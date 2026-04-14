Лавров на официално посещение в Китай за координация на позиции

Руският външен министър Сергей Лавров пристигна в Китай на двудневно официално посещение, по време на което двете страни ще съгласуват позициите си по редица международни въпроси. Това съобщава Франс прес, позовавайки се на китайската страна, предава БТА.

Китайският външен министър Ван И и Лавров ще обсъдят развитието на двустранните отношения, сътрудничеството в различни сфери, както и ключови регионални и глобални теми от взаимен интерес, заяви говорителят на китайското външно министерство Гуо Цзякун.

По думите му през последните години двете държави последователно задълбочават своите добросъседски и приятелски отношения и разширяват стратегическата си координация на различни нива.

Посещението се провежда в момент на засилена дипломатическа активност, породена от напрежението в Близкия изток. Китай и Русия поддържат партньорски отношения с Иран и често се позиционират като съперници на Съединените щати.

В рамките на визитата Лавров вече е провел телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи.

През последните дни Пекин е домакин на редица международни гости, които обсъждат ситуацията в Близкия изток, макар темата да не е официално обявена като основен фокус на срещите. В китайската столица пристигнаха още престолонаследникът на Абу Даби Халед бин Мохамед Ал Нахаян, испанският премиер Педро Санчес и виетнамският президент То Лам.

Китайският премиер Ли Цян заяви, че страната е готова да продължи да играе конструктивна роля за възстановяване на мира и стабилността в района на Персийския залив.