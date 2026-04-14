Скандалът се разраства! Доналд Тръмп вече не харесва и Джорджа Мелони

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към италианския премиер Джорджа Мелони, съобщиха в. „Кориере дела сера“ и АНСА, цитирани от БТА.

„Джорджа Мелони не иска да ни помогне във войната“, заяви Тръмп в интервю по телефона за „Кориере дела сера“. Той визира войната в Иран и това, че Мелони на няколко пъти заяви, че Италия не иска да бъде въвличана в този конфликт. Мелони не откликна и на призива на Тръмп да участва в обезопасяване на Ормузкия проток, докато в региона се водят бойни действия. Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пък не разреши достъпа на американски бойни самолети до военна база в Сицилия, откъдето те да потеглят за ударни мисии срещу Иран, припомнят медиите.

В интервюто за „Кориере дела сера“ Тръмп заяви, че не е разговарял от известно време с Мелони, която беше смятана за близка до него. Тръмп поясни, че не е говорил с Мелони, защото „тя не иска да ни помага с НАТО, не иска да ни помага да се отървем от ядреното оръжие (на Иран)“.

„Тя е много различна от онова, което аз мислех“, заяви още Тръмп по адрес на Мелони.

Тези критики се посипаха по главата на Мелони само месец след като в друго интервю за „Кориере дела сера“ Тръмп похвали Мелони и я нарече „приятел“ и „велик лидер“, който "винаги се опитва да помогне“. Тогава тези думи бяха изречени, след като Мелони изпрати бойна фрегата край Кипър, тъй като Кипър стана косвена жертва на конфликта в Иран, припомня АНСА.

„Това не е вече същият човек и Италия няма да бъде същата страна, каквато беше“, отбеляза сега американският президент в пред „Кориере дела сера“, визирайки италианската лидерка.

"Харесва ли ви фактът, че вашата министър-председателка не прави нищо, за да получи петрол?“, заяви още Тръмп, обръщайки се директно към италианците. „Дали това се харесва на народа? Не мога да си го представя. Потресен съм от нея. Мислех, че тя е смела, но съм грешал“, заяви Тръмп, напълно игнорирайки факта, че Мелони беше първата лидерка на страна членка на ЕС, на НАТО и на Г-7, посетила региона на Залива в момент, в който там се водеха бойните действия и говорила там именно за енергийните доставки за Италия. Мелони посети и с тази цел преди това Алжир, за да гарантира увеличение на доставките на природен газ и на петрол за Италия на фона на спрените доставки от Залива.

"Мелони се държи неприемливо, защото не ѝ пука дали Иран има ядрено оръжие и дали Иран ще взриви Италия за две минути, ако има тази възможност“, заяви още Тръмп в разговора по телефона с „Кориере дела сера“.

Този изблик на гняв последва три изявления на Мелони, в които тя разкритикува Тръмп заради критиките му по адрес на папа Лъв Четиринадесети.

На страната на Мелони сега застана Ели Шлайн, лидерката на Демократическата партия на Италия. "Твърдо осъждам атаката на президента Тръмп срещу премиера Мелони, която, както подобава, изрази солидарност с папа Лъв Четиринадесети“, заяви Шлайн. Тя напомни, че с Мелони са политически противници, но добави, че всички италиански граждани няма да приемат нападки или заплахи към правителството на Италия.

В подкрепа на Мелони се изказа незабавно и външният министър на Италия Антонио Таяни.

„Ние сме и оставаме искрени поддръжници на единството на Запада и твърди съюзници на САЩ, но това единство се изгражда с лоялност, уважение и взаимна откровеност. Свикнали сме да казваме това, което мислим, защото така постъпват сериозните хора. До днес президентът Тръмп смяташе Джорджа Мелони за смела личност. И не грешеше, защото тя е жена, която никога не крие какво мисли. И за папа Лъв Четиринадесети тя каза точно това, което всички ние, италианските граждани, мислим. Министър-председателката, заедно с правителството, защитават и винаги ще защитават единствено интереса на Италия“, подчерта Таяни в Екс.

В интервюто за „Кориере дела сера“ Тръмп за пореден път атакува и папата. Той го обвини, че няма представа какво се случва в Иран и каква е иранската ядрена заплаха. Тръмп заяви, че папата не разбира, че в Иран режимът е убил 42 000 протестиращи през изминалия месец.

Тръмп спомена и за поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария. Той зави, че Орбан е бил негов приятел. „Това не бяха моите избори, но той беше мой приятел, един смел човек, който свърши добра работа по въпроса с имиграцията. Не допусна хората да дойдат и да съсипят неговата страна, както направи Италия“, заяви Тръмп.

После той добави, че „имиграцията убива Италия и цялата Европа“. „Европа се саморазрушава отвътре със своите имиграционни политики и с политиките, свързани с енергетиката“, заяви още Тръмп. "В Европа плащат най-високите цени за енергия и не са дори готови да се бият за Ормузкия проток, откъдето получават тази енергия“, каза Тръмп. „В Европа хората зависят от Доналд Тръмп, защото държи отворен Ормузкия проток“, добави Тръмп.

Тръмп в миналото винаги е хвалел Мелони. Критиките му дойдоха година след като Мелони беше на първа официална визита в Белия дом, отбелязват цитираните италиански медии.