Филипините търсят удължаване на достъпа до руски петрол

14 Април, 2026 09:52, обновена 14 Април, 2026 10:05 421 6

Манила настоява пред САЩ за ново изключение, докато развива алтернативни енергийни доставки

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Филипините са отправили искане към Съединените щати за удължаване на специалното разрешение, което позволява на страната да внася руски петрол и петролни продукти. Това съобщи енергийният министър Шарън Гарин, като уточни, че предходният срок на изключението е изтекъл на 11 април, а Манила очаква решение от Вашингтон. По думите ѝ страната остава оптимистично настроена за положителен изход, предава News.bg.

Паралелно с това филипинските власти подготвят резервни варианти в случай, че искането не бъде одобрено. Част от стратегията включва активни усилия за диверсификация на енергийните доставки чрез потенциален внос от държави като Колумбия и Аржентина, както и от Канада и самите Съединените щати.

„Целта ни е да запазим и възможността за доставки от Русия, тъй като се нуждаем от повече опции. Диверсификацията е от съществено значение“, подчерта Гарин.

От своя страна филипинският посланик във Вашингтон Хосе Мануел Ромуалдес заяви, че страната продължава да работи със САЩ за осигуряване на подобни изключения, които да позволят внос на петрол и от държави, обект на американски санкции.


  • 1 Атина Палада

    5 1 Отговор
    Филипините са съюзник на САЩ,защо не купуват от САЩ петрол?

    Коментиран от #3

    10:07 14.04.2026

  • 2 Баце ЕООД

    6 0 Отговор
    Ние кво спим?

    10:10 14.04.2026

  • 3 Защото

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Сащ спечели войната с Иран.. Мухахаха

    10:10 14.04.2026

  • 4 ИЗИ, ИЗИ

    6 0 Отговор
    МАЙ ВСИЧКИ ЩЕ ГО ТЪРСЯТ ТОЯ ДОСТЪП , АМА ..........МОСКВА НА СЪЛЗИ НЕ ВЕРВА....

    10:14 14.04.2026

  • 5 Мишел

    4 1 Отговор
    Руският петрол е единственият с гарантирани доставки. Това го направи от март насам най търсен и най скъп- над 120 евро/барел

    10:19 14.04.2026

  • 6 нали руския беше менте

    1 0 Отговор
    а и сега е с висока цена . филипините са кат тайлант. инвестират в армии и гладни ходят . има и голяма корупция .

    10:29 14.04.2026