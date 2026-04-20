Гласът на Путин: Русия възприема положително изявленията на Румен Радев за диалог с Москва

Москва възприема положително изявленията на бъдещия министър-председател на България Румен Радев за необходимостта от прагматичен диалог с Русия, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

"На нас, разбира се, ни импонират думите на господин Радев, който спечели изборите, както и на някои други европейски лидери за готовност проблемите да се решават по пътя на диалога", каза пред журналисти руският президентски прессекретар.

По думите му Русия никога не е отказвала диалога. "Напротив, ние търсим диалог, но най-често засега в Европа това не намира взаимност", посочи Песков.

Помолен да коментира дали след победата на Радев и други събития може да се говори за възможност за затопляне в руско-европейските отношения, представителят на Кремъл посочи, че засега би било преждевременно да се смята, че има подобни признаци.

"Според мен е рано да се правят толкова категорични заключения, че общоевропейският климат (по отношение на Русия) се е променил. Все така виждаме, че идващите от Брюксел изявления са от съвсем друг характер", добави той.

По последни данни, при обработени 98,78% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) партията "Прогресивна България" на Радев води на вчерашните избори с 44,659% от гласовете. Втори са ГЕРБ – СДС с 13,386%, следвани от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) с 12,705%. Състава на очертаващия се петпартиен парламент допълват „Движението за права и свободи“ (ДПС) с 6,956% и „Възраждане“ с 4,271%.

Попитан от журналисти в изборната вечер на каква цена трябва да се върне диалогът с Русия и няма ли това да създаде проблеми с Европейския съюз, Румен Радев каза на журналистите да питат президента на Франция, премиера на Белгия и други европейски лидери, включително и канцлера на Германия, "които заявиха още преди месеци, че този диалог трябва да се върне".

Ако искаме Европа да има стратегическа автономия, Европа трябва да възстанови своята конкурентоспособност и да спре процеса на деиндустриализация. Европа трябва да мисли много сериозно как ще си гарантира ресурсите, защото без енергийни ресурси не може да говорим за конкурентоспособност, каза Радев. Той добави, че очаква Европа да бъде много по-прагматична.

По-рано председателят на Европейския съвет Антонио Коща и генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздравиха Радев за победата.

Европейската комисия се въздържа от коментар на резултата от изборите в България до обявяването на окончателните резултати.