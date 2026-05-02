Арестуваха японец, заподозрян в изгаряне на жена си

Японец е арестуван по подозрение в изгаряне на тялото на съпругата си в кремационна пещ в зоопарк, съобщава TBS.

Според разследващи, в края на март 33-годишен служител на зоопарка Асахияма на северния остров Хокайдо е изгорил тялото на 33-годишната си съпруга в кремационна пещ на територията на зоопарка. По време на разпит той е заявил, че е горил тялото на съпругата си в продължение на няколко часа, а също така е намекнал за участието си в смъртта ѝ.

Разследващите са открили фрагменти от останки във фурната, но теорията за убийство все още не е официално потвърдена.

Телевизионният канал отбелязва още, че починалата се е оплакала на близките си за заплахи от съпруга си.