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Тръмп съобщи извънредна новина за разбилия се американски хеликоптер до Ормузкия проток

Тръмп съобщи извънредна новина за разбилия се американски хеликоптер до Ормузкия проток

9 Юни, 2026 11:20 1 845 32

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  • сащ-
  • иран-
  • хеликоптер-
  • апачи

Тръмп увери, че пилотите на американския хеликоптер, разбил се близо до Ормузкия проток, са невредими

Тръмп съобщи извънредна новина за разбилия се американски хеликоптер до Ормузкия проток - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп увери днес, че пилотите на американски боен хеликоптер "Апачи" са невредими, след като американският вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, че летателният апарат се е разбил вчера близо до Ормузкия проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Причините за инцидента все още не са известни, посочва "Ню Йорк таймс".

В отговор на журналистически въпрос Тръмп каза само, че "пилотите са добре, никой не е ранен".

"Утре ще публикуваме доклад по този въпрос", допълни американският президент.

По-рано той увери, че американската дипломация полага "последни усилия" за сключването на споразумение с Иран, за бъде прекратен конфликтът в Залива.

"Полагаме последни усилия, за да сключим едно много, много добро споразумение", изтъкна Тръмп, като посочи, че подобно споразумение ще бъде сключено "в рамките на два до три дни".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    23 4 Отговор
    Дано да е вярно. Дядото е извън контрол..

    11:21 09.06.2026

  • 2 Мелания

    31 2 Отговор
    Когато мен ме удари ракета отзад, не е болка за умирачка, но с хеликоптерите не е така!

    11:24 09.06.2026

  • 3 Голямото пиле

    27 4 Отговор
    падна поразено от голяма ракета.

    11:24 09.06.2026

  • 4 9689

    23 2 Отговор
    От тази /новина/ котката ми повърна.

    11:25 09.06.2026

  • 5 Няма скандал

    20 3 Отговор
    Така евреите предупреждават Тръмп.

    11:26 09.06.2026

  • 6 Къв го

    24 2 Отговор
    дирят там?

    Коментиран от #21

    11:27 09.06.2026

  • 7 Тинтири минтири

    30 4 Отговор
    До сега в историята не имало случай хиликоптер да се разбие и някой да е оцелял , това се случва само в сънищата на рижия клоун.
    Ормузкият пролив ще се окаже лобното място на идиота Тръмп!

    Коментиран от #18

    11:27 09.06.2026

  • 8 Малко ме съмнява да са живи

    23 2 Отговор
    На този надут пуяк лаладжия, думите не тежат на място.

    11:29 09.06.2026

  • 9 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    В хеликоптерите няма парашути.

    11:29 09.06.2026

  • 10 Ха ха ха ха

    17 1 Отговор
    И как се спасиха? Като скочиха от сваления хеликоптер? Ха ха ха

    11:33 09.06.2026

  • 11 кравария

    15 2 Отговор
    изтече в Персийския залив!

    11:34 09.06.2026

  • 12 Хеликоптерите да отживелица

    9 1 Отговор
    Както и танковете! Силно уязвими!
    Дроновете са на мода!

    11:34 09.06.2026

  • 13 Търсят повод

    11 1 Отговор
    да ударят Иран!

    11:35 09.06.2026

  • 14 Ъперкът

    11 2 Отговор
    Не съм чул в хеликоптер да носят парашути ама щом рижия деде казва, значи менталното му състояние е много зле.

    Коментиран от #25

    11:35 09.06.2026

  • 15 Хи хи

    13 1 Отговор
    Ще сключим много добра сделка, само Иран не знае че ще сключва сделка !!

    11:37 09.06.2026

  • 16 Аре бегай

    14 1 Отговор
    Поредната доза облъчване от старата рижа, лъжи и перчене.

    11:37 09.06.2026

  • 17 Браво брадърушки

    1 12 Отговор
    Важното е, че летците са невредими. Машините не са проблем. Хеликоптери бол да думкат чалмите ислямо-фашистки.

    11:38 09.06.2026

  • 18 Жан Клод Ван Дам Дум

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Тинтири минтири":

    И в Холивудските филми се случва. В тях даже кацат на Луната, хахаха

    11:38 09.06.2026

  • 19 Ако се чувстваш зле разбий се

    9 1 Отговор
    На всички, които им тежи нещо и не се чувстват добре, дори да са болни - да вземат да се разбият с хеликоптер, за да им стане добре. 100% ще им минат болестите. Аз съм го правил много пъти и все по-добре ставам след всяко разбиване.

    11:39 09.06.2026

  • 20 Иронично

    10 1 Отговор
    Американските нинджи са литнали към спасението, с ръка напред и поглед към отвъдното…

    11:40 09.06.2026

  • 21 Я къш

    2 8 Отговор

    До коментар #6 от "Къв го":

    Защитават света от терористи и диктатори, това правят.

    11:41 09.06.2026

  • 22 Да бе

    10 1 Отговор
    Само дето майките им ги оплакват и ридаят. Толкова с изказванията на перкото.

    11:41 09.06.2026

  • 23 Гълъбова

    9 1 Отговор
    Хронология на войната на Тръмп срещу Иран:
    18 януари: „Ирански патриоти, помощта идва. Влизаме в играта.“
    28 февруари: „Започваме решителна операция. Ще бъде много бърза.“
    2 март: „Ще спечелим лесно.“
    3 март: „Спечелихме войната.“
    7 март: „Победихме Иран.“
    9 март: „Ударете Иран. Войната почти приключи - бързо и решително.“
    12 март: „Спечелихме, но още не.“
    13 март: „Отново спечелихме войната.“
    14 март: „Имаме нужда от помощ, за да отворим пролива.“
    15 март: „Ако не помогнете, ще запомня това.“
    16 март: „Всъщност не се нуждаем от помощта - изпитвах лоялността. Ако НАТО не помогне, ще има последствия.“
    17 март: „Не се нуждаем от помощта на НАТО и не я искаме. Не е нужно одобрението на Конгреса, за да напуснете НАТО.“
    18 март: „Съюзниците трябва да работят заедно за отваряне на Ормузкия проток.“
    19 март: „Съюзниците на САЩ трябва да се намесят и да помогнат за отварянето на пролива.“
    20 март: „НАТО е страхливо. Можем постепенно да го премахнем.“
    21 март: „Няма да използваме пролива. Други се нуждаят от него, не ние.“
    22 март: „Последно предупреждение. Иран има 48 часа. С Иран е свършено.“ 🔻
    23 март: „Още една седмица и тогава бомбардираме електроцентралите.“
    24 март: „Войната наближава своя край.“
    25 март: „Преговаряме с Иран.“
    26 март: „Аятолахът и аз ще управляваме съвместно Ормузкия проток.“
    27 март: „Отваряне на Ормузкия проток след 10 дни!“
    28 март: „В Иран има смяна на режима.“

    Коментиран от #27, #30

    11:42 09.06.2026

  • 24 Скот Ритър

    8 3 Отговор
    Цялата амерска армия се разби в Персийския залив…величието им, мощта им, надутия образ и пропагандата им. Всичко стана на пух и прах пред очите на целия свят.

    Коментиран от #29

    11:45 09.06.2026

  • 25 Гост

    7 2 Отговор

    До коментар #14 от "Ъперкът":

    Значи нищо не знаеш...
    Руските Ка 52 и Ми 28 от 30 години са с катапутиращи седалки с вграден парашут, като на изтребителите. При катапултиране витлата на хеликоптера автоматично се събират назад към опашката и седалката се изстрелва с реактивен катапулт, за да осигури височина за отваряне на парашута.

    11:46 09.06.2026

  • 26 СРО ЧНО

    2 4 Отговор
    Ко пейки безработни, спешно се търсят шофьори за Крим! Отлично заплащане и чувал подарък!
    Да покажем на Пу ткину че сме истински путьофили а не надничари ени чари!
    Контакти при коце

    11:47 09.06.2026

  • 27 Гълъбова

    8 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гълъбова":

    Хронология на войната на Тръмп срещу Иран:

    Продължение......

    28 март: „В Иран има смяна на режима.“
    29 март: „Преговорите с Иран вървят много добре.“
    30 март: „Готови сме да унищожим нефтената и енергийна инфраструктура на Иран и да окупираме остров Харг.“
    31 март: „Готови сме да прекратим войната без да отваряме пролива.“
    1 април: „Войната ще свърши след 3 дни. Ще ги бомбардираме в продължение на 2-3 седмици, връщайки ги в каменната ера.“
    2 април: „Разрушихме три основни моста. Защо още не са ни се обадили?“
    3 април: „Отваряне на Ормузкия проток след 48 часа!“
    4 април: „Отворете Ормуз до вторник!“
    5 април: „Отворете проклетия проток!“
    6 април: „Отворете Ормуз до сряда!“
    7 април: Краен срок.
    8 юни: „Ще обявя победа след две седмици.“

    Диагноза - шизофрения!

    Коментиран от #31

    11:47 09.06.2026

  • 28 Бляк хоук даун

    0 3 Отговор
    В Могадишу паднаха два хеликоптера при една сложна операция на сащ,не само оцеляха пилотите но и изтрепаха доста терористи

    11:51 09.06.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Жив Дявол

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Гълъбова":

    Фактите говоря.
    Безсилието на болния перко и загубата са болезнени, но защо Конгреса подкрепя тази лудост? Ясно е, че няма шанс да бъдат победители и реномето им се срина. Ясно е, че трупат негативи и увеличават враговете си… но защо?

    11:55 09.06.2026

  • 31 Възраждане

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Гълъбова":

    СЛАВА бай ДОНЧО МИРОТВОРЕЦА!
    ТОЙ Е...нашият Човек! Коце и Пияната знаят по че му

    11:55 09.06.2026

  • 32 Холивуд

    0 0 Отговор
    Скоро Нолан ще направи нов блокбъстър по случая, начело с хубавата Елена и Ахилчо а враговете ще са ескимоси от африкански произход чиито деди са обитавали Месопотамия.

    11:59 09.06.2026