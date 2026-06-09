Тръмп съобщи извънредна новина за разбилия се американски хеликоптер до Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп увери днес, че пилотите на американски боен хеликоптер "Апачи" са невредими, след като американският вестник "Ню Йорк Таймс" съобщи, че летателният апарат се е разбил вчера близо до Ормузкия проток, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Причините за инцидента все още не са известни, посочва "Ню Йорк таймс".

В отговор на журналистически въпрос Тръмп каза само, че "пилотите са добре, никой не е ранен".

"Утре ще публикуваме доклад по този въпрос", допълни американският президент.

По-рано той увери, че американската дипломация полага "последни усилия" за сключването на споразумение с Иран, за бъде прекратен конфликтът в Залива.

"Полагаме последни усилия, за да сключим едно много, много добро споразумение", изтъкна Тръмп, като посочи, че подобно споразумение ще бъде сключено "в рамките на два до три дни".