Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Ирански санкциониран супертанкер премина Ормузкия проток въпреки американската блокада

15 Април, 2026 13:45 1 219 6

  • иран-
  • ормузки проток-
  • блокада-
  • супертанкер

Съдбата на товара остава неясна след пристигането му до пристанище „Имам Хомейни“

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Санкциониран ирански супертанкер е преминал през Ормузкия проток към иранското пристанище „Имам Хомейни“, въпреки наложената от Съединените щати блокада. Това съобщи иранската информационна агенция „Фарс“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според информацията плавателният съд от тип VLCC (Very Large Crude Carrier) има капацитет да превозва до два милиона барела суров петрол.

Засега не е ясно дали танкерът се е върнал с товар или е бил празен при пристигането си, посочва още агенцията.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 31 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    4 27 Отговор
    Това съобщи иранската информационна агенция „Фарс"

    Направо се вързахме на лъжите на иранската агенция Фарс 🤣

    13:50 15.04.2026

  • 2 Тръмп

    17 1 Отговор
    В тоалетната съм и не ги видях

    14:00 15.04.2026

  • 3 Тръмп:

    10 3 Отговор
    - Ми, че кво като е ирански... Аз казах, че ще правя пачки... Който си плати - минава!!!

    14:07 15.04.2026

  • 4 авантгард

    11 0 Отговор
    Едно са глупотевините на неук мегаломаниак и нарцисист, друго е реалността.
    Ей сега ще видят кон боб яде ли.

    14:13 15.04.2026

  • 5 Хехехе

    9 0 Отговор
    На гламaвия Трумпоч блокадата е като на шефа му Сaтаняxу железния гевгир 😄😄😄

    14:34 15.04.2026

  • 6 Тома

    1 0 Отговор
    Минал е танкера защото екипажите на двата американски разрушителя са били заети да чистят памперсите от преди два дена.

    14:53 15.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания