Германия обмисля военноморско участие в Ормузкия проток

Германия разработва конкретни планове за възможно разполагане на военноморски сили в Ормузкия проток на фона на засилено напрежение в региона. Това заяви германският министър на отбраната Борис Писториус, цитиран от DPA, предава БТА.

По думите му в момента се разглеждат различни сценарии, включително възможни партньорства и начина, по който подобна операция би могла да бъде организирана. Писториус подчерта, че процесът е в ранен етап, но подобно планиране е част от задълженията на министерството.

Той посочи, че реално разполагане на сили би било възможно само при трайно примирие, ясна международноправна рамка и мандат от германския парламент – Бундестага. По негови думи засега тези условия не са изпълнени.

Министърът акцентира върху ролята на Германия в НАТО в областта на морското разминиране и заяви, че евентуалната мисия не би имала символичен характер, а би била насочена към гарантиране на свободното корабоплаване.

Писториус определи ситуацията в региона като непредсказуема, като отбеляза, че вече са регистрирани над 20 атаки срещу търговски кораби. Той допълни, че без участието на САЩ осигуряването на сигурността в протока би било трудно и стратегически рисково.