САЩ може да се отбият в Куба, след като приключат с Иран, заплаши Тръмп

14 Април, 2026 07:53 981 33

Тръмп на няколко пъти заплаши да предприеме по-твърди мерки срещу Куба и говори открито за възможността да "превземе" острова

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че "САЩ може да се отбият в Куба“, след като "приключат с Иран", предаде Франс прес, съобщи БТА.

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле" и че много от членовете на техните семейства са били убити или пребити.

"Куба е провалена държава", посочи Тръмп и добави, че карибският остров е бил "управляван ужасно в продължение на много години" от комунистическия революционер Фидел Кастро.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел предупреди онзи ден Вашингтон да не ескалира конфликта между двете страни с военна конфронтация.

"Ако това се случи, ще има боеве", заяви Диас-Канел и добави, че страната не иска война.

Тръмп на няколко пъти заплаши да предприеме по-твърди мерки срещу Куба и говори открито за възможността да "превземе" острова.

През март Куба потвърди, че води преговори със САЩ с цел облекчаване на напрежението в отношенията.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и там ако ги бият....

    21 4 Отговор
    Най-накрая ще покажат победа.

    07:55 14.04.2026

  • 2 Дедо Ваньо белият

    27 5 Отговор
    Дъртия,по полека да са не сецнеш! Ще ти преседне от Куба!

    07:55 14.04.2026

  • 3 Реалист

    30 4 Отговор
    Иранската армия приключи в Близкия Изток краварската циониска с.ган

    07:56 14.04.2026

  • 4 авантгард

    31 4 Отговор
    Т.нар. провалена държава не е станала провалена следствие на лошо управление, а на десетилетия блокади и санкции от сащ и подчинените им.
    Същата схема прилагат на Венецуела и Иран.

    07:57 14.04.2026

  • 5 Meфистофел

    22 3 Отговор
    "САЩ може да се отбият в Куба, след като приключат с Иран"

    Абе викам дайте да не се заяждаме. Дончо просто се е объркал (не бъркайте с побъркал). Човекът просто е искал да каже "след като Иран приключи със САЩ".

    Коментиран от #9

    07:58 14.04.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 16 Отговор
    в Куба средната заплата е 20 долара!-да им хвърля от въздуха няколко заплати , и наистина ще го изберат за президент на острова на ,,свободата,,

    07:58 14.04.2026

  • 7 8888

    15 2 Отговор
    Лошото е че пак трябва да намерим начин да очернил Путин днес, защото това е на дневен ред....

    Коментиран от #23

    08:00 14.04.2026

  • 8 Може, може

    16 3 Отговор
    Но може пък армиите на други страни "да се отбият с дронове и ракети " в обора? Вече се видя. Международен ред и споразумения няма. Рижия възстанови закона на джунглата. А щом той действа, колко му е Ким да си изпробва най-новите ракети на реални мишени, много по-близки до бъдещи сценарии на войни? А Китай или Русия да опуцат статуята на свободата, понеже си е загубила символа и не пасва в страна на бежанци, пирати, военни престъпници, насилници, държавни рекетьори, геноцидари... ? Еми законът на джунглата за всички...

    08:00 14.04.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 7 Отговор

    До коментар #5 от "Meфистофел":

    ИРАН колко щатски президента уби? щот аз се сещам за 1-2 Аятолаха алаха малаха , и половината им генерали

    Коментиран от #12, #29

    08:00 14.04.2026

  • 10 Нема лошо!

    5 12 Отговор
    Кубинските комунисти са за избиване още от 1959 година. Време е Тръмп да им види сметката.

    08:02 14.04.2026

  • 11 Гост

    18 2 Отговор
    66 години държиш Куба под икономическа блокада и и устройваш непрекъснато всякакви гадости и накрая КУБА Е ПРОВАЛЕНА СТРАНА, дайте да си я вземем! САЩ винаги са проявявали висша форма на хуманизъм към страдащото население в целия свят! И друго: Не можахме да набием Иран - да се отбием да набием Куба, че са на близо и са слаби! А дали е така?

    08:02 14.04.2026

  • 12 О, ще има

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Махалото силно е отслонено още само в едната страна. Сега с такава сила ще се върне обратно, че на тези място няма да има в цялата земя на индианците. Уляха се вече толкова много, че цял свят им е вдигнал мерника ... Само стой та гледай, кво скоро ще стане...

    Коментиран от #14

    08:05 14.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "О, ще има":

    и кво ще стане? вие русофилите все на ЩЕ ЩЕ ,говорите , и все НИЩО не става

    Коментиран от #20, #22, #24

    08:07 14.04.2026

  • 15 Хохо Бохо

    3 3 Отговор
    А една про3та со росня му даде бобеловата си награда за нир. Пълен тшк

    08:12 14.04.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Оракула от Делфи

    4 4 Отговор
    Трудно му е на " Цезар Лудия " ( Венецуелски -Ирански) да разбере ,
    че в чужди държави и керемидите по покривите на къщите може да го бият ,
    когато не го слуша главата !!!
    Положението на "Лудия" е като на Путин в Украйна ,хвърлят хиляди тонове ракети и бомби за кураж,
    че няма кой да ги арестува и спре световния хаос който създадоха!!!
    Когато лудите са двама , белята се утроява!!!

    08:13 14.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хаха

    8 2 Отговор
    Кравария е провалена държава. Не трябва да имат оръжия

    08:14 14.04.2026

  • 20 Хохо Бохо

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Всеки, който не е мало умен е русофил, копейка и ватенка. А бе цър вул мири3лив, защо Венецуела тънат в мизерия като са най-богати на петрол? Защо Куба е провалена държава? Защо цяла Латинска Америка е кло зет? Кажи бе

    Коментиран от #33

    08:17 14.04.2026

  • 21 малко истински факти

    2 2 Отговор
    Пука му на Тръмп , какво щяла да дрънчи либерастпропагандатаялова.

    08:17 14.04.2026

  • 22 Русофили са ти

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Старите, скъсани маратонки. Цял свят мрази хазарските държави, фащ и Израел за това, което правиха до сега и продължават да правят. Скоро ще се вдигнат срещу тях. Нали Китай, Пакистан и Северна Корея вече официално казаха, че "ако Израел използва яо по Иран, то Израел няма да съществува повече..."? А и сащ също вече са на мушката.

    Коментиран от #31

    08:17 14.04.2026

  • 23 С Путин лудите са двама...

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "8888":

    не трябва да го забравяме, той е оправдание и талисмана на Тръмп!!!

    08:17 14.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ООрана държава

    2 1 Отговор
    5 юро литър нафта

    08:20 14.04.2026

  • 26 Ку-ку

    3 1 Отговор
    До като пациента не вържат, той няма да спре да иска "свои " територии,които са навсякъде.

    08:21 14.04.2026

  • 27 Факти

    3 1 Отговор
    Печелиш от изборите в Унгария е единствено диктатора Зеленски. Ще има повече пари за златни тоалетни!

    08:22 14.04.2026

  • 28 тръмпист

    1 1 Отговор
    Пука ми на шмайзера какво пелтечат либИралниците разни ...

    08:22 14.04.2026

  • 29 Те американците сами си

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ги отстрелват, флупако.

    08:23 14.04.2026

  • 30 Никой

    1 0 Отговор
    Н САЩ живеят на палатки - максимум фургони - има и видео по темата в Интернет - а има и цели райони - изостанали. Но това - както и да е.

    Кой по-добре управлява държава - това е неясно - но Куба е била туристическа локация за Хазарт, Проституция и едва ли ще се съгласят да се върне Капитализма - които не плащат всъщност - а гледат да ти вземат и душицата от безсмислена и безкрайна работа.

    08:26 14.04.2026

  • 31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Русофили са ти":

    всичко разбрах...)))) само за ,,официалните изявления,, не съм чул нищо///дай линкче да проверим аз и читателите

    08:27 14.04.2026

  • 32 ФАКТИ

    1 0 Отговор
    Целия свят трябва да санкционира еврейския и американския режими за геноцида който извършват срещу целия свят.Какво може да се очаква от кръвопийци като Сатаняхо и Рижавия луд приятел на Ейпстин-само смърт и разруха за света.

    08:28 14.04.2026

  • 33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Хохо Бохо":

    пак ли си махмурлия бе? пий 1 водка (не повече) да се стабилизираш

    08:29 14.04.2026