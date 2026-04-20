Новини
Свят »
Русия »
Гласът на Путин: Русия възприема положително изявленията на Румен Радев за диалог с Москва

20 Април, 2026 19:17 3 049 124

  • румен радев-
  • русия-
  • украйна-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • прогресивна българия

Гласът на Путин: Русия възприема положително изявленията на Румен Радев за диалог с Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

Москва възприема положително изявленията на бъдещия министър-председател на България Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

"На нас, разбира се, ни импонират думите на господин Радев, който спечели изборите, както и на някои други европейски лидери за готовност проблемите да се решават по пътя на диалога", каза пред журналисти руският президентски прессекретар.

По думите му Русия никога не е отказвала диалога. "Напротив, ние търсим диалог, но най-често засега в Европа това не намира взаимност", посочи Песков.

Помолен да коментира дали след победата на Радев и други събития може да се говори за възможност за затопляне в руско-европейските отношения, представителят на Кремъл посочи, че засега би било преждевременно да се смята, че има подобни признаци.

"Според мен е рано да се правят толкова категорични заключения, че общоевропейският климат (по отношение на Русия) се е променил. Все така виждаме, че идващите от Брюксел изявления са от съвсем друг характер", добави той.

По последни данни, при обработени 98,78% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) партията "Прогресивна България" на Радев води на вчерашните избори с 44,659% от гласовете. Втори са ГЕРБ – СДС с 13,386%, следвани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) с 12,705%. Състава на очертаващия се петпартиен парламент допълват „Движението за права и свободи“ (ДПС) с 6,956% и „Възраждане“ с 4,271%.

Попитан от журналисти в изборната вечер на каква цена трябва да се върне диалогът с Русия и няма ли това да създаде проблеми с Европейския съюз, Румен Радев каза на журналистите да питат президента на Франция, премиера на Белгия и други европейски лидери, включително и канцлера на Германия, "които заявиха още преди месеци, че този диалог трябва да се върне".

Ако искаме Европа да има стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност и да спре процеса на деиндустриализация. Европа трябва да мисли много сериозно как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не може да говорим за конкурентоспособност, каза Радев. Той добави, че очаква Европа да бъде много по-прагматична.

По-рано председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздравиха Радев за победата.

Европейската комисия се въздържа от коментар на резултата от изборите в България до обявяването на окончателните резултати.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 54 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    23 46 Отговор
    ей ся РФ ще ни залее с пари , и копеите ще си оправят кредитите...амо може да се наложи да минат през източния фронт )))

    Коментиран от #4, #15, #17, #68

    19:20 20.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    67 28 Отговор
    Ако Радев има топки ще отмени санкциите срещу Русия.

    Коментиран от #10, #27, #62

    19:21 20.04.2026

  • 3 Срам

    24 48 Отговор
    Какъв срам!

    Коментиран от #99

    19:21 20.04.2026

  • 4 Отец Дионисий

    62 25 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Борбата с фашизма в Украйна е дълг на всеки българин.

    19:21 20.04.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    14 46 Отговор
    Радев е Огледало на психично болните Либерали с изтръпнали мозъци който се открояват с злобата страх малоумие и примитивизъм визирам българите който са ебанофили и ненавиждат индивидуалните личности понеже са олигофренофили и това се отнася също за почти цял свят

    Коментиран от #118

    19:21 20.04.2026

  • 6 Пич

    49 14 Отговор
    И правилно !!! Не само България, целият ЕС трябва да разбере, че ние ( ЕС ), имаме интереси !!! И тези интересни с Урсулиански лозунги не работят!!!

    19:22 20.04.2026

  • 7 Последния Софиянец

    23 15 Отговор
    България винаги е била посредник между Русия и Запада.

    Коментиран от #30, #43

    19:22 20.04.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    32 14 Отговор
    Дерменджиев в съседната статия ви каза. ЕС, Еврозоната и НАТО
    Който е мислел друго е с проветриво междуушие!
    Същото междуушие има и този, които си мисли, че нещо ново ще се случи!
    Радев няма топките да сложи вето като Орбан. Ще му позволят малко да поговори и толкова!

    От утре като вчера! Честито на новите "тото" милионери!

    Като видях кой му е местният наместни и какъв престъпник е ми стана ясно! Вие още вярвайте!

    Коментиран от #70, #116

    19:22 20.04.2026

  • 9 Шопо

    43 16 Отговор
    Един наш политик беше казал че Крим е руски, излезе прав човека сега спора е за Одеса.

    Коментиран от #23, #87

    19:23 20.04.2026

  • 10 Нагли сте

    23 40 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако има топки Радев ще поиска репарации от Русия за Македония и за комунистическия терор! Както и връщане на архивите ни и изнесеното злато и други богатства. И изплащане на имотите в Русия на всички предатели, които са изнясали пари към тях!

    Коментиран от #18, #22

    19:23 20.04.2026

  • 11 стоян георгиев

    22 8 Отговор
    (Умно)краставата жълтопаветна и гербаво-свинската паплач от снощи след като излязоха резултатите от изборите изпаднаха в будна кома..

    Коментиран от #121, #123, #124

    19:25 20.04.2026

  • 12 тома

    18 13 Отговор
    Веднага изкочиха поклонниците на боко тиквата на които им каза аз съм п.рост и вие сте п.рости да обиждат Радев

    19:26 20.04.2026

  • 13 Бай Араб

    17 34 Отговор
    Българите си загубиха държавата и свободата,ха ха ха, поколението Z да стяга куфарите за Сибир и да учат китайски,ха ха ха . Честито на българите, сега руснаците ще вземат Евро парите на българките и ще им дадат рубли .Едно Евро - един рубъл .Ха ха ха ха

    19:26 20.04.2026

  • 14 Владимир Путин, президент

    9 22 Отговор
    Къкъв Левент е Радев ☝️
    А аз съм едно старо, нафталинено жуже отритнат от Историята....

    19:27 20.04.2026

  • 15 Атина Палада

    28 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    С жилищни кредити в България се "набалбукаха" ж.ъл.то.паве.тни.ците :) сега при задаващата се криза ще видят кон боб яде ли:))) щото банкера хич не го вълнува дали си п@вет.ник или нещо друго...банкера си иска кинтите,иначе за шли.ферчето и п@вет.ниците на тротоарите в кашоните като американците:)) Е,тогава вече ще може да се каже ,че са стигнали американците...

    Коментиран от #21

    19:29 20.04.2026

  • 16 Майор Деянов, на всеки километър

    15 9 Отговор
    "...ние търсим диалог..."

    С пpocтаци диалог се не води !!!
    Само монолог с ритници и шамари ☝️

    Коментиран от #28

    19:30 20.04.2026

  • 17 ПсихоЛог

    10 8 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Максудски ,въпреки че не си първа младост и си застаряващ ,затлъстяващ , тпппо гледащ чичко със смачкани уши ,чукнал 50така ,няма проблем някой дрттт германец за 30 €врака тийгоо от перри у г300 .

    19:30 20.04.2026

  • 18 Тогава

    41 9 Отговор

    До коментар #10 от "Нагли сте":

    Дядовците на днешните евроатланти пак ни вкараха в лагера на губещите. Каква Македония да ти дадат?
    Като награда, че сме били в лагера на Хитлер ли?
    Пак добре че сме останали цели, щото новите ни английски друзя друго са искали тогава- България до Ст. Планина. Останалото за Гърция и Турция.
    И познай кой спасява положението? Лошия чичко Сталин!
    Научете първо историята кухи лейки!

    Коментиран от #41

    19:31 20.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Николай

    7 7 Отговор
    Диалог!Диалог!

    19:34 20.04.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Атина Палада

    37 13 Отговор

    До коментар #10 от "Нагли сте":

    Златото на България е в Англия а комунистическия терор ти събу галошите и ти обу лачени обувки,сложи ти ламБи да не седиш на газениче..Благодарение на комунистическия терор сега пишеш г.лупо.стите си тук .Иначе щеше да се въртиш още с галошите около газеничето.:)

    Коментиран от #25, #52, #86, #122

    19:35 20.04.2026

  • 23 И Варна

    8 16 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    е руска!

    Коментиран от #31

    19:36 20.04.2026

  • 24 Румен Радев, политик

    6 15 Отговор
     "...прагматичен диалог с Русия..."

    Запада от ПЯТЬ года води от прагматичен та по-прагматичен диалог с Русия. Диалог с Хаймърси и АТАСМС-и, но Русията тъпo не вдява накъде отива работата ☝️

    19:37 20.04.2026

  • 25 Комунистите

    10 9 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    измислиха интернета,а ти още си с галоши!

    19:37 20.04.2026

  • 26 Българин

    16 23 Отговор
    И какъв диалог ще води Радев с Москва. Може би ще коментира как да спре военната помощ за Украйна, за да може Путин да убива повече украинци.

    Коментиран от #33, #78

    19:38 20.04.2026

  • 27 Хахахаха

    9 12 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ако радев има тези топки да отмени санкциите,ще му ударят топката вън от ЕС!

    Коментиран от #47

    19:39 20.04.2026

  • 28 Атина Палада

    23 6 Отговор

    До коментар #16 от "Майор Деянов, на всеки километър":

    Ти пък, как Путин да отговори на Макрон,на Мерц,на премиера на Белгия,които се изказаха,че искат да търсят диалог с Русия,че с простаци не се види диалог? Все пак руската дипломация е Висш пилотаж!

    Коментиран от #106

    19:39 20.04.2026

  • 29 почна се

    17 4 Отговор
    паветаджийте ,които не знаеха защо подскачат сега ще видят какво ще се случи

    Коментиран от #113

    19:40 20.04.2026

  • 30 Хахахаха

    9 18 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    България винаги е била руска губерния.

    19:40 20.04.2026

  • 31 Атина Палада

    6 7 Отговор

    До коментар #23 от "И Варна":

    Малката Москва ....:)

    Коментиран от #66

    19:41 20.04.2026

  • 32 Нормално е

    21 8 Отговор
    България да възстанови бизнес диалога с Руската федерация. И разбира се с всички останали страни. Светът е голям и не се свежда само до ЕС.

    Коментиран от #45, #46

    19:42 20.04.2026

  • 33 Румен Радев, политик

    8 14 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    "...какъв диалог ще води Радев с Москва.."

    С Путин диалог вече не може се води на тия години.
    Но ще му покажа две снимки - Русия преди 2022г и след.
    Нека сам води разликата ☝️

    19:42 20.04.2026

  • 34 Архимандрисандрит Бибиян

    3 16 Отговор
    Путилифонът батюшка Путюшка потвърди с мек заден рахат каде ожида од Пембен паша ориенталско дълбоко темане да одари плешивото си кемане у кремльовскио мрамор и да мо цунка кунката!

    19:43 20.04.2026

  • 35 Ааа...

    9 3 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тебе и тикача ти като кредитите ти - плаващ!

    19:43 20.04.2026

  • 36 Атина Палада

    11 6 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Много си дррррт коте с тоя всссснал мякккк .....й нищо не става от теб ,а и май намррррсваш на мокро куче ,знаеш какво имам предвид ...В Максуда къпете ли се 😂🍌😂 ?

    Коментиран от #42

    19:44 20.04.2026

  • 37 селтак по жапанки

    1 7 Отговор
    Ке я видиме ние, вая работа.

    19:44 20.04.2026

  • 38 !!!?

    8 11 Отговор
    Кеша обяви Русия за агресор...сега може да говори с Путлер по домофона...!!!?

    19:46 20.04.2026

  • 39 Ъхъ!!!

    11 15 Отговор
    Има си хас Кремъл да не погали новоназначения си пу.ел!? Особено след такива тежки загуби, то не бе Сирия, то не бе Мадуро, Прибалтийските републики, Казахстан, Украйна, Орбан! В Европа им останаха само тукашните главана.и.

    19:46 20.04.2026

  • 40 Мдаа

    15 8 Отговор
    Скоро ще има референдум за ЕС, НАТО и Лева и този път няма да има сила която да го спре! Това ще бъде гражданска инициатива и волята на хората!

    Мдаа....

    19:46 20.04.2026

  • 41 Час

    6 9 Отговор

    До коментар #18 от "Тогава":

    Кой ви учи на грешна история?

    Коментиран от #63

    19:46 20.04.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гошо

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Искаш да кажеш ,че винаги е имала възможност ,обаче за съжаление много рядко се е възползвала

    19:47 20.04.2026

  • 44 нннн

    11 6 Отговор
    Eничapитe kpъв пиkaят.

    19:48 20.04.2026

  • 45 Румен Радев, политик

    9 18 Отговор

    До коментар #32 от "Нормално е":

    "...България да възстанови бизнес диалога с Русия..."

    Най-добрия бизнес с Русия е никакъв бизнес ☝️
    От 1877г всичките ни начинания с Русия бяха катастрофа !!! Нещо повече - първия съместен полет в космоса също беше катастрофа 😁

    19:48 20.04.2026

  • 46 Терористи

    2 16 Отговор

    До коментар #32 от "Нормално е":

    САЩ Русия и Израел следва да бъдат изолирани във всякакво от ошение.

    19:48 20.04.2026

  • 47 Така де

    13 7 Отговор

    До коментар #27 от "Хахахаха":

    Идеално , ние точно това искаме.
    Да ни изгонят от еврофашисткия съюз и терористичния съюз на НАТО.
    Кога ще се случи и какво трябва да направим, кажи!

    Коментиран от #89

    19:49 20.04.2026

  • 48 Ами

    20 6 Отговор
    Представете си че, на 9 май в Москва Радев договаря
    с Путин строежа на АЕЦ Беляне и четери тръби по
    16 милиарда кубически метра газ през Черно море.
    Айде и един петролопровод ... От мене да мине :)
    Обзалагам се че тогава западните лидери ще се изредят
    да питат Радев кога му е възможно да ги приеме.

    Коментиран от #57, #59

    19:49 20.04.2026

  • 49 Калин

    15 6 Отговор
    Чакаме новите референдуми!!!
    Ние ще решим!!!
    Сега имате мнозинство да ги допуснете!!!

    19:50 20.04.2026

  • 50 Атина Палада

    7 5 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Делай си една 4кия на мау катта пшшшш каа ,щото няма кой ти върже ,не стига че си дрртт ами тпппп и грррзззен 😂🍌😂.

    19:51 20.04.2026

  • 51 Жануария

    6 5 Отговор

    До коментар #42 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей, палавнико, само кекс ли можеш да правиш? Секс можеш ли?

    Коментиран от #56

    19:51 20.04.2026

  • 52 Червени терористи

    9 16 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Комунистическият режим ограби моите предци! Взе им имотите, взе им и прехраната, взе им работата! Пеленаче, ти ли ще говориш кой какви обувки на кой обул?

    Коментиран от #69

    19:51 20.04.2026

  • 53 Фори

    6 11 Отговор
    Радев е агент на КГБ. Как да не са доволни от протежето си?

    Коментиран от #81

    19:53 20.04.2026

  • 54 !!!?

    7 13 Отговор
    България няма проблем със санкциите към Кремъл...Путин трябва да заслужи нашето благоволение !!!?

    Коментиран от #60, #72

    19:53 20.04.2026

  • 55 Цар

    7 7 Отговор
    Срам

    19:53 20.04.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Румен Радев, политик

    4 14 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    "...9 май в Москва Радев договаря..."

    Мога се закълна, че на 9-ти май няма да съм в Москва.
    За договорки с лъжливите руснаци хептен забрави.
    Радев може да е всякакъв, но не и про3д ☝️

    19:54 20.04.2026

  • 58 Поне

    16 8 Отговор
    през следващите 4 години евро фашистите не могат да въвлекат българския народ в гореща война срещу руснаците. Това само по себе си е голям успех и обещава спокойствие.

    Коментиран от #64

    19:54 20.04.2026

  • 59 То е хубаво ама...

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Ами":

    надали.

    19:55 20.04.2026

  • 60 Българите

    9 10 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    Русия трябва да спре своята антибългарска политика в Македония.

    Коментиран от #71

    19:56 20.04.2026

  • 61 Браво

    16 9 Отговор
    Радев няма да допусне България да бъде тласната във военен конфликт, колкото и това да се иска на евро атлантическите нацисти.

    Коментиран от #67

    19:57 20.04.2026

  • 62 Това е невъзможно.

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Няма как Радев да отмени санкциите на САЩ. :)

    19:57 20.04.2026

  • 63 Да се чете требе,

    8 1 Отговор

    До коментар #41 от "Час":

    Требе да се чете!
    Само да се зяпа пропаганда по Босфор тв. не е образование.

    19:57 20.04.2026

  • 64 Ясно

    10 4 Отговор

    До коментар #58 от "Поне":

    България никога не е изпращала свои войски срещу Русия. Но противоположното не е вярно.

    19:58 20.04.2026

  • 65 Цоп

    10 11 Отговор
    Срам. Русофилията е болест като хемофилията и подобни болести. Заразяват се предимно малограмотните.

    Коментиран от #82

    19:59 20.04.2026

  • 66 .....

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Атина Палада":

    🤣🤣голем смех в Акти, за тва влизам, да се нахилосвам

    20:00 20.04.2026

  • 67 Добре

    6 6 Отговор

    До коментар #61 от "Браво":

    Стига сте плашили хората с вийни! Вкарайте в затвора прасетата. Или Радев сте от същите?

    20:00 20.04.2026

  • 68 Гичето

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ей ся, нема си друга работа😂😂

    20:00 20.04.2026

  • 69 Дълбоко Виждащ

    6 3 Отговор

    До коментар #52 от "Червени терористи":

    Дядо Димитре стига рива кат вдовица за .....й ,за кво ти са имоти ,на прррст миришеш вече ?Изживей си последните дни пълноценно .

    20:00 20.04.2026

  • 70 Това не е много

    8 8 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    коректно спрямо русофилите. Агитираха ги да гласуват с проруски лозунги, а на практика нищо от това няма да се случи.

    20:01 20.04.2026

  • 71 Дебърската школа

    4 0 Отговор

    До коментар #60 от "Българите":

    Там са посръбчени пионки🤣🤣

    20:01 20.04.2026

  • 72 ::::::::::::::

    10 5 Отговор

    До коментар #54 от "!!!?":

    Заслужи го. Той има по- голяма подкрепа от всички останали партии, взети заедно с над 4% бариера. Обедини хора с различна идеология. Взе си, изсмука от всички партии, спечели сърцата и умовете на хората. :))))

    20:02 20.04.2026

  • 73 Ще ви се

    4 8 Отговор
    Ще си останете зад новата Желязна завеса. Нямате работа в Европа. Стойте си в Азия!

    Коментиран от #76

    20:02 20.04.2026

  • 74 Румен Радев, политик

    8 7 Отговор
    "....диалога с Москва..."

    Диалога ще е - къде са стоварим Альошата
    - на Червения площад или директно в Кремле...

    Коментиран от #79

    20:03 20.04.2026

  • 75 Хипотетично

    5 5 Отговор
    😜На нас, разбира се, ни импонират думите на господин Радев,😜
    За те такива похвали отколе се старае.

    20:03 20.04.2026

  • 76 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #73 от "Ще ви се":

    Ха ха ха ,ти знаеш ли къде се намира РФ? :)))))

    20:05 20.04.2026

  • 77 Веско

    6 3 Отговор
    Дремджиев, изяш си тестисите от яд!

    20:07 20.04.2026

  • 78 Радев и да иска

    6 10 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    няма как да повлие на хода на събитията в Украйна. Нищо не може да се направи, освен да продаваме още повече оръжия на Украйна. В интерес на България е, а това е най-важното .

    20:07 20.04.2026

  • 79 А ГДЕ

    9 4 Отговор

    До коментар #74 от "Румен Радев, политик":

    Кая Калната ?

    Коментиран от #102

    20:08 20.04.2026

  • 80 Ципура

    6 11 Отговор
    Оказахме се най-глупавите в Европа. Стефан Цанев или Бедността е справедливо наказание за глупоста на един народ.

    Коментиран от #84

    20:09 20.04.2026

  • 81 Ще се изненадате, но не

    7 0 Отговор

    До коментар #53 от "Фори":

    На ЦРУ.

    20:11 20.04.2026

  • 82 Атина Палада

    6 6 Отговор

    До коментар #65 от "Цоп":

    А ти знаеш ли кво е хемофилия ?

    20:13 20.04.2026

  • 83 Рамбо

    5 6 Отговор
    СЕГА БОТАШ ЩЕ ОБЛИЖИ СЛАДОЛЕДА НА РАШИСКОТО ЖУЖЕ.

    Коментиран от #85

    20:14 20.04.2026

  • 84 Румен Радев, политик

    9 5 Отговор

    До коментар #80 от "Ципура":

    ".. Оказахме се най-глупавите в Европа..."

    В Европа може, но в световен мащаб Русия няма аналог по глупост. Нека стоим по-далеч от нея, безполезна е ☝️

    20:16 20.04.2026

  • 85 КОТ.ар.АК 😼

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Рамбо":

    Бар Рамбо искаш ли ми лиж жешшш шоколада ?

    Коментиран от #97

    20:18 20.04.2026

  • 86 Хахахаха

    8 9 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Сериозно ли ги пишете тези неща, че комунистите оправили България? Знаете ли, докато комунистите "оправяха" България 45 години, къде стигнаха западните държави? Знаете ли, че докато си мислите че ние бяхме добре тогава, западните държави бяха 10 пъти по-добре от нас?

    Коментиран от #92

    20:18 20.04.2026

  • 87 Някой

    7 8 Отговор

    До коментар #9 от "Шопо":

    Градът Одеса е създаден от Русия края на 18 век като военноморска крепост срещу Османската империя.

    Коментиран от #105

    20:18 20.04.2026

  • 88 анонимен

    8 7 Отговор
    Българите искат прагматичност във външната политика и икономиката. Евроатлантическите ценности не стават за ядене, нито топлят. Искаме евтина енергия от различни източници, включително Русия. Украинците не са българи и това не е наша война. Да помагаме хуманитарно според възможностите си- да, да поемаме рискове за Украйна-не.

    Коментиран от #91, #111

    20:21 20.04.2026

  • 89 Хахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #47 от "Така де":

    Казвай на радев да пуска референдум за ЕС! Ако ЗА ЕС спечели, копейките напускате в посока раша. Ако ПРОТИВ ЕС спечели еврофилите напускат за Европа! Пускай референдума ПОИМЕННО за да се знае кой трябва да напусне страната. ЕС няма нужда от русо роби!

    20:21 20.04.2026

  • 90 Аз съм

    9 6 Отговор
    Сега ще сме свидетели как Радев ще се пробва със същия съскащ рецитаторски глас да пробутва пред европейските си колеги, че Украйна трябва да капитулира и т.н неговите си еднотипни изказвания по въпроса. Бързо ще бъде изолиран, отбягван и ако продължава, директно наритан в ъгъла. На наш гръб ще бъде тоя целия резил

    Коментиран от #100

    20:22 20.04.2026

  • 91 Хахахаха

    8 7 Отговор

    До коментар #88 от "анонимен":

    Той всеки иска евтина енергия бе копей. Но не трябва да се плаща на терористична държава, която води война срещу Европа, защото така е спонсорираш. Не се ли усещате все пак?

    Коментиран от #115

    20:23 20.04.2026

  • 92 анонимен

    13 6 Отговор

    До коментар #86 от "Хахахаха":

    Докато комунистите управляваха България бяха постоени язовири, заводи , атомни централи,болници. Демокрацията не постои нищо, една магистрала Хемус не можаха да направят. Всичко разрушиха и окрадоха.

    Коментиран от #94, #95, #96

    20:24 20.04.2026

  • 93 Хахахаха

    8 6 Отговор
    Радев, ти коя част от България ще дадеш на русия?

    20:25 20.04.2026

  • 94 Хахахаха

    9 9 Отговор

    До коментар #92 от "анонимен":

    Докато комунистите строяха в България, запада се придвижваше с космически крачки напред! За това едните правеха Мерцедес, БМВ, Порше, Ауди, а другите правеха Трабант, Вартбург, ИФА и т. н. Докато западния стандарт беше високо високо, ние бяхме на ниво С. Корея. Имахме уж много, щот незнаехме, че всъщност другите имат повече!

    20:28 20.04.2026

  • 95 Реал

    9 0 Отговор

    До коментар #92 от "анонимен":

    Окрадоха го БКП номенклатурата и ДС. Справиха се отлично благодарение на глупоста на част от българите. Другите бивши соц държави не позволиха това да се случи. Пример Чехия. Шкода е една от най-продаваните коли. И много други примери.

    Коментиран от #98

    20:30 20.04.2026

  • 96 Хахахаха

    9 4 Отговор

    До коментар #92 от "анонимен":

    И не демокрацията ти е виновна за магистралите копей. Демокрацията построи милиони магистрали в Европа. А в България не. Значи не демокрацията е виновна! Ясно ли е? С Чехия бяхме в соц лагера! Иди да видиш сега Чехия! Там демокрацията не им е проблема, шъ знайш!

    Коментиран от #108

    20:30 20.04.2026

  • 97 Маце...

    3 3 Отговор

    До коментар #85 от "КОТ.ар.АК 😼":

    Съсипаха те днес тез зли опоненти! Дай адрес да ти изпратя бутилка водка, та докато ревеш поне да преглъщаш!

    Коментиран от #101

    20:32 20.04.2026

  • 98 Хахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #95 от "Реал":

    Как сме писали точно за Чехия в един и същ момент? Хахахаха. Така е, тези които не вярват да посетят Чехия и след това да пишат за лошата демокрация!

    20:32 20.04.2026

  • 99 Ха Ха

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "Срам":

    Срам за българския Атлантизъм, а? Кеф

    20:37 20.04.2026

  • 100 Клати Курти

    4 7 Отговор

    До коментар #90 от "Аз съм":

    Ай стига с тази Украйна бре Утре Пак ,вчера имахме избори в България ,важни за съдбата на България .А Украйна да ходи на ми4ка си пайна ,който не му харесва да чемодан ,вокзал и да ходи там доброволец .

    Коментиран от #103

    20:37 20.04.2026

  • 101 КОТ.ар.АК 😼

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Маце...":

    Бат Рамбо ,ближи си шоколада и не философствай ,а водката си я пий сам ,ниска топка .

    20:39 20.04.2026

  • 102 Кая работи,

    3 1 Отговор

    До коментар #79 от "А ГДЕ":

    подготвя се за заместник на Урсула.

    Коментиран от #104

    20:43 20.04.2026

  • 103 Хахахаха

    8 2 Отговор

    До коментар #100 от "Клати Курти":

    Ами нали точно за съдбата на България пишем бе ейййййй. Утре радев, като го изритат в ъгъла като Орбан, то кво шъ прайш? Като няма инвестиции в България ти кво шъ работиш? ЕС няма да иска да субсидира държавник подкрепящ путин.

    Коментиран от #109, #114

    20:44 20.04.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Ха,ха

    8 1 Отговор

    До коментар #87 от "Някой":

    Одеса е строена от френски и италиански архитекти по времето на германката катя велика🤣🤣 тъ.пчо

    20:47 20.04.2026

  • 106 Ти пък нищо не

    6 2 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    каза. Русия е в девета глуха, да не говорим, че е в толкова тежко положение и на фронта и финансовия фалит в държавата, че се чуди как да се спаси.

    20:47 20.04.2026

  • 107 Подготвя се за

    4 0 Отговор

    До коментар #104 от "А ГДЕ":

    пенсиониране.

    20:48 20.04.2026

  • 108 анонимен 92

    5 1 Отговор

    До коментар #96 от "Хахахаха":

    Така де, само че аз не живея в Чехия, а в България. Помня"комунизма си отива" и после дойде СДС/Костов и се почна едно разграждане. Кремиковци се продаде за 1 долар на някакъв индийски измамник, който тегли кредит за инвестиции и си би камшика с парите.

    20:48 20.04.2026

  • 109 Клати Курти

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Хахахаха":

    Не ме мисли мен бе , Цар Вулл ,докато има хора и моята професия която е тясно специализирана и високоплатена и мен ме бива ,няма грижи ,никой никога от гилдията гладен не е останал ,ако разбираш какво имам предвид .

    20:49 20.04.2026

  • 110 Тити

    5 2 Отговор
    Приятелството си е едно на ръка ама сиренето е спари да не мислите че гори от желание да продава на България нефт и газ без пари това никога няма да стане. Хората които си мислят че това може да стане живеят в един илюзорен свят

    20:52 20.04.2026

  • 111 Цените на горивата не зависят

    8 0 Отговор

    До коментар #88 от "анонимен":

    от Радев, а от приключването на американската операция в Иран. Прекалено много искате от Радев, това е извън неговите възможности.

    20:52 20.04.2026

  • 112 Хмм

    4 5 Отговор
    това на снимката срещата в Сочи ли е, когато съвпадна с посещение на Борисов в Москва, където нямаше официални срещи и се прибра за един ден, а Радев беше три дни с всички салтанати, среща и разгорвор с Путин, официални обеди и вечери

    20:53 20.04.2026

  • 113 Там е работата

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "почна се":

    че нищо по-различно от управлението на служебните правителства на Радев, няма да се случи. Нищо чудно дори да видим и в новото правителство хора от служебните на Гълъб Донев.

    20:56 20.04.2026

  • 114 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #103 от "Хахахаха":

    Инвестициите идват когато има условия за инвестиране.
    Ако управляващите ни създадат подходящи условия, инвеститорите сами ще дойдат.
    За над три десетилетия европейски инвестиции, ние готов продукт не произвеждаме!
    Това дето идва от Европа не е точно инвестиция, а е по-скоро далавера.
    Дават ни пари, но трябва да си го купим от тях.

    Коментиран от #120

    20:57 20.04.2026

  • 115 Цената на енергията

    7 1 Отговор

    До коментар #91 от "Хахахаха":

    няма нищо общо с войната в Украйна.

    21:01 20.04.2026

  • 116 Стенли

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Както каза Андрей Райчев , Радев да води умерена политика пример да не слага веро като Орбан но да заяви че в момента България няма възможност да участва в този "заем" за украйна нарочно слагам кавички на заем защото де факти това си е едно подаряване на 90 милиарда еврака на украйна а един господ знае колко ще откраднат от Брюксел и от киев

    21:02 20.04.2026

  • 117 Всички видяха

    4 0 Отговор
    Злобата Урсула чак сега с изкривена от злоба уста поздрави Радев за победата! Ако Радев работи за България без да се съобразява с Брюкселската клика,народа ще го подкрепя!

    21:34 20.04.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 А ще забравите ли

    1 1 Отговор
    колко пъти нарече Русия агресор за 4 години? Или ще преглътнете, защото по-силният е и по-толерантен и по-снизходителен? Или заради "Доброто старо време"? Или Москва повярва на сълзи?

    21:50 20.04.2026

  • 120 Инвеститорите идват,

    3 1 Отговор

    До коментар #114 от "Ами":

    за да станат ТЕ по-богати, не да направят вас такива. Не го ли проумяхте толкова години? Ние трябва да викаме неволята и да си запретнем ръкавите.

    21:54 20.04.2026

  • 121 Софийски селянин,Пенсионер

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Този нещо много се изсилва,да първи сме но отзад напред по п р о с т @щ и н а...
    От както се завърнах и живях известно време в една уредена държава ми стана ясно що за племе живее тук...
    Оставям настрани другите етноси и малцинства които са същите..
    Един циганин ми каза бате ние гледаме и се учиме от вас...

    21:57 20.04.2026

  • 122 Боби

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Атина Палада":

    Всичко е вярно,само забрави да напишеш и че Ленин е измислил руската азбука,тая на която ние викаме кирилица

    21:58 20.04.2026

  • 123 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    Ясно, от петорно ваксинираните си с оня бъркоч, дето и ваксина не е... Отдавна си ясен, ма сега хептен...

    01:37 21.04.2026

  • 124 Пилотът Гошу

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "стоян георгиев":

    А, извинявам се, това били примери за други...

    01:39 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания