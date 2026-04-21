Най-малко шестима ранени след труса от 7,7 по Рихтер, ударил североизточното крайбрежие на Япония ВИДЕО

Най-малко шестима души са ранените след мощното земетресение с магнитуд 7,7 по скалата на Рихтер, което удари североизточното крайбрежие на Япония на 20 април, обяви министърът на извънредните ситуации Джиро Акама.

Четирима от ранените са получили леки наранявания, а двама са тежко ранени, съобщи информационната агенция Киодо, позовавайки се на министъра.

Земетресението е било в Тихия океан, източно от брега на североизточния регион Тохоку. След земетресението е издадено предупреждение за цунами с височина до три метра за бреговете на североизточните префектури Ивате, Аомори и Мияги, както и за южната част на Хокайдо. Вълни с височина до 80 см са достигнали брега.

Земетресението е било последвано от девет вторични труса, всеки с магнитуд до 5,4. Сеизмолозите предупреждават, че рискът от трусове, подобни на този от 20 април, ще се запази една седмица.