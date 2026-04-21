Володимир Зеленски: Киев договори с ЕС деблокирането на пакета за подкрепа

Украйна определи рамка за сътрудничество с Европейския съюз (ЕС) за деблокиране на пакета за подкрепа на страната и разширяване на ограниченията срещу Русия.

Това заяви президентът Володимир Зеленски във видео обръщение, цитирано от "Укринформ".

"Днес разговаряхме и с дипломати за планираните дейности за април и първите седмици на май. Определихме формат за работа с ЕС за деблокиране на пакета за подкрепа на Украйна и за продължаване на напълно обоснованите ограничения срещу Русия заради войната. Виждаме, че правилните промени в европейската политика са възможни и съответните решения трябва да бъдат подготвени относно пакета за подкрепа на Украйна, за отваряне на глави и за санкции срещу Русия", каза Зеленски.

Той подчерта, че липсата на нови стъпки в санкциите деморализира защитниците на обединена Европа и насърчава Русия да продължи войната и агресията си.

"От страна на Украйна, както казахме, ще продължим да работим по напълно конструктивен начин с всеки партньор и с Европейския съюз като цяло. Очакваме същия подход от нашите партньори - необходими са решения. Дадох съответните инструкции на нашите дипломати", добави Зеленски.

Припомняме, че посланиците на държавите членки на ЕС може да одобрят промени в многогодишния бюджет на ЕС на среща на 22 април.

Това е последната техническа стъпка към законодателно одобрение на заем за Украйна за 2026-2027 г., който преди това беше блокиран от Унгария.