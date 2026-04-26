Унгария - тайният агент на Русия в ЕС или просто един полезен идиот?

На 14 декември 2023 г., на срещата на Европейския съвет в Брюксел, лидерите на ЕС се събраха, за да започнат преговори за присъединяване на Украйна и Молдова. Те обаче се сблъскаха със силна опозиция от една от страните: Унгария. Премиерът Виктор Орбан заплаши да наложи вето на решението и използва въпроса като лост в споровете си с Брюксел относно над 22 милиарда евро от фондовете на ЕС за сближаване и възстановяване, замразени поради нарушения на върховенството на закона от страна на Унгария.

Орбан, както обикновено, беше придружен от външния министър Петер Сиярто, който по време на една от почивките излезе от заседателната зала, за да се обади на руския си колега Сергей Лавров.

"Петер, как си? Добре съм", поздрави Лавров Сиярто, който послушно обясни как вървят преговорите и какъв е планът на Унгария за срещата. Лавров със сигурност хареса чутото. "Добре, добре, да, да, отлично", заяви руснакът. "Понякога добронамереното директно изнудване е най-добрият вариант".

Само че този път изнудването на Унгария не проработи.

Виктор Орбан напусна залата по време на гласуването за откриване на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС - част от предварително уговорен ход - канцлерът на Германия изпрати Орбан от залата за кафе - което позволи на останалите 26 лидери да приемат решението единодушно, докато Унгария се въздържа, и успя да запази репутацията си. Въпреки това Сиярто остана, за да присъства на преговорите, като информира Кремъл почти едновременно с настъпването на събитията.

Записи на разговори между Лавров и Сиярто от 2023 до 2025 г. бяха получени и потвърдени от консорциум от разследващи новинарски издания. Разследването показа как Сиярто действа по искане на Лавров, за да настоява за премахването на сестрата на руския милиардер Алишер Усманов от списъците със санкции на ЕС. Бе разкрито и как унгарският висш дипломат се е координирал с руския министър на енергетиката Павел Сорокин, за да се намесва в делата на десетки руски компании и банки, на които са наложени ограничения като част от 18-ия пакет санкции на ЕС срещу Русия, който беше обсъждан в началото на лятото на 2025 г.

И все пак ролята на Сиярто като информатор на Лавров в никакъв случай не се ограничаваше до разкриване на чувствителни дискусии и протоколи в рамките на ЕС. По време на многобройните им телефонни разговори Сиярто предоставяше на Лавров безценен поток от информация за това как уж обединена западна коалиция се готви да увеличи натиска върху Русия, за да прекрати агресивната ѝ война.

Унгария на всяка цена се предлагаше на Русия като нещо, което се доближава до пета колона в Брюксел: Сиярто винаги е бързал да се свърже с Лавров и да поиска съвета му (или разрешение) да предприеме действия, които са неизгодни за ЕС и Украйна, но силно изгодни за Москва. Както един служител от разузнаването заяви, отношенията им бяха по-скоро като между шпионин и агент на място, отколкото като между двама колеги министри на външните работи.

Тези нови разкрития идват в момент, когато правителството на Орбан е изправено пред най-голямата заплаха за властта си от десетилетие и половина. Парламентарните избори в Унгария са на 12 април, а управляващата му партия "Фидес" изостава с цели 20% в проучванията зад опозиционната партия "Тиса", водена от бившия лоялист на Орбан, но превърнал се в негов съперник Петер Мадяр.

Междувременно, както Русия, така и Съединените щати се намесиха в суверенните дела на Унгария от името на Орбан, използвайки кремълски ресурси на място.

Руснаците изпратиха оперативни служители на военното разузнаване и "политически технолози" в Унгария, които да сеят дезинформация и разпространявани в социалните мрежи наративи, които представят Украйна като архитект на лошо управление и подривна дейност в Унгария, като загубата за "Фидес" се равнява на неизбежна война.

Американците, от своя страна, изпратиха своя вицепрезидент в Будапеща, за да подкрепят режима на Орбан в последните дни на кампанията. Вчера Джей Ди Ванс оглави митинг за десния лидер в затруднено положение, когото той нарече "един от малкото истински държавници в Европа", и обвини ЕС и Украйна, че са направили това, за което самият той е бил там: да повлияят на демократичните избори.

Сиярто издавал на Русия не само информация около Украйна

Това се казва във втората част на разследването на VSquare.org

***

На 2 юли 2024 г. - същия ден, в който Орбан посети украинския президент Володимир Зеленски в Киев, Сиярто отново се обади на своя "скъп приятел" Лавров, за да го информира не само за случилото се между двама взаимно подозрителни европейски лидери в опустошената от война столица. Моментът на този разговор беше от решаващо значение, тъй като се случи седмица преди срещата на върха на НАТО във Вашингтон, окръг Колумбия, където западната подкрепа за Киев, като например новосъздадената програма на НАТО за сигурност и обучение за Украйна във Висбаден, Германия, щеше да бъде ключова точка от дневния ред. На тази среща на върха беше договорен минимален базов ангажимент от 40 милиарда евро за следващата година. Освен това съюзниците потвърдиха, че пътят на Украйна към членство в НАТО е "необратим", въпреки че отказаха да отправят официална покана за членство.

Споразумение преди срещата на върха, постигнато с посредничеството на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, позволи на Унгария да се откаже изцяло от координационната мисия НАТО-Украйна - без участие на унгарски персонал или средства - в замяна на това Будапеща да не блокира останалите 31 съюзници да продължат.

В разговора си с Лавров, Сиярто поискал да знае дали руският президент Владимир Путин ще приеме Орбан преди срещата на върха на НАТО "където и да е в Русия", тъй като "премиерът е абсолютно гъвкав по отношение на мястото". Според Сиярто Орбан искал да обясни на Путин "последствията от тази среща в Киев".

Лавров попитал в какво качество Орбан ще разговаря с Путин: като унгарски премиер или като "председател на Европейския съюз", което означава ротационна позиция, достъпна за всички държави членки. Само ден преди това - на 1 юли, Унгария започна своето шестмесечно председателство, което Орбан впоследствие използва, за да стартира "мирна мисия". Критиците в ЕС по-късно нарекоха опита му да командва държавническия апарат на ЕС чрез Украйна и Русия "тролска дипломация".

"Не можем да разделяме двете, но мисля, че това увеличава значението, че той е председател на Европейския съюз", отговорил Сиярто.

Най-важното е, че планът на Орбан за среща с Путин - предаден от Сиярто на Лавров по време на разговора им - е бил пазен в тайна от съюзниците на Унгария в ЕС и НАТО, които са научили за него едва на 4 юли - ден преди планираното посещение. Секретността е била умишлена, обясниха европейски служители - пресметнат ход, за да се предотврати съпротивата на съюзниците и потенциалното им блокиране на срещата. По онова време един служител го определи като крещящо нарушение на основни дипломатически норми между партньорите.

Путин не губи време и се възползва от възможността за фотосесия, като открива срещата, описвайки Орбан като представител на самия ЕС - точно сценарият, от който западните столици се опасяваха. Както разкри разговорът Лавров-Сиярто, това е бил и сценарий, който е бил тайно предварително хореографиран между Будапеща и Москва. Когато новината за срещата се разчу, представителите на ЕС бързо подчертаха, че Орбан говори само от името на Унгария, а не от името на блока като цяло. Но нито Орбан, нито Путин са го виждали така, както показват изтеклите телефонни разговори между Сиярто и Лавров.

"Сега от телефонния им разговор става ясно, че той е отишъл като представител на Съвета", посочи високопоставен служител на ЕС. "Невероятно е как Сиярто моли Орбан за покана в Москва и е много неудобно да прави това в случая с агресора. Съвсем ясно е, че унгарците мамеха Европейския съюз". Както се оказа, този разговор не беше еднопосочна молба. Лавров имаше своя собствена услуга, която да поиска от Сиярто:

С. Лавров: Вижте, исках също да се обадя и да проверя за компромиса, който постигнахте с Европейския съюз относно започването на преговорите за присъединяване на Украйна. Имаше съобщения, че решаващата роля е изиграл езикът на националните малцинства.

Сиярто: Абсолютно. Така беше.

Сиярто: Опитваме се да се сдобием с точния документ, но...

Сиярто: Ще ви го изпратя. Няма проблем.

(...)

С. Лавров: Добре, Петер, ако можете да ми изпратите документа, ще съм ви благодарен.

Сиярто: Веднага ще го направя. Изпращам го до посолството в Москва и моят посланик ще го препрати на вашия началник на кабинета и след това е на ваше разположение".

От разговора не става ясно какъв точно документ е обещал Сиярто да изпрати на Лавров чрез унгарското посолство в Москва.

Високопоставеният служител на ЕС заяви "с 99% сигурност", че документът, който Сиярто е обещал да изпрати на Лавров, е рамката за преговори, която по това време вече е била публична. "Не разбирам защо Лавров изобщо е играл тази игра с него. Тази рамка е публичен документ".

Една от възможностите, според висш служител на западното разузнаване, е, че Лавров просто е тествал границите, до които Сиярто би стигнал, за да предостави информация на Русия. "Това е почти като тест за лоялност, за да се прецени готовността на даден актив да изпълнява заповеди или да се съобразява със задачите", обясни служителят. "Това е като вербовка 101".

Според високопоставения дипломат на ЕС обаче не става въпрос дори за ситуация "посредник-агент", а по-скоро за това как Сиярто "просто е полезен идиот".

***

Основна тема, занимаваща и двамата външни министри, са правата на малцинствата в Украйна, дълго време смятани за претекст на Кремъл да оправдае военни действия не само срещу един съсед, но и навсякъде, където живеят етнически руснаци или рускоезични хора.

Няколко седмици преди разговора на 2 юли 2024 г. дипломатическото напрежение между Унгария и ЕС достигна кулминацията си. Будапеща отново блокираше средствата за Украйна, а ЕС работеше върху механизми за заобикаляне на ветото ѝ. Залогът беше списък от 11 точки, представени от Унгария, относно правата на унгарското малцинство в Закарпатската област на Украйна, с население, оценено на около 100 000 души. Изпълнението на тези искания беше условие, за което правителството на Орбан настояваше в замяна на подкрепата си по отношение на преговорите за присъединяване на Украйна към ЕС.

Междувременно Брюксел имаше свои собствени оплаквания от Будапеща относно начина, по който тя се отнася към бежанците от войната. На 13 юни 2024 г. Съдът на Европейския съюз наложи глоба в размер на 200 милиона евро на Унгария за нарушаване на разпоредбите на ЕС за убежище.

Сега има доказателства, че докато Орбан и Сиярто официално са се борили за правата на етническите унгарци в Украйна, унгарското външно министерство е било в заговор с Лавров за насърчаване на каузата за правата на руското малцинство в страната.

В един разговор между Сиярто и Лавров от 17 юни двамата са обсъдили въпроса подробно. Сиярто се похвали, че се чувства чудесно след среща с политици в Брюксел: "Въпреки че обикновено ми викат... в края на краищата винаги си казвам, че поне се забавлявах".

"Да, знаеш ли, знаеш как да се справиш с тях", отговори Лавров. След това Сиярто се впусна в подробен разказ за дискусиите си с ЕС относно единадесетте точки на Унгария и "как да върнем тези права, които вече имахме". Лавров обаче насочи разговора обратно към руснаците в Украйна и как неспазването на исканията на Кремъл може да възпре или провали процеса на присъединяване на Украйна. Сиярто отговори, че зачитането на правата на малцинствата е универсален принцип, регулиращ Съвета на Европа - "един ден е твое малцинство, а на следващия ден е наше" - отговор, който очевидно удовлетвори Лавров.

"Знаеш ли, Сергей", заяви Сиярто, "винаги съм на твое разположение".

"Повръща ми се от това как Сиярто обсъжда с агресора как да окаже натиск върху Украйна, казвайки тук, че днес са нашите малцинства, утре са вашите", изтъкна високопоставеният служител на ЕС. "В същото време рамката за преговори гласи, че Украйна трябва да спазва всички свои международни задължения и двустранни споразумения с държавите-членки на ЕС по тези въпроси. Сиярто всъщност лъже и Лавров, защото рамката за преговори не се отнася до други държави или малцинства, а говори само за споразуменията на Украйна с държавите членки на ЕС".

В същия разговор унгарският външен министър сподели и взаимодействието си с тогавашния премиер на Канада Джъстин Трюдо - отявлен поддръжник на Украйна, на когото Сиярто съобщи важността на поддържането на директна линия с Русия, за да се постигне бърз край на войната. "И можем да предаваме всякакви послания, можем да осъществяваме всякакви контакти", предаде Сиярто коментара му на Трюдо на Лавров. "И, знаете ли, Трюдо кимаше: "Колко добре! Колко добре!". А аз казах: Добре, г-н премиер, сега кимате, но тогава, моля, не смятайте връзката си с Русия за нещо лошо".

"Да. Трюдо е катастрофа", потвърди Лавров. Преди да подпишат, Сиярто сподели идеята си - вече одобрена от Орбан - да свика заседание на унгарско-руската междуправителствена комисия. "Имате ли някакви негативни чувства по въпроса?", попита той. Лавров го увери: "Не, никак. Изобщо не. Изобщо не. Само положителни".

Подтикнат по този начин, Сиярто заяви, че планира да се свърже с руския министър на здравеопазването Михаил Мурашко, съпредседател на унгарско-руския междуправителствен комитет, за да свика срещата в Будапеща.

***

На 19 юни 2025 г., по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург, Сиярто се срещна с руските вицепремиери Денис Мантуров и Александър Новак, за да обсъдят енергийните доставки. На 22 юни Сиярто се обади на Лавров, за да го информира за разговорите си с колегите на Лавров, които вече бяха прочели на руснака текста от разговора им. "Казах им, че знаете, че отново се борим с глупавото идиотско предложение на Европейската комисия да ни отреже от енергийните източници от Русия. И знаете, че ги моля да се уверят, че вашият президентски указ ще бъде удължен, което ни позволява да плащаме за газа чрез OTP", обясни Сиярто, визирайки известна банка, базирана в Будапеща, обслужваща държави от Централна и Източна Европа, включително Украйна. "Знаете, че това се оценява до 1 юли и ги моля да се уверят, че ще бъде разширено".

Сиярто намекваше за спора по предложението на Европейската комисия от 2025 г. за постепенно премахване на вноса на руски енергийни ресурси в ЕС. Комисията първо обяви пътната карта REPowerEU, а след това предложи правно обвързващи разпоредби, целящи да сложат край на вноса на руски газ до края на 2027 г. Механизмът е предназначен да заобиколи потенциално вето от Будапеща и Братислава, тъй като не разчита единствено на санкции, изискващи единодушие.

От гледна точка на Орбан, това предложение не е просто заплаха за общите "отношения" на Унгария с Русия, а е свързано с много специфичен интерес: поддържане на доставките на суровини и платежни инструменти, които позволяват продължаването на покупката на руски газ.

В края на юни 2025 г. Сиярто обяви, че Русия е удължила срока на действие на указа, позволяващ на Унгария да плаща за газ чрез OTP Bank, до октомври 2025 г., което обяснява частта от разговора относно необходимостта от удължаване на руския указ преди 1 юли. Най-важното е, че той отново потвърждава координацията между Будапеща и Москва.

Сиярто спомена и координацията със словашкия външен министър Юрай Бланар, както и битката в Съвета на ЕС. През юни 2025 г. Унгария и Словакия блокираха 18-ия пакет санкции на ЕС с мотива, че паралелните планове на ЕС за прекъсване на руските енергийни доставки заплашват енергийната им сигурност. Премиерът Роберт Фицо стигна дотам, че нарече плана на Комисията "икономическо самоубийство" при липсата на алтернативи на руския газ, петрол и ядрено гориво.

Разговорът между Сиярто и Лавров разкрива не просто "приятелски контакти" с Москва, но и отново координирана линия Будапеща-Братислава, която е повлияла на решенията в целия ЕС. Тъй като санкциите на ЕС изискват единодушие, дори една-единствена държава може да ги блокира. Следователно, Унгария и Словакия се възползваха от позицията си, като обвързаха въпроса за санкциите с този за енергетиката.

Словашкото министерство на външните работи заяви, че "този въпрос не се координира на ниво Съвет по външни работи на ЕС". Бланар заяви през юли 2025 г.: "Блокирането от наша страна на 18-ия пакет санкции се оказа решаващо за постигането на някакво споразумение за смекчаване на последиците от безразсъдното прекъсване на връзката с достъпни енергийни източници от Русия".

Лавров високо оцени това приятелско отношение към Русия, което той похвали в друг разговор със Сиярто на 16 август 2025 г., този път фокусиран предимно върху наскоро приключилата среща между Путин и Тръмп в Анкъридж, Аляска.

"Знаем, че нашите приятели като Виктор Орбан, вас и Роберт Фицо ни разбират", увери Лавров Сиярто, посочвайки приятелски настроения към Русия министър-председател на Словакия. "А останалите, от тях зависи да решат дали са зрели, или все още незрели политици".

В същия разговор Сиярто се опита да събере повече задкулисни подробности от срещата на върха в Аляска, която не успя да доведе до споразумение за Украйна, но предизвика огромно недоволство в Европа, че окончателното уреждане на войната - ако не и бъдещето на европейската сигурност - се обсъжда, пренебрегвайки съюзниците от ЕС и НАТО, както и на самата Украйна.

Това, което особено заинтересува Сиярто, беше отмененият обяд между Путин и Тръмп и прибързаното тръгване на руския президент от американска земя след по-малко от три часа двустранни разговори. Дали това "не беше сигнал за лошо настроение или разочарование между вас двамата?".

Лавров го увери, че всъщност съвместното хранене "не е било отменяно. И обядът не е нещо, което наистина бих искал, познавайки американското гастрономическо изкуство".

С. Лавров: Здравейте!

П. Сиярто: Здравей, Сергей! Говори Петер.

С. Лавров: Да, как си, Петер?

П. Сиярто: Извинявай, че ти се обаждам, сигурно е много късно в Москва вече.

С. Лавров: Не, едва девет и половина е.

П. Сиярто: Но си имал много дълъг ден, разбирам, много натоварващ.

С. Лавров: Ами, колкото по-дълъг е денят, толкова по-дълго живеем.

П. Сиярто: Боже, точно така. Точно така. Просто исках да те поздравя, защото разбирам, че е имало известен успех. Виждам колко са разтревожени нашите европейски приятели, но просто исках да се уверя, че знаеш, че Унгария подкрепя всички усилия и всички постижения, които си постигнал днес.

С. Лавров: Да, ние ценим изявлението на министър-председателя и това беше много директно изявление. И смятам, че това е нещо, което другите европейци трябва да вземат предвид.

П. Сиярто: Обикновено го правят и след това го поставят в рамките на финансови санкции срещу нас. Така че, знаете.

С. Лавров: [смее се]

П. Сиярто: [смее се] Така го правят. Но мога ли да ви попитам, Сергей, дали мина добре, както се представя в медиите?

С. Лавров: Ами, президентът заяви много ясно, че това е била много полезна и успешна среща на върха по време на съвместната пресконференция. А след това Тръмп даде отделно интервю за Fox News, където каза всички правилни неща, че по скалата от 1 до 10 би дал на тази среща на върха "10" и че напредъкът е много значителен. Има един или два въпроса, както каза той, и че сега е ред Зеленски да приеме сделката. Точно това беше обсъдено и той прие тази последователност. Ще видим какъв ще бъде резултатът от посещението на Зеленски във Вашингтон в понеделник.

П. Сиярто: Мога ли да Ви попитам дали сте постигнали някакъв напредък в икономическото сътрудничество с американците, за да рестартирате икономическите и търговските си отношения, знаете ли, защото то има...

С. Лавров: Не беше обсъждано, Петер.

П. Сиярто: Не е било обсъждано, ха, добре.

С. Лавров: Не.

П. Сиярто: Добре. Значи икономиката не е била на дневен ред.

С. Лавров: Това е въпрос, който беше обсъждан в миналото и беше много ясно заявено от американците, че ако успеят да премахнат Украйна от пътя си, няма да има ограничения.

П. Сиярто: Няма ограничения. Ъъъ. Добре. Но можем ли да считаме за горе-долу сигурно, че докато тези окуражаващи преговори продължават, американците няма да въведат никакви други санкции?

С. Лавров: Не обсъждахме санкции.

П. Сиярто: О, изобщо не сте го обсъждали?

С. Лавров: Не. Имаше много приятелски разговор по много неща, включително, знаете ли, някои абсолютно лични въпроси, които не са свързани с никаква политика. Но по отношение на Украйна, ние ясно обяснихме и мисля, че Тръмп разбра същността, когато заяви в интервюто си за Fox News, че дълготрайният устойчив мир е много по-добър от прекратяване на огъня.

П. Сиярто: Да.

С. Лавров: Това е нашата позиция.

П. Сиярто: Да, да, да. Така че първопричините трябва да бъдат отстранени.

С. Лавров: Абсолютно.

П. Сиярто: И мислите, че сега американците имат по-дълбоко разбиране? Защото си спомням, когато президентът Тръмп встъпи в длъжност, той беше много, да кажем, насърчен за бързо разрешаване на ситуацията, но сега те разбират по-добре, че не става въпрос само за, знаете, прекратяване на конфликта.

С. Лавров: Не, не го обсъждахме, но преди време той каза, че когато е заявил, че ще го разреши за 24 часа, е сгрешил. Не, не го обсъждахме, Петер.

П. Сиярто: Да, да, добре. Разбрах.

С. Лавров: По принцип президентите направиха много подробна презентация на съвместната си пресконференция.

П. Сиярто: Да, добре, това е добре. Ако е било така, както беше обсъдено, тогава е чудесно. Защото, знаете ли, днес имаше разбор за посланиците на ЕС в Брюксел и не чувствах, че европейците ще бъдат много доволни, нали? И така чувствах, че нещата може би щяха да се развият добре.

С. Лавров: Ами, нашата цел беше да обмислим реалистични начини за прекратяване на войната, а не да угодим на европейските посланици.

П. Сиярто: Да, добре, добре, добре. Да, да, съгласен съм.

***

На 12 август 2025 г. лидерите на ЕС подчертаха, че "Украйна има правото сама да решава съдбата си" и че ще продължат да подкрепят пътя на Киев към ЕС. Унгария не подписа това изявление. Няколко дни по-късно лидерите на ЕС повториха, че пътят към мир не може да бъде определян без Украйна и че натискът върху Русия трябва да се поддържа.

Унгария, както става ясно от горния разговор, действаше като представител на Русия в ЕС, използвайки собствената си енергийна сигурност като лост, за да отрече или разводни решенията на ЕС, които са в противоречие с Кремъл. Освен това, намекът на Сиярто за "основните причини" на войната отразява руска теза: а именно, че Москва е била принудена да нахлуе в Украйна поради разширяването на НАТО или привидно враждебните действия от страна на Съединените щати и Европа, предприети след края на Студената война - действия, в които Унгария, като член на НАТО и ЕС, участваше.

В публични изявления Лавров и Кремъл последователно използваха фразата за "първопричини", за да отхвърлят самата идея за безусловно прекратяване на огъня по настоящата линия на контакт в Украйна - политика, приета и след това изоставена от Белия дом на Тръмп - в полза на по-широки политически и териториални отстъпки, простиращи се далеч отвъд суверенните граници на Украйна. Накратко, залогът беше бъдещето на Европа и ролята на Америка в нея - нещо, което една европейска държава - Унгария - водеше от името на враждебен чуждестранен противник.

"Както самият Сиярто казва на Лавров", отбеляза високопоставеният служител на ЕС, "на ваше разположение съм. Наистина е така. Много неудобно, нелоялно поведение към Европа, той е като малък идиот, когото блъскат и дърпат".