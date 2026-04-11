Новини
Свят »
Русия »
Украински дронове раниха петима цивилни руснаци в Курска и Брянска област
  Тема: Украйна

Украински дронове раниха петима цивилни руснаци в Курска и Брянска област

11 Април, 2026 18:46, обновена 11 Април, 2026 19:14 1 493 68

  • курска област-
  • нападение-
  • примирие-
  • пострадали

Великденското примирие, обявено от президента на Русия Владимир Путин, влезе в сила днес в 16:00 часа и ще остане до края на утрешния ден

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили нанесоха удари в Курска област по време на Великденското примирие, съобщи губернаторът Александър Хинштейн.

„Днес вражески дрон атакува бензиностанция в град Льгов. Според предварителна информация трима души са ранени, включително едногодишно дете. То е получило осколково нараняване в главата. Страхливото нападение на врага е станало след 16:00 часа“, написа той в MAX.

Майката на детето и мъж също са ранени и хоспитализирани.

Украински дронове атакуваха няколко града в Белгородска област, ранявайки двама цивилни, съобщи губернаторът Вячеслав Гладков в Мах.

„В град Шебекино мъж получи баротравма, когато дрон FPV атакува движещо се превозно средство. Той получи необходимото медицинско лечение в Централната районна болница в Шебекино, но отказа хоспитализация. В Грайворон жена беше ранена от детонация на дрон. В болницата ѝ беше поставена диагноза баротравма и след като получи медицинска помощ, беше освободена за амбулаторно лечение“, написа той.

Великденското примирие, обявено от президента на Русия Владимир Путин, влезе в сила днес в 16:00 часа и ще остане до края на утрешния ден.

Володимир Зеленски от своя страна заяви, че Украйна ще спазва примирието.

Руските войски са инструктирани да бъдат готови да противодействат на "всякакви евентуални провокации от страна на врага", предаде РИА Новости.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неутрален

    51 16 Отговор
    А сега кажи такива как да не ги биеш ?!…

    Коментиран от #18, #57, #58, #60

    18:56 11.04.2026

  • 2 Ами те са

    43 13 Отговор
    безбожници.

    18:56 11.04.2026

  • 3 Кой вярва

    44 13 Отговор
    На наркоман или на алкохолик?

    18:56 11.04.2026

  • 4 име

    47 15 Отговор
    Лошото е че обикновени хора страдат от волското търпение на Путин към бандерите и спонсорите им от острова на poдocмешeнията.

    18:57 11.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 авантгард

    6 16 Отговор
    Изроди има навсякъде.
    Но не трябва да се обобщава, че всички били такива.
    Справедливото възмездие е лично и поименно.
    Останолото е масов терор.

    18:58 11.04.2026

  • 7 милен к@неф

    2 8 Отговор
    пак са на$$рах !

    18:59 11.04.2026

  • 8 Сатана Z

    38 12 Отговор
    Мекушав излезнА Путин,а трябваше да ги избие до крак на Банкова още в началото ,а не да обещава на Биби,че Зеления евреин ще е неприкосновен.

    Коментиран от #12

    18:59 11.04.2026

  • 9 БРАВО

    29 12 Отговор
    Случая показва, че сумска област и всичко до Киев трябва да бъде превърнато в зона на сигурност, да не могат бандерите да стрелят по Курск. Същото важи и за Харков, от където стрелят по Белгород.

    18:59 11.04.2026

  • 10 Факт

    32 11 Отговор
    Толкова, за споразуменията със Зеленски.

    18:59 11.04.2026

  • 11 Талин

    16 35 Отговор
    На рашките евтините номера.

    18:59 11.04.2026

  • 12 жнец

    7 9 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    ще те пожъна

    19:00 11.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гресирана ватенка

    14 17 Отговор
    Това е бил бавен дрон.Изстрелян е преди примирието😁

    Коментиран от #22

    19:00 11.04.2026

  • 15 Григор

    29 10 Отговор
    "Украински дрон рани трима в руската Курска област по време на Великденското примирие"
    Това не е новина и никого не учудва.Напълно в стила на "Айдар", "Азов", "Десен сектор" и други подобни със свастики по униформите и телата.

    19:00 11.04.2026

  • 16 Ердоган

    13 26 Отговор
    Беше ясно, че Путлер се съгласи на примирие за да може КГБейците да действат и да обвинят Украйна

    19:01 11.04.2026

  • 17 Боруна Лом

    25 10 Отговор
    СМАЖЕТЕ УКРИТЕ ДО ДЪНО!

    19:02 11.04.2026

  • 18 И да не ги

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "Неутрален":

    Е.....ш

    19:03 11.04.2026

  • 19 Смех с ватенки

    10 15 Отговор
    Сивата зона е в руските Белгородскска, Брянска и Курска области.

    19:04 11.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Тиква

    23 11 Отговор
    Русия могат да изтрият бандерите за 24 часа, жалко че ни го правят, трябва да го направят и всичко ще бъде ок.

    Коментиран от #44

    19:05 11.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Редактора

    19 10 Отговор
    Г-н Ганев като главен редактор и неутрална предполагащо се като журналист страна е редно да използвате същите епитети и прилагателни,които последните 4 години използвате към Русия.Ако сте забравили ,можете да прочетете няколко от статиите на бившия ви подопечен Джамбазки.Както се оказа Украйна не е невинната жертва,както се опитва да се изкарва всеки път.

    Коментиран от #34

    19:06 11.04.2026

  • 24 Орките сами се гърмят.

    11 20 Отговор
    После да обвинят Зеленски.

    19:07 11.04.2026

  • 25 Ееее ся бандерите са за трепане

    16 9 Отговор
    Първо да се започва със наркомана !!!!!

    19:08 11.04.2026

  • 26 Очакваме

    21 8 Отговор
    Очакваме и статия в която показвате неблагодарния Зеленски след 20 милиона незаслужени подарък как плюе по България и Румъния.Други медии вече показаха части от речта му.

    Коментиран от #50, #51

    19:09 11.04.2026

  • 27 Бой по кратуните

    16 10 Отговор
    На укрофашистите ! Само тоягата ги оправя !

    19:10 11.04.2026

  • 28 Вацев

    11 14 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    19:11 11.04.2026

  • 29 Фашиста Путйо не мирясва

    11 18 Отговор
    Великият Зеленски много ясно каза: "Ще има огледални действия от наша страна".

    19:11 11.04.2026

  • 30 Любопитен

    15 9 Отговор
    Абе от къде има такава прилика между евреите и укронацистите , бомбят само по мирните граждани ?

    19:12 11.04.2026

  • 31 Русофил

    12 7 Отговор
    Търся Гей Клуб в Бургас.

    Коментиран от #37, #46, #48

    19:12 11.04.2026

  • 32 Въпрос

    12 9 Отговор
    Защо медиите в България не обелиха нито дума,какво се случи със заловените да шпионират в полза на Украйна на наша територия?Нещо протестви ноти,декларации от Парламента??Уж им помагаме а те показват типичната украинска наглост и неблагодарност.За пореден път....

    19:13 11.04.2026

  • 33 Спецназ

    10 9 Отговор
    Ако попиташ Наркомана за какво полезно ще използва "Великденското Примирие",

    ще ти отговори- да трепя маскаляку на гиляку!

    Когато и да го "Решат" тоя тумор все ще е късно!

    ПФУ!

    19:18 11.04.2026

  • 34 От редакцията

    8 10 Отговор

    До коментар #23 от "Редактора":

    Оплаквания при арменският поп.

    Коментиран от #41

    19:18 11.04.2026

  • 35 ИЗВОД

    6 6 Отговор
    А, така може,... обратното щеше да има над 199 коментара

    19:21 11.04.2026

  • 36 Удриии Удрии

    10 6 Отговор
    Блатния Башибозук По Тиквите.

    Само от Мариз Разбира Руският Пияндурник.

    19:23 11.04.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Българин

    7 3 Отговор
    Нищо им няма.

    19:24 11.04.2026

  • 39 леко криминал

    4 8 Отговор
    В момента в който махнаха задължителната казарма цветните революции започнаха.Трябва да ви разочаровам,но това не е реална военна подготовка.Ако реши някой да ни напада с камъни ли ще се бием.Европейските страни въведоха отнова казарма,бунтовете спряха.Правилно ще излезе,че Владимир Путин иска да ни спаси от по-лошо.Пожертва своята и съседната си страна,само и само този разпасан свят да се успокои.Прав ли съм или не!!!!

    Коментиран от #66

    19:25 11.04.2026

  • 40 Тома

    7 6 Отговор
    Зеле обеща за Великден мир но той е оригинал евреин който само лъже

    19:25 11.04.2026

  • 41 бай Дончо

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "От редакцията":

    То така, ама нали уж пледираме за невинност,... а сега излиза, че Русия даже е хуманна

    19:25 11.04.2026

  • 42 az СВО Победа80

    7 7 Отговор
    Нищо ново и изненадващо!
    Ще има и още провокации.
    В Киев властта е Антихристка.
    Целта е да принудят Москва да отговори и после да обвинят руснаците, че не спазват примирието....

    Коментиран от #47

    19:25 11.04.2026

  • 43 Путин и Примирие

    7 8 Отговор
    Това е някакъв Виц.


    Никаква Милост за

    Руските Терористи.

    Където ги видят в Украйна

    Трябва да бъдат Ликвидирани.

    19:27 11.04.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Костадинов

    6 3 Отговор
    Моите хора така ли се родиха или после изпростяха?

    19:29 11.04.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 дядо дръмпир-инфо

    2 1 Отговор
    Русия и Украйна размениха затворници в събота, само няколко часа преди временното примирие да влезе в сила за православния Великден, съобщиха официални лица и от двете страни.

    Воюващите страни размениха по 175 военнопленници по време на посредничеството на Обединените арабски емирства.Междувременно двете страни стреляха една по друга през нощта с дронове.

    Според украинските ВВС, Русия е изстреляла поне 160 дрона по Украйна. Четирима души бяха убити и десетки ранени в източната и южната част на страната, като регионът на Одеса беше един от най-засегнатите.

    Двама души бяха ранени при атаката над пристанищния град на Черно море, когато дронове удариха жилищен район, повреждайки жилищни сгради и детска градина, според украинските власти.

    19:40 11.04.2026

  • 53 Начи..ако..

    5 1 Отговор

    До коментар #49 от "Аз съм смел евроатлантик":

    Цаливаш КУ..РАна като педофила и верваш че оная ГНИ.. ЛОЧ мумията е жива,..със сигурност си... Пен ДЕЛ
    Еееееееехехе

    19:41 11.04.2026

  • 54 Примирието ще продължи

    2 5 Отговор
    После ще се плаща сметката.

    19:41 11.04.2026

  • 55 дядо дръмпир -инфо

    1 2 Отговор
    99 украински дрона през нощта в Русия и окупиран Крим
    В Русия Министерството на отбраната съобщи, че 99 украински дрона са свалени над Русия и окупиран Крим през нощта.

    В четвъртък руският президент Владимир Путин обяви 32-часово примирие през православния великденски уикенд и нареди на руските сили да прекратят военните действия от 16:00 часа в събота до края на неделя.Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков определи хода на Путин в петък като "хуманитарен" жест, но също така заяви, че Москва продължава да работи за цялостно решение, базирано на дългогодишните си искания – ключов проблем, който е попречил на споразумение между двете страни.

    19:41 11.04.2026

  • 56 Гук

    3 1 Отговор
    Радвам се.

    19:41 11.04.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 А Путин какво ще го правиш :)

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Неутрален":

    В Източна Украйна има избити по време на войната и размяната на удари 15 000 цивилни рускоезични, привърженици на Путин. Възмущаваш се за 5 цивилни руснаци, а не за 10 000 цивилни руснаци. Няма логика.

    19:43 11.04.2026

  • 59 Факти -ЛЪЖЕТЕ-дядо дръмпир

    3 5 Отговор
    В събота украинският президент Володимир Зеленски обеща да уважава примирието, описвайки го като възможност за изграждане на мирни инициативи. Въпреки това, Зеленски предупреди срещу бърз военен отговор на всякакви нарушения.

    "Великден трябва да е време на мир и сигурност. Примирието (на) Великден може също да бъде началото на истинско мирно движение", написа Зеленски в онлайн публикация в събота.При огромното превъзходство на дронове ,което има украйна е въпрос на време да унищожи не 1,3милиона ,а 2,3милиона просиянеца.За март месец са убити 35000 просиянски плъха , а 34000 от тях с ДРон!

    19:44 11.04.2026

  • 60 Специална Военна Опсерация

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Неутрален":

    Здрасти!
    Ненщайн!
    Я проучи точно, кого подкрепяш!

    19:49 11.04.2026

  • 61 Владимир Путин, президент

    7 4 Отговор
    Квото са търсили, това са намерили ☝
    Христос воскресе таварищи !!! 😁

    19:52 11.04.2026

  • 62 грУЙО

    6 5 Отговор
    Ами нелигитимният им водач е евреин , за него това не е празник .

    Коментиран от #65

    19:56 11.04.2026

  • 63 Мишел

    4 4 Отговор
    Великденското примирие в Украйна: Руска стрелба по цивилни и руско оплакване за същото в отговор.
    Великденското примирие беше обявено преди два дни от Владимир Путин. Оръжията трябваше да замлъкнат в периода от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г. Двете страни обаче в момента се обвиняват взаимно в това кой пръв е нарушил "примирието". Украинската страна твърди, че Русия е обстрелвала област Херсон и е атакувала Харков с дронове. В Херсон FPV дрон е ударил автобус, което е довело до смъртта на шофьора. Русия, която започна войната в Украйна, се оплака, че Нова Каховка е била обстреляна и цивилен е бил ранен, според ТАСС, впоследствие дойде поправка - убит.

    Коментиран от #64

    19:59 11.04.2026

  • 64 СТИГА БЕ

    1 4 Отговор

    До коментар #63 от "Мишел":

    Статията възхвалява, че има убити мирни руснаци, а ти бля-бля примирие
    Ей, да не си русофил под прикритие

    20:09 11.04.2026

  • 65 Специална Военна Опсерация

    6 1 Отговор

    До коментар #62 от "грУЙО":

    Здрасти!
    А, Путин какъв е?
    Майка му 3 Шеломова, а брат му се е казвал Алберт Путин.
    Дядо му е бил Спиридон, готвача на еврейската хунта окупирала Кремъл от 1917г. до сега!
    Проучи кого подкрепяш!

    20:10 11.04.2026

  • 66 вигилант

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "леко криминал":

    един проектил те чака

    20:12 11.04.2026

  • 67 Тити

    3 0 Отговор
    На никой няма липсва рашисткият отпадък

    20:36 11.04.2026

  • 68 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Готови са новите украински балистични ракети FP-7

    Щефът на производителя Fire Point обеща зрелищна премиера , но не даде никакви подробности.
    Същата фирма произвежда и FP-5 ,вече по-известни като Фламинго .

    20:43 11.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания