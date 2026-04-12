Руски военни са убили четирима украински военнопленници в Харковска област

Украинският аналитичен портал DeepState, който следи ситуацията на фронта в реално време, заяви, че руски военни са нахлули в позициите на ВСУ в близост до населеното място Ветеринарное в Харковска област и са пленили четирима бойци от една от механизираните бригади на украинската армия.

Впоследствие, според данните на анализаторите на проекта, тези военнопленници са били застреляни от руските военни.

DeepState публикува в Telegram видео, което предполагаемо потвърждава факта на убийството. Би-би-си не е проверила неговата автентичност.

"За пореден път врагът наруши обичаите и правилата на водене на война - 4 украински военнопленници бяха разстреляни близо до Ветеринарное в Харковска област", се казва в съобщението на DeepState.

Руските военни не коментираха случая, а в миналото Министерството на отбраната на Русия игнорираше обвиненията срещу руските войски за военни престъпления или за нарушаване на Женевската конвенция.