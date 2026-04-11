Бабиш, Вучич и Фицо подкрепиха Обран за утрешните избори в Унгария

Премиерът Виктор Орбан винаги е защитавал интересите както на унгарските граждани, така и на националните интереси на държавата, заяви чешкият премиер Андрей Бабиш в навечерието на унгарските избори.
„Подкрепям Виктор Орбан тази неделя. Той винаги е защитавал унгарските граждани и националните интереси на Унгария. В бурни времена изборът за стабилност и доказано лидерство е по-важен от всякога“, каза Бабиш в публикация.
Чешкият премиер подчерта, че Орбан се застъпва за силна Европа, изградена върху мир, суверенни нации и държави членки, както и конкурентоспособност.
Сръбският президент Александър Вучич, от своя страна, публикува снимка във Facebook, на която седи с Орбан на маса на фона на зелени дървета, ръкува се с него и се усмихва. Орбан също се усмихва. Вучич му благодари „за приятелството между сърби и унгарци“.
„Без него това приятелство нямаше да съществува. И да, какъвто и да е резултатът, благодаря ти, Виктор, за всичко и подкрепа за теб на изборите утре“, се казва в публикацията на сръбския лидер.
Словашкият премиер Роберт Фицо също изрази подкрепа за своя колега Виктор Орбан във Facebook.
„Премиерът Виктор Орбан и аз инвестираме много енергия в развитието на висококачествени, приятелски отношения между нашите страни“, отбеляза Фицо. „Пожелавам на Виктор Орбан реализирането на всичките му политически цели след парламентарните избори. В дългата си политическа кариера никога не съм срещал такъв защитник на суверенитета и националните интереси на страната си.“
По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също изрази подкрепа за Орбан по време на официално посещение в страната.
Той също така призова унгарците да гласуват и да подкрепят настоящия премиер. Ванс също подчерта, че САЩ „помагат на кампанията“, но ще работят с този, който спечели, съобщава BBC.
Парламентарните избори в Унгария ще се проведат в неделя, 12 април. Орбан е министър-председател от 2010 г. Преди това е заемал поста от 1998 до 2002 г. Ако бъде преизбран, това ще бъде шестият мандат на унгарския политик.
1 си дзън
Коментиран от #11, #33
18:49 11.04.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #6, #81
18:49 11.04.2026
3 Слава Украине
18:49 11.04.2026
4 И аз го подкрепям
Коментиран от #12, #69
18:50 11.04.2026
5 авантгард
Местното да се учи и следва примера.
Коментиран от #23
18:50 11.04.2026
6 си дзън
До коментар #2 от "Сатана Z":Руснаците предлагаха "покушение" срещу Орбан да му вдигнат рейтинга, стил Тръмп.
Коментиран от #8
18:51 11.04.2026
7 Сатана Z
Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови да инвестират в бъдещия просперитет на Унгария под продължаващото ръководство на премиера Виктор Орбан.
„Моята администрация е готова да използва пълната икономическа мощ на Съединените щати, за да укрепи икономиката на Унгария, както сме правили за нашите големи съюзници в миналото, ако премиерът Виктор Орбан и унгарският народ някога се нуждаят от това. Доволни сме да инвестираме в бъдещия просперитет, който ще дойде с продължаващото ръководство на Орбан!“, написа американският президент.
Коментиран от #16, #32, #44
18:52 11.04.2026
8 авантгард
До коментар #6 от "си дзън":Е като са ти били предлагали, защо не си приело, кандидатТръмпче?
Коментиран от #83
18:53 11.04.2026
9 Сатана Z
Едва ли е знаел кои са и за кво се борят но това са интересите на САЩ ,които набързо спретнаха цветен преврат на Борисов и възкачиха ППДБрастията във властта чрез просото си Радев.
18:55 11.04.2026
10 ЩЕ СПЕЧЕЛИ
Коментиран от #20
18:58 11.04.2026
12 Ихууууу ганьовото
До коментар #4 от "И аз го подкрепям":Ами Фицо кой ще подкрепя?
Коментиран от #15, #36
19:03 11.04.2026
13 хаха
Коментиран от #28, #29, #42
19:05 11.04.2026
14 Гадно
-;-
Трябва да има поздравителна телеграма и от Ким Чен Ун.
19:05 11.04.2026
16 Сатанинчо кьорав
До коментар #7 от "Сатана Z":Защо мислиш ,че Тръмп ще е вечен?
17 Да се съберат,
19:09 11.04.2026
18 Кога Боташа ще даде подкрепата за Орбан
Освен че "Срим е руски" и Рублозоната, все пак трябва да се показва.
Може Хасковския да не стигне до дебат (щото ще видим корлко е неподготвен), но няма да има подкрепата.
19:09 11.04.2026
19 Ми нека опита
До коментар #11 от "Орбан ще запуши Дунава при Будапеща":Ще навлече гнева на цяла Европа. Тръмп го използва за да всява разкол в ЕС,Путин също!
19:12 11.04.2026
20 Пръдльоооо "щастлив"
21 Живков
19:16 11.04.2026
Подкрепя Орбан, защото и той е като него. Достойните хора се виждат от далече. Можем само да завиждаме на Унгария и Словакия,че имат такива политици. Защото наш Бойко,когато го попитат какво ще правим по даден въпрос, той отговаря:"Каквото кажат началниците в Брюксел". Той е на светлинни години от Орбан и Фицо.
19:19 11.04.2026
До коментар #5 от "авантгард":ЗАЩО ЗА ВАС КРАДЦИТЕ ВИНАГИ СА НАЙ ДОБРИТЕ ДЪРЖАВНИЦИ? МАЙ ИСКАТЕ ДА СТЕ НА ТЯХНО МЯСТО,АМА НЕ ВИ СЕ ПОЛУЧАВА!!..............НЯМА И ДА ВИ СЕ ПОЛУЧИ!!!!
19:19 11.04.2026
24 Амадор Ривас
19:27 11.04.2026
25 Вчера на Митинг
ХОРАТА крещяха:
РУСНАЦИ ВЪН
РУСНАЦИ ВЪН
хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #37
19:34 11.04.2026
26 Е как
19:34 11.04.2026
ОРБАНЕ ВЕРНО ЛИ ПУТИН
ОРБАН ИЗУМЕН:
КОГА Е ПОГРЕБЕНИЕТО?
19:36 11.04.2026
28 ТОВА Е СТАДИОНА
До коментар #13 от "хаха":ПАНЧО АРЕНА
НА МЕТРИ От КЪЩАТА НА ОРБАН
Във село със 1700 жители
СТАДИОН ЗА 3800 ДУШИ
Над 13 милиона евро
Яко кражба на Средства от Орбан
Коментиран от #34, #43
19:43 11.04.2026
29 ПАНЧО АРЕНА
До коментар #13 от "хаха":Уникална кражба
19:44 11.04.2026
30 Такъв провал с
19:44 11.04.2026
31 Бикът от Шри Ланка
19:47 11.04.2026
32 Глупости
До коментар #7 от "Сатана Z":Нищо няма да инвестират. Следващия президент на САЩ щеше да нарита Орбан.
19:49 11.04.2026
33 Мнение
До коментар #1 от "си дзън":Що така смяташ троле?!
Щото орбан блокира 90те млрд европейска пара, дето вещицата урсула щеше да подарява на зельо (който после с бусовете се отчита на същите тия вещици и техните кукловоди)?!
Няма страшно, народът на Унгария ще се обедини и ще измете шорошнята, дето бе захранена от зельо!!!
Коментиран от #41
19:58 11.04.2026
34 Мнение
До коментар #28 от "ТОВА Е СТАДИОНА":Що, герб, дпс и ппдб по-малко ли крадат?!
Или ако кражбата е от вашите, е оправдана?!
20:00 11.04.2026
35 Клепоуха Ушанка
Загуби изборите
Ще умра от мъка .
Може и да си сложа Въжето.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:01 11.04.2026
36 Мнение
До коментар #12 от "Ихууууу ганьовото":Двамата ти бащи ще го подкрепят!
Що се чудиш?!
Вие лгбт педо пп-ейците сте само за био матриал(ползват ви по предназначение)!
20:01 11.04.2026
37 Мнение
До коментар #25 от "Вчера на Митинг":Кои са тия хора?!
Тия дето получаваха кешовица от бусовете на зельо ли?!
Няма нормален дето да подкрепи подметките на шорош!!!
Коментиран от #86
20:04 11.04.2026
38 Важното е
20:04 11.04.2026
39 Само че
До коментар #21 от "Живков":На нашия няма да му се получи. От Брюксел готвят мерки за такива продажници - изключване от гласуванията, спиране на финансиране и като крайна мярка изключване от ЕС.
20:07 11.04.2026
40 Ха ха ха
До коментар #22 от "Григор":Нищо достойно няма в това да служиш на русия, а не народа си.
Коментиран от #46
20:08 11.04.2026
41 Само че
До коментар #33 от "Мнение":90 милиарда евро са ЗАЕМ за Украйна, а не подарък.
Коментиран от #45, #53
20:10 11.04.2026
42 Клепоуха Ушанка
До коментар #13 от "хаха":И Още .
Влакчето на Орбан със
Линия само от 6 км
Естествено до неговия Стадион
Финансиране ЕС ,Генерира Милиони загуби от
Парите на унгарците
20:11 11.04.2026
43 Пропуснал си
До коментар #28 от "ТОВА Е СТАДИОНА":Да стадиона има дворец за 250 милиона евро
20:11 11.04.2026
44 Хахахаха
До коментар #7 от "Сатана Z":Ало РУБЛО ИДИОТ
Сега пак ли
Викаме
ТРЪМП НАШ.?
Капейките сте Тотални Гъ.о.твере.ни
Коментиран от #87
20:14 11.04.2026
47 Тити
20:28 11.04.2026
48 магаре
20:30 11.04.2026
49 БУНКЕРНИЯ КАШИК
Докъде я Докара Орбан?
Нали всичко било наред в Унгария?
Ауууу Аууууу
Предишните избори ги печелеше с лекота
Кремълския Натегач.
Сега Путин Тръмп
И всякакви КРЕМЪЛСКИ ЦИРЕИ
се Активизираха
Да помагат
На Великия Политик.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Орбан е пътник .
Със такива Приятели
Врагове не ти трябват .
Коментиран от #55
20:33 11.04.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
20:34 11.04.2026
51 Па то и КИМ подкрепи
Ехехехехе
Нито една превзета област и областен град
Ехехехехе
20:35 11.04.2026
52 Бай онзи
20:35 11.04.2026
53 Замразените авоари на Путин
До коментар #41 от "Само че":Са 240 милиарда €....от тях ша покрият заемите.
20:36 11.04.2026
54 Ц, нема да стане
20:37 11.04.2026
55 Мнение
До коментар #49 от "БУНКЕРНИЯ КАШИК":Ееее, ама разбира се, Орбан бил лош, а добрите са тия дето ни окупират летище София и ни направиха страна във втори чужд военен конфликт?!
От къде ви копат бе продали се човечета?!
Коментиран от #61, #62
20:37 11.04.2026
56 Дружинка
20:37 11.04.2026
57 Хаха
20:37 11.04.2026
58 Утре ще бъде
В Историята на Русофилския Контингент.
Орбан отива на Сметището
И Ще настане Една Мъка и Агония
Сред Родния Русофилски Контингент..
Идват дни на
Траур за Купейките.
Коментиран от #68
20:37 11.04.2026
59 Тва го знае всяко дете
Като оня узкоглазия..Петушар пич КИН у Донбас
Ааааахахаха
20:38 11.04.2026
60 Сега да видим дженд ....европеиците
20:39 11.04.2026
62 Дреме ти на..Путин..ката
До коментар #55 от "Мнение":България е НАТО
Коментиран от #82
20:39 11.04.2026
63 Мишел
Коментиран от #95
20:41 11.04.2026
64 Хох8
Трудно е ...
20:41 11.04.2026
65 Ехааааааа
Коментиран от #66
20:41 11.04.2026
66 хихи
До коментар #65 от "Ехааааааа":розовите знамена ще са пред Кремъл
20:42 11.04.2026
67 Утре е наистина ВЕЛИК ДЕН
Ко пейки де..БИЛНИ, нема се сдухвате,.. другата неделя ще турим У...йот и на вас!
Ааааахахаха
Коментиран от #70
20:44 11.04.2026
68 Идиот
До коментар #58 от "Утре ще бъде":Орбан печели утре.
Урсулата разпореди партиите да се разпуснат за да увеличи подкрепата за Мадяр.
Цирк
Коментиран от #72
20:46 11.04.2026
69 Абсурд.
До коментар #4 от "И аз го подкрепям":Унгария е с най-високата инфлация в ЕС, поради некадърността на правителството на Орабан. Със спряно финансиране, спрени проекти заради факта, че Унгария е с най-високата корупция в цяла Европа. На всичко отгоре цените на горивата са по-високи от тези в България, а уж руския петрол бил евтин. Значи излиза, че Орабан лъже унгарците за уж евтиния руски петрол, явно за собствена изгода. На Орбан изобщо не му пука за Унгария, това показват фактите.
20:46 11.04.2026
70 Кажи бе
До коментар #67 от "Утре е наистина ВЕЛИК ДЕН":Монголски татарино с господ Монголското куче Тангра.
Кажи бе тюфлекрязан....
Коментиран от #79, #80, #84
20:47 11.04.2026
71 Българин
20:48 11.04.2026
74 Мнение
До коментар #61 от "Рижавия Ненормалник":КОЙ УПРАВЛЯВА БЪЛГАРИЯ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, БЕ ПЕДОХАНСКИ ГЛ....ЕНДЕР?!
НЕ СА ЛИ ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ПОДКРЕПЯНИ ОТ УРСУЛА?!
КОЙ ДОПУСНА АМЕРИКАНСКИТЕ ВОЕННИ САМОЛЕТИ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ???
НЕ БЕШЕ ЛИ РОСЕН ХАЯШИТО - ПРЕСТЪПНИКА?!
СЕГА КОГАТО УПРАВЛЯВА АНДРЕЙ ГЯУРОВ (ОТРОВНИЯ ППДБ-ЕЦ), ЗАЩО НЕ ИЗГОНИ ВОЕННИТЕ САМОЛЕТИ НА ФАЩ ОТ ЛЕТИЩЕ СОФИЯ, А???
ИМАШ ЛИ ОТГОВОРИ НА ТИЯ ВЪПРОСИ, А ПЕДИ?!
Коментиран от #92, #101
20:49 11.04.2026
76 цирк
20:49 11.04.2026
78 Сега разбрахте ли, откъде са двата буса
Мерц да нареди на германските фирми да се изтеглят от Словакия и Унгария.
20:51 11.04.2026
79 Механик
До коментар #70 от "Кажи бе":Какво да ти каже?
14 Мюсюлмански и 8 Монголоидни Републики,. а Република московия...Няма!
Тя ум ряла ма
20:51 11.04.2026
80 Някой ви е излъгал
До коментар #70 от "Кажи бе":за това куче. Тангра е съвсем друго нещо и се превежда Бог на синьото небе
20:51 11.04.2026
81 Неплатен
До коментар #2 от "Сатана Z":Снайперистите на Майдана избягаха в Русия.
20:52 11.04.2026
83 Защото Орбан е страхливец
До коментар #8 от "авантгард":Задействаха план Б. Сложиха две раници с "екплозиви" на газопровода.
20:53 11.04.2026
84 Лопай КУ... реве
До коментар #70 от "Кажи бе":Пе..ДАЛ глистав!
Великите БЪЛГАРИ са наследници на ТРАКИТЕ, Пен ДЕЛА РИНО...НЕ грамотен
Ааааахахаха
ЧетИ...
20:53 11.04.2026
85 Балонът на вътрешния министър се спука
Той завършва право в Нюрнберг и владее 4 езика.
А Министърът се разведе заради прокурорката Теодора, разследвана от Кьовеши.
20:56 11.04.2026
86 Сигурен
До коментар #37 от "Мнение":Не е нормален този който мисли като теб.
Коментиран от #90
20:56 11.04.2026
87 Мнение
До коментар #44 от "Хахахаха":Каза био материалът, дето си бъркате по еднополовите дупки, че посягате и на деца?!
Вие пръстта от обувките на шорош, нямате право на мнение по форумите!
Да вземаш грантове за да лъжеш и манипулираш своите, те прави мръсотия по-гн..на и от общите тоалетни в Столипиново!
Коментиран от #89, #93
20:57 11.04.2026
88 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Григор":Като са принципни, а не полови органи на жена, защо не напуснаха ЕС и не възстановиха СИВ?
Принципни крадци са! Крадат от ЕС. Чудя се, докога Франция и Германия ще ги траят? Сбъркаха с приемането на Източна Европа. От комунисти хора не става, трябваше да ги оставят само като източник за евтини проститутки и евтина работна ръка, а не да инвестират и да ги образоват.
20:57 11.04.2026
89 Хииии
До коментар #87 от "Мнение":Не беше ли Костадин Костадинов, който беше вземал от Сорос пари?
Коментиран от #94
20:59 11.04.2026
90 Мнение
До коментар #86 от "Сигурен":Повярвай, само да дойде пробългарско правителство!
Една по една фермите ви ще ги дават по новините!
Колко ж..ка био маса трябва да сте, че да получавате кинти от сатанягите, за да продавате и предавате своите???!!!
Един ден ще сте основна атракция по медиите!
21:01 11.04.2026
91 Пионерче
21:01 11.04.2026
92 Безпартиен
До коментар #74 от "Мнение":Кои са тия "евроатлантици"? Последните 10-20-30 години я управляват червени милионери, бивши комунисти и децата им, фенове на Путин и Сталин и СССР, кълняли се във Вечна дружба.
Коментиран от #103
21:01 11.04.2026
93 280 момченца
До коментар #87 от "Мнение":Официална информация)..са опипвани и цаливани от монголоидния Педофил У.. Йло!
Залите езици твърдят,че момченцата са много над 1000 !
И..65 000 дечица отвлечени от Украйна
Коментиран от #96, #97
21:01 11.04.2026
94 Мнение
До коментар #89 от "Хииии":Що? Боиш се от конкуренция ли?
Или показваш признаци на съжаление, че продаваш себе си и народа си?!
21:03 11.04.2026
95 Трахт
До коментар #63 от "Мишел":Унгария или предава Орбан на съда в Хага да бъде съден за предателство или Унгария бива нарязана и разпродадена на парче.
Коментиран от #98
21:04 11.04.2026
97 Само Инфо
До коментар #93 от "280 момченца":Путин го има над 1000 пъти във файловета на Епщайн.
Коментиран от #99
21:05 11.04.2026
99 Имо го
До коментар #97 от "Само Инфо":На майка ти вшундата
21:07 11.04.2026
100 Mаджар
21:08 11.04.2026
101 И защо да гони
До коментар #74 от "Мнение":американските самолети. Лично на теб, какво ти пречат
21:09 11.04.2026
102 Гаврил Генов
Ако и той го беше подкрепил щеше да е първи .
21:09 11.04.2026
103 Мнение
До коментар #92 от "Безпартиен":За част от твърденията си прав!
Управляват бивши комунисти и техните отрочета, НО не се кланят на Путин, а на шорош (собственикът на урсула, кая, лагард, макрон и дядо му, мерц и др)!
Боко излезе и обяви, че бил добър приятел с демона шорош!
А кирчо и кокорчо, както и денков (сапуна на шорош) управляваха заедно с боко!
Следователно НЕ комунистите и техните наследници дето управляват България в момента, НЕ СЕ КЛАНЯТ НА ПУТИН, А НА ШОРОШ И ТИЯ КЪМ ЕПЩАЙН!!!
Именно тия се наричат с общото наименование "евроатлантици"!
21:09 11.04.2026