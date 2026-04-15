Грийнпийс предупреждава за възможно изтичане на радиоактивен прах от Чернобил

В навечерието на 40-годишнината от Чернобилската авария природозащитната организация Грийнпийс алармира за сериозен риск от „неконтролиран колапс“ на вътрешната защитна обвивка на АЕЦ Чернобил. Според доклада подобно развитие може да предизвика мащабно изпускане на радиоактивен прах в околната среда, предава News.bg.
В центъра на опасенията е т.нар. „саркофаг“ - временното стоманено-бетонно укритие, изградено непосредствено след аварията през 1986 г. Неговото състояние се влошава с времето, а планираният демонтаж е отложен заради войната в Украйна.
Останките от реактора са защитени от вътрешната обвивка и от външна модерна конструкция - „Нов безопасен конфайнмент“. Въпреки извършени ремонти, според Грийнпийс способността на тази външна структура да задържа радиацията не може да бъде напълно възстановена.
Ядреният експерт на организацията Шон Бърни предупреждава, че в саркофага се намират около четири тона силно радиоактивен прах и горивни материали, което прави евентуален срив изключително опасен. По думите му съществува реален риск от радиоактивни изпускания, тъй като системата не функционира според първоначалния си проект.
От Грийнпийс настояват за демонтиране на най-нестабилните елементи от вътрешната конструкция, но отбелязват, че текущият военен конфликт възпрепятства всякакви дейности по обекта.
Директорът на централата Сергий Тараканов също определи ситуацията като „много опасна“, като предупреди, че дори удар в близост до съоръжението може да предизвика ефект, подобен на земетресение, увеличавайки риска от срутване.
Той подчерта, че уроците от Чернобилската авария показват ясно, че радиоактивното замърсяване няма граници и може да засегне широки региони далеч извън зоната на инцидента.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чернобил
10:26 15.04.2026
2 честен ционист
10:28 15.04.2026
3 грийнпедерастис
Коментиран от #4
10:29 15.04.2026
4 Прав си
До коментар #3 от "грийнпедерастис":Русия е вредна не само за себе си и човечеството, но и за природата. Заради войната Черно море също е замърсено от петролни разливи и токсични вещества от дронове, боеприпаси от бойните действия.
10:33 15.04.2026
5 кой мy дpeмe
10:33 15.04.2026
6 хининков
Коментиран от #8
10:40 15.04.2026
7 ГpeтенТулумбеpгов от жлътиo павaж
10:44 15.04.2026
8 Разбира се
До коментар #6 от "хининков":че руснаците. Причина за аварията е дефектен руски реактор.
10:47 15.04.2026
9 Руски войници в "Червената гора"
10:47 15.04.2026
10 Гринпиклювците
10:49 15.04.2026
11 Ахха
10:54 15.04.2026
12 Питагор, философ
10:58 15.04.2026
13 Малко факти
Причината: лош реактор РБМК (според секретния доклад, подготвен за Политбюро на ЦК на КПСС в един екземпляр, по неизвестни причини теоретичните изпитанията с реактора са прекратени предсрочно, което го прави потенциално опасен, а конструкцията му не изключва възможността към т.н. “самозасилване” на мощност при определени работни ситуации в процеса на експлоатацията).
Виновните: (според секретния доклад) Ръководство на СССР, ръководство на Академията на науките на СССР, ръководство на министерството на средното машиностроене, главен научен ръководител на проекта на реактора и главен конструктор на реактора.
Коментиран от #14
10:58 15.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 зеленчук
11:12 15.04.2026