Ирански санкциониран супертанкер премина Ормузкия проток въпреки американската блокада

Санкциониран ирански супертанкер е преминал през Ормузкия проток към иранското пристанище „Имам Хомейни“, въпреки наложената от Съединените щати блокада. Това съобщи иранската информационна агенция „Фарс“, цитирана от Ройтерс, предава БТА.

Според информацията плавателният съд от тип VLCC (Very Large Crude Carrier) има капацитет да превозва до два милиона барела суров петрол.

Засега не е ясно дали танкерът се е върнал с товар или е бил празен при пристигането си, посочва още агенцията.