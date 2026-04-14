Зеленски ще посети Рим на фона на застой в мирните преговори

Президентът на Украйна Володимир Зеленски ще посети Рим утре, съобщават АНСА, „АСКА нюз“ и „Темпо“, предава БТА.

Според публикувания график на канцеларията на италианския премиер, срещата с Джорджа Мелони е насрочена за 15:30 ч. местно време.

Зеленски е бил на посещение в Рим и преди, като през последните години е провеждал няколко срещи в италианската столица. Италия продължава да бъде сред твърдите поддръжници на Киев.

Преди визитата в Италия украинският лидер е на посещение в Германия, където ще се срещне с канцлера Фридрих Мерц.

Новата европейска обиколка на Зеленски се провежда в момент, когато преговорите, инициирани под натиска на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Украйна, остават в застой поради сериозни разногласия между Киев и Москва.

Междувременно конфликтът в Иран и действията на САЩ допълнително отклоняват вниманието на международната общност от войната в Украйна, която вече е навлязла в петата си година, отбелязва Франс прес.