Тръмп съобщи извънредна новина за разбилия се американски хеликоптер до Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп увери днес, че пилотите на американски боен хеликоптер "Апачи" са невредими, след като американският вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, че летателният апарат се е разбил вчера близо до Ормузкия проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Причините за инцидента все още не са известни, посочва "Ню Йорк таймс".
В отговор на журналистически въпрос Тръмп каза само, че "пилотите са добре, никой не е ранен".
"Утре ще публикуваме доклад по този въпрос", допълни американският президент.
По-рано той увери, че американската дипломация полага "последни усилия" за сключването на споразумение с Иран, за бъде прекратен конфликтът в Залива.
"Полагаме последни усилия, за да сключим едно много, много добро споразумение", изтъкна Тръмп, като посочи, че подобно споразумение ще бъде сключено "в рамките на два до три дни".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само
11:21 09.06.2026
2 Мелания
11:24 09.06.2026
3 Голямото пиле
11:24 09.06.2026
4 9689
11:25 09.06.2026
5 Няма скандал
11:26 09.06.2026
6 Къв го
Коментиран от #21
11:27 09.06.2026
7 Тинтири минтири
Ормузкият пролив ще се окаже лобното място на идиота Тръмп!
Коментиран от #18
11:27 09.06.2026
8 Малко ме съмнява да са живи
11:29 09.06.2026
9 Последния Софиянец
11:29 09.06.2026
10 Ха ха ха ха
11:33 09.06.2026
11 кравария
11:34 09.06.2026
12 Хеликоптерите да отживелица
Дроновете са на мода!
11:34 09.06.2026
13 Търсят повод
11:35 09.06.2026
14 Ъперкът
Коментиран от #25
11:35 09.06.2026
15 Хи хи
11:37 09.06.2026
16 Аре бегай
11:37 09.06.2026
17 Браво брадърушки
11:38 09.06.2026
18 Жан Клод Ван Дам Дум
До коментар #7 от "Тинтири минтири":И в Холивудските филми се случва. В тях даже кацат на Луната, хахаха
11:38 09.06.2026
19 Ако се чувстваш зле разбий се
11:39 09.06.2026
20 Иронично
11:40 09.06.2026
21 Я къш
До коментар #6 от "Къв го":Защитават света от терористи и диктатори, това правят.
11:41 09.06.2026
22 Да бе
11:41 09.06.2026
23 Гълъбова
18 януари: „Ирански патриоти, помощта идва. Влизаме в играта.“
28 февруари: „Започваме решителна операция. Ще бъде много бърза.“
2 март: „Ще спечелим лесно.“
3 март: „Спечелихме войната.“
7 март: „Победихме Иран.“
9 март: „Ударете Иран. Войната почти приключи - бързо и решително.“
12 март: „Спечелихме, но още не.“
13 март: „Отново спечелихме войната.“
14 март: „Имаме нужда от помощ, за да отворим пролива.“
15 март: „Ако не помогнете, ще запомня това.“
16 март: „Всъщност не се нуждаем от помощта - изпитвах лоялността. Ако НАТО не помогне, ще има последствия.“
17 март: „Не се нуждаем от помощта на НАТО и не я искаме. Не е нужно одобрението на Конгреса, за да напуснете НАТО.“
18 март: „Съюзниците трябва да работят заедно за отваряне на Ормузкия проток.“
19 март: „Съюзниците на САЩ трябва да се намесят и да помогнат за отварянето на пролива.“
20 март: „НАТО е страхливо. Можем постепенно да го премахнем.“
21 март: „Няма да използваме пролива. Други се нуждаят от него, не ние.“
22 март: „Последно предупреждение. Иран има 48 часа. С Иран е свършено.“ 🔻
23 март: „Още една седмица и тогава бомбардираме електроцентралите.“
24 март: „Войната наближава своя край.“
25 март: „Преговаряме с Иран.“
26 март: „Аятолахът и аз ще управляваме съвместно Ормузкия проток.“
27 март: „Отваряне на Ормузкия проток след 10 дни!“
28 март: „В Иран има смяна на режима.“
Коментиран от #27, #30
11:42 09.06.2026
24 Скот Ритър
Коментиран от #29
11:45 09.06.2026
25 Гост
До коментар #14 от "Ъперкът":Значи нищо не знаеш...
Руските Ка 52 и Ми 28 от 30 години са с катапутиращи седалки с вграден парашут, като на изтребителите. При катапултиране витлата на хеликоптера автоматично се събират назад към опашката и седалката се изстрелва с реактивен катапулт, за да осигури височина за отваряне на парашута.
11:46 09.06.2026
26 СРО ЧНО
Да покажем на Пу ткину че сме истински путьофили а не надничари ени чари!
Контакти при коце
11:47 09.06.2026
27 Гълъбова
До коментар #23 от "Гълъбова":Хронология на войната на Тръмп срещу Иран:
Продължение......
28 март: „В Иран има смяна на режима.“
29 март: „Преговорите с Иран вървят много добре.“
30 март: „Готови сме да унищожим нефтената и енергийна инфраструктура на Иран и да окупираме остров Харг.“
31 март: „Готови сме да прекратим войната без да отваряме пролива.“
1 април: „Войната ще свърши след 3 дни. Ще ги бомбардираме в продължение на 2-3 седмици, връщайки ги в каменната ера.“
2 април: „Разрушихме три основни моста. Защо още не са ни се обадили?“
3 април: „Отваряне на Ормузкия проток след 48 часа!“
4 април: „Отворете Ормуз до вторник!“
5 април: „Отворете проклетия проток!“
6 април: „Отворете Ормуз до сряда!“
7 април: Краен срок.
8 юни: „Ще обявя победа след две седмици.“
Диагноза - шизофрения!
Коментиран от #31
11:47 09.06.2026
28 Бляк хоук даун
11:51 09.06.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Жив Дявол
До коментар #23 от "Гълъбова":Фактите говоря.
Безсилието на болния перко и загубата са болезнени, но защо Конгреса подкрепя тази лудост? Ясно е, че няма шанс да бъдат победители и реномето им се срина. Ясно е, че трупат негативи и увеличават враговете си… но защо?
11:55 09.06.2026
31 Възраждане
До коментар #27 от "Гълъбова":СЛАВА бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА!
ТОЙ Е...нашият Човек! Коце и Пияната знаят по че му
11:55 09.06.2026
32 Холивуд
11:59 09.06.2026