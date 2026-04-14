Зеленски ще посети Рим на фона на застой в мирните преговори
Зеленски ще посети Рим на фона на застой в мирните преговори

14 Април, 2026 11:50 455 18

Украинският президент продължава европейската си обиколка с среща с Джорджа Мелони

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети Рим утре, съобщават АНСА, „АСКА нюз“ и „Темпо“, предава БТА.

Според публикувания график на канцеларията на италианския премиер, срещата с Джорджа Мелони е насрочена за 15:30 ч. местно време.

Зеленски е бил на посещение в Рим и преди, като през последните години е провеждал няколко срещи в италианската столица. Италия продължава да бъде сред твърдите поддръжници на Киев.

Преди визитата в Италия украинският лидер е на посещение в Германия, където ще се срещне с канцлера Фридрих Мерц.

Новата европейска обиколка на Зеленски се провежда в момент, когато преговорите, инициирани под натиска на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, остават в застой поради сериозни разногласия между Киев и Москва.

Междувременно конфликтът в Иран и действията на САЩ допълнително отклоняват вниманието на международната общност от войната в Украйна, която вече е навлязла в петата си година, отбелязва Франс прес.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 0 Отговор
    Незабавно мир.

    11:51 14.04.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 9 Отговор
    Ако Русия не се спре, ще я разгромим!

    Коментиран от #6, #9, #18

    11:51 14.04.2026

  • 3 СТИГА

    5 1 Отговор
    С ТИЯ ЕКСКУРЗИИ ! Марш в окопа !

    11:52 14.04.2026

  • 4 Зеления живот си живее

    6 1 Отговор
    Живот достоен за филм😅😅😅😅милиарди яхти самолети бео жени злато а маймуните мрът за него и скоро това няма приключи

    11:52 14.04.2026

  • 5 Варна 3

    1 5 Отговор
    Време е и бедната западнала Проссия да седне на масата за преговори заедно с украинските власти.

    Коментиран от #16

    11:52 14.04.2026

  • 6 А бе,

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Украина е Русия.

    Коментиран от #8

    11:52 14.04.2026

  • 7 От село

    4 1 Отговор
    А този се разхожда кат миндовата кучка ,и проси за милиарди за тоз де вее.

    11:54 14.04.2026

  • 8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    1 7 Отговор

    До коментар #6 от "А бе,":

    Украинският народ никога не е руски. Някога Украйна е била велика, Киевска Рус е от добрите. Московската Рус е символ на злото. Именно Московската Рус е окупирала Украйна и оттам са започнали агресивната асимилация спрямо украинския народ. Затова както СССР се разпадна през 1991, така и Русия ще бъде победена пак! Слава на Украйна.

    11:55 14.04.2026

  • 9 хмммм

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    От толкова разгроми Русия навлиза все по-дълбоко в Покрайна.

    Коментиран от #10

    11:55 14.04.2026

  • 10 Диктор

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "хмммм":

    И Русия бяга като страхливец щом види украинските дронове 🤣🤣🤣

    Коментиран от #12

    11:57 14.04.2026

  • 11 Хахахахаха

    4 0 Отговор
    Живот си живее Зеленски,тоя маняк всеки ден обикаля да проси пари за златни тоалетни, докато народа му загива на фронта, тоя маняк знае че самите украинци не го долюбват особено и гледа 99 процента да не е в Киев, разликата с Путин е, че руския президент избира да е до руския си народ, а тоя наркоман продава народа си и не иска да е до него

    12:02 14.04.2026

  • 12 Руснаци

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "Диктор":

    Дааа, ама бягат навътре в Украйна, докато укрите също бягат навътре в Украйна, имали ли още хора за мобилизация или да почват укрите да ловят 80 +, само за тази година около 50 жени военни са загинали, няма мъже и взеха жени да пращат на фронта, те горкичките им се иска да са до мъжко, ама в Киев няма мъжко и за това отидоха на фронта

    Коментиран от #13

    12:04 14.04.2026

  • 13 Оги

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Руснаци":

    Скоро ще го дръпнат на някое службичка, може и шеф на ЕС да стана след гинеколожката.

    12:05 14.04.2026

  • 14 Про стачка

    5 0 Отговор
    Това че Зеленски отишъл някъде да дрънчи пари докато женаму се шипка пи бутиците вече отдавна не са новини .

    12:07 14.04.2026

  • 15 Парата ще дойде

    1 0 Отговор
    Разходките почват за още и още

    12:12 14.04.2026

  • 16 Оди там Кеноби

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Варна 3":

    На никаква маса за преговори няма да седне Русия . Тя отдавна вече невярва на преговори особено ако в тях като медиатор е запада - Минск , Истанбул.
    А като се сетим само какво стана преди започването на войната с Иран по време на преговорите му със САЩ

    12:14 14.04.2026

  • 17 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 18 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    С помощ от България Зеленски може да победи Русия.

    12:17 14.04.2026

