Официално: Обвиниха в корупция съпругата на испанския премиер Педро Санчес

14 Април, 2026 04:47, обновена 14 Април, 2026 04:00 369 0

Разследването срещу Бегоня Гомес е продължило две години

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съпругата на испанския министър-председател Педро Санчес - Бегоня Гомес, беше официално обвинена в корупция след двугодишно разследване, гласи обявено в понеделник съдебно решение, предаде Франс прес, цитирана от dariknews.bg.

Съдия е повдигнал обвинения срещу Гомес за злоупотреба с власт, търговия с влияние, корупция и незаконно присвояване, се казва в решението от 11 април.

Разследването се фокусира върху договори за милиони евро, предоставени на компании, които са подкрепяли нейните академични проекти, и използването на държавни ресурси (включително съветници от премиерската резиденция „Монклоа“) за лични цели.
Гомес и Санчес категорично отричат всички обвинения, определяйки ги като „политическо преследване“ от страна на десницата.

Съпругата на Педро Санчес има степен по маркетинг от бизнес училището ESIC в Мадрид и магистърска степен по бизнес администрация.

Работила е като консултант за организации като Amnesty International и Oxfam. Била е директор на „Africa Center“ към бизнес училището IE (2018–2022) и съдиректор на магистърски програми в Мадридския университет „Комплутенсе“.

В Испания няма официална титла „първа дама“, но тя придружава Санчес при официални визити, включително при текущото им посещение в Китай.

Бегоня Гомес е родена в Билбао през 1971 г., но прекарва голяма част от детството си в село Валдерас, провинция Леон, където е израснала.

Двамата имат две дъщери - Айнуа и Карлота. Тази година премиерското семейство празнува 20 години семеен живот.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

