Филипините търсят удължаване на достъпа до руски петрол

Филипините са отправили искане към Съединените щати за удължаване на специалното разрешение, което позволява на страната да внася руски петрол и петролни продукти. Това съобщи енергийният министър Шарън Гарин, като уточни, че предходният срок на изключението е изтекъл на 11 април, а Манила очаква решение от Вашингтон. По думите ѝ страната остава оптимистично настроена за положителен изход, предава News.bg.

Паралелно с това филипинските власти подготвят резервни варианти в случай, че искането не бъде одобрено. Част от стратегията включва активни усилия за диверсификация на енергийните доставки чрез потенциален внос от държави като Колумбия и Аржентина, както и от Канада и самите Съединените щати.

„Целта ни е да запазим и възможността за доставки от Русия, тъй като се нуждаем от повече опции. Диверсификацията е от съществено значение“, подчерта Гарин.

От своя страна филипинският посланик във Вашингтон Хосе Мануел Ромуалдес заяви, че страната продължава да работи със САЩ за осигуряване на подобни изключения, които да позволят внос на петрол и от държави, обект на американски санкции.