Победителят на изборите в Унгария поиска незабавната оставка на президента

15 Април, 2026 11:56 1 329 28

Лидерът на ТИСА отново поиска оставката на държавния глава преди встъпването на новото правителство

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Победителят в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр, лидер на десноцентристката партия ТИСА, пристигна в президентския дворец в Будапеща за среща с държавния глава Тамаш Шуйок, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

При влизането си в сградата и пред журналисти Мадяр повтори призива си към президента, който вече беше отправил на първата си пресконференция в понеделник. Той заяви, че държавният глава трябва да подаде оставка, когато новото правителство на ТИСА встъпи в длъжност.


Подобни новини


  • 1 леля Асена Василева🌈🌈

    16 5 Отговор
    мадярка, обичкам та!💋💋 ш та изпапкам целия с костюмчето!

    11:57 15.04.2026

  • 2 провинциалист

    30 9 Отговор
    Обърнете внимание на вманиачения втренчен петрохански поглед на лицето от снимката.

    11:58 15.04.2026

  • 3 Сериозна работа

    15 18 Отговор
    А нашата Резидентка, кога?

    11:59 15.04.2026

  • 4 хахаха

    13 32 Отговор
    Руснаци,вън!
    А при нас кога?

    Коментиран от #9, #12

    11:59 15.04.2026

  • 5 Някой

    21 2 Отговор
    От къде накъде. Сигурно е като тук на отделни власти.

    12:01 15.04.2026

  • 6 Факт

    13 4 Отговор
    Скоро пеша ша одат

    12:01 15.04.2026

  • 7 Шопо

    29 4 Отговор
    Народа е Суверена, който го е избрал той ще го махне.

    12:01 15.04.2026

  • 8 Някой

    34 6 Отговор
    Този много си повярва. Има си закон как се иЗбира президента. Все пак, демокрация е, бе!
    Струва ми се че само след няколко месеца унгарците ще го гонят този победител.

    12:02 15.04.2026

  • 9 Някой

    21 7 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    Къде са руснаците? Евроатлантиците са като психично болни. Има такива болестни състояния фобии/страхове. С очаквания за нападения, заплахи и преследване.

    Коментиран от #27

    12:02 15.04.2026

  • 10 Не разбрах

    23 4 Отговор
    защо Мадяр иска оставката на президента.

    12:02 15.04.2026

  • 11 Пуснете

    8 4 Отговор
    Пуснете си в youtube: УСТАТА – НОВИТЕ БРАТУШКИ

    12:03 15.04.2026

  • 12 провинциалист

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "хахаха":

    "Руснаци,вън!" - цветът на кожата ли те притеснява?

    12:03 15.04.2026

  • 13 Орби,

    4 12 Отговор
    чемадана с четката за зъби и да не забравиш раираната пижама. Южното крило.

    12:04 15.04.2026

  • 14 Василеску

    8 0 Отговор
    Сакън, недей, че ще направи партия като нашия и ще те отвей, преди да си гласувал закон за два мандата

    12:06 15.04.2026

  • 15 така е

    11 6 Отговор
    Видяхте ли в Унгария какво постигна над 80% избирателна активност?
    При висока изборна активност, купените гласове нямат значение. Гласувайте.

    Коментиран от #18

    12:10 15.04.2026

  • 16 Унгарците

    2 7 Отговор
    Са Мъдри !!!
    Ще си върнат закарпатието без война !!!

    12:15 15.04.2026

  • 17 Хаха

    5 10 Отговор
    Смахнатите и безмозъчни тролове копейкаджии са с мокри кърпи на кратуните.

    12:15 15.04.2026

  • 18 провинциалист

    10 3 Отговор

    До коментар #15 от "така е":

    В Унгария унгарските петроханци сложиха ръка на властта. У нас в изборния ден агенциите си счупват краката от търчане да следят изборната активност, за да се прецизира колко глас има смисъл да се купи. Високата избирателна активност само легитимира процеса.

    12:17 15.04.2026

  • 19 Не разбрахме

    5 4 Отговор
    Сиярто намери ли се? Добре ли е човекът?

    12:21 15.04.2026

  • 20 Победителят в парламентарните избори в

    5 3 Отговор
    Победителят в парламентарните избори в Унгария Петер Мадяр
    АБЕ ТОЗ ПЕТЪР ЛИ Е МЪДЯР ЛИ Е, ДА НЕ ЗАВЪРШИ, КАТО МАДУРО МАНДАТА СИ?
    ТОЙ И НАШИЯТ КАУНЬ, ДЕТО ГО ГЛАСЯТ И ТОЙ ПРИЛИЧА НА МЪДО, ПЪРДОН - ТЕСТИС В ГЛАВАТА.

    12:22 15.04.2026

  • 21 Некой си

    9 4 Отговор
    Голям ентусиазъм кипи сред планктона.
    Нека да минат поне 6 месеца, драги ми жълтопаветни, да си покаже поне малко от същността другарят ви Мадяр.

    12:23 15.04.2026

  • 22 хихи

    4 8 Отговор
    и президента ли е руски палячо като Орбан ?

    12:25 15.04.2026

  • 23 Григор

    12 3 Отговор
    "Победителят на изборите в Унгария поиска незабавната оставка на президента".
    Не е добре за един политик,когато започне да се изживява като велик,без да има и един ден служба.Разбира се, това не е моя работа, а на унгарците. Смешно е обаче,когато заявява,че той няма да звъни на Путин, а виж ако Путин му позвъни, тогава ще вдигне и разговаря. Бре-й-й-й-й, работата е сериозна. Въпросът е кой от кого има нужда.Ако Путин реши да завие кранчето за нефт и газ с Унгария е свършено. Какво го бърка?Сега освен Китай и Индия, като купувач на руските енергоносители се появи и Индонезия. САЩ отдавна са вдигнали ембаргото, а Европа продължава да чака, докато икономиката и окончателно се скапе. Проста работа: вижте какво става по бензиностанциите в България и си правете изводите. Така е в цяла Европа. А новия унгарски лидер е смешен, защото иска да се сравнява със световните лидери, а той няма такъв капацитет. Смешно е!

    Коментиран от #28

    12:28 15.04.2026

  • 24 о,чудо.

    3 2 Отговор
    Ама Унгария и президент ли има?Сефте чувам.

    12:34 15.04.2026

  • 25 Перо

    9 1 Отговор
    Джендърът нещо се е убъркал за какво са били изборите, за НС или президентски!

    12:41 15.04.2026

  • 26 не се пише така за бога

    8 0 Отговор
    Ели, да беше казала кой е президента, колко му остава и т.н., ама големи пуййки сте във Факти! Написала два реда и айде да пуши на терасата!

    12:49 15.04.2026

  • 27 Хахахаха

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Сериозно ли бе копей? Абе я кажи, кой плаши рашите всяка вечер от Первой канал, за лошия запад и лошото НАТО които ще дойдат в раша? И децата от детската градина в раша така учат и ги подготвят за война срещу запада? Помня много добре, че по комунизма все бяхме подготвени за война, срещу Турция която уж всеки момент ще ни напада! Вие помните ли ги тези години или не бяхте родени тогава?

    12:57 15.04.2026

  • 28 Хахахаха

    0 5 Отговор

    До коментар #23 от "Григор":

    Само че ти не си разбрал нещо, че количеството ресурси които раша продава, се определя от Мадяр (командира на групата с дронове във ВСУ), а цената на ресурсите ги определя Си Дзин Пин!

    13:01 15.04.2026

