Мицкоски: Груевски ще бъде задържан при завръщане в страната

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че бившият министър-председател Никола Груевски ще бъде незабавно задържан, ако се върне в страната, за да изтърпи наложеното му наказание. По думите му срещу Груевски има окончателна съдебна присъда, която трябва да бъде изпълнена, предава News.bg.
Мицкоски подчерта, че органите на реда ще действат в съответствие със закона, като добави, че всяко лице, включително и Груевски, има право да използва законовите механизми за обжалване и защита. Той обаче уточни, че не може да прогнозира дали и кога бившият премиер би се завърнал в страната.
Междувременно бъдещият премиер на Унгария Петер Мадяр вече определи Груевски като „международен престъпник“ и заяви, че той не трябва да се намира на унгарска територия.
Никола Груевски, който управлява страната в периода 2006-2016 г., беше осъден през септември 2018 г. на две години лишаване от свобода. Малко преди да бъде задържан, той напуска страната нелегално с помощта на унгарски представители, преминавайки през Албания, Черна гора и Сърбия, след което получава убежище в Унгария, предоставено от тогавашния премиер Виктор Орбан.
Освен това Груевски, заедно с бившия президент Георге Иванов, е свързван с проекта за т.нар. „антиквизация на Македония“, който допринесе за международната изолация на страната и затрудни процеса на европейска интеграция. Именно Груевски издигна Мицкоски като свой наследник начело на партията ВМРО-ДПМНЕ.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #6
14:48 14.04.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Месояден съм
Коментиран от #12
14:54 14.04.2026
5 духайте
14:54 14.04.2026
6 Няма как
До коментар #1 от "честен ционист":Убежище на руската марионетка Груевски може да даде само държава - руски пудел. То не останаха такива вече :)))
14:54 14.04.2026
7 Аз съм веган
14:55 14.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 2и3и8
14:57 14.04.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Меко
15:23 14.04.2026
12 да интересно
До коментар #4 от "Месояден съм":Даже тя твърди, че я е бил. Цяла министърка е била при това.
15:45 14.04.2026
13 Томас Байц от лакпром
15:46 14.04.2026