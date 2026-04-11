Украински дронове раниха петима цивилни руснаци в Курска и Брянска област

Украинските въоръжени сили нанесоха удари в Курска област по време на Великденското примирие, съобщи губернаторът Александър Хинштейн.
„Днес вражески дрон атакува бензиностанция в град Льгов. Според предварителна информация трима души са ранени, включително едногодишно дете. То е получило осколково нараняване в главата. Страхливото нападение на врага е станало след 16:00 часа“, написа той в MAX.
Майката на детето и мъж също са ранени и хоспитализирани.
Украински дронове атакуваха няколко града в Белгородска област, ранявайки двама цивилни, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в Мах.
„В град Шебекино мъж получи баротравма, когато дрон FPV атакува движещо се превозно средство. Той получи необходимото медицинско лечение в Централната районна болница в Шебекино, но отказа хоспитализация. В Грайворон жена беше ранена от детонация на дрон. В болницата ѝ беше поставена диагноза баротравма и след като получи медицинска помощ, беше освободена за амбулаторно лечение“, написа той.
Великденското примирие, обявено от президента на Русия Владимир Путин, влезе в сила днес в 16:00 часа и ще остане до края на утрешния ден.
Володимир Зеленски от своя страна заяви, че Украйна ще спазва примирието.
Руските войски са инструктирани да бъдат готови да противодействат на "всякакви евентуални провокации от страна на врага", предаде РИА Новости.
авантгард
Но не трябва да се обобщава, че всички били такива.
Справедливото възмездие е лично и поименно.
Останолото е масов терор.
18:58 11.04.2026
жнец
До коментар #8 от "Сатана Z":ще те пожъна
19:00 11.04.2026
15 Григор
Това не е новина и никого не учудва.Напълно в стила на "Айдар", "Азов", "Десен сектор" и други подобни със свастики по униформите и телата.
19:00 11.04.2026
Коментиран от #50, #51
19:09 11.04.2026
33 Спецназ
ще ти отговори- да трепя маскаляку на гиляку!
Когато и да го "Решат" тоя тумор все ще е късно!
ПФУ!
19:18 11.04.2026
34 От редакцията
До коментар #23 от "Редактора":Оплаквания при арменският поп.
Коментиран от #41
19:18 11.04.2026
36 Удриии Удрии
Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.
19:23 11.04.2026
41 бай Дончо
До коментар #34 от "От редакцията":То така, ама нали уж пледираме за невинност,... а сега излиза, че Русия даже е хуманна
19:25 11.04.2026
42 az СВО Победа80
Ще има и още провокации.
В Киев властта е Антихристка.
Целта е да принудят Москва да отговори и после да обвинят руснаците, че не спазват примирието....
Коментиран от #47
19:25 11.04.2026
43 Путин и Примирие
Никаква Милост за
Руските Терористи.
Където ги видят в Украйна
Трябва да бъдат Ликвидирани.
19:27 11.04.2026
52 дядо дръмпир-инфо
Воюващите страни размениха по 175 военнопленници по време на посредничеството на Обединените арабски емирства.Междувременно двете страни стреляха една по друга през нощта с дронове.
Според украинските ВВС, Русия е изстреляла поне 160 дрона по Украйна. Четирима души бяха убити и десетки ранени в източната и южната част на страната, като регионът на Одеса беше един от най-засегнатите.
Двама души бяха ранени при атаката над пристанищния град на Черно море, когато дронове удариха жилищен район, повреждайки жилищни сгради и детска градина, според украинските власти.
19:40 11.04.2026
55 дядо дръмпир -инфо
В Русия Министерството на отбраната съобщи, че 99 украински дрона са свалени над Русия и окупиран Крим през нощта.
В четвъртък руският президент Владимир Путин обяви 32-часово примирие през православния великденски уикенд и нареди на руските сили да прекратят военните действия от 16:00 часа в събота до края на неделя.Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков определи хода на Путин в петък като "хуманитарен" жест, но също така заяви, че Москва продължава да работи за цялостно решение, базирано на дългогодишните си искания – ключов проблем, който е попречил на споразумение между двете страни.
19:41 11.04.2026
58 А Путин какво ще го правиш :)
До коментар #1 от "Неутрален":В Източна Украйна има избити по време на войната и размяната на удари 15 000 цивилни рускоезични, привърженици на Путин. Възмущаваш се за 5 цивилни руснаци, а не за 10 000 цивилни руснаци. Няма логика.
19:43 11.04.2026
59 Факти -ЛЪЖЕТЕ-дядо дръмпир
"Великден трябва да е време на мир и сигурност. Примирието (на) Великден може също да бъде началото на истинско мирно движение", написа Зеленски в онлайн публикация в събота.При огромното превъзходство на дронове ,което има украйна е въпрос на време да унищожи не 1,3милиона ,а 2,3милиона просиянеца.За март месец са убити 35000 просиянски плъха , а 34000 от тях с ДРон!
19:44 11.04.2026
60 Специална Военна Опсерация
До коментар #1 от "Неутрален":Здрасти!
Ненщайн!
Я проучи точно, кого подкрепяш!
19:49 11.04.2026
63 Мишел
Великденското примирие беше обявено преди два дни от Владимир Путин. Оръжията трябваше да замлъкнат в периода от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г. Двете страни обаче в момента се обвиняват взаимно в това кой пръв е нарушил "примирието". Украинската страна твърди, че Русия е обстрелвала област Херсон и е атакувала Харков с дронове. В Херсон FPV дрон е ударил автобус, което е довело до смъртта на шофьора. Русия, която започна войната в Украйна, се оплака, че Нова Каховка е била обстреляна и цивилен е бил ранен, според ТАСС, впоследствие дойде поправка - убит.
Коментиран от #64
19:59 11.04.2026
