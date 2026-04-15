Грийнпийс предупреждава за възможно изтичане на радиоактивен прах от Чернобил

В навечерието на 40-годишнината от Чернобилската авария природозащитната организация Грийнпийс алармира за сериозен риск от „неконтролиран колапс“ на вътрешната защитна обвивка на АЕЦ Чернобил. Според доклада подобно развитие може да предизвика мащабно изпускане на радиоактивен прах в околната среда, предава News.bg.

В центъра на опасенията е т.нар. „саркофаг“ - временното стоманено-бетонно укритие, изградено непосредствено след аварията през 1986 г. Неговото състояние се влошава с времето, а планираният демонтаж е отложен заради войната в Украйна.

Останките от реактора са защитени от вътрешната обвивка и от външна модерна конструкция - „Нов безопасен конфайнмент“. Въпреки извършени ремонти, според Грийнпийс способността на тази външна структура да задържа радиацията не може да бъде напълно възстановена.

Ядреният експерт на организацията Шон Бърни предупреждава, че в саркофага се намират около четири тона силно радиоактивен прах и горивни материали, което прави евентуален срив изключително опасен. По думите му съществува реален риск от радиоактивни изпускания, тъй като системата не функционира според първоначалния си проект.

От Грийнпийс настояват за демонтиране на най-нестабилните елементи от вътрешната конструкция, но отбелязват, че текущият военен конфликт възпрепятства всякакви дейности по обекта.

Директорът на централата Сергий Тараканов също определи ситуацията като „много опасна“, като предупреди, че дори удар в близост до съоръжението може да предизвика ефект, подобен на земетресение, увеличавайки риска от срутване.

Той подчерта, че уроците от Чернобилската авария показват ясно, че радиоактивното замърсяване няма граници и може да засегне широки региони далеч извън зоната на инцидента.