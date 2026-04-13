Опозиционната партия „Тиса“ спечели 138 от 199-те места в унгарския парламент и ще има конституционно мнозинство

Опозиционната партия „Тиса“ спечели 138 от 199-те места в унгарския парламент и ще има конституционно мнозинство

13 Април, 2026 03:49, обновена 13 Април, 2026 03:58 605 5

Фаталните за Орбан избори преминаха при рекордно висока в историята на Унгария активност от 79,51% - гласуваха над 5,9 милиона души

Опозиционната партия „Тиса“ спечели 138 от 199-те места в унгарския парламент и ще има конституционно мнозинство - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Опозиционната партия „Тиса“ спечели унгарските избори, като спечели 138 от 199-те места в Националното събрание (еднокамарния парламент). Според Националното избирателно бюро, тя ще има конституционно мнозинство във висшия законодателен орган на страната през следващите четири години.

Лидерът на „Тиса“ Петер Мадяр, евродепутат, ще бъде избран за министър-председател на първата сесия на парламента, която ще се проведе в началото на май. Точната дата ще бъде определена от унгарския президент Тамаш Суйок.

Мадяр ще замени Виктор Орбан, който ръководи дясноконсервативния Фидес - Унгарски граждански съюз, начело на правителството. Заедно с по-малкия си партньор, Християндемократическата народна партия, Орбан спечели 55 места в парламента.

Крайнодясната партия „Нашата родина“, водена от Ласло Тороскай, спечели шест места. Други партии, включително Демократическата коалиция и пародийната „Партия на кучето с две опашки“, не успяха да преминат прага от 5% и да влязат в парламента.

Националното избирателно бюро публикува тези резултати след преброяване на 98,63% от подадените гласове. Според експертите проверката на останалите бюлетини няма да има значение.

Избирателната активност беше 79,51% - рекордно висока в историята на Унгария. Гласуваха над 5,9 милиона души.

Изборите се проведоха спокойно и бяха обявени за валидни. Изолирани нарушения в избирателните секции не биха могли да повлияят на резултатите. Нито една партия не изрази намерение да оспори резултатите от гласуването. На изборите присъстваха голяма група международни наблюдатели от националните централни избирателни комисии, Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ и неправителствени организации.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Гого

    2 7 Отговор
    Лошо! Много лошо! Нещата отиват към война! САЩ няма да позволят на евроминдилите да превземат крепостта им Унгария!!!

    04:06 13.04.2026

  • 2 Партия на кучето с две опашки“,

    3 1 Отговор
    Ей на тва му се вика партия!

    04:08 13.04.2026

  • 3 Айдамееее

    5 1 Отговор
    Поредната руска близалка си замина.

    04:11 13.04.2026

  • 4 ма ДУРО

    5 1 Отговор
    А Мунчо смяташе да прави "тройка" с бутоксовото и Орбан 😭

    04:11 13.04.2026

  • 5 Абсурдистан

    2 0 Отговор
    Един диктатор по-малко! Унгарците се произнесоха! Не на мунчовщината!

    04:14 13.04.2026

