Мицкоски: Груевски ще бъде задържан при завръщане в страната

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бившият министър-председател Никола Груевски ще бъде незабавно задържан, ако се върне в страната, за да изтърпи наложеното му наказание. По думите му срещу Груевски има окончателна съдебна присъда, която трябва да бъде изпълнена, предава News.bg.

Мицкоски подчерта, че органите на реда ще действат в съответствие със закона, като добави, че всяко лице, включително и Груевски, има право да използва законовите механизми за обжалване и защита. Той обаче уточни, че не може да прогнозира дали и кога бившият премиер би се завърнал в страната.

Междувременно бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр вече определи Груевски като „международен престъпник“ и заяви, че той не трябва да се намира на унгарска територия.

Никола Груевски, който управлява страната в периода 2006-2016 г., беше осъден през септември 2018 г. на две години лишаване от свобода. Малко преди да бъде задържан, той напуска страната нелегално с помощта на унгарски представители, преминавайки през Албания, Черна гора и Сърбия, след което получава убежище в Унгария, предоставено от тогавашния премиер Виктор Орбан.

Освен това Груевски, заедно с бившия президент Георге Иванов, е свързван с проекта за т.нар. „антиквизация на Македония“, който допринесе за международната изолация на страната и затрудни процеса на европейска интеграция. Именно Груевски издигна Мицкоски като свой наследник начело на партията ВМРО-ДПМНЕ.