Неизвестен откри огън по туристи на пирамидите в Мексико. Загинал е канадец, ранените са 13 ВИДЕО

Неизвестен мъж откри огън по туристи на археологическия обект Теотиуакан в Мексико и след това се самоуби.

При стрелбата е убит канадски гражданин, а броят на пострадалите е общо 13, съобщиха от кабинетът по сигурност на мексиканското правителство.

„След злощастните събития, случили се в Теотиуакан, незабавно бяха активирани протоколи за помощ и междуведомствена координация за транспортиране на 13-те ранени лица от различни националности, които бяха лекувани в различни болници в региона“, се казва в изявление на кабинета.

Според публикуван информационен лист, сред ранените са туристи от Колумбия, Канада, Русия, Бразилия и Съединените щати. Възрастта им варира от 6 до 61 години.

След инцидента, президентът на Мексико Клаудия Шейнбаум нареди щателно разследване на трагедията и предоставяне на цялата необходима подкрепа на жертвите и техните семейства.

Теотиуакан е един от най-значимите археологически обекти в света, разположен на около 48 км североизточно от Мексико Сити. Известен като „Градът на боговете“ (от езика науатл), той е бил най-големият център в предколумбова Америка по време на своя разцвет между I и VII век.

Градът е планиран по прецизна мрежа, като основните структури са разположени около централна ос.

ПирамидаТА на Слънцето е най-голямата структура в обекта, с височина около 71 метра. Тя е една от най-големите пирамиди в света.

Пирамидата на Луната е разположена в северния край на централния булевард, тя е била ключово място за ритуални церемонии.

Булевард на мъртвите (Calle de los Muertos) е главната улица на града, свързваща основните религиозни и административни сгради.

Храмът на Пернатия змей (Кетцалкоатъл) е известен със своите сложни скулптурни декорации.



