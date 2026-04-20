Германия обмисля военноморско участие в Ормузкия проток

Германия разработва конкретни планове за възможно разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток на фона на засилено напрежение в региона. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от DPA, предава БТА.
По думите му в момента се разглеждат различни сценарии, включително възможни партньорства и начина, по който подобна операция би могла да бъде организирана. Писториус подчерта, че процесът е в ранен етап, но подобно планиране е част от задълженията на министерството.
Той посочи, че реално разполагане на сили би било възможно само при трайно примирие, ясна международноправна рамка и мандат от германския парламент – Бундестага. По негови думи засега тези условия не са изпълнени.
Министърът акцентира върху ролята на Германия в НАТО в областта на морското разминиране и заяви, че евентуалната мисия не би имала символичен характер, а би била насочена към гарантиране на свободното корабоплаване.
Писториус определи ситуацията в региона като непредсказуема, като отбеляза, че вече са регистрирани над 20 атаки срещу търговски кораби. Той допълни, че без участието на САЩ осигуряването на сигурността в протока би било трудно и стратегически рисково.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
14 Селянина с колелото
До коментар #6 от "Будител":Германците са доста по-зле в момента от САЩ, А погледнете хАмериканския самолетоносач който беше в Ормузкия проток, вижте снимките от пристанището в Хърватска където замина този "велик" кораб само след седмица покрай Иран. И вижте какво му е състоянието - повреден до ниво че едвам се движи на собствен ход и не изпълнява 99% от военните си функции.
16 Гого Мого
До коментар #13 от "Читател":Ти сериозно ли това за морето дето нямали???
20 Бен Търпин
Ама като го изядат пак дървото ще си седнат на г....
22 Тръмпи
До коментар #14 от "Селянина с колелото":Ти явно си за психиатрията, приятел
26 мефистофел
До коментар #13 от "Читател":ТИ ДА НЕ СИ ПИЛ ОЦЕТ
28 тъй ли...
До коментар #13 от "Читател":Географията за пети клас, моментално да я прочетеш! Чуваш ли?
29 тъй ли...
До коментар #21 от "Тръмпи":След боят който ти хвърлиха, едва ли скоро ще си помислиш да се правиш пак на мъж.
