Новини
Свят »
Мексико »
Неизвестен откри огън по туристи на пирамидите в Мексико. Загинал е канадец, ранените са 13 ВИДЕО

Неизвестен откри огън по туристи на пирамидите в Мексико. Загинал е канадец, ранените са 13 ВИДЕО

21 Април, 2026 04:44, обновена 21 Април, 2026 04:56 570 1

  • мексико-
  • стрелба-
  • туристи-
  • пирамиди-
  • пострадали

Стрелецът се е самоубил

Неизвестен откри огън по туристи на пирамидите в Мексико. Загинал е канадец, ранените са 13 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Неизвестен мъж откри огън по туристи на археологическия обект Теотиуакан в Мексико и след това се самоуби.

При стрелбата е убит канадски гражданин, а броят на пострадалите е общо 13, съобщиха от кабинетът по сигурност на мексиканското правителство.

„След злощастните събития, случили се в Теотиуакан, незабавно бяха активирани протоколи за помощ и междуведомствена координация за транспортиране на 13-те ранени лица от различни националности, които бяха лекувани в различни болници в региона“, се казва в изявление на кабинета.

Според публикуван информационен лист, сред ранените са туристи от Колумбия, Канада, Русия, Бразилия и Съединените щати. Възрастта им варира от 6 до 61 години.

След инцидента, президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум нареди щателно разследване на трагедията и предоставяне на цялата необходима подкрепа на жертвите и техните семейства.

Теотиуакан е един от най-значимите археологически обекти в света, разположен на около 48 км североизточно от Мексико Сити. Известен като „Градът на боговете“ (от езика науатл), той е бил най-големият център в предколумбова Америка по време на своя разцвет между I и VII век.

Градът е планиран по прецизна мрежа, като основните структури са разположени около централна ос.
ПирамидаТА на Слънцето е най-голямата структура в обекта, с височина около 71 метра. Тя е една от най-големите пирамиди в света.

Пирамидата на Луната е разположена в северния край на централния булевард, тя е била ключово място за ритуални церемонии.

Булевард на мъртвите (Calle de los Muertos) е главната улица на града, свързваща основните религиозни и административни сгради.

Храмът на Пернатия змей (Кетцалкоатъл) е известен със своите сложни скулптурни декорации.


Мексико
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кукумицин

    0 0 Отговор
    Поредния луд който смята че света се върти около него щом набара някое чифте.

    05:34 21.04.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания