Бившият шеф на НАТО Джордж Робъртсън с остра критика срещу кабинета на Стармър

Британското правителство не обръща достатъчно внимание на отбраната, заяви бившият генерален секретар на НАТО (1999-2003) Джордж Робъртсън, цитиран от Financial Times.

„Не сме подготвени. Не сме достатъчно застраховани. Под атака сме. Не сме в безопасност. Националната сигурност и отбрана на Обединеното кралство са застрашени“, каза той.

Робъртсън подчерта, че днес сред политическото ръководство на Великобритания „цари разрушително самодоволство“ – официално правителството говори за рискове, заплахи и сигнали за опасност – но не успява да започне обещания национален разговор за отбрана.