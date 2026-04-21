Европейското издание "ИЮ обзървър": Радев не е Орбан

Джесика Мос пише в статия за EU Observer, че Румен Радев не може да бъде приравняван с Виктор Орбан, въпреки сходства в част от политическата реторика, предава БТА.

Според анализа Москва би могла да възприеме победата на Радев и новата му партия Прогресивна България като политически успех, особено на фона на загуби на други проруски фигури в Европа. В същото време обаче се подчертава, че ситуацията в България е различна от унгарския модел.

В текста се посочва, че Радев е критикувал военната помощ за Украйна и е призовавал за по-прагматични отношения с Русия, което поражда притеснения в част от европейските институции.

В Брюксел има опасения, че новото политическо управление може да доведе до по-непредвидима външна политика, макар и без открита конфронтация с Европейския съюз и НАТО.

Мос отбелязва, че за разлика от Орбан, Радев не разполага с изградена дългогодишна партийна структура и капацитет да води системна конфронтация с Брюксел, а България е по-силно зависима от европейско финансиране.

Въпреки това се предупреждава, че новата политическа линия може да доведе до повече „стратегическа двусмисленост“ в позициите на София, особено по ключови теми като войната в Украйна и разширяването на ЕС.