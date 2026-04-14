Официално: Обвиниха в корупция съпругата на испанския премиер Педро Санчес

Съпругата на испанския министър-председател Педро Санчес - Бегоня Гомес, беше официално обвинена в корупция след двугодишно разследване, гласи обявено в понеделник съдебно решение, предаде Франс прес, цитирана от dariknews.bg.

Съдия е повдигнал обвинения срещу Гомес за злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване, се казва в решението от 11 април.

Разследването се фокусира върху договори за милиони евро, предоставени на компании, които са подкрепяли нейните академични проекти, и използването на държавни ресурси (включително съветници от премиерската резиденция „Монклоа“) за лични цели.

Гомес и Санчес категорично отричат всички обвинения, определяйки ги като „политическо преследване“ от страна на десницата.

Съпругата на Педро Санчес има степен по маркетинг от бизнес училището ESIC в Мадрид и магистърска степен по бизнес администрация.

Работила е като консултант за организации като Amnesty International и Oxfam. Била е директор на „Africa Center“ към бизнес училището IE (2018–2022) и съдиректор на магистърски програми в Мадридския университет „Комплутенсе“.

В Испания няма официална титла „първа дама“, но тя придружава Санчес при официални визити, включително при текущото им посещение в Китай.

Бегоня Гомес е родена в Билбао през 1971 г., но прекарва голяма част от детството си в село Валдерас, провинция Леон, където е израснала.

Двамата имат две дъщери - Айнуа и Карлота. Тази година премиерското семейство празнува 20 години семеен живот.