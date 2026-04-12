Делегациите на САЩ и Иран напуснаха Пакистан, Ванс отправи "окончателно предложение" към Техеран

Иранските власти са представили "разумни предложения" по време на консултациите със САЩ в Исламабад и са готови да отделят време за преговори, тъй като топката е в полето на Вашингтон, съобщи информационната агенция Tasnim, позовавайки се на свой източник.
Според него ситуацията в Ормузкия проток няма да се промени, докато САЩ не постигнат разумно споразумение с Иран.
По-рано вицепрезидентът на САЩ Дж. Д. Ванс заяви след консултации с Техеран, че страните не са успели да постигнат споразумение и че американската делегация е решила да се върне в САЩ, оставяйки на иранската страна окончателно предложение.
Пресслужбата на Ванс съобщи за отпътуването му от Пакистан.
В съобщението се отбелязва, че Ванс се е качил на самолета в 5:08 ч. българско време.
Вицепрезидентът на САЩ преди това обяви, че американската делегация се завръща в Съединените щати след разговори с ирански представители в Исламабад, които не доведоха до споразумение. Ванс отбеляза, че консултациите са продължили 21 часа.
Подробности за евентуален нов кръг от преговори остават неизвестни, според информационната агенция Tasnim.
Според медията, по време на 21-часовите консултации на различни нива, иранската делегация многократно е правила аванси към Вашингтон и безуспешно е призовавала американската делегация да възприеме реалистичен подход към преговорите.
Някои от разногласията в преговорите между САЩ и Иран в Пакистан произтичат от настояването на Техеран за контрол над Ормузкия проток и нежеланието му да се откаже от запасите си от обогатен уран, съобщава Axios, позовавайки се на източник.
Безизходицата в преговорите заплашва двуседмичното примирие, постигнато миналата седмица, отбелязва изданието.
Според Fars Иран не се е съгласил с условията на САЩ относно Ормузкия проток и ядрената енергия. Тасним също така отдаде липсата на сделка на „прекомерни искания“ от страна на САЩ.
Иран и Съединените щати „постигнаха взаимно разбирателство по редица въпроси“, но „има различия по два или три важни въпроса“, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей, цитиран от Ал Джазира.
„Тези разговори се проведоха след 40 дни наложена война и преминаха в атмосфера на недоверие и подозрение. Съвсем естествено е, че не очаквахме да бъде постигнато споразумение на една среща от самото начало“, обясни той. „Никой не очакваше това“, отбеляза Багаей.
Иранската делегация също напусна Исламабад след разговорите със Съединените щати.
Иран благодари на Исламабад за посредничеството и ще продължи контактите с Пакистан след тях, заяви Багаей.
„Благодарим на правителството и народа на Пакистан, както и лично на Шахбаз Шариф, министър-председател на Пакистан, Асим Мунир, началник на въоръжените сили, и Исхак Дар, министър на външните работи“, цитира думите му агенция Tasnim.
„Благодарни сме за гостоприемството и сме уверени, че контактите между нас, Пакистан и другите ни приятели в региона ще продължат“, подчерта Багаей.
Исламабад ще продължи да играе посредническа роля в диалога между Съединените щати и Иран и очаква двете страни да спазват ангажиментите си за прекратяване на огъня, заяви пакистанското външно министерство.
„Надяваме се, че и двете страни ще продължат да действат позитивно за постигане на траен мир. Наложително е всички страни да изпълнят ангажиментите си за прекратяване на огъня“, се казва в изявление на министерството.
Пакистан подчерта намерението си „да продължи да играе роля в улесняването на диалога между Ислямска република Иран и Съединените американски щати през следващите дни“. Организаторът на настоящите разговори също благодари на двете делегации за приемането на поканата за Исламабад и участието им в процеса на консултации.
До коментар #3 от "си дзън":Само на теб ли не ти стана ясно, че в престъпния краварник няма абсолютно никакво значение кой е президент. И да, след Русия, сега и Иран разпиляха господарите ти.
До коментар #4 от "Българин":Пред цял свят тръмп обяви, че е в Иран за да граби. Ти по рождение ли си ид..иот или си станал такъв покрай другарчетата си.
До коментар #1 от "Вашето мнение":Аз отмених Парада на победата в Москва. Понеже съм Пуслер
