Грийнпийс предупреждава за възможно изтичане на радиоактивен прах от Чернобил

15 Април, 2026 10:25 681 16

Повреда в защитната структура може да доведе до изтичане на радиоактивен прах 40 години след аварията

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

В навечерието на 40-годишнината от Чернобилската авария природозащитната организация Грийнпийс алармира за сериозен риск от „неконтролиран колапс“ на вътрешната защитна обвивка на АЕЦ Чернобил. Според доклада подобно развитие може да предизвика мащабно изпускане на радиоактивен прах в околната среда, предава News.bg.

В центъра на опасенията е т.нар. „саркофаг“ - временното стоманено-бетонно укритие, изградено непосредствено след аварията през 1986 г. Неговото състояние се влошава с времето, а планираният демонтаж е отложен заради войната в Украйна.

Останките от реактора са защитени от вътрешната обвивка и от външна модерна конструкция - „Нов безопасен конфайнмент“. Въпреки извършени ремонти, според Грийнпийс способността на тази външна структура да задържа радиацията не може да бъде напълно възстановена.

Ядреният експерт на организацията Шон Бърни предупреждава, че в саркофага се намират около четири тона силно радиоактивен прах и горивни материали, което прави евентуален срив изключително опасен. По думите му съществува реален риск от радиоактивни изпускания, тъй като системата не функционира според първоначалния си проект.

От Грийнпийс настояват за демонтиране на най-нестабилните елементи от вътрешната конструкция, но отбелязват, че текущият военен конфликт възпрепятства всякакви дейности по обекта.

Директорът на централата Сергий Тараканов също определи ситуацията като „много опасна“, като предупреди, че дори удар в близост до съоръжението може да предизвика ефект, подобен на земетресение, увеличавайки риска от срутване.

Той подчерта, че уроците от Чернобилската авария показват ясно, че радиоактивното замърсяване няма граници и може да засегне широки региони далеч извън зоната на инцидента.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Чернобил

    7 6 Отговор
    руснак = некадърност и ядрена авария.

    10:26 15.04.2026

  • 2 честен ционист

    5 3 Отговор
    Трайчо вчера откри новото хранилище за отпадъците от Чернобил.

    10:28 15.04.2026

  • 3 грийнпедерастис

    9 4 Отговор
    пушека от крайна пуши 5 години ама си мълчим

    Коментиран от #4

    10:29 15.04.2026

  • 4 Прав си

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "грийнпедерастис":

    Русия е вредна не само за себе си и човечеството, но и за природата. Заради войната Черно море също е замърсено от петролни разливи и токсични вещества от дронове, боеприпаси от бойните действия.

    10:33 15.04.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    3 4 Отговор
    и те трябва да ядат

    10:33 15.04.2026

  • 6 хининков

    5 3 Отговор
    бре руснаци или крайнеци предизвикаа аварията сега бомбят и саркофага

    Коментиран от #8

    10:40 15.04.2026

  • 7 ГpeтенТулумбеpгов от жлътиo павaж

    5 3 Отговор
    Въйййййййй, ми са кво още да напраиме за наще братя покраинците? Да им дарим още милиони евра, а?

    10:44 15.04.2026

  • 8 Разбира се

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "хининков":

    че руснаците. Причина за аварията е дефектен руски реактор.

    10:47 15.04.2026

  • 9 Руски войници в "Червената гора"

    3 3 Отговор
    "Червената гора" - зоната с най-висока радиация в Чернобил. Руските войници, копали окопи там, ще живеят максимум година. Руските войски, които са окупирали АЕЦ в Чернобил, освен че прекали дълго време на мястото с висока радиация, са отнесли и предмети с много висок радиационен фон. Преди дни бе съобщено, че стотици руски военни са копали окопи в изключително радиоактивната пръст без никаква екипировка. А с движението си в района и копаенето на окопи са вдигали радиоактивен прах, който вдишвали. Това неминуемо води до лъчева болест с фатален край.

    10:47 15.04.2026

  • 10 Гринпиклювците

    4 3 Отговор
    щом са загрижени толкова.Да натоварят този прах в ам космически кораби и да го занесат на луната.

    10:49 15.04.2026

  • 11 Ахха

    4 3 Отговор
    Много лесно бре.Какво са 4тона прах.Чакъл пясък цимент и и този прах ,едно към едно и готова.Нама как да лети този прах.

    10:54 15.04.2026

  • 12 Питагор, философ

    4 3 Отговор
    Ако нещо лошо е възможно да се случи в Русия то се случва !!! Аксиома по подразбиране ☝️😁

    10:58 15.04.2026

  • 13 Малко факти

    4 3 Отговор
    Защо се взриви 4-ят блок на централата ?

    Причината: лош реактор РБМК (според секретния доклад, подготвен за Политбюро на ЦК на КПСС в един екземпляр, по неизвестни причини теоретичните изпитанията с реактора са прекратени предсрочно, което го прави потенциално опасен, а конструкцията му не изключва възможността към т.н. “самозасилване” на мощност при определени работни ситуации в процеса на експлоатацията).

    Виновните: (според секретния доклад) Ръководство на СССР, ръководство на Академията на науките на СССР, ръководство на министерството на средното машиностроене, главен научен ръководител на проекта на реактора и главен конструктор на реактора.

    Коментиран от #14

    10:58 15.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 зеленчук

    0 1 Отговор
    кога през 86 радиоактивния облак ни натори правилно, къде беше грийнпийс? това се случи у нас точно на 1 май, в едно с обогатяващ ни пролетен дъжд!

    11:12 15.04.2026

