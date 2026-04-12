Руски военни са убили четирима украински военнопленници в Харковска област

Украинският аналитичен портал DeepState, който следи ситуацията на фронта в реално време, заяви, че руски военни са нахлули в позициите на ВСУ в близост до населеното място Ветеринарное в Харковска област и са пленили четирима бойци от една от механизираните бригади на украинската армия.
Впоследствие, според данните на анализаторите на проекта, тези военнопленници са били застреляни от руските военни.
DeepState публикува в Telegram видео, което предполагаемо потвърждава факта на убийството. Би-би-си не е проверила неговата автентичност.
"За пореден път врагът наруши обичаите и правилата на водене на война - 4 украински военнопленници бяха разстреляни близо до Ветеринарное в Харковска област", се казва в съобщението на DeepState.
Руските военни не коментираха случая, а в миналото Министерството на отбраната на Русия игнорираше обвиненията срещу руските войски за военни престъпления или за нарушаване на Женевската конвенция.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Илия
Кой им крив. Сега шяха да са живи и да ги разменят 4-мата за един руснак.
17:28 12.04.2026
3 И отново новини от сорта
17:28 12.04.2026
4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
17:28 12.04.2026
5 Гост
17:31 12.04.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иван Грозни
17:37 12.04.2026
10 Ердоган
17:38 12.04.2026
11 от Буча са
17:42 12.04.2026
12 шаа
17:43 12.04.2026
13 гост
Великобритания помага значително и на френското съпротивително движение срещу германските окупатори. Подпомогнати са също партизанските и нелегални движения в Полша, Гърция, Италия, Югославия и други страни.
В периода 1945 – 1947 година САЩ помагат на Съветския съюз да си стъпи на краката и да се възстанови след войната. Към Москва заминават десетки локомотиви и цели композиции от вагони. Хиляди тонове зърно, торове, хранителни продукти. По технологии и техника от САЩ са възстановени редица заводи за трактори, камиони, рудодобивни машини и автомобили.
А са могли да гледат собственото си благополучие.
И не е ли Сталин виновен заедно с Хитлер за Втората световна война? Нали те двамата нападат Полша през 1939 г. „Копейките“ се дразнят от този факт, но това е истината.
Коментиран от #16
17:43 12.04.2026
14 Гориил
17:43 12.04.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 гост
До коментар #13 от "гост":Украйна повече от 4 години отблъсква руските пълчища, които убиват, разрушават, насилват, палят. Русия е водеща ядрена сила, разполага с огромна армия и по население е три-четири пъти по-голяма от Украйна. Но украинците се сражават и не се отказват.
За пореден път темата за войната срещу Украйна стана причина за политически разлом у нас. За повод на партиите послужи споразумението с Киев за сътрудничество в областта на сигурността. Над 30 държави вече са подписали такова, но у нас това се превърна в опорка, инструмент и лозунг за популистите в предизборната кампания. Чухме фалшива загриженост, откровени лъжи и станахме свидетели на патологично лицемерие.
През Втората световна война Съветския съюз получава от САЩ 11 000 самолета, над 7 000 танка, 375 000 камиона и огромно количество хранителни стоки.
Великобритания изпраща на Москва конвои от кораби с въоръжение, техника, суровини, консерви, медикаменти, дрехи и пр. Същото прави и Канада.
Монголия дава на СССР над 700 хиляди животни за месо и 400 хиляди коня.
17:47 12.04.2026
17 Маринов
Според коя конвенция английски военни специалисти от територията на Окраина изстрелват и водят английски ракети, ползвайки техни и американски спътници в небето на Русия и атакуват руски обекти, в т.ч. и невоенни? А? Тишина.
17:47 12.04.2026
18 Пустиня(к)
17:47 12.04.2026
19 Орешник
17:49 12.04.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 анонимен
17:52 12.04.2026
22 Софиянец
17:53 12.04.2026
23 Мемфис
17:53 12.04.2026
24 Хихихи
17:53 12.04.2026
25 Стойко
17:54 12.04.2026
26 анонимен
17:55 12.04.2026
27 Варненец
17:55 12.04.2026
28 анонимен
Днес веки пети руснак (21%) вярвя,че първите хора са могли да се разхождат заедно с динозаврите,в сравнение с всеки трети (30%) през 2007г.
17:56 12.04.2026
29 Истината
17:57 12.04.2026
30 анонимен
17:57 12.04.2026
31 анонимен
17:58 12.04.2026
32 Кико
17:58 12.04.2026
33 Зеля
18:00 12.04.2026
34 анонимен
/Радой Ралин/
18:04 12.04.2026
35 анонимен
18:05 12.04.2026
36 анонимен
18:06 12.04.2026
37 анонимен
18:07 12.04.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.