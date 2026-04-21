Най-малко шестима ранени след труса от 7,7 по Рихтер, ударил североизточното крайбрежие на Япония ВИДЕО

21 Април, 2026 05:22, обновена 21 Април, 2026 05:28 1 332 2

Двама от пострадалите са в тежко състояние

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко шестима души са ранените след мощното земетресение с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което удари североизточното крайбрежие на Япония на 20 април, обяви министърът на извънредните ситуации Джиро Акама.

Четирима от ранените са получили леки наранявания, а двама са тежко ранени, съобщи информационната агенция Киодо, позовавайки се на министъра.

Земетресението е било в Тихия океан, източно от брега на североизточния регион Тохоку. След земетресението е издадено предупреждение за цунами с височина до три метра за бреговете на североизточните префектури Ивате, Аомори и Мияги, както и за южната част на Хокайдо. Вълни с височина до 80 см са достигнали брега.

Земетресението е било последвано от девет вторични труса, всеки с магнитуд до 5,4. Сеизмолозите предупреждават, че рискът от трусове, подобни на този от 20 април, ще се запази една седмица.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 представям си

    1 0 Отговор
    какво ще стане тук ако ни тресне тази скала на трус

    09:26 21.04.2026

  • 2 Люля люля

    0 0 Отговор
    Един ден ще люшне и Пърламента.

    10:06 21.04.2026

