92-ма арестувани в Лондон при демонстрация в подкрепа на пропалестинското движение „Palestine Action“

11 Април, 2026 19:15, обновена 11 Април, 2026 19:23 689 26

Задържаните на възраст от 27 до 82 години

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Над 90 души бяха задържани в центъра на Лондон по време на демонстрация в подкрепа на пропалестинското движение „Palestine Action“, съобщи Скотланд Ярд.

„Полицейски служители извършиха 92 ареста за изразяване на подкрепа за забранената организация. Арестуваните бяха на възраст от 27 до 82 години. Полицейските служители продължават да извършват арести, а групата протестиращи е на площад Трафалгар“, съобщи Столичната полиция.

Това е първият протест, откакто Висшият съд на Англия и Уелс обяви забраната на пропалестинското движение „Palestine Action“ за незаконна на 13 февруари. Правителството на Обединеното кралство обжалва решението.

Полицията предупреди, че докато съдебното заседание продължава, организацията остава забранена и подкрепата ѝ е наказуема по закон. На това основание полицията задържа хора в събота, държащи плакати с надпис „Аз съм против геноцида. Подкрепям „Palestine Action“.

Движението беше включено в черния списък на Обединеното кралство на 5 юли. Членството в „Palestine Action“, участието в неговите срещи и всякаква форма на подкрепа за дейността му се превърнаха в престъпление, носещо максимална присъда от 14 години затвор.

След забраната на организацията, приблизително 2000 души са били задържани по време на протести в нейна подкрепа в цялата страна.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Щерев

    18 3 Отговор
    свобода за Палестина!

    Коментиран от #14

    19:26 11.04.2026

  • 2 Ако протеста

    23 0 Отговор
    е за подкрепа на исраиля ,червен килим ще им постелят.

    19:27 11.04.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Язък

    13 2 Отговор
    за невинните деца от Палестина и Иран.Никога няма да има мир там.Докато не се мачка кърлежа.

    19:30 11.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Демокрация

    13 1 Отговор
    Истински пример за демокрация.

    19:34 11.04.2026

  • 10 Фейк - либераст

    13 1 Отговор
    Някой да не си помисли че т. н. "световни лидери" имат двоен аршин? САКЪН! Те са демократи, хуманисти и психопати!

    19:34 11.04.2026

  • 11 Сорос гледа

    11 0 Отговор
    На богоизбраните всичко е разрешено, според Английската псевдо демокрация.

    19:34 11.04.2026

  • 12 Чичо

    3 7 Отговор
    Тези що не са в Палестина?

    19:37 11.04.2026

  • 13 Прав беше художника с мустачките

    10 0 Отговор
    Жалко че художника не си е свършил работата с "богоизбраните". Финансовата им мафия е непосредствена причина за първата световна война, а ето сега разпалиха и третата с глупава им пионка Тръмп.

    19:41 11.04.2026

  • 14 Щилянов

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "Щерев":

    Вън палестинците от Европа.

    19:54 11.04.2026

  • 15 Ха ха ха

    3 4 Отговор
    Много загрижени в Лондон за терористите от хамас

    Коментиран от #21

    20:24 11.04.2026

  • 16 Голям

    1 6 Отговор
    Терористите трябва да се ликвидират, боклуците подкепящи ислямските терористи от Хамаз също.

    20:32 11.04.2026

  • 17 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Само в Лондон лимона протести и само при палестински ли са ,а но за агресията срещу Иран

    20:35 11.04.2026

  • 18 Всъщност

    5 0 Отговор
    Днешната Атлантическа Демонкрация е и проционистка такава

    20:35 11.04.2026

  • 19 Нико

    2 2 Отговор
    Ако искате да спре нечовешкото клане на жени и деца от страна на ционистите, спрете да купувате продукти и услуги произвеждани от тях и близки до тях фирми,компании и корпорации,вливащи огромни финанси в държавата Израел,Мосад и АЙ ДИ ЕФ.
    През последните(най вече) три години те показаха,че за тях воденето на война е без никакви правила(справка Газа) ,не се спират пред нищо,в провеждането на Геноцид и влияние както в близкият изток, така и по целия свят.
    Съществуват множество сайтове и приложения ,които изброяват тези производители.
    Едно от тези приложения е НО ТЕНКС(изписвай на английски).Зелен кръг с изписан черен шрифт НО.
    Сканирайте баркода на продукта ,чрез приложението.

    Коментиран от #26

    20:37 11.04.2026

  • 20 Соваж бейби

    2 3 Отговор
    Такива про Палестина,Иран ,Газа ...трябва се забрани в Европа и Англия пак малко са арестуваните !Тези хора които са в подкрепа значи подкрепят ислямските терористи и са бъдещи извършители на атентати .Да се връщат вдържавите от къде идват и да им се спират социалните,тези същите не бягат от никакъв режим ходят с пижами и бурки и с цел да направят шериат в Европа и да ни превземат и подчинят контитента !

    Коментиран от #22

    20:38 11.04.2026

  • 21 Истина Е

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ха ха ха":

    Към края Хителер е казал: "Всичко ще ми простят с времето, но не и това, че не приключих с евр..те

    20:40 11.04.2026

  • 22 Ха Ха

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Соваж бейби":

    Ми да се връщат в държавите си, но твоите атлантическ ястреби им разсипаха дътржавите: Западните инвазии в Афганистан, Ирак, Либия, Сирия, Йемен, сега Иран - предизвикаха великото преселение на арабите. Ще стигнат и до твоя дом..

    Коментиран от #24

    20:47 11.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Ха Ха":

    Ами това са държавите където вирее тази секта не е само в Иран ,Франция да гледа Тръмп и Израел как действа не да са мили и да избиват само лидерите и веднага някой друг да ги наследи .

    20:53 11.04.2026

  • 25 Депортирайте паразитите

    2 1 Отговор
    В България има палестинци, но всичките работят и не висят на социални помощи.

    21:03 11.04.2026

  • 26 Ползвам Уейз

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Нико":

    И не мисля да го спирам. А ти въобще не си в час. Мислиш ли, че някой знае какво е Ай Ди Еф?

    21:07 11.04.2026

