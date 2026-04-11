Бабиш, Вучич и Фицо подкрепиха Обран за утрешните избори в Унгария

Премиерът Виктор Орбан винаги е защитавал интересите както на унгарските граждани, така и на националните интереси на държавата, заяви чешкият премиер Андрей Бабиш в навечерието на унгарските избори.

„Подкрепям Виктор Орбан тази неделя. Той винаги е защитавал унгарските граждани и националните интереси на Унгария. В бурни времена изборът за стабилност и доказано лидерство е по-важен от всякога“, каза Бабиш в публикация.

Чешкият премиер подчерта, че Орбан се застъпва за силна Европа, изградена върху мир, суверенни нации и държави членки, както и конкурентоспособност.

Сръбският президент Александър Вучич, от своя страна, публикува снимка във Facebook, на която седи с Орбан на маса на фона на зелени дървета, ръкува се с него и се усмихва. Орбан също се усмихва. Вучич му благодари „за приятелството между сърби и унгарци“.

„Без него това приятелство нямаше да съществува. И да, какъвто и да е резултатът, благодаря ти, Виктор, за всичко и подкрепа за теб на изборите утре“, се казва в публикацията на сръбския лидер.

Словашкият премиер Роберт Фицо също изрази подкрепа за своя колега Виктор Орбан във Facebook.

„Премиерът Виктор Орбан и аз инвестираме много енергия в развитието на висококачествени, приятелски отношения между нашите страни“, отбеляза Фицо. „Пожелавам на Виктор Орбан реализирането на всичките му политически цели след парламентарните избори. В дългата си политическа кариера никога не съм срещал такъв защитник на суверенитета и националните интереси на страната си.“

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс също изрази подкрепа за Орбан по време на официално посещение в страната.

Той също така призова унгарците да гласуват и да подкрепят настоящия премиер. Ванс също подчерта, че САЩ „помагат на кампанията“, но ще работят с този, който спечели, съобщава BBC.

Парламентарните избори в Унгария ще се проведат в неделя, 12 април. Орбан е министър-председател от 2010 г. Преди това е заемал поста от 1998 до 2002 г. Ако бъде преизбран, това ще бъде шестият мандат на унгарския политик.