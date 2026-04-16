Financial Times: Примирието между Израел и Хизбула може да е факт още тази седмица ВИДЕО

Примирието между Израел и Хизбула може да бъде обявено „скоро“, съобщава вестник Financial Times, позовавайки се на ливански представители.

Примирието може да влезе в сила още „тази седмица“, най-вероятно след като израелските сили поемат контрола над ключовия южен ливански град Бинт Джубейл, съобщиха два източника пред вестника.

Висш служител в администрацията на американския президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не се стреми към примирие в Ливан. „Не сме го поискали и това не е част от мирните преговори с Иран, но президентът би приветствал прекратяване на военните действия в Ливан като част от мирно споразумение между Израел и Ливан“, обясни източникът.

Ливански представител поясни, че примирието ще означава спиране на израелските удари, а не изтегляне на израелските войски.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви в сряда, че армията продължава да нанася удари по Хизбула. Той каза, че са фокусирани върху унищожаването на „основната крепост“ на групировката в Бинт Джубейл.

Премиерът инструктира военните да разширят буферната зона на изток, „към склоновете на планината Хермон“, в подкрепа на друзите, живеещи там. „Успоредно с борбата срещу Хизбула, ние преговаряме с Ливан“, каза Нетаняху.

Заместник-председателят на политическия съвет на Хизбула, Махмуд Комати, заяви пред Ал-Джадид, че групировката приветства всякакви усилия за прекратяване на огъня, но целта ѝ е да принуди Израел да се съобрази.

Канал 12 съобщава, позовавайки се на двама израелски служители, че заседание на кабинета по сигурност, свикано за обсъждане на евентуално прекратяване на огъня в Ливан, е приключило без никакво решение.

Според канала САЩ оказват натиск върху Израел да се съгласи на едноседмично прекратяване на огъня срещу Хизбула, надявайки се, че подобен ход ще помогне на преговорите с Ливан, както и на усилията на Вашингтон да постигне споразумение с Техеран за прекратяване на войната.

На 14 април представители на Израел и Ливан проведоха сеща във Вашингтон, която завърши с историческо споразумение за започване на преки мирни преговори. Това бяха първите подобни разговори между двете страни от 1993 г. насам.

Разговорите бяха организирани с помощта на американския държавен секретар Марко Рубио. Израел беше представен от посланика си в САЩ Йехиел Лайтер, а Ливан – от своя посланик Нада Ал-Акъл.

Израелският посланик определи срещата като „прекрасен обмен“ и подчерта, че двете страни са обединени в противопоставянето си на дестабилизиращи фактори.

„Хизбула“ разкритикува преговорите, заявявайки, че те задълбочават разделението в Ливан.

На фона на дипломатическите усилия, над 1 милион ливански граждани са напуснали домовете си заради продължаващите военни действия