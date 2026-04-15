Гърция започва първи газови проучвания от 40 години в Йонийско море

Гърция започва проучване на газово находище в Йонийско море, съобщава телевизия „Скай“, предава БТА.

В гръцкото министерство на околната среда и енергетиката е подписан договор за проучвания в Блок 2 в северозападната част на Йонийско море. Това е първото подобно проучване на територията на страната от четири десетилетия.

Според договора стартът на проекта е планиран за февруари 2027 г.

Министърът на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру определи проекта като „исторически момент“ и ключова стъпка за енергийната сигурност на страната. По думите му проучванията могат да стимулират икономиката, да създадат работни места и да засилят геополитическата роля на Гърция при спазване на екологичните стандарти.

На подписването са присъствали и посланиците на САЩ и Швеция в Атина - Кимбърли Гилфойл и Хокан Емсгорд.

Договорът между консорциума „ЕксънМобил - Енерджиън - ХелениК Енърджи“ и „Стена Дрилинг“ предвижда сондажи в зона с предполагаеми залежи от около 270 милиарда кубични метра природен газ. Проучванията ще достигнат дълбочина от 4622 метра и са на стойност между 60 и 70 милиона евро.

При успешни резултати се предвиждат инвестиции от около пет милиарда евро за разработване на находището и свързването му с плаваща станция към Гърция и Италия.