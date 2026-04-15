"Победителят на изборите в Унгария поиска незабавната оставка на президента".

Победителят в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр, лидер на десноцентристката партия ТИСА, пристигна в президентския дворец в Будапеща за среща с държавния глава Тамаш Шуйок, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При влизането си в сградата и пред журналисти Мадяр повтори призива си към президента, който вече беше отправил на първата си пресконференция в понеделник. Той заяви, че държавният глава трябва да подаде оставка, когато новото правителство на ТИСА встъпи в длъжност.