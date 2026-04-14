Мицкоски: Груевски ще бъде задържан при завръщане в страната

Мицкоски: Груевски ще бъде задържан при завръщане в страната

14 Април, 2026 14:47 1 231 13

Премиерът на Северна Македония подчерта, че законът важи за всички, независимо от политическия им статус

Мицкоски: Груевски ще бъде задържан при завръщане в страната - 1
Ели Стоянова

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бившият министър-председател Никола Груевски ще бъде незабавно задържан, ако се върне в страната, за да изтърпи наложеното му наказание. По думите му срещу Груевски има окончателна съдебна присъда, която трябва да бъде изпълнена, предава News.bg.

Мицкоски подчерта, че органите на реда ще действат в съответствие със закона, като добави, че всяко лице, включително и Груевски, има право да използва законовите механизми за обжалване и защита. Той обаче уточни, че не може да прогнозира дали и кога бившият премиер би се завърнал в страната.

Междувременно бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр вече определи Груевски като „международен престъпник“ и заяви, че той не трябва да се намира на унгарска територия.

Никола Груевски, който управлява страната в периода 2006-2016 г., беше осъден през септември 2018 г. на две години лишаване от свобода. Малко преди да бъде задържан, той напуска страната нелегално с помощта на унгарски представители, преминавайки през Албания, Черна гора и Сърбия, след което получава убежище в Унгария, предоставено от тогавашния премиер Виктор Орбан.

Освен това Груевски, заедно с бившия президент Георге Иванов, е свързван с проекта за т.нар. „антиквизация на Македония“, който допринесе за международната изолация на страната и затрудни процеса на европейска интеграция. Именно Груевски издигна Мицкоски като свой наследник начело на партията ВМРО-ДПМНЕ.


Северна Македония
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 6 Отговор
    Тук е моментът България и Гюро да дадат убежиище на Груевски. И без това в екипа на Гюро половината са македонисти, пък и той самият е от оня край.

    Коментиран от #6

    14:48 14.04.2026

  • 4 Месояден съм

    8 9 Отговор
    Мадяро е доносник, оредател по принцип. Подслушвал и предал жена си. И затова са се развели. Работи при Орбан, предава го. Сега ще предаде и Груевски. Предава и народа си в лапите на Урсулите.

    Коментиран от #12

    14:54 14.04.2026

  • 5 духайте

    7 3 Отговор
    факти

    14:54 14.04.2026

  • 6 Няма как

    6 8 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Убежище на руската марионетка Груевски може да даде само държава - руски пудел. То не останаха такива вече :)))

    14:54 14.04.2026

  • 7 Аз съм веган

    7 7 Отговор
    След орбан, и мъжлето с главно Ж вучич, си ти бе мицко.

    14:55 14.04.2026

  • 9 2и3и8

    2 0 Отговор
    четете на обратно.Коч емикиС

    14:57 14.04.2026

  • 11 Меко

    1 0 Отговор
    Да да знаем чака го затвор от типа луксозна резиденция😏

    15:23 14.04.2026

  • 12 да интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Месояден съм":

    Даже тя твърди, че я е бил. Цяла министърка е била при това.

    15:45 14.04.2026

  • 13 Томас Байц от лакпром

    0 0 Отговор
    Мицкоски, Груевски, Пръковски... внимавайте да ме не издъните!

    15:46 14.04.2026

