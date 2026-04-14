Зеленски ще посети Рим на фона на застой в мирните преговори

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети Рим утре, съобщават АНСА, „АСКА нюз“ и „Темпо“, предава БТА.
Според публикувания график на канцеларията на италианския премиер, срещата с Джорджа Мелони е насрочена за 15:30 ч. местно време.
Зеленски е бил на посещение в Рим и преди, като през последните години е провеждал няколко срещи в италианската столица. Италия продължава да бъде сред твърдите поддръжници на Киев.
Преди визитата в Италия украинският лидер е на посещение в Германия, където ще се срещне с канцлера Фридрих Мерц.
Новата европейска обиколка на Зеленски се провежда в момент, когато преговорите, инициирани под натиска на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, остават в застой поради сериозни разногласия между Киев и Москва.
Междувременно конфликтът в Иран и действията на САЩ допълнително отклоняват вниманието на международната общност от войната в Украйна, която вече е навлязла в петата си година, отбелязва Франс прес.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
11:51 14.04.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #6, #9, #18
11:51 14.04.2026
3 СТИГА
11:52 14.04.2026
4 Зеления живот си живее
11:52 14.04.2026
5 Варна 3
Коментиран от #16
11:52 14.04.2026
6 А бе,
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Украина е Русия.
Коментиран от #8
11:52 14.04.2026
7 От село
11:54 14.04.2026
8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #6 от "А бе,":Украинският народ никога не е руски. Някога Украйна е била велика, Киевска Рус е от добрите. Московската Рус е символ на злото. Именно Московската Рус е окупирала Украйна и оттам са започнали агресивната асимилация спрямо украинския народ. Затова както СССР се разпадна през 1991, така и Русия ще бъде победена пак! Слава на Украйна.
11:55 14.04.2026
9 хмммм
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":От толкова разгроми Русия навлиза все по-дълбоко в Покрайна.
Коментиран от #10
11:55 14.04.2026
10 Диктор
До коментар #9 от "хмммм":И Русия бяга като страхливец щом види украинските дронове 🤣🤣🤣
Коментиран от #12
11:57 14.04.2026
11 Хахахахаха
12:02 14.04.2026
12 Руснаци
До коментар #10 от "Диктор":Дааа, ама бягат навътре в Украйна, докато укрите също бягат навътре в Украйна, имали ли още хора за мобилизация или да почват укрите да ловят 80 +, само за тази година около 50 жени военни са загинали, няма мъже и взеха жени да пращат на фронта, те горкичките им се иска да са до мъжко, ама в Киев няма мъжко и за това отидоха на фронта
Коментиран от #13
12:04 14.04.2026
13 Оги
До коментар #12 от "Руснаци":Скоро ще го дръпнат на някое службичка, може и шеф на ЕС да стана след гинеколожката.
12:05 14.04.2026
14 Про стачка
12:07 14.04.2026
15 Парата ще дойде
12:12 14.04.2026
16 Оди там Кеноби
До коментар #5 от "Варна 3":На никаква маса за преговори няма да седне Русия . Тя отдавна вече невярва на преговори особено ако в тях като медиатор е запада - Минск , Истанбул.
А като се сетим само какво стана преди започването на войната с Иран по време на преговорите му със САЩ
12:14 14.04.2026
18 Шопо
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":С помощ от България Зеленски може да победи Русия.
12:17 14.04.2026