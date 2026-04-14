Скандалът се разраства! Доналд Тръмп вече не харесва и Джорджа Мелони

Скандалът се разраства! Доналд Тръмп вече не харесва и Джорджа Мелони

14 Април, 2026 22:07 960 38

Премиерът Джорджа Мелони не иска да ни помогне във войната, заяви Тръмп в интервю по телефона за „Кориере дела сера“

Скандалът се разраства! Доналд Тръмп вече не харесва и Джорджа Мелони - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остри критики към италианския премиер Джорджа Мелони, съобщиха в. „Кориере дела сера“ и АНСА, цитирани от БТА.

„Джорджа Мелони не иска да ни помогне във войната“, заяви Тръмп в интервю по телефона за „Кориере дела сера“. Той визира войната в Иран и това, че Мелони на няколко пъти заяви, че Италия не иска да бъде въвличана в този конфликт. Мелони не откликна и на призива на Тръмп да участва в обезопасяване на Ормузкия проток, докато в региона се водят бойни действия. Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето пък не разреши достъпа на американски бойни самолети до военна база в Сицилия, откъдето те да потеглят за ударни мисии срещу Иран, припомнят медиите.

В интервюто за „Кориере дела сера“ Тръмп заяви, че не е разговарял от известно време с Мелони, която беше смятана за близка до него. Тръмп поясни, че не е говорил с Мелони, защото „тя не иска да ни помага с НАТО, не иска да ни помага да се отървем от ядреното оръжие (на Иран)“.

„Тя е много различна от онова, което аз мислех“, заяви още Тръмп по адрес на Мелони.

Тези критики се посипаха по главата на Мелони само месец след като в друго интервю за „Кориере дела сера“ Тръмп похвали Мелони и я нарече „приятел“ и „велик лидер“, който "винаги се опитва да помогне“. Тогава тези думи бяха изречени, след като Мелони изпрати бойна фрегата край Кипър, тъй като Кипър стана косвена жертва на конфликта в Иран, припомня АНСА.

„Това не е вече същият човек и Италия няма да бъде същата страна, каквато беше“, отбеляза сега американският президент в пред „Кориере дела сера“, визирайки италианската лидерка.

"Харесва ли ви фактът, че вашата министър-председателка не прави нищо, за да получи петрол?“, заяви още Тръмп, обръщайки се директно към италианците. „Дали това се харесва на народа? Не мога да си го представя. Потресен съм от нея. Мислех, че тя е смела, но съм грешал“, заяви Тръмп, напълно игнорирайки факта, че Мелони беше първата лидерка на страна членка на ЕС, на НАТО и на Г-7, посетила региона на Залива в момент, в който там се водеха бойните действия и говорила там именно за енергийните доставки за Италия. Мелони посети и с тази цел преди това Алжир, за да гарантира увеличение на доставките на природен газ и на петрол за Италия на фона на спрените доставки от Залива.

"Мелони се държи неприемливо, защото не ѝ пука дали Иран има ядрено оръжие и дали Иран ще взриви Италия за две минути, ако има тази възможност“, заяви още Тръмп в разговора по телефона с „Кориере дела сера“.

Този изблик на гняв последва три изявления на Мелони, в които тя разкритикува Тръмп заради критиките му по адрес на папа Лъв Четиринадесети.

На страната на Мелони сега застана Ели Шлайн, лидерката на Демократическата партия на Италия. "Твърдо осъждам атаката на президента Тръмп срещу премиера Мелони, която, както подобава, изрази солидарност с папа Лъв Четиринадесети“, заяви Шлайн. Тя напомни, че с Мелони са политически противници, но добави, че всички италиански граждани няма да приемат нападки или заплахи към правителството на Италия.

В подкрепа на Мелони се изказа незабавно и външният министър на Италия Антонио Таяни.

„Ние сме и оставаме искрени поддръжници на единството на Запада и твърди съюзници на САЩ, но това единство се изгражда с лоялност, уважение и взаимна откровеност. Свикнали сме да казваме това, което мислим, защото така постъпват сериозните хора. До днес президентът Тръмп смяташе Джорджа Мелони за смела личност. И не грешеше, защото тя е жена, която никога не крие какво мисли. И за папа Лъв Четиринадесети тя каза точно това, което всички ние, италианските граждани, мислим. Министър-председателката, заедно с правителството, защитават и винаги ще защитават единствено интереса на Италия“, подчерта Таяни в Екс.

В интервюто за „Кориере дела сера“ Тръмп за пореден път атакува и папата. Той го обвини, че няма представа какво се случва в Иран и каква е иранската ядрена заплаха. Тръмп заяви, че папата не разбира, че в Иран режимът е убил 42 000 протестиращи през изминалия месец.

Тръмп спомена и за поражението на унгарския премиер Виктор Орбан на парламентарните избори в Унгария. Той зави, че Орбан е бил негов приятел. „Това не бяха моите избори, но той беше мой приятел, един смел човек, който свърши добра работа по въпроса с имиграцията. Не допусна хората да дойдат и да съсипят неговата страна, както направи Италия“, заяви Тръмп.

После той добави, че „имиграцията убива Италия и цялата Европа“. „Европа се саморазрушава отвътре със своите имиграционни политики и с политиките, свързани с енергетиката“, заяви още Тръмп. "В Европа плащат най-високите цени за енергия и не са дори готови да се бият за Ормузкия проток, откъдето получават тази енергия“, каза Тръмп. „В Европа хората зависят от Доналд Тръмп, защото държи отворен Ормузкия проток“, добави Тръмп.

Тръмп в миналото винаги е хвалел Мелони. Критиките му дойдоха година след като Мелони беше на първа официална визита в Белия дом, отбелязват цитираните италиански медии.


Италия
Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма шанс

    6 5 Отговор
    Ми той Тръмп е по-красив и без това
    удри бай Дончо ама само по-палави и засукани

    22:09 14.04.2026

  • 2 Тромб

    4 3 Отговор
    Е едно нощо

    22:09 14.04.2026

  • 3 Сталин

    14 2 Отговор
    Мелони има повече топки от всичките наши негодници в парламента,и прати Дъмбо да си смуче биберона.
    Чакай малко нали оранжевия Шломо клоун ни обясняваше колко е велика американската армия,супер -дупер яка,с сега рават на другите негодници да им помагат ,след като Иран им начупи играчките във залива и разби мутрите на кошерните плъхове,НАТО са страхливи кучета които никога не се бият като мъже а само бомбят жени и деца

    22:10 14.04.2026

  • 4 Не съм чул Путин

    16 5 Отговор
    да си изтърве нервите и да обиди някой президент.

    Коментиран от #6, #11, #12

    22:10 14.04.2026

  • 5 Овчар

    1 0 Отговор
    Скоро някой ще публикува навсякъде ...как се теглят пари от банкомат без карта....!..Бога не е на небето приятели, той е като нас долу на земята просто главата му работи по друг начин..!

    22:11 14.04.2026

  • 6 Путин

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Не съм чул Путин":

    има здрави нерви, умен е и е хладнокръвен.

    22:11 14.04.2026

  • 7 БеГемот

    5 1 Отговор
    Човека да не е избягал от детската градина....

    22:11 14.04.2026

  • 8 А50

    5 1 Отговор
    Тръмп превъртя

    Коментиран от #17

    22:11 14.04.2026

  • 9 хаха

    3 1 Отговор
    Тя пък нали го е "харесвала"... ХАХАХА!

    Преди да дрънкате глупости да погледнете обема на италианските инвестиции в САЩ.
    Просто си затваряше устата, за да ненавреди на италианската икономика.

    22:12 14.04.2026

  • 10 Сталин

    8 2 Отговор
    Дони Епщайн е най големия лузър ,и се молят на великите перси за примирие

    22:13 14.04.2026

  • 11 Не Просто

    2 8 Отговор

    До коментар #4 от "Не съм чул Путин":

    Искаше да убие ЗЕЛЕНСКИ.

    Коментиран от #16

    22:13 14.04.2026

  • 12 Сталин

    11 5 Отговор

    До коментар #4 от "Не съм чул Путин":

    Путин е много класи над тоя американски цървул

    Коментиран от #25

    22:14 14.04.2026

  • 13 нннн

    7 3 Отговор
    Тръмп не харесва никого освен себе си. Но пък как само се харесва! Влюбен е в себе си повече от Ромео в Жулиета.

    22:14 14.04.2026

  • 14 Тавариши и Таварашутки

    1 8 Отговор
    Почвайте да викате пак

    ТРЪМП НАШ

    Че скоро и Куба си заминава .

    А се оказа че Тръмп

    Е Единственият който може да помогне

    На Путин срещу Лошия Зеленски.

    Коментиран от #18

    22:15 14.04.2026

  • 15 Браво на Персите

    10 1 Отговор
    Утепаха краварите

    22:15 14.04.2026

  • 16 Това

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Не Просто":

    зеленияНацист ли го каза. Ами той много страхлив, бре. Той да се варди от МИ6. Пък после ще го препишат на Путин.:))

    Коментиран от #27

    22:16 14.04.2026

  • 17 Ама чакай ся...?!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "А50":

    Че той Тръмп никога не е бил...,,завъртян",че да...,,превърти"...?!
    Той си е развинтен, открай време...!

    22:16 14.04.2026

  • 18 Мухахаха

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Тавариши и Таварашутки":

    На вас кой ще помогне ве пиндер

    Коментиран от #22

    22:16 14.04.2026

  • 19 Орбан Фицо

    1 6 Отговор
    И Костя дъ Простя
    Подкрепят Дружно
    Инициативата за Мир на
    ДОНАЛД ТРЪМП.

    А Верно оня

    ОРБАН утече.

    22:17 14.04.2026

  • 20 Бай Ганьо

    4 5 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    22:18 14.04.2026

  • 21 Прав е

    5 3 Отговор
    Прав е Тръмп да скъсва от критика и подигравки тези негодяи. Не може еврогеювете да чакат САЩ да ги пази, а те да не си мърдат и малкия пръст, че дори да отказват достъп до военната инфраструктура на НАТО.

    22:18 14.04.2026

  • 22 Груз 200

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Мухахаха":

    Добре върви
    Бре Червен Гейзак.

    Хахахахаха хахахахаха

    22:18 14.04.2026

  • 23 Тавариши и Таварашутки

    2 3 Отговор
    Върнахме ли се към Нормалноста?

    Орбан Тъпана

    Все повтаряше

    Тръмп е Миротвореца.

    ТРЪМП НАШ.

    22:20 14.04.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Затова ли Бункерния Плъх

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Това":

    Сложи още
    7 ПВО СИСТЕМИ
    На Валдайското Озеро

    Защото е много Смел ?

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    22:21 14.04.2026

  • 28 Лечител

    3 0 Отговор
    Дончо е болен от фронтотемпорална деменция и скоро ще е аут от Белия дом.

    22:21 14.04.2026

  • 29 Пасивен Кремълски охлюв -Ботокс педофил

    3 3 Отговор
    Снощи доста ме поопънаха в бункера

    22:22 14.04.2026

  • 30 Той не

    1 0 Отговор
    не харесва никого, освен себе си

    22:23 14.04.2026

  • 31 Пич

    3 0 Отговор
    Папата:
    - Дръжте ме, хванете ме, че ще го тресна ТоА с папската гега по главъта.....

    22:23 14.04.2026

  • 32 Геро

    0 0 Отговор
    Само да попитам, този оранжев скункс има ли някои, който да го харесва! Влюбен в себе си!

    22:25 14.04.2026

  • 33 Мелания

    2 0 Отговор
    Грозничка е, горката! Ниска с рядка коса, хипертироидни очи, дълбок глас, тя определено няма гадже, въпреки позицията си.

    22:25 14.04.2026

  • 34 Ценител

    1 2 Отговор
    Хубава жена.

    22:26 14.04.2026

  • 35 бай Дончо първи и единствен

    0 0 Отговор
    Май пъпешчето ти приседна на лакомото гърло.

    22:26 14.04.2026

  • 36 Пут

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Путин пърдящата утка":

    значи ПЪТ, ДРУМ.
    Казвасе ДРУМЕВ в превод, неееееграмот.

    22:26 14.04.2026

  • 37 Евреина КАБЗОН

    0 1 Отговор
    За 10 Години

    В Афганистан

    МАГУЧАЯ губи по малко

    20 хиляди Кабзончици.

    Сега в Украйна ги губи
    За има няма
    20 ДНЯ.

    Добре ли Концертът?

    Да не говорим и

    Колко РУСКИ ДЖЕНЕРАЛИ има

    НА ВИП ЗОНАТА .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    22:26 14.04.2026

  • 38 Маша Захарова, говорител МИД

    0 0 Отговор
    Но пък харесва меня, първа кремльовска хубавица !!!
    Ха наздоровья, рускините сме най-красиви след Три каси пърцуца ☝️😁

    22:28 14.04.2026

