за монгольяк ислямистите у кремля!
    Ко пейки де..БИЛНИ, нема се сдухвате,.. другата неделя ще турим У...йот и на вас!
    Ааааахахаха

    Коментиран от #70

    20:44 11.04.2026

  • 68 Идиот

    1 4 Отговор

    До коментар #58 от "Утре ще бъде":

    Орбан печели утре.
    Урсулата разпореди партиите да се разпуснат за да увеличи подкрепата за Мадяр.
    Цирк

    Коментиран от #72

    20:46 11.04.2026

  • 69 Абсурд.

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "И аз го подкрепям":

    Унгария е с най-високата инфлация в ЕС, поради некадърността на правителството на Орабан. Със спряно финансиране, спрени проекти заради факта, че Унгария е с най-високата корупция в цяла Европа. На всичко отгоре цените на горивата са по-високи от тези в България, а уж руския петрол бил евтин. Значи излиза, че Орабан лъже унгарците за уж евтиния руски петрол, явно за собствена изгода. На Орбан изобщо не му пука за Унгария, това показват фактите.

    20:46 11.04.2026

  • 70 Кажи бе

    1 3 Отговор

    До коментар #67 от "Утре е наистина ВЕЛИК ДЕН":

    Монголски татарино с господ Монголското куче Тангра.
    Кажи бе тюфлекрязан....

    Коментиран от #79, #80, #84

    20:47 11.04.2026

  • 71 Българин

    1 1 Отговор
    Бойко и Радев също подкрепят Орбан! Това значи успех, това значи Победа!

    20:48 11.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #61 от "Рижавия Ненормалник":

    КОЙ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, БЕ ПЕДОХАНСКИ ГЛ....ЕНДЕР?!
    НЕ СА ЛИ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ПОДКРЕПЯНИ ОТ УРСУЛА?!
    КОЙ ДОПУСНА АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЕННИ САМОЛЕТИ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ???
    НЕ БЕШЕ ЛИ РОСЕН ХАЯШИТО - ПРЕСТЪПНИКА?!
    СЕГА КОГАТО УПРАВЛЯВА АНДРЕЙ ГЯУРОВ (ОТРОВНИЯ ППДБ-ЕЦ), ЗАЩО НЕ ИЗГОНИ ВОЕННИТЕ САМОЛЕТИ НА ФАЩ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, А???

    ИМАШ ЛИ ОТГОВОРИ НА ТИЯ ВЪПРОСИ, А ПЕДИ?!

    Коментиран от #92, #101

    20:49 11.04.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 цирк

    0 0 Отговор
    Че те аутсайдерите ако не се подкрепят един-друг, кой ще ги подкрепи? Дърво без корен и човек без подкрепа падат при първия порив на вятъра.

    20:49 11.04.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Сега разбрахте ли, откъде са двата буса

    2 1 Отговор
    със 100 милиона! Това е намеса във вътрешните работи на една страна! Даже американците пратиха Дж Ванс.

    Мерц да нареди на германските фирми да се изтеглят от Словакия и Унгария.

    20:51 11.04.2026

  • 79 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Кажи бе":

    Какво да ти каже?
    14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики,. а Република московия...Няма!
    Тя ум ряла ма

    20:51 11.04.2026

  • 80 Някой ви е излъгал

    2 0 Отговор

    До коментар #70 от "Кажи бе":

    за това куче. Тангра е съвсем друго нещо и се превежда Бог на синьото небе

    20:51 11.04.2026

  • 81 Неплатен

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Снайперистите на Майдана избягаха в Русия.

    20:52 11.04.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Защото Орбан е страхливец

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "авантгард":

    Задействаха план Б. Сложиха две раници с "екплозиви" на газопровода.

    20:53 11.04.2026

  • 84 Лопай КУ... реве

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Кажи бе":

    Пе..ДАЛ глистав!
    Великите БЪЛГАРИ са наследници на ТРАКИТЕ, Пен ДЕЛА РИНО...НЕ грамотен
    Ааааахахаха
    ЧетИ...

    20:53 11.04.2026

  • 85 Балонът на вътрешния министър се спука

    1 0 Отговор
    Валентин Донев от Разлог в 16 ч. е пуснат от съда без никакви обвинения.
    Той завършва право в Нюрнберг и владее 4 езика.
    А Министърът се разведе заради прокурорката Теодора, разследвана от Кьовеши.

    20:56 11.04.2026

  • 86 Сигурен

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Мнение":

    Не е нормален този който мисли като теб.

    Коментиран от #90

    20:56 11.04.2026

  • 87 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "Хахахаха":

    Каза био материалът, дето си бъркате по еднополовите дупки, че посягате и на деца?!

    Вие пръстта от обувките на шорош, нямате право на мнение по форумите!
    Да вземаш грантове за да лъжеш и манипулираш своите, те прави мръсотия по-гн..на и от общите тоалетни в Столипиново!

    Коментиран от #89, #93

    20:57 11.04.2026

  • 88 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Григор":

    Като са принципни, а не полови органи на жена, защо не напуснаха ЕС и не възстановиха СИВ?

    Принципни крадци са! Крадат от ЕС. Чудя се, докога Франция и Германия ще ги траят? Сбъркаха с приемането на Източна Европа. От комунисти хора не става, трябваше да ги оставят само като източник за евтини проститутки и евтина работна ръка, а не да инвестират и да ги образоват.

    20:57 11.04.2026

  • 89 Хииии

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "Мнение":

    Не беше ли Костадин Костадинов, който беше вземал от Сорос пари?

    Коментиран от #94

    20:59 11.04.2026

  • 90 Мнение

    0 2 Отговор

    До коментар #86 от "Сигурен":

    Повярвай, само да дойде пробългарско правителство!
    Една по една фермите ви ще ги дават по новините!
    Колко ж..ка био маса трябва да сте, че да получавате кинти от сатанягите, за да продавате и предавате своите???!!!

    Един ден ще сте основна атракция по медиите!

    21:01 11.04.2026

  • 91 Пионерче

    2 0 Отговор
    Советские друзья. Хорошие наши.

    21:01 11.04.2026

  • 92 Безпартиен

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Мнение":

    Кои са тия "евроатлантици"? Последните 10-20-30 години я управляват червени милионери, бивши комунисти и децата им, фенове на Путин и Сталин и СССР, кълняли се във Вечна дружба.

    Коментиран от #103

    21:01 11.04.2026

  • 93 280 момченца

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Мнение":

    Официална информация)..са опипвани и цаливани от монголоидния Педофил У.. Йло!
    Залите езици твърдят,че момченцата са много над 1000 !
    И..65 000 дечица отвлечени от Украйна

    Коментиран от #96, #97

    21:01 11.04.2026

  • 94 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Хииии":

    Що? Боиш се от конкуренция ли?
    Или показваш признаци на съжаление, че продаваш себе си и народа си?!

    21:03 11.04.2026

  • 95 Трахт

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    Унгария или предава Орбан на съда в Хага да бъде съден за предателство или Унгария бива нарязана и разпродадена на парче.

    Коментиран от #98

    21:04 11.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Само Инфо

    1 1 Отговор

    До коментар #93 от "280 момченца":

    Путин го има над 1000 пъти във файловета на Епщайн.

    Коментиран от #99

    21:05 11.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Имо го

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Само Инфо":

    На майка ти вшундата

    21:07 11.04.2026

  • 100 Mаджар

    0 0 Отговор
    От утре започва да пада доминото с диктатори. Да се готви Вучич.Макетата ще осиротеят.

    21:08 11.04.2026

  • 101 И защо да гони

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мнение":

    американските самолети. Лично на теб, какво ти пречат

    21:09 11.04.2026

  • 102 Гаврил Генов

    1 0 Отговор
    Зеленият чорап, е вече втори след бат бойко.
    Ако и той го беше подкрепил щеше да е първи .

    21:09 11.04.2026

  • 103 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Безпартиен":

    За част от твърденията си прав!
    Управляват бивши комунисти и техните отрочета, НО не се кланят на Путин, а на шорош (собственикът на урсула, кая, лагард, макрон и дядо му, мерц и др)!

    Боко излезе и обяви, че бил добър приятел с демона шорош!
    А кирчо и кокорчо, както и денков (сапуна на шорош) управляваха заедно с боко!
    Следователно НЕ комунистите и техните наследници дето управляват България в момента, НЕ СЕ КЛАНЯТ НА ПУТИН, А НА ШОРОШ И ТИЯ КЪМ ЕПЩАЙН!!!
    Именно тия се наричат с общото наименование "евроатлантици"!

    21:09 11.04.2026

