92-ма арестувани в Лондон при демонстрация в подкрепа на пропалестинското движение „Palestine Action“

Над 90 души бяха задържани в центъра на Лондон по време на демонстрация в подкрепа на пропалестинското движение „Palestine Action“, съобщи Скотланд Ярд.
„Полицейски служители извършиха 92 ареста за изразяване на подкрепа за забранената организация. Арестуваните бяха на възраст от 27 до 82 години. Полицейските служители продължават да извършват арести, а групата протестиращи е на площад Трафалгар“, съобщи Столичната полиция.
Това е първият протест, откакто Висшият съд на Англия и Уелс обяви забраната на пропалестинското движение „Palestine Action“ за незаконна на 13 февруари. Правителството на Обединеното кралство обжалва решението.
Полицията предупреди, че докато съдебното заседание продължава, организацията остава забранена и подкрепата ѝ е наказуема по закон. На това основание полицията задържа хора в събота, държащи плакати с надпис „Аз съм против геноцида. Подкрепям „Palestine Action“.
Движението беше включено в черния списък на Обединеното кралство на 5 юли. Членството в „Palestine Action“, участието в неговите срещи и всякаква форма на подкрепа за дейността му се превърнаха в престъпление, носещо максимална присъда от 14 години затвор.
След забраната на организацията, приблизително 2000 души са били задържани по време на протести в нейна подкрепа в цялата страна.
1 Щерев
19:26 11.04.2026
2 Ако протеста
19:27 11.04.2026
4 Язък
19:30 11.04.2026
9 Демокрация
19:34 11.04.2026
10 Фейк - либераст
11 Сорос гледа
19:34 11.04.2026
12 Чичо
19:37 11.04.2026
13 Прав беше художника с мустачките
19:41 11.04.2026
14 Щилянов
До коментар #1 от "Щерев":Вън палестинците от Европа.
19:54 11.04.2026
15 Ха ха ха
20:24 11.04.2026
16 Голям
20:32 11.04.2026
17 Kaлпазанин
20:35 11.04.2026
18 Всъщност
20:35 11.04.2026
19 Нико
През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.
20:37 11.04.2026
20 Соваж бейби
20:38 11.04.2026
21 Истина Е
До коментар #15 от "Ха ха ха":Към края Хителер е казал: "Всичко ще ми простят с времето, но не и това, че не приключих с евр..те
20:40 11.04.2026
22 Ха Ха
До коментар #20 от "Соваж бейби":Ми да се връщат в държавите си, но твоите атлантическ ястреби им разсипаха дътржавите: Западните инвазии в Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Йемен, сега Иран - предизвикаха великото преселение на арабите. Ще стигнат и до твоя дом..
20:47 11.04.2026
24 Соваж бейби
До коментар #22 от "Ха Ха":Ами това са държавите където вирее тази секта не е само в Иран ,Франция да гледа Тръмп и Израел как действа не да са мили и да избиват само лидерите и веднага някой друг да ги наследи .
20:53 11.04.2026
25 Депортирайте паразитите
21:03 11.04.2026
26 Ползвам Уейз
До коментар #19 от "Нико":И не мисля да го спирам. А ти въобще не си в час. Мислиш ли, че някой знае какво е Ай Ди Еф?
21:07 11.04.2026