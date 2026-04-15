Новини
Свят »
Гърция »
Гърция започва първи газови проучвания от 40 години в Йонийско море

15 Април, 2026 16:34 326 2

  • гърция-
  • йонийско море

Подписан е договор за блок в северозападната част на морето, стартът е планиран за 2027 г.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гърция започва проучване на газово находище в Йонийско море, съобщава телевизия „Скай“, предава БТА.

В гръцкото министерство на околната среда и енергетиката е подписан договор за проучвания в Блок 2 в северозападната част на Йонийско море. Това е първото подобно проучване на територията на страната от четири десетилетия.

Според договора стартът на проекта е планиран за февруари 2027 г.

Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру определи проекта като „исторически момент“ и ключова стъпка за енергийната сигурност на страната. По думите му проучванията могат да стимулират икономиката, да създадат работни места и да засилят геополитическата роля на Гърция при спазване на екологичните стандарти.

На подписването са присъствали и посланиците на САЩ и Швеция в Атина - Кимбърли Гилфойл и Хокан Емсгорд.

Договорът между консорциума „ЕксънМобил - Енерджиън - ХелениК Енърджи“ и „Стена Дрилинг“ предвижда сондажи в зона с предполагаеми залежи от около 270 милиарда кубични метра природен газ. Проучванията ще достигнат дълбочина от 4622 метра и са на стойност между 60 и 70 милиона евро.

При успешни резултати се предвиждат инвестиции от около пет милиарда евро за разработване на находището и свързването му с плаваща станция към Гърция и Италия.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания