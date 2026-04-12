Руски военни са убили четирима украински военнопленници в Харковска област
  Тема: Украйна

12 Април, 2026 17:23 1 063 39

Руските военни не коментираха случая, а в миналото Министерството на отбраната на Русия игнорираше обвиненията срещу руските войски за военни престъпления или за нарушаване на Женевската конвенция

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украинският аналитичен портал DeepState, който следи ситуацията на фронта в реално време, заяви, че руски военни са нахлули в позициите на ВСУ в близост до населеното място Ветеринарное в Харковска област и са пленили четирима бойци от една от механизираните бригади на украинската армия.

Впоследствие, според данните на анализаторите на проекта, тези военнопленници са били застреляни от руските военни.

DeepState публикува в Telegram видео, което предполагаемо потвърждава факта на убийството. Би-би-си не е проверила неговата автентичност.

"За пореден път врагът наруши обичаите и правилата на водене на война - 4 украински военнопленници бяха разстреляни близо до Ветеринарное в Харковска област", се казва в съобщението на DeepState.

Руските военни не коментираха случая, а в миналото Министерството на отбраната на Русия игнорираше обвиненията срещу руските войски за военни престъпления или за нарушаване на Женевската конвенция.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Илия

    28 14 Отговор
    Като ги пленили , единия решил да стреля, другите се хвърлили в ръкопашен бой, но руснаците им видели сметката. Самоотбрана.
    Кой им крив. Сега шяха да са живи и да ги разменят 4-мата за един руснак.

    17:28 12.04.2026

  • 3 И отново новини от сорта

    27 10 Отговор
    Съседката каза, че чула.

    17:28 12.04.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    22 8 Отговор
    Да, ударили се един от охранителите и в опит да избягат, са били застреляни...

    17:28 12.04.2026

  • 5 Гост

    20 10 Отговор
    А ,колко аналогични случаи има и от Украинска страна,това поне съм го видял с очите си по ютуб

    17:31 12.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван Грозни

    17 5 Отговор
    Дано ги утепат, да не им изпращаме повече пари за наша сметка и да ги държим тука на социални помощи за да си карат скъпите коли.

    17:37 12.04.2026

  • 10 Ердоган

    4 11 Отговор
    РуZки орки антихристи

    17:38 12.04.2026

  • 11 от Буча са

    3 0 Отговор
    Добре ли съм? В края на статията със син цвят пише Русия? Източник на "фактите" от Русия?

    17:42 12.04.2026

  • 12 шаа

    7 1 Отговор
    "Украинският аналитичен портал DeepFake, който следи ситуацията на фронта в реално време"

    17:43 12.04.2026

  • 13 гост

    5 13 Отговор
    На Техеранската конференция през 1943 г. Сталин заявява: „Ако не беше помощта от съюзниците, щяхме да загубим войната“.
    Великобритания помага значително и на френското съпротивително движение срещу германските окупатори. Подпомогнати са също партизанските и нелегални движения в Полша, Гърция, Италия, Югославия и други страни.
    В периода 1945 – 1947 година САЩ помагат на Съветския съюз да си стъпи на краката и да се възстанови след войната. Към Москва заминават десетки локомотиви и цели композиции от вагони. Хиляди тонове зърно, торове, хранителни продукти. По технологии и техника от САЩ са възстановени редица заводи за трактори, камиони, рудодобивни машини и автомобили.
    А са могли да гледат собственото си благополучие.
    И не е ли Сталин виновен заедно с Хитлер за Втората световна война? Нали те двамата нападат Полша през 1939 г. „Копейките“ се дразнят от този факт, но това е истината.

    Коментиран от #16

    17:43 12.04.2026

  • 14 Гориил

    11 4 Отговор
    Местните жители сочеха тези украински войници и съобщаваха, че са били палачи и са изнасилвали деца.

    17:43 12.04.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 гост

    5 11 Отговор

    До коментар #13 от "гост":

    Украйна повече от 4 години отблъсква руските пълчища, които убиват, разрушават, насилват, палят. Русия е водеща ядрена сила, разполага с огромна армия и по население е три-четири пъти по-голяма от Украйна. Но украинците се сражават и не се отказват.
    За пореден път темата за войната срещу Украйна стана причина за политически разлом у нас. За повод на партиите послужи споразумението с Киев за сътрудничество в областта на сигурността. Над 30 държави вече са подписали такова, но у нас това се превърна в опорка, инструмент и лозунг за популистите в предизборната кампания. Чухме фалшива загриженост, откровени лъжи и станахме свидетели на патологично лицемерие.
    През Втората световна война Съветския съюз получава от САЩ 11 000 самолета, над 7 000 танка, 375 000 камиона и огромно количество хранителни стоки.
    Великобритания изпраща на Москва конвои от кораби с въоръжение, техника, суровини, консерви, медикаменти, дрехи и пр. Същото прави и Канада.
    Монголия дава на СССР над 700 хиляди животни за месо и 400 хиляди коня.

    17:47 12.04.2026

  • 17 Маринов

    10 1 Отговор
    Ако има убити войни от ВСУ, да с провери точно случая. И преди имаше подобен шум. Тогава украинци уж се предават и в последствие атакуват руснака, да му вземат автомата. И без тях. Та и този шум, учудвам се.
    Според коя конвенция английски военни специалисти от територията на Окраина изстрелват и водят английски ракети, ползвайки техни и американски спътници в небето на Русия и атакуват руски обекти, в т.ч. и невоенни? А? Тишина.

    17:47 12.04.2026

  • 18 Пустиня(к)

    4 3 Отговор
    Убаво. Макя си ли са дирили тама? Екстра нги е. Те смера у комплексара залупен, дет тръкаш.

    17:47 12.04.2026

  • 19 Орешник

    4 2 Отговор
    Естествено че ще ги утилизират за какво са им! Така смърдят по малко !

    17:49 12.04.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 анонимен

    2 3 Отговор
    То не е 1941-1944г. САЩ да ги финансира Русия, те бяха заминали, Хитлер им разказа играта само за 3 месеца тогава! Достатъчно ни мачкахте и спускахте решенията от север и свероизток цели 45г., и още 32г. сега подмолно,чрез активна агентура от наши предатели в лицето на БЦП,Радев,Слави чалгаря,КостяКопейкин, тия ваши в посолството и консулствата ви тук!! Това Русия и Руснак са вече тотално омразни думи за целият свят! Само продажните червени задници по света са за Русия, но те са малцинство и то голямо малцинство, огромно, ноооо чрез тях Русия клати целият свят все още!Но запада няма да я остави, иначе ще настъпи червен болшевишко-фашистки терор по цялото земно кълбо! Цивилизацията е на запад. На изток е свинщината доооо КНДР!

    17:52 12.04.2026

  • 22 Софиянец

    4 2 Отговор
    Ще се разплача 🥲

    17:53 12.04.2026

  • 23 Мемфис

    3 5 Отговор
    Характерно за ушанките е, че са ИZPOДИ.

    17:53 12.04.2026

  • 24 Хихихи

    3 1 Отговор
    Каква трагедия 😄

    17:53 12.04.2026

  • 25 Стойко

    3 2 Отговор
    Ццц, а трябваше първо да има изтезания!

    17:54 12.04.2026

  • 26 анонимен

    3 4 Отговор
    Трябва да не забравяме какво е казал Аксаков-син : “Всяко тържество на българите е смърт за Русия. Балканските държави не трябва да имат нищо свое. Те трябва да бъдат притежание на русите или по-ясно казано, те трябва да бъдат погълнати от русите! ”

    17:55 12.04.2026

  • 27 Варненец

    4 2 Отговор
    Кой не скача е москал! Нали така пееха бандеровците 😂 е тия са подскочили повечко, буахахха

    17:55 12.04.2026

  • 28 анонимен

    1 5 Отговор
    35% от руснаците са на мнение,че Слънцето се върти около Земята,а не Земята около Слънцето.Това показва проучване за научните заблуди на руснаците на лоялния на Кремъл Всерусийски център за изследвание на общественото мнение- ВЦИОМ.
    Днес веки пети руснак (21%) вярвя,че първите хора са могли да се разхождат заедно с динозаврите,в сравнение с всеки трети (30%) през 2007г.

    17:56 12.04.2026

  • 29 Истината

    3 2 Отговор
    Кво реват тия, после ще им ги върнат при поредната размяна на трупове в съотношение 2000 укри срещу 5 руски

    17:57 12.04.2026

  • 30 анонимен

    3 3 Отговор
    В допълнение: Всички руски тролейчета от форума трябва да станат обект на разследване от компетентните органи. В крайна сметка на тях ще им се отрази много ползотворно ако пробационните служби ги пратят да боядисват пейки и да садят дръвчета в парка.

    17:57 12.04.2026

  • 31 анонимен

    1 3 Отговор
    По-голямо нещастие от това да си руснак вече няма. Да си руснак вече е нарицателно, равносилно на изрод - за съжаление тази е прозаичната констатация, властваща в света

    17:58 12.04.2026

  • 32 Кико

    1 3 Отговор
    Умрели са като герои 🤭 за сигурността на европа 😄 пазят ни от руска инвазия 😂

    17:58 12.04.2026

  • 33 Зеля

    3 2 Отговор
    Нищо, месо има още, а и така са по-полезни за пропаганда, за войници не стваха 🇺🇦💩

    18:00 12.04.2026

  • 34 анонимен

    1 3 Отговор
    ПИСМО ДО ВАНКА С ТАНКА /Радой Ралин/ Пиша ти от Плевен, драги Ванка.Помниш ли кагда пришол със танка?Беше млад, но се държеше мъжки.Зарази семейството ми с въшки…Взе на мама златните пендарии дори галошите ми стари.Помниш ли, как кушаше картошки?Наконец забърса три кокошки.После си преспал със какa Сияи изпил си всичката ракия.А след време чухме и мълвата,че си гръмнал тате във главата!Длъжен бях да те обичам, Ваня.Даже кръстих дъщеря си Маня.Залъкът си давахме насила на Русия – тая дива сила.После цели девет петилетки грабихте уран и руди редки.Грабихте и жито, папироси…Зарад тебе ходим голи-боси!Дружбата ни беше “свята”, “чиста”.Ние всички хранехме танкиста.А пък ти ни пазеше със танка и ни взе последната луканка…Пазеше и немците, и чехите.Ние тук възпявахме успехите.С паметник стърчиш ни на главата и скверниш небето и земята
    /Радой Ралин/

    18:04 12.04.2026

  • 35 анонимен

    1 3 Отговор
    Определено Русия с атаките си по християнски братски народ ще бъде намразена от целия свят! Путин надмина и Хитлер! Аз като българин се срамувам за неадекватните коментари на руските проксита в българските сайтове! Ами ако тази война беше в България, как щяхме да се чувстваме? Да не забравяме, че Русия ни определи като вражеска държава! След съединението на България 1885г. Русия накара Сърбия да ни нападне. Тогава българската армия удържа бляскава победа. Украйна трябва да победи защото има подкрепата на целия свят и защитава земята си!

    18:05 12.04.2026

  • 36 анонимен

    1 1 Отговор
    "демилитаризация и денацификация на Украйна" = който някога се е занимавал с темата "фашизъм" лесно ще открие всичките черти на фашистката държава в сегашна Русия. Препоръчвам за интересуващите се прочитане на книгата на Желю Желев "Фашизмът", която навремето беше забранена в България, поради приликата на тогавашния режим с фашизма. Описанието точно пасва на държавата на Путин. За съжаление. Защото и руснаците са хора, които искат нормален живот.

    18:06 12.04.2026

  • 37 анонимен

    1 1 Отговор
    СССР е ЕДИНСТВЕНАТА държава, подпомагала Хитлер преди и в началото на войната!!!! Единствената. Немската армия, понеже е нямала право на обучение в такива мащаби, заради Първата световна война, СЕ Е ОБУЧАВАЛА в СССР. Дори в деня на нападението на Хитлер срещу СССР комунистическият режим ИЗПРАЩА влак с провизии и други товари КЪМ Германия. Това е защото целта на СССР е Германия на лудия Хитлер да отслаби запазните държави, след което СССР ДА ЗАВЛАДЕЕ ЕВРОПА. Те не са били подготвени за отбранителни сражения - САМО НАПАДАТЕЛНИ. А са били СЪЮЗНИК на Германия още от началото на 30-те години на века. Украинци са сътрудничили на Германия по много причини. СССР е сътрудничел, България също, Югославия също (към началото на войната), Италия, окупирана Франция, Швеция, Испания, Румъния.....Сталин е избил и уморил от глад огромна част от украинците, защото са се опитвали да постигнат независимост.....

    18:07 12.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

