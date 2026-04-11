92-ма арестувани в Лондон при демонстрация в подкрепа на пропалестинското движение „Palestine Action“

Над 90 души бяха задържани в центъра на Лондон по време на демонстрация в подкрепа на пропалестинското движение „Palestine Action“, съобщи Скотланд Ярд.

„Полицейски служители извършиха 92 ареста за изразяване на подкрепа за забранената организация. Арестуваните бяха на възраст от 27 до 82 години. Полицейските служители продължават да извършват арести, а групата протестиращи е на площад Трафалгар“, съобщи Столичната полиция.

Това е първият протест, откакто Висшият съд на Англия и Уелс обяви забраната на пропалестинското движение „Palestine Action“ за незаконна на 13 февруари. Правителството на Обединеното кралство обжалва решението.

Полицията предупреди, че докато съдебното заседание продължава, организацията остава забранена и подкрепата ѝ е наказуема по закон. На това основание полицията задържа хора в събота, държащи плакати с надпис „Аз съм против геноцида. Подкрепям „Palestine Action“.

Движението беше включено в черния списък на Обединеното кралство на 5 юли. Членството в „Palestine Action“, участието в неговите срещи и всякаква форма на подкрепа за дейността му се превърнаха в престъпление, носещо максимална присъда от 14 години затвор.

След забраната на организацията, приблизително 2000 души са били задържани по време на протести в нейна подкрепа в цялата страна.