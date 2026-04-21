Володимир Зеленски: Киев договори с ЕС деблокирането на пакета за подкрепа

Украйна определи рамка за сътрудничество с Европейския съюз (ЕС) за деблокиране на пакета за подкрепа на страната и разширяване на ограниченията срещу Русия.
Това заяви президентът Володимир Зеленски във видео обръщение, цитирано от "Укринформ".
"Днес разговаряхме и с дипломати за планираните дейности за април и първите седмици на май. Определихме формат за работа с ЕС за деблокиране на пакета за подкрепа на Украйна и за продължаване на напълно обоснованите ограничения срещу Русия заради войната. Виждаме, че правилните промени в европейската политика са възможни и съответните решения трябва да бъдат подготвени относно пакета за подкрепа на Украйна, за отваряне на глави и за санкции срещу Русия", каза Зеленски.
Той подчерта, че липсата на нови стъпки в санкциите деморализира защитниците на обединена Европа и насърчава Русия да продължи войната и агресията си.
"От страна на Украйна, както казахме, ще продължим да работим по напълно конструктивен начин с всеки партньор и с Европейския съюз като цяло. Очакваме същия подход от нашите партньори - необходими са решения. Дадох съответните инструкции на нашите дипломати", добави Зеленски.
Припомняме, че посланиците на държавите членки на ЕС може да одобрят промени в многогодишния бюджет на ЕС на среща на 22 април.
Това е последната техническа стъпка към законодателно одобрение на заем за Украйна за 2026-2027 г., който преди това беше блокиран от Унгария.
1 ООрана държава
Коментиран от #15, #17, #21, #40, #42
16:55 21.04.2026
2 Зевс
Коментиран от #27, #69, #70, #115
16:55 21.04.2026
3 Трол
16:55 21.04.2026
4 Ужасссс...
Коментиран от #30
16:55 21.04.2026
5 Шопо
Коментиран от #16, #61
16:56 21.04.2026
6 Браво на Унгария
Велик Политик .
Много помогна за Деблокирането .
Коментиран от #11, #37
16:57 21.04.2026
7 Кирчо
Коментиран от #14
16:58 21.04.2026
8 Франк
16:58 21.04.2026
9 Евреина КАБЗОН
Концертът на КАБЗОН.
Добре се нареждат нещата .
16:58 21.04.2026
10 златен кенеф
16:58 21.04.2026
13 Нищо изненадващо
17:01 21.04.2026
14 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Кирчо":Грешите господине. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #19
17:02 21.04.2026
15 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
До коментар #1 от "ООрана държава":На Путин са гаранция за тия 90 милиарда.
17:03 21.04.2026
16 само
До коментар #5 от "Шопо":глух,сляп и не много жив човек би повярвал на това ...
това са си пари на вятъра, 101% невъзвръщаеми.
Ако Радев е правилния човек, НИКОГА няма да подари 1,6 Милиарда евро на една фалирала държава.
Коментиран от #20, #28
17:03 21.04.2026
17 Еврото
До коментар #1 от "ООрана държава":Те щели да ни ги върнат, ама някой друг път.
17:03 21.04.2026
19 трол
До коментар #14 от "Град Козлодуй":по-добре замълчете, че може без да искате да кажете нещо неправилно и да не ви платят от посолството ...
17:05 21.04.2026
20 Радев
До коментар #16 от "само":Е умен
Подарява ги на Боташ .
17:05 21.04.2026
21 Има ли друг начин за постигане
До коментар #1 от "ООрана държава":на дълготраен мир в региона, освен даването на военна помощ и инвестиции в украинското военно производство ? Няма. Това е единствения вариант и хората това правят.
Коментиран от #26, #31
17:06 21.04.2026
22 И Киев е Руски
17:08 21.04.2026
23 000
17:10 21.04.2026
24 Ще ни ги върнат
Коментиран от #29
17:10 21.04.2026
25 Пушек от лулата на Шамана
Зеле ният се разпорежда с Ев росъюзъмът,като с подчинените си.
Следователно ингилизите,чрез своето прокси, командват евр осъюзъма.
Или , както казваше един мускетар навремето: ,, Жал ък Крал,ж алка служба "
Сиреч: Урсулианските чиновници определят житието и битието на грешнего нашенец.
Коментиран от #49
26 Атина Палада
До коментар #21 от "Има ли друг начин за постигане":В предишната статия нали ти отговорих бе тролеи:) защо питаш пак? Военната помощ за Украйна се оказа в ръцете на Мексиканските картели.Това по думите на Рубио, Ванс, Тръмп, Карлсън и мн.други!
Извод: Украйна не иска да победи а само да източи Европа! САЩ се усетиха и спряха финансирането.
17:15 21.04.2026
27 хххх
До коментар #2 от "Зевс":Жалко, че българите не мислят толкова за България, колкото за Русия. Въртят, сучат, все Русия да е добре, а пък тях кучета ги яли.
Коментиран от #39, #57, #59
17:16 21.04.2026
До коментар #16 от "само":Късно е. Ако утре нашият посланник се подпише, Радев нищо не може да промени.
Това е последната техническа стъпка към законодателно одобрение на заем за Украйна.
Четете с разбиране.Ако служебниците ратифицират, това вее е подписан международен договор. А той не може да се оспорва. Така ще каже КС.
Коментиран от #34
17:17 21.04.2026
29 Атина Палада
До коментар #24 от "Ще ни ги върнат":Какви 4 млрд бре.Точно 10(десет) млрд долара България опрости на Ирак .Това стана по заповед на САЩ!
17:18 21.04.2026
30 Баце
До коментар #4 от "Ужасссс...":Ооо, именно те, урсулианците ядат на баницата мекото, бъди сигурен.
Коментиран от #60
17:19 21.04.2026
До коментар #21 от "Има ли друг начин за постигане":"на дълготраен мир в региона"
Ами той мира беше постигнат на преговорите в Истанбул но тогава дадоха на зеления над 500 милиарда и мир няма. Защо си мислиш че с тези 90 милиарда ще бъде постигнат.
Вече и жени пращат на предната линия от укрохунтата.
Коментиран от #38
17:19 21.04.2026
32 Мурка
33 така така
17:21 21.04.2026
34 Запознат
До коментар #28 от "заем":"Ако утре нашият посланник се подпише"
Посланика е никакъв че да се подпише - България все още е парламентарна република и договорите трябва да се ратифицират от НС.
Коментиран от #41, #43
17:22 21.04.2026
35 грУЙО
Така си отиде и Тиквата , Пеевски , пе.да.ла. Кокорчо .
Коментиран от #44
17:23 21.04.2026
36 Котка
17:24 21.04.2026
37 Атина Палада
До коментар #6 от "Браво на Унгария":Унгария няма финансови задължение относно този заем към Украйна! България има! С прости думи като за теб: Унгария се съгласява да се даде заема на Украйна,като този заем после да връща България и още някои страни от ЕС! Нито Унгария,нито Италия, нито Испания,нито Франция имат финансови задължения към този заем.Но ти имаш! Защото твоя Премиер го подписа! Така,че на Унгария й дреме ,че ти ще връщаш тези милиарди..
17:24 21.04.2026
38 Какво е било няма никакво заначение
До коментар #31 от "Антитрол":Гледай сегашната ситуация. Няма друг вариант, ако имаше, досега да е направено.
Коментиран от #45
17:25 21.04.2026
39 ххххх
До коментар #27 от "хххх":Жалко, че козячетата не мислят толкова за България, колкото за Украйна. Въртят, сучат, все Украйна да е добре, а пък българите кучета ги яли.
Коментиран от #46
17:25 21.04.2026
40 Хахахаха
До коментар #1 от "ООрана държава":Така е. По-добре парите да отиват за Киев, от колкото за кардливите га ньо в ци, които даже подкрепят кремълската хунта! Никакви пари за България.
17:26 21.04.2026
41 Атина Палада
До коментар #34 от "Запознат":Премиера на България вече го е подписал ..Деблокирането от Унгария е без финансова тежест за Унгария!
17:27 21.04.2026
42 евроилита и зеля в обща кражба
До коментар #1 от "ООрана държава":Те ще ги откраднат заедно с бай Зеля от евротъпунгерите.
17:27 21.04.2026
43 Росен Желязков отдавна
До коментар #34 от "Запознат":подписа заема, преди 3 месеца. Чакаше се само Мадяр да махне ветото на Унгария.
Коментиран от #47
17:27 21.04.2026
44 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #35 от "грУЙО":Зеленски от пет години все си оди, ама трепе яко руските захватчици
Коментиран от #74
17:27 21.04.2026
45 Антитрол
До коментар #38 от "Какво е било няма никакво заначение":"Гледай сегашната ситуация. Няма друг вариант, ако имаше, досега да е направено"
Е как да няма - папата ви го каза - зеления да вдига белия байрак и да ходи да се моли на Путин.
Коментиран от #50, #63
17:27 21.04.2026
46 Хахахаха
До коментар #39 от "ххххх":Като мислиш за раша, чакай пари от нея. За какво чакате от ЕС?
17:28 21.04.2026
47 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #43 от "Росен Желязков отдавна":Новия парламент може да отхвърли подписаното от Желязков, колко му е.
Коментиран от #66
17:28 21.04.2026
48 руската мечка
Коментиран от #77
17:29 21.04.2026
49 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #25 от "Пушек от лулата на Шамана":Отчаяни сме, правим магии за пари и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
17:29 21.04.2026
50 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "Антитрол":Папата да си гледа папските дела. Зеленски да си трепе руснаци.
17:30 21.04.2026
51 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
Коментиран от #104
17:31 21.04.2026
52 Хаген Дас
Коментиран от #56
17:32 21.04.2026
53 Хахаха!🎺🥳😀
17:33 21.04.2026
54 Мишел
17:34 21.04.2026
55 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #58, #83
17:37 21.04.2026
56 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #52 от "Хаген Дас":Шиткаме оръжия за милиарди на Украйна...ама ти откъде да знаеш.
Коментиран от #79
17:37 21.04.2026
57 Хапчетата....
До коментар #27 от "хххх":...спешно...!!!
17:38 21.04.2026
58 Историята се повтаря!
До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":И с Урсулианците ще е така...
17:39 21.04.2026
59 селяк
До коментар #27 от "хххх":ми евроробе кат тиа дет мислим за българия ни наричате копейки с промитите си мозъчета така ша е бака. беги да робуваш ся на ЕС и да плащаш за златните кенефи на Зеления наркома
Коментиран от #68
17:40 21.04.2026
60 Ами ДА...!
До коментар #30 от "Баце":Те Урсулианците,затова толкоз много се ,,загрижили" да дават на Украйна...,щото си заделят голям пай и за себе си от тези безотчетни пари...!
Коментиран от #64
17:41 21.04.2026
61 ЕСССР
До коментар #5 от "Шопо":"Заеми" са само за пред европролетариата и те никога, запомнете никога няма да бъдат върнати на ЕСССР. Това са парите рекет, които Другарката Урсула плаща с усмивка на нациста Зеленски и ви убеждава, как той ще я пази от лошия Путин!
17:42 21.04.2026
62 ЗАПОРИРАНИТЕ РУСКИ АВОАРИ
17:45 21.04.2026
63 Това ще е предпоставка за бъдеща
До коментар #45 от "Антитрол":още по-голяма война. Затова е отпаднало като вариант и не се разглежда такава възможност. Целта е по военен път да се разреши конфликта.
17:46 21.04.2026
64 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #60 от "Ами ДА...!":Дават се оръжия бре...танкове, ракети бойни самолети...представям си как Урсула си е гушнала танк и..гаубица.
Коментиран от #117
17:47 21.04.2026
65 Жорко
17:48 21.04.2026
66 Веднъж подписано
До коментар #47 от "ГОЛЕМ СМЕХ":няма как. А и няма смисъл да се отказваме, защото това са пари, които ще доведат до постигане на мир.
Коментиран от #72, #87
17:48 21.04.2026
67 Българин
17:49 21.04.2026
68 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #59 от "селяк":България не плаща, тя трупа пари от продажбата на оръжия за Украйна. Знаеш че блокираните милиарди на Путин са 240....има още мегдан за заеми.
17:51 21.04.2026
69 Иван
До коментар #2 от "Зевс":Ами точно, ЕС мисли за собствените си хора и затова праща пари на Украйна !
17:54 21.04.2026
70 Защото
До коментар #2 от "Зевс":Украйна възпира руската армия да навлезе в Европа. Елементарно е Украйна защитава Европа от руската агресия. Понимаеш?
17:55 21.04.2026
71 .....
Коментиран от #78
17:56 21.04.2026
72 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #66 от "Веднъж подписано":Външни договори не влизат в сила ако не са одобрени от парламента....особенно когато става за десетки милиони, предполагам
17:57 21.04.2026
73 Пак у лево
Освен това никой в Ес няма да даде на укрите да "определят рамката" и то предварително??? Нали срещата е утре?
ПОдвеждаща информация.
17:58 21.04.2026
74 Мурка
До коментар #44 от "ГОЛЕМ СМЕХ":ТОВА МИ НАШЕПВА ИНА МЕН ЧЕРВЕНАТА ЛАМПИЧКА ----НЕ Е ЛИ ИДЕАЛНИЯТ ПРОЕКТ НА КГБ
Коментиран от #80, #81
17:59 21.04.2026
75 681- Пенка
18:00 21.04.2026
76 добре стана
Коментиран от #91
18:00 21.04.2026
77 Мурка
До коментар #48 от "руската мечка":ИНФАНТИЛНО
18:00 21.04.2026
78 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #71 от ".....":Тоя, същия, избива пълчищата Путинови като на шега
18:00 21.04.2026
79 Хаген Дас
До коментар #56 от "ГОЛЕМ СМЕХ":А мислиш ли че всичко се плаща? Скоро им дадохме 17 милиона евентуално да имат да си плащат! Лайк ако въртим такава търговия икономиката ни щеше да цъфти, а не да се чудят от къде да прелеят пари! Пенсионерите останаха без великденски надбавки!
Коментиран от #82, #97
18:02 21.04.2026
80 По -скоро всички си
До коментар #74 от "Мурка":задават въпроса Путин не е ли американски агент, за да унищожава Русия по този брутален начин.
18:02 21.04.2026
81 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #74 от "Мурка":Къв е тоя проект на КГБ, дето избива руснаци, ако става въпрос за Зеленски.
Коментиран от #92
18:02 21.04.2026
82 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #79 от "Хаген Дас":От 01.01.2026г вдигнаха заплатите на близо 2 милиона работещи
От 01.07.2026г вдигат пенсиите на над два милиона пенсионери....
Евраци не можеш да печаташ безконтролно.....
От къде ли идват тия милиарди евраци...
Явно идват И ОТ продажбата на оръжия.
Коментиран от #85, #90
18:08 21.04.2026
83 Хахахаха
До коментар #55 от "Хахаха!🎺🥳😀":Така е. Тогава нацистите викаха хайл хитлер, а сега нацистите викат давай путин! Днешните нацисти, трябва да имат същата съдба като предните.
Коментиран от #86
18:09 21.04.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Работещ
До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"От 01.01.2026г вдигнаха заплатите на близо 2 милиона работещи"
Хайде бе и как стана този номер - от кога държавната администрация са работещи а от частниците никой не вдигал заплатите - даже и ги намалиха.
Коментиран от #89
18:13 21.04.2026
86 Зевзек
До коментар #83 от "Хахахаха":Тогава нацистите викаха хайл хитлер пък сега викат "слава Украине"
18:14 21.04.2026
87 Атина Палада
До коментар #66 от "Веднъж подписано":Това са пари,които ще доведат до набъбване на сметките на Урсула и Кая ...
18:14 21.04.2026
88 Ний ша Ва упрайм
18:15 21.04.2026
89 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #85 от "Работещ":Тука ще те изтрият. Още не са разбрали, че палачинката се е обърнала.
Коментиран от #95
18:16 21.04.2026
90 Атина Палада
До коментар #82 от "ГОЛЕМ СМЕХ":На кредитните милионери в България от близкото минало от къде дойдоха? Оръжие ли са продавали?
Коментиран от #94, #100
18:16 21.04.2026
91 Ха,ха
До коментар #76 от "добре стана":Бе трай там че ще отидеш зад Кападокия😂😂
18:16 21.04.2026
92 Учуден
До коментар #81 от "ГОЛЕМ СМЕХ":"дето избива руснаци"
И защо тогава от началото на годината са разменили телата на 2000 укри срещу 76 на руснаци а миналата година 14 000 укри срещу 158 на руснаци.
18:17 21.04.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 .....
До коментар #90 от "Атина Палада":Обраха 45 годишния труд на крепостните българчета, безплатно им построихме всичко
Коментиран от #96
18:19 21.04.2026
95 Работещ
До коментар #89 от "Хахаха!🎺🥳😀":"Още не са разбрали, че палачинката се е обърнала"
Ще го разберат до кофите с боклук
18:19 21.04.2026
96 Помнещ
До коментар #94 от ".....":А сегашните само обраха българите без да построят нищо.
Коментиран от #98
18:20 21.04.2026
97 Ха,ха
До коментар #79 от "Хаген Дас":Да им дават байденчо и ку.рабийката
18:20 21.04.2026
98 Ха,ха
До коментар #96 от "Помнещ":Е те сегашните са същите тогавашните, ма вие на село.....😂😂
Коментиран от #99
18:21 21.04.2026
99 Помнещ
До коментар #98 от "Ха,ха":Е така е - всички евроатлантици и козячета са бивши комуняги и ченгета от ДС само където се кланят на нови господари.
Коментиран от #107
18:24 21.04.2026
100 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #90 от "Атина Палада":Обрахме народните маси с приватизацията, сега народа ни прати на бунището
Коментиран от #101, #103
18:25 21.04.2026
101 Антитрол
До коментар #100 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":"сега народа ни прати на бунището"
Той народа прати на бунището и "евроатлантиците" които също са БКП милиардери.
18:27 21.04.2026
102 Маринов
Коментиран от #105
18:29 21.04.2026
103 Помнещ
До коментар #100 от "БСП МИЛИАРДЕРИТЕ":"Обрахме народните маси с приватизацията"
Че приватизацията не я ли правиха едни дето ни вкараха в НАТО - натовци които и сега се водят коалиция с ГЕРБ.
Коментиран от #111
18:29 21.04.2026
104 Калоян
До коментар #51 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Знаеш ли,че този,който друг го храни и брани се отчита на Коледа?
Коментиран от #106, #110
18:30 21.04.2026
105 Запознат
До коментар #102 от "Маринов":"Няма да се очудя, ако се преразпределя за това един милиард евро!!!"
Много скромни ги даваш - Урсула след като поръча ваксини за 71 милиарда мъжът им получи "коледен бонус" от един милиард. Сега предполагам ще има по милиард за всеки.
Коментиран от #108
18:33 21.04.2026
107 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #99 от "Помнещ":Ами кви да бъдат, като имаше само..БКП...Другите партии бяха забранени а членовете им избити или пратени в лагери на смъртта. Ама ти откъде да знаеш
18:37 21.04.2026
108 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #105 от "Запознат":Пари в кеш или по сметка никой не дава....
Явно Урсула се е сдобила с пет Ф16 блок 70....да не верваш
18:39 21.04.2026
109 АЕ ПУТИНИСТЧЕТА
18:43 21.04.2026
110 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #104 от "Калоян":Кво отчитане бре.....ЕС вижда кво става в БГ и ни налива още милиарди....друг е въпроса че ние не можем ги "усвои".
18:45 21.04.2026
111 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #103 от "Помнещ":Приватизацията я правя ДРУГАРИТЕ....ограбиха народните маси. От отявлени комунисти станаха върли...НАТОВЦИ.
18:47 21.04.2026
112 Мъдйяр Пешо
А кой ви каза, че ще се отблокира, бе балъковци?
Театъра Путин-Медведев забравихте ли?
19:15 21.04.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Горски
20:37 21.04.2026
115 Отреазвяващ
До коментар #2 от "Зевс":Мисли,мисли как да ги намали като бройки.
20:41 21.04.2026
116 Горски
Коментиран от #118
20:50 21.04.2026
117 БАШ ГУЕМ СМЕХ
До коментар #64 от "ГОЛЕМ СМЕХ":По същата логика-представяш ли си как Урсула си е гушнала ...милиард шишенца ,с ваксина ,,Пфайзер"...?!?!
Че и тук същата работа!
🤣😂😝😉
20:59 21.04.2026
118 Мъдйяр Пешо
До коментар #116 от "Горски":Много точно си забелезал, колега! Виж кво съм написал в 112 пост.
Коментиран от #119
23:06 21.04.2026
119 Горски
До коментар #118 от "Мъдйяр Пешо":Много точен анализ колега. И а сън да не си го помислят, че ще им плащаме масрафа на тези неудачници. Бъди здрав!
23:36 21.04.2026
120 НЯМА ЛИ КОЙ ДА СПРЕ ТАЯ МАФИЯ
ДА МУ МИСЛЯТ ЕВРОРОБИТЕ НА УСУЛАНСКАТА ДЪРЖАВА!! ВЕЧЕ ЗНАЕМ С КОЛКО СТОТИЦИ НЕОТЧЕТНИ МИЛЯРДИ НИ ОГРАБИХА!!
"ДА ЖИВЕЕ УРСУЛАНСКАТА МАФИЯ "!! ТАКА КАЗАТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ С МЪЛЧАНИЕТИ СИ !! ТЕ СА СЪГЛАДСНИ !!!
00:06 22.04.2026