Германия обмисля военноморско участие в Ормузкия проток

Германия обмисля военноморско участие в Ормузкия проток

20 Април, 2026 11:09 1 840 31

Берлин проучва варианти за мисия с международни партньори при строги условия

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германия разработва конкретни планове за възможно разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток на фона на засилено напрежение в региона. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от DPA, предава БТА.

По думите му в момента се разглеждат различни сценарии, включително възможни партньорства и начина, по който подобна операция би могла да бъде организирана. Писториус подчерта, че процесът е в ранен етап, но подобно планиране е част от задълженията на министерството.

Той посочи, че реално разполагане на сили би било възможно само при трайно примирие, ясна международноправна рамка и мандат от германския парламент – Бундестага. По негови думи засега тези условия не са изпълнени.

Министърът акцентира върху ролята на Германия в НАТО в областта на морското разминиране и заяви, че евентуалната мисия не би имала символичен характер, а би била насочена към гарантиране на свободното корабоплаване.

Писториус определи ситуацията в региона като непредсказуема, като отбеляза, че вече са регистрирани над 20 атаки срещу търговски кораби. Той допълни, че без участието на САЩ осигуряването на сигурността в протока би било трудно и стратегически рисково.


Германия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 3 Отговор
    Позивна "Моше" също трябва да изпрати Дръзкито.

    11:10 20.04.2026

  • 2 Не ме разсмивайте

    47 3 Отговор
    На тия им гръмнаха тръбата под носа
    И те нереагираха сега ще разминират
    Хахаха

    11:12 20.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    28 2 Отговор
    Хитлер е мечтаел да стигне до Иран и Индия.

    11:14 20.04.2026

  • 4 Коста

    28 2 Отговор
    Всички фашяги от ЕС наред и под строй се нареждат на масата заради парче от баницата. Бащицата на НАТО лудото дядо Дончо Тчръмпев така иска!

    11:14 20.04.2026

  • 5 Айде нема нужда

    33 0 Отговор
    И в Германия идват избори. Мерцата е чао, калинките му също. Какво е обмислял тоя е без значения, новия кабинет ще решава.

    11:16 20.04.2026

  • 6 Будител

    31 0 Отговор
    Немските солдати много неадекватни горките. В Гренландия изкараха 2 дена и казаха , че е много студено и въз обратно в дойчланд

    Коментиран от #14

    11:18 20.04.2026

  • 7 Смех, бате

    23 0 Отговор
    Щом обмислят и проучват е пак бла бла бла ха ха ха

    11:20 20.04.2026

  • 8 Анонимен

    7 14 Отговор
    Там някъде трябваше да стигне армията на Вермахта през ВСВ.Дранг най Остен приключи славно с Фелдмаршал Ер.Ромел .Вечна слава на героите паднали в неравна битка с врага.

    11:20 20.04.2026

  • 9 немска армия

    6 1 Отговор
    Въпрос на време е цялата немска армия да се съсредоточи край Армагедон.

    11:32 20.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Топчията

    12 1 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш отпери му един як,все ще има защо !

    11:57 20.04.2026

  • 12 Боруна Лом

    9 1 Отговор
    ШВАБА, СТОЙ СИ ДОМА!

    12:01 20.04.2026

  • 13 Читател

    6 8 Отговор
    Те швабите нямат море но иначе имат флот.

    Коментиран от #16, #26, #28

    12:12 20.04.2026

  • 14 Селянина с колелото

    11 1 Отговор

    До коментар #6 от "Будител":

    Германците са доста по-зле в момента от САЩ, А погледнете хАмериканския самолетоносач който беше в Ормузкия проток, вижте снимките от пристанището в Хърватска където замина този "велик" кораб само след седмица покрай Иран. И вижте какво му е състоянието - повреден до ниво че едвам се движи на собствен ход и не изпълнява 99% от военните си функции.

    Коментиран от #22

    12:26 20.04.2026

  • 15 морския

    10 1 Отговор
    дали ще им стигне до там нафтата с купони !?

    12:29 20.04.2026

  • 16 Гого Мого

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    Ти сериозно ли това за морето дето нямали???

    12:32 20.04.2026

  • 17 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    2 5 Отговор
    Германия или да помага на Иран или въобще да не се меси...Аман от еврейско ционистки отре.пки и подметки

    12:44 20.04.2026

  • 18 яница

    4 2 Отговор
    преди месец друго говореше шваба !!!цените хвръкнаха до небесата а обикновените хора платиха лудостта и алчността на ционистите !!!

    12:48 20.04.2026

  • 19 Уффф

    2 0 Отговор
    На 20.04. се е пръкнал швабата Хитлер.

    12:49 20.04.2026

  • 20 Бен Търпин

    3 2 Отговор
    Ейй...няма да спрат с тъпотиите швабите
    Ама като го изядат пак дървото ще си седнат на г....

    13:04 20.04.2026

  • 21 Тръмпи

    2 1 Отговор
    Тоя пък, какво примирие бре, дойче, от вдруги ден ги почвам на ново!

    Коментиран от #29

    13:05 20.04.2026

  • 22 Тръмпи

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Селянина с колелото":

    Ти явно си за психиатрията, приятел

    13:08 20.04.2026

  • 23 безпартиен

    3 2 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945 г.!

    13:14 20.04.2026

  • 24 Тръмпи

    0 5 Отговор
    Иранците са упорит народ, признавам им го това - упорито вървят към гибелта си, ха ха хаааа!

    13:17 20.04.2026

  • 25 мефистофел

    0 1 Отговор
    Немци топ тьпанари.А аз си мислех че са умни.

    14:31 20.04.2026

  • 26 мефистофел

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    ТИ ДА НЕ СИ ПИЛ ОЦЕТ

    14:35 20.04.2026

  • 27 Интересно

    3 1 Отговор
    И Германия, и САЩ, какво търсят на другия край на глобуса?

    14:47 20.04.2026

  • 28 тъй ли...

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Читател":

    Географията за пети клас, моментално да я прочетеш! Чуваш ли?

    14:50 20.04.2026

  • 29 тъй ли...

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Тръмпи":

    След боят който ти хвърлиха, едва ли скоро ще си помислиш да се правиш пак на мъж.

    14:53 20.04.2026

  • 30 Васил

    1 2 Отговор
    Това отдавна трябваше да стане Европа закъсня.

    15:00 20.04.2026

  • 31 Германците всеки път, когато

    4 1 Отговор
    започнат да се бият като петлета, винаги ядат бой. На пак налитат.

    19:55 20.04.2026

