САЩ може да се отбият в Куба, след като приключат с Иран, заплаши Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че "САЩ може да се отбият в Куба“, след като "приключат с Иран", предаде Франс прес, съобщи БТА.
Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле" и че много от членовете на техните семейства са били убити или пребити.
"Куба е провалена държава", посочи Тръмп и добави, че карибският остров е бил "управляван ужасно в продължение на много години" от комунистическия революционер Фидел Кастро.
Президентът на Куба Мигел Диас-Канел предупреди онзи ден Вашингтон да не ескалира конфликта между двете страни с военна конфронтация.
"Ако това се случи, ще има боеве", заяви Диас-Канел и добави, че страната не иска война.
Тръмп на няколко пъти заплаши да предприеме по-твърди мерки срещу Куба и говори открито за възможността да "превземе" острова.
През март Куба потвърди, че води преговори със САЩ с цел облекчаване на напрежението в отношенията.
1 и там ако ги бият....
2 Дедо Ваньо белият
3 Реалист
4 авантгард
Същата схема прилагат на Венецуела и Иран.
07:57 14.04.2026
5 Meфистофел
Абе викам дайте да не се заяждаме. Дончо просто се е объркал (не бъркайте с побъркал). Човекът просто е искал да каже "след като Иран приключи със САЩ".
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:58 14.04.2026
7 8888
8 Може, може
08:00 14.04.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Meфистофел":ИРАН колко щатски президента уби? щот аз се сещам за 1-2 Аятолаха алаха малаха , и половината им генерали
10 Нема лошо!
11 Гост
12 О, ще има
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Махалото силно е отслонено още само в едната страна. Сега с такава сила ще се върне обратно, че на тези място няма да има в цялата земя на индианците. Уляха се вече толкова много, че цял свят им е вдигнал мерника ... Само стой та гледай, кво скоро ще стане...
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #12 от "О, ще има":и кво ще стане? вие русофилите все на ЩЕ ЩЕ ,говорите , и все НИЩО не става
15 Хохо Бохо
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Оракула от Делфи
че в чужди държави и керемидите по покривите на къщите може да го бият ,
когато не го слуша главата !!!
Положението на "Лудия" е като на Путин в Украйна ,хвърлят хиляди тонове ракети и бомби за кураж,
че няма кой да ги арестува и спре световния хаос който създадоха!!!
Когато лудите са двама , белята се утроява!!!
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хаха
20 Хохо Бохо
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Всеки, който не е мало умен е русофил, копейка и ватенка. А бе цър вул мири3лив, защо Венецуела тънат в мизерия като са най-богати на петрол? Защо Куба е провалена държава? Защо цяла Латинска Америка е кло зет? Кажи бе
21 малко истински факти
22 Русофили са ти
До коментар #14 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Старите, скъсани маратонки. Цял свят мрази хазарските държави, фащ и Израел за това, което правиха до сега и продължават да правят. Скоро ще се вдигнат срещу тях. Нали Китай, Пакистан и Северна Корея вече официално казаха, че "ако Израел използва яо по Иран, то Израел няма да съществува повече..."? А и сащ също вече са на мушката.
23 С Путин лудите са двама...
До коментар #7 от "8888":не трябва да го забравяме, той е оправдание и талисмана на Тръмп!!!
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 ООрана държава
26 Ку-ку
27 Факти
28 тръмпист
29 Те американците сами си
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ги отстрелват, флупако.
30 Никой
Кой по-добре управлява държава - това е неясно - но Куба е била туристическа локация за Хазарт, Проституция и едва ли ще се съгласят да се върне Капитализма - които не плащат всъщност - а гледат да ти вземат и душицата от безсмислена и безкрайна работа.
31 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #22 от "Русофили са ти":всичко разбрах...)))) само за ,,официалните изявления,, не съм чул нищо///дай линкче да проверим аз и читателите
32 ФАКТИ
33 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #20 от "Хохо Бохо":пак ли си махмурлия бе? пий 1 водка (не повече) да се стабилизираш
