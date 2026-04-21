Володимир Зеленски: Киев договори с ЕС деблокирането на пакета за подкрепа
Володимир Зеленски: Киев договори с ЕС деблокирането на пакета за подкрепа

21 Април, 2026 16:53 2 516 120

Посланиците на държавите членки на ЕС може да одобрят промени в многогодишния бюджет на ЕС на среща на 22 април

Украйна определи рамка за сътрудничество с Европейския съюз (ЕС) за деблокиране на пакета за подкрепа на страната и разширяване на ограниченията срещу Русия.

Това заяви президентът Володимир Зеленски във видео обръщение, цитирано от "Укринформ".

"Днес разговаряхме и с дипломати за планираните дейности за април и първите седмици на май. Определихме формат за работа с ЕС за деблокиране на пакета за подкрепа на Украйна и за продължаване на напълно обоснованите ограничения срещу Русия заради войната. Виждаме, че правилните промени в европейската политика са възможни и съответните решения трябва да бъдат подготвени относно пакета за подкрепа на Украйна, за отваряне на глави и за санкции срещу Русия", каза Зеленски.

Той подчерта, че липсата на нови стъпки в санкциите деморализира защитниците на обединена Европа и насърчава Русия да продължи войната и агресията си.

"От страна на Украйна, както казахме, ще продължим да работим по напълно конструктивен начин с всеки партньор и с Европейския съюз като цяло. Очакваме същия подход от нашите партньори - необходими са решения. Дадох съответните инструкции на нашите дипломати", добави Зеленски.

Припомняме, че посланиците на държавите членки на ЕС може да одобрят промени в многогодишния бюджет на ЕС на среща на 22 април.

Това е последната техническа стъпка към законодателно одобрение на заем за Украйна за 2026-2027 г., който преди това беше блокиран от Унгария.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ООрана държава

    107 20 Отговор
    Урсуланците са щастливи че парите им заминават за крадливия киеф

    Коментиран от #15, #17, #21, #40, #42

    16:55 21.04.2026

  • 2 Зевс

    122 18 Отговор
    Жалко, че ЕС не мисли толкова за собствените си граждани, колкото за Украйна.

    Коментиран от #27, #69, #70, #115

    16:55 21.04.2026

  • 3 Трол

    22 51 Отговор
    Г-н Зеленски пак е в играта.

    16:55 21.04.2026

  • 4 Ужасссс...

    93 19 Отговор
    Нахалник! Но не е глупав който яде баницата, а Урсулианците които му я дават!

    Коментиран от #30

    16:55 21.04.2026

  • 5 Шопо

    75 15 Отговор
    Тези пари не са помлщи а заеми, кой ще връща тези пари и как ?

    Коментиран от #16, #61

    16:56 21.04.2026

  • 6 Браво на Унгария

    23 74 Отговор
    Браво на Мадяр .

    Велик Политик .

    Много помогна за Деблокирането .

    Коментиран от #11, #37

    16:57 21.04.2026

  • 7 Кирчо

    78 15 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #14

    16:58 21.04.2026

  • 8 Франк

    76 11 Отговор
    Киев е на трето място в Европа по покупки на автомобили марка "Бентли" за 2025 година.

    16:58 21.04.2026

  • 9 Евреина КАБЗОН

    14 46 Отговор
    Пак ще се попълва Бройката на

    Концертът на КАБЗОН.

    Добре се нареждат нещата .

    16:58 21.04.2026

  • 10 златен кенеф

    58 13 Отговор
    от кога ги чакам да ги изпапам.

    16:58 21.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Нищо изненадващо

    41 8 Отговор
    Беше ясно, че така ще стане.

    17:01 21.04.2026

  • 14 Град Козлодуй

    14 62 Отговор

    До коментар #7 от "Кирчо":

    Грешите господине. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #19

    17:02 21.04.2026

  • 15 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    11 53 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    На Путин са гаранция за тия 90 милиарда.

    17:03 21.04.2026

  • 16 само

    70 10 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    глух,сляп и не много жив човек би повярвал на това ...

    това са си пари на вятъра, 101% невъзвръщаеми.

    Ако Радев е правилния човек, НИКОГА няма да подари 1,6 Милиарда евро на една фалирала държава.

    Коментиран от #20, #28

    17:03 21.04.2026

  • 17 Еврото

    49 8 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Те щели да ни ги върнат, ама някой друг път.

    17:03 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 трол

    35 7 Отговор

    До коментар #14 от "Град Козлодуй":

    по-добре замълчете, че може без да искате да кажете нещо неправилно и да не ви платят от посолството ...

    17:05 21.04.2026

  • 20 Радев

    10 31 Отговор

    До коментар #16 от "само":

    Е умен

    Подарява ги на Боташ .

    17:05 21.04.2026

  • 21 Има ли друг начин за постигане

    9 52 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    на дълготраен мир в региона, освен даването на военна помощ и инвестиции в украинското военно производство ? Няма. Това е единствения вариант и хората това правят.

    Коментиран от #26, #31

    17:06 21.04.2026

  • 22 И Киев е Руски

    37 7 Отговор
    Жалко Сега е ред на украинките да горят

    17:08 21.04.2026

  • 23 000

    29 8 Отговор
    Зеленски цепи ес.

    17:10 21.04.2026

  • 24 Ще ни ги върнат

    45 6 Отговор
    Колкото "Демократизирания" Ирак ни върна 4 милиарда $...

    Коментиран от #29

    17:10 21.04.2026

  • 25 Пушек от лулата на Шамана

    31 7 Отговор
    Мишестаците управляват Зеления смъ ркач.
    Зеле ният се разпорежда с Ев росъюзъмът,като с подчинените си.
    Следователно ингилизите,чрез своето прокси, командват евр осъюзъма.
    Или , както казваше един мускетар навремето: ,, Жал ък Крал,ж алка служба "
    Сиреч: Урсулианските чиновници определят житието и битието на грешнего нашенец.

    Коментиран от #49

    17:14 21.04.2026

  • 26 Атина Палада

    39 8 Отговор

    До коментар #21 от "Има ли друг начин за постигане":

    В предишната статия нали ти отговорих бе тролеи:) защо питаш пак? Военната помощ за Украйна се оказа в ръцете на Мексиканските картели.Това по думите на Рубио, Ванс, Тръмп, Карлсън и мн.други!
    Извод: Украйна не иска да победи а само да източи Европа! САЩ се усетиха и спряха финансирането.

    17:15 21.04.2026

  • 27 хххх

    9 50 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Жалко, че българите не мислят толкова за България, колкото за Русия. Въртят, сучат, все Русия да е добре, а пък тях кучета ги яли.

    Коментиран от #39, #57, #59

    17:16 21.04.2026

  • 28 заем

    21 11 Отговор

    До коментар #16 от "само":

    Късно е. Ако утре нашият посланник се подпише, Радев нищо не може да промени.
    Това е последната техническа стъпка към законодателно одобрение на заем за Украйна.
    Четете с разбиране.Ако служебниците ратифицират, това вее е подписан международен договор. А той не може да се оспорва. Така ще каже КС.

    Коментиран от #34

    17:17 21.04.2026

  • 29 Атина Палада

    24 8 Отговор

    До коментар #24 от "Ще ни ги върнат":

    Какви 4 млрд бре.Точно 10(десет) млрд долара България опрости на Ирак .Това стана по заповед на САЩ!

    17:18 21.04.2026

  • 30 Баце

    23 5 Отговор

    До коментар #4 от "Ужасссс...":

    Ооо, именно те, урсулианците ядат на баницата мекото, бъди сигурен.

    Коментиран от #60

    17:19 21.04.2026

  • 31 Антитрол

    28 7 Отговор

    До коментар #21 от "Има ли друг начин за постигане":

    "на дълготраен мир в региона"

    Ами той мира беше постигнат на преговорите в Истанбул но тогава дадоха на зеления над 500 милиарда и мир няма. Защо си мислиш че с тези 90 милиарда ще бъде постигнат.

    Вече и жени пращат на предната линия от укрохунтата.

    Коментиран от #38

    17:19 21.04.2026

  • 32 Мурка

    11 5 Отговор
    Двама роми съседи единият АСАН брал жилязу много и богат другият МЮМЮН беден гол кат върбов прът живели един срещу друг -за ГЕРГЬОВ ДЕН Мюмюн отива при Асан и вкарва лаф Асане давай мене 8 000 еуро голям бизнес догодина по тва време връщам тебе сичкото еуро.чесал са Мюмюн по главата чесал са решил шъ му дам човещина е . Взел асан парата викнал РОДАТА яли пили еврото енд и пак глад На следващата година по гергьов ден тишина няма рода няма банкети мръква сеи АСАН ляга да спиНО СЪН ГО НЕ ЛОВИ ВЪРТИСЕ ПЪШКА ---Айше пита кво става асане ---мълчи пак го пита кво става бе АСАН отговаря ти лане агнешко яде ли мастика пи ли туй парата от МЮМЮН И ДНЕСКА ТРЯБВА ДА ВРЪЩАМ----А ПАРА ЙОК---АЙШЕ и не мош да спиш СТАВА ОТВАРЯ ПРОЗОРЕЦА И ВИКА МЮМЮН МЮМЮН скача МЮМЮН ПАРА ЧАКА ОТВАРЯ ПРОЗОРЕЦА И ---- АИШЕ МУ ВИКА АСАН НЯМА ВЪРНЕ ТЕБЕ ПАРИТЕ и затваря прозореца след това казва на АСАН ЛЯГАИ ТИ СПИ НЕКА МЮМЮН ДА НЕ СПИ

    17:21 21.04.2026

  • 33 така така

    23 5 Отговор
    До кога ще показват този джендър?

    17:21 21.04.2026

  • 34 Запознат

    22 6 Отговор

    До коментар #28 от "заем":

    "Ако утре нашият посланник се подпише"

    Посланика е никакъв че да се подпише - България все още е парламентарна република и договорите трябва да се ратифицират от НС.

    Коментиран от #41, #43

    17:22 21.04.2026

  • 35 грУЙО

    22 6 Отговор
    Каквото и да договарят ши.ба.ня.ци.те отиват си , въпрос на време. А Русия има много време.
    Така си отиде и Тиквата , Пеевски , пе.да.ла. Кокорчо .

    Коментиран от #44

    17:23 21.04.2026

  • 36 Котка

    26 8 Отговор
    После да няма изненадани, ако Зеленски внезапно седне на стола на Урсулата. Я, само как ги командири всичките. Той шут, комедиант, обаче те...урочасани ли са?

    17:24 21.04.2026

  • 37 Атина Палада

    35 6 Отговор

    До коментар #6 от "Браво на Унгария":

    Унгария няма финансови задължение относно този заем към Украйна! България има! С прости думи като за теб: Унгария се съгласява да се даде заема на Украйна,като този заем после да връща България и още някои страни от ЕС! Нито Унгария,нито Италия, нито Испания,нито Франция имат финансови задължения към този заем.Но ти имаш! Защото твоя Премиер го подписа! Така,че на Унгария й дреме ,че ти ще връщаш тези милиарди..

    17:24 21.04.2026

  • 38 Какво е било няма никакво заначение

    7 7 Отговор

    До коментар #31 от "Антитрол":

    Гледай сегашната ситуация. Няма друг вариант, ако имаше, досега да е направено.

    Коментиран от #45

    17:25 21.04.2026

  • 39 ххххх

    32 7 Отговор

    До коментар #27 от "хххх":

    Жалко, че козячетата не мислят толкова за България, колкото за Украйна. Въртят, сучат, все Украйна да е добре, а пък българите кучета ги яли.

    Коментиран от #46

    17:25 21.04.2026

  • 40 Хахахаха

    7 24 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Така е. По-добре парите да отиват за Киев, от колкото за кардливите га ньо в ци, които даже подкрепят кремълската хунта! Никакви пари за България.

    17:26 21.04.2026

  • 41 Атина Палада

    15 11 Отговор

    До коментар #34 от "Запознат":

    Премиера на България вече го е подписал ..Деблокирането от Унгария е без финансова тежест за Унгария!

    17:27 21.04.2026

  • 42 евроилита и зеля в обща кражба

    18 5 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Те ще ги откраднат заедно с бай Зеля от евротъпунгерите.

    17:27 21.04.2026

  • 43 Росен Желязков отдавна

    24 3 Отговор

    До коментар #34 от "Запознат":

    подписа заема, преди 3 месеца. Чакаше се само Мадяр да махне ветото на Унгария.

    Коментиран от #47

    17:27 21.04.2026

  • 44 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 23 Отговор

    До коментар #35 от "грУЙО":

    Зеленски от пет години все си оди, ама трепе яко руските захватчици

    Коментиран от #74

    17:27 21.04.2026

  • 45 Антитрол

    22 6 Отговор

    До коментар #38 от "Какво е било няма никакво заначение":

    "Гледай сегашната ситуация. Няма друг вариант, ако имаше, досега да е направено"

    Е как да няма - папата ви го каза - зеления да вдига белия байрак и да ходи да се моли на Путин.

    Коментиран от #50, #63

    17:27 21.04.2026

  • 46 Хахахаха

    9 17 Отговор

    До коментар #39 от "ххххх":

    Като мислиш за раша, чакай пари от нея. За какво чакате от ЕС?

    17:28 21.04.2026

  • 47 ГОЛЕМ СМЕХ

    25 6 Отговор

    До коментар #43 от "Росен Желязков отдавна":

    Новия парламент може да отхвърли подписаното от Желязков, колко му е.

    Коментиран от #66

    17:28 21.04.2026

  • 48 руската мечка

    9 22 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце..

    Коментиран от #77

    17:29 21.04.2026

  • 49 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    7 17 Отговор

    До коментар #25 от "Пушек от лулата на Шамана":

    Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    17:29 21.04.2026

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 17 Отговор

    До коментар #45 от "Антитрол":

    Папата да си гледа папските дела. Зеленски да си трепе руснаци.

    17:30 21.04.2026

  • 51 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    6 25 Отговор
    Оръжия за Украйна до пълния разгром на пълчищата Путинови.

    Коментиран от #104

    17:31 21.04.2026

  • 52 Хаген Дас

    23 5 Отговор
    Време е европейците да се вземат в ръце и да изпратят един пакет помощи и на Иран, да отворят протока! Защото от Украйна нищо не идва освен нахални и надути украинци! Ако не вземат мерки европейците скоро ще лупкат пеша защото и енергийната им индустрия е обвързана с горива!

    Коментиран от #56

    17:32 21.04.2026

  • 53 Хахаха!🎺🥳😀

    14 13 Отговор
    И царство България даваше заеми на фашистка Германия. След 9 септември всички, които бяха давали заеми на Германия ги разстреляха. Семействата им в лагерите а децата им в Трудово възпитателни училища, т.е. в затвори за малолетни.

    17:33 21.04.2026

  • 54 Мишел

    7 21 Отговор
    Руските резервите са в по-голямата си част изчерпани, това призна руският министър на икономическото развитие Максим Решетников, който говори на Всеруския форум за подкрепа на предприемачеството "Моят бизнес" във Всеволожск, Ленинградска област, цитиран от Интерфакс.

    17:34 21.04.2026

  • 55 Хахаха!🎺🥳😀

    19 6 Отговор
    В европейските страни колаборационистите имаха различна съдба. В някои държави ги обесиха, в други ги обезглавиха с гилотина, в трети просто ги разстреляха. А каква еуфория беше! Крещяха хайл Хитлер, на героите слава! И накрая в трапа.

    Коментиран от #58, #83

    17:37 21.04.2026

  • 56 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 5 Отговор

    До коментар #52 от "Хаген Дас":

    Шиткаме оръжия за милиарди на Украйна...ама ти откъде да знаеш.

    Коментиран от #79

    17:37 21.04.2026

  • 57 Хапчетата....

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "хххх":

    ...спешно...!!!

    17:38 21.04.2026

  • 58 Историята се повтаря!

    10 7 Отговор

    До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    И с Урсулианците ще е така...

    17:39 21.04.2026

  • 59 селяк

    15 7 Отговор

    До коментар #27 от "хххх":

    ми евроробе кат тиа дет мислим за българия ни наричате копейки с промитите си мозъчета така ша е бака. беги да робуваш ся на ЕС и да плащаш за златните кенефи на Зеления наркома

    Коментиран от #68

    17:40 21.04.2026

  • 60 Ами ДА...!

    19 6 Отговор

    До коментар #30 от "Баце":

    Те Урсулианците,затова толкоз много се ,,загрижили" да дават на Украйна...,щото си заделят голям пай и за себе си от тези безотчетни пари...!

    Коментиран от #64

    17:41 21.04.2026

  • 61 ЕСССР

    23 6 Отговор

    До коментар #5 от "Шопо":

    "Заеми" са само за пред европролетариата и те никога, запомнете никога няма да бъдат върнати на ЕСССР. Това са парите рекет, които Другарката Урсула плаща с усмивка на нациста Зеленски и ви убеждава, как той ще я пази от лошия Путин!

    17:42 21.04.2026

  • 62 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ

    6 13 Отговор
    На Путин са 240 милиарда....колко оръжия за избиване на руснаци е това.

    17:45 21.04.2026

  • 63 Това ще е предпоставка за бъдеща

    10 3 Отговор

    До коментар #45 от "Антитрол":

    още по-голяма война. Затова е отпаднало като вариант и не се разглежда такава възможност. Целта е по военен път да се разреши конфликта.

    17:46 21.04.2026

  • 64 ГОЛЕМ СМЕХ

    9 8 Отговор

    До коментар #60 от "Ами ДА...!":

    Дават се оръжия бре...танкове, ракети бойни самолети...представям си как Урсула си е гушнала танк и..гаубица.

    Коментиран от #117

    17:47 21.04.2026

  • 65 Жорко

    13 6 Отговор
    Гадни мошеници,не е виновен тоя който яде баницата,а тоя който му я дава,а дано се провалите,жалко че у ние ще го отнесем.

    17:48 21.04.2026

  • 66 Веднъж подписано

    5 15 Отговор

    До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    няма как. А и няма смисъл да се отказваме, защото това са пари, които ще доведат до постигане на мир.

    Коментиран от #72, #87

    17:48 21.04.2026

  • 67 Българин

    11 8 Отговор
    На снимката само олигофрени

    17:49 21.04.2026

  • 68 ГОЛЕМ СМЕХ

    6 13 Отговор

    До коментар #59 от "селяк":

    България не плаща, тя трупа пари от продажбата на оръжия за Украйна. Знаеш че блокираните милиарди на Путин са 240....има още мегдан за заеми.

    17:51 21.04.2026

  • 69 Иван

    8 13 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Ами точно, ЕС мисли за собствените си хора и затова праща пари на Украйна !

    17:54 21.04.2026

  • 70 Защото

    8 19 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Украйна възпира руската армия да навлезе в Европа. Елементарно е Украйна защитава Европа от руската агресия. Понимаеш?

    17:55 21.04.2026

  • 71 .....

    13 7 Отговор
    На мене ми писна от тоя палячо.

    Коментиран от #78

    17:56 21.04.2026

  • 72 ГОЛЕМ СМЕХ

    15 5 Отговор

    До коментар #66 от "Веднъж подписано":

    Външни договори не влизат в сила ако не са одобрени от парламента....особенно когато става за десетки милиони, предполагам

    17:57 21.04.2026

  • 73 Пак у лево

    9 7 Отговор
    Коректно беше да се съобщи, че з. е принуден да пусне нефта за Унгария. Отдавна е известно, че Унгария само при изпълнение на това условие ще вдигне савака на заема за укръинъ.
    Освен това никой в Ес няма да даде на укрите да "определят рамката" и то предварително??? Нали срещата е утре?
    ПОдвеждаща информация.

    17:58 21.04.2026

  • 74 Мурка

    1 6 Отговор

    До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    ТОВА МИ НАШЕПВА ИНА МЕН ЧЕРВЕНАТА ЛАМПИЧКА ----НЕ Е ЛИ ИДЕАЛНИЯТ ПРОЕКТ НА КГБ

    Коментиран от #80, #81

    17:59 21.04.2026

  • 75 681- Пенка

    3 9 Отговор
    Русия излезе от G8, Байден реши да копа там некви полезни изкопаеми и са ние кво сме виновни🤣

    18:00 21.04.2026

  • 76 добре стана

    7 11 Отговор
    Много хубаво стана,че Гяурия ще даде 2мрдн еврака на бат Зеля и еврокрадците от заплатите ви и бъдещето ви.Плащайте сметката ...хъ хъ хъ хъ

    Коментиран от #91

    18:00 21.04.2026

  • 77 Мурка

    4 6 Отговор

    До коментар #48 от "руската мечка":

    ИНФАНТИЛНО

    18:00 21.04.2026

  • 78 ГОЛЕМ СМЕХ

    8 11 Отговор

    До коментар #71 от ".....":

    Тоя, същия, избива пълчищата Путинови като на шега

    18:00 21.04.2026

  • 79 Хаген Дас

    10 9 Отговор

    До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    А мислиш ли че всичко се плаща? Скоро им дадохме 17 милиона евентуално да имат да си плащат! Лайк ако въртим такава търговия икономиката ни щеше да цъфти, а не да се чудят от къде да прелеят пари! Пенсионерите останаха без великденски надбавки!

    Коментиран от #82, #97

    18:02 21.04.2026

  • 80 По -скоро всички си

    8 13 Отговор

    До коментар #74 от "Мурка":

    задават въпроса Путин не е ли американски агент, за да унищожава Русия по този брутален начин.

    18:02 21.04.2026

  • 81 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 9 Отговор

    До коментар #74 от "Мурка":

    Къв е тоя проект на КГБ, дето избива руснаци, ако става въпрос за Зеленски.

    Коментиран от #92

    18:02 21.04.2026

  • 82 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 9 Отговор

    До коментар #79 от "Хаген Дас":

    От 01.01.2026г вдигнаха заплатите на близо 2 милиона работещи
    От 01.07.2026г вдигат пенсиите на над два милиона пенсионери....
    Евраци не можеш да печаташ безконтролно.....
    От къде ли идват тия милиарди евраци...
    Явно идват И ОТ продажбата на оръжия.

    Коментиран от #85, #90

    18:08 21.04.2026

  • 83 Хахахаха

    5 12 Отговор

    До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Така е. Тогава нацистите викаха хайл хитлер, а сега нацистите викат давай путин! Днешните нацисти, трябва да имат същата съдба като предните.

    Коментиран от #86

    18:09 21.04.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Работещ

    11 4 Отговор

    До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "От 01.01.2026г вдигнаха заплатите на близо 2 милиона работещи"

    Хайде бе и как стана този номер - от кога държавната администрация са работещи а от частниците никой не вдигал заплатите - даже и ги намалиха.

    Коментиран от #89

    18:13 21.04.2026

  • 86 Зевзек

    8 6 Отговор

    До коментар #83 от "Хахахаха":

    Тогава нацистите викаха хайл хитлер пък сега викат "слава Украине"

    18:14 21.04.2026

  • 87 Атина Палада

    8 4 Отговор

    До коментар #66 от "Веднъж подписано":

    Това са пари,които ще доведат до набъбване на сметките на Урсула и Кая ...

    18:14 21.04.2026

  • 88 Ний ша Ва упрайм

    7 4 Отговор
    пари на вятъра не заем тия нямат намерение да връщат

    18:15 21.04.2026

  • 89 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор

    До коментар #85 от "Работещ":

    Тука ще те изтрият. Още не са разбрали, че палачинката се е обърнала.

    Коментиран от #95

    18:16 21.04.2026

  • 90 Атина Палада

    7 3 Отговор

    До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    На кредитните милионери в България от близкото минало от къде дойдоха? Оръжие ли са продавали?

    Коментиран от #94, #100

    18:16 21.04.2026

  • 91 Ха,ха

    5 1 Отговор

    До коментар #76 от "добре стана":

    Бе трай там че ще отидеш зад Кападокия😂😂

    18:16 21.04.2026

  • 92 Учуден

    6 5 Отговор

    До коментар #81 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    "дето избива руснаци"

    И защо тогава от началото на годината са разменили телата на 2000 укри срещу 76 на руснаци а миналата година 14 000 укри срещу 158 на руснаци.

    18:17 21.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 .....

    8 5 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Обраха 45 годишния труд на крепостните българчета, безплатно им построихме всичко

    Коментиран от #96

    18:19 21.04.2026

  • 95 Работещ

    6 5 Отговор

    До коментар #89 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    "Още не са разбрали, че палачинката се е обърнала"

    Ще го разберат до кофите с боклук

    18:19 21.04.2026

  • 96 Помнещ

    9 5 Отговор

    До коментар #94 от ".....":

    А сегашните само обраха българите без да построят нищо.

    Коментиран от #98

    18:20 21.04.2026

  • 97 Ха,ха

    6 4 Отговор

    До коментар #79 от "Хаген Дас":

    Да им дават байденчо и ку.рабийката

    18:20 21.04.2026

  • 98 Ха,ха

    4 4 Отговор

    До коментар #96 от "Помнещ":

    Е те сегашните са същите тогавашните, ма вие на село.....😂😂

    Коментиран от #99

    18:21 21.04.2026

  • 99 Помнещ

    4 3 Отговор

    До коментар #98 от "Ха,ха":

    Е така е - всички евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС само където се кланят на нови господари.

    Коментиран от #107

    18:24 21.04.2026

  • 100 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 4 Отговор

    До коментар #90 от "Атина Палада":

    Обрахме народните маси с приватизацията, сега народа ни прати на бунището

    Коментиран от #101, #103

    18:25 21.04.2026

  • 101 Антитрол

    5 3 Отговор

    До коментар #100 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    "сега народа ни прати на бунището"

    Той народа прати на бунището и "евроатлантиците" които също са БКП милиардери.

    18:27 21.04.2026

  • 102 Маринов

    5 2 Отговор
    Ами ще уфобрвт. Унгария вече е друга, Словакия ще получава нефт от Русия, а подписваните министри, Калас, Урсула и плеядата началници от страните на ЕС ще получат подобаващи подаръци, които не можете да си представите. Няма да се очудя, ако се преразпределя за това един милиард евро!!! Ами малко над един процент! Да са живи и здрави!

    Коментиран от #105

    18:29 21.04.2026

  • 103 Помнещ

    7 2 Отговор

    До коментар #100 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":

    "Обрахме народните маси с приватизацията"

    Че приватизацията не я ли правиха едни дето ни вкараха в НАТО - натовци които и сега се водят коалиция с ГЕРБ.

    Коментиран от #111

    18:29 21.04.2026

  • 104 Калоян

    7 2 Отговор

    До коментар #51 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Знаеш ли,че този,който друг го храни и брани се отчита на Коледа?

    Коментиран от #106, #110

    18:30 21.04.2026

  • 105 Запознат

    7 3 Отговор

    До коментар #102 от "Маринов":

    "Няма да се очудя, ако се преразпределя за това един милиард евро!!!"

    Много скромни ги даваш - Урсула след като поръча ваксини за 71 милиарда мъжът им получи "коледен бонус" от един милиард. Сега предполагам ще има по милиард за всеки.

    Коментиран от #108

    18:33 21.04.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 6 Отговор

    До коментар #99 от "Помнещ":

    Ами кви да бъдат, като имаше само..БКП...Другите партии бяха забранени а членовете им избити или пратени в лагери на смъртта. Ама ти откъде да знаеш

    18:37 21.04.2026

  • 108 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 6 Отговор

    До коментар #105 от "Запознат":

    Пари в кеш или по сметка никой не дава....
    Явно Урсула се е сдобила с пет Ф16 блок 70....да не верваш

    18:39 21.04.2026

  • 109 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА

    3 4 Отговор
    Где БСП.

    18:43 21.04.2026

  • 110 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 7 Отговор

    До коментар #104 от "Калоян":

    Кво отчитане бре.....ЕС вижда кво става в БГ и ни налива още милиарди....друг е въпроса че ние не можем ги "усвои".

    18:45 21.04.2026

  • 111 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 3 Отговор

    До коментар #103 от "Помнещ":

    Приватизацията я правя ДРУГАРИТЕ....ограбиха народните маси. От отявлени комунисти станаха върли...НАТОВЦИ.

    18:47 21.04.2026

  • 112 Мъдйяр Пешо

    8 3 Отговор
    "Това е последната техническа стъпка към законодателно одобрение на заем за Украйна за 2026-2027 г., който преди това беше блокиран от Унгария."

    А кой ви каза, че ще се отблокира, бе балъковци?
    Театъра Путин-Медведев забравихте ли?

    19:15 21.04.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Горски

    4 1 Отговор
    Тя и онези като нея, които аз наричам с общото име "Урсулите", докараха една силна икономическа организация до жалка групировка без значение в световната политика. Да бълваш екскременти на конвейер и всичко свързано с Путин, Русия, Украйна, без сериозен поглед и визия за онова което става в света е доста жалко за обикновен човек, Но когато от теб зависи всичко, или много, когато ти ръководиш с подобен словесен и мисловен боклук в главата, няма как да не заведеш организацията към катастрофа. САЩ забраниха на ЕС да купува газ от Русия, за да купува от тях и организираха за тази цел войната в Украйна. Иран бе нападнат скоро от САЩ и Израел. Невероятни хайвани! Каква газова криза с Русия?! Тази, дето ни карат да купуваме същия руски ресурс през дузина посредници ли?! Индулгенции за гузните душички! Няма да има и опит за нормализиране преди да се ампутират тия гнойници. На фона на тази зловеща криза Европейският парламент и централата в Брюксел имат около 60хил.човека персонал.Абсолютни паразити чието единствено занимание е да ядат да пият и да отделят екскременти.Това са на практика гробарите които трябва да нахвърлят последните лопати с пръст върху ковчега на Европейската цивилизация и нейните ,,ценности".

    20:37 21.04.2026

  • 115 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Зевс":

    Мисли,мисли как да ги намали като бройки.

    20:41 21.04.2026

  • 116 Горски

    4 0 Отговор
    "За 2025 г. номиналния БВП на глава от населението на част от източноевропейските държави е следният: Унгария - USD 25 128; България - USD 20 400". Е какво излиза, пак са били много по-добре от нас даже и при Орбан. Пешо рече никаква зелена сделка никакви лгбт и подкрепям Орбан, никакъв заем за Зелю. Язе ще направя същото и ще пусна ина бюлетина срещу кикитата у Неделя. Даниел Смилов, от клуба на Лозанките... Всичките членове на този клуб имат специални умствени потребности. Лечение няма на заболяването. Спасението е при френския анатом Гилотен. А дали няма да видим нов Орбан?Първите изяви на новоизбрания Мадяр потвърждават ,че Унгария няма да участва в плащането на 90 милиарда евро на Украйна и няма да толерира бързо приемане на същата в ЕС. Аз пък гледам цените в България как се удвоиха преди и след еврото и гласувам според това което виждам т.е. против вредителите ППДБ, ГЕРБ, и ДПС. За хората които не знаят: ако гласувате за малка партия която не влезе в парламента, гласът ви не се брои при разпределянето на парламента, все едно не сте гласували. Така че умната!

    Коментиран от #118

    20:50 21.04.2026

  • 117 БАШ ГУЕМ СМЕХ

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    По същата логика-представяш ли си как Урсула си е гушнала ...милиард шишенца ,с ваксина ,,Пфайзер"...?!?!
    Че и тук същата работа!
    🤣😂😝😉

    20:59 21.04.2026

  • 118 Мъдйяр Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #116 от "Горски":

    Много точно си забелезал, колега! Виж кво съм написал в 112 пост.

    Коментиран от #119

    23:06 21.04.2026

  • 119 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Мъдйяр Пешо":

    Много точен анализ колега. И а сън да не си го помислят, че ще им плащаме масрафа на тези неудачници. Бъди здрав!

    23:36 21.04.2026

  • 120 НЯМА ЛИ КОЙ ДА СПРЕ ТАЯ МАФИЯ

    1 0 Отговор
    ЩЕ БЪДЕ УДОБРЕНО СЛЕДВАЩОТО ОГРАБВАНЕ НА ЕВРОДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ОТ ФАШИАТКАТА МАФИОТСКА УРСУЛАНСКА УПРАВА ЗА СЪЩАТА ТАКАВА ТЯХНАТА СРОДНА -УКРИНСКА.
    ДА МУ МИСЛЯТ ЕВРОРОБИТЕ НА УСУЛАНСКАТА ДЪРЖАВА!! ВЕЧЕ ЗНАЕМ С КОЛКО СТОТИЦИ НЕОТЧЕТНИ МИЛЯРДИ НИ ОГРАБИХА!!
    "ДА ЖИВЕЕ УРСУЛАНСКАТА МАФИЯ "!! ТАКА КАЗАТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ С МЪЛЧАНИЕТИ СИ !! ТЕ СА СЪГЛАДСНИ !!!

    00:06 22.04.2026

