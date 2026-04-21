Новини
Свят »
България »
Европейското издание "ИЮ обзървър": Радев не е Орбан

21 Април, 2026 10:56

  • румен радев-
  • виктор орбан

Експертна оценка: победата на „Прогресивна България“ може да носи промяна в курса, но не и унгарски сценарий

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Джесика Мос пише в статия за EU Observer, че Румен Радев не може да бъде приравняван с Виктор Орбан, въпреки сходства в част от политическата реторика, предава БТА.

Според анализа Москва би могла да възприеме победата на Радев и новата му партия Прогресивна България като политически успех, особено на фона на загуби на други проруски фигури в Европа. В същото време обаче се подчертава, че ситуацията в България е различна от унгарския модел.

В текста се посочва, че Радев е критикувал военната помощ за Украйна и е призовавал за по-прагматични отношения с Русия, което поражда притеснения в част от европейските институции.

В Брюксел има опасения, че новото политическо управление може да доведе до по-непредвидима външна политика, макар и без открита конфронтация с Европейския съюз и НАТО.

Мос отбелязва, че за разлика от Орбан, Радев не разполага с изградена дългогодишна партийна структура и капацитет да води системна конфронтация с Брюксел, а България е по-силно зависима от европейско финансиране.

Въпреки това се предупреждава, че новата политическа линия може да доведе до повече „стратегическа двусмисленост“ в позициите на София, особено по ключови теми като войната в Украйна и разширяването на ЕС.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    42 15 Отговор
    Не е Орбан, а българския Кастро.

    Коментиран от #7, #19, #50

    10:58 21.04.2026

  • 2 Обективен

    16 60 Отговор
    20 процента от избирателите на Радев са копейки, 10% евроатлантици и 10% петроханци. Ако тръгне до угажда само на копейките, това ще означава неговото политическо самоубийство.

    Коментиран от #8, #100

    11:00 21.04.2026

  • 3 Вашето мнение

    67 13 Отговор
    Не знам какъв е Радев, но на акушерката и се сбръчка л...то и отглежданите от нея герб и ппдб потънаха.

    Коментиран от #38, #40, #42

    11:00 21.04.2026

  • 4 Той е като Маджара.

    49 6 Отговор
    Но с вашата реторика го избрахме. Хахаха. Вместо да му извадите очите, му изписахте веждите.

    11:01 21.04.2026

  • 5 Пич

    61 13 Отговор
    Точно така !!! Ако в "промяна в курса" имат предвид, че трябва да бъдем в ЕС и НАТО, но срещу Урсулианците !!! Само тъпите паветници вярват на манипулациите, че Урсулианците са ЕС и НАТО, и дебилно сричат, че всичко друго е русифилия!!! А Урсулианците са едни тъпанари, крадци, и фашисти, които нямат нищо общо с демокрацията!!!

    Коментиран от #22, #44, #47, #81, #97

    11:01 21.04.2026

  • 6 Само глупава пропаганда срещу Радев

    58 16 Отговор
    Толкова пречи на запад, че елиминира продажниците и национални предатели продаващи България и сега зад България застава българин, че се счупват да го заливат с евтина по мия.

    11:01 21.04.2026

  • 7 С една дума

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Мусар

    Коментиран от #31

    11:02 21.04.2026

  • 8 Кеф!!!!

    45 12 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    Обаче как обедини хора с различна полит. ориентация. Крадна ви гласовете. Взе умовете и сърцата на хората,отвратени от В//а//с. Кеф!

    Коментиран от #9, #15, #28

    11:03 21.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българите не лъжат бе

    24 13 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Лъжат циганите! Поне да ти измислят нещо по различно от евтините и глупави лъжи на националните предатели ПП, ДБ и ГЕРБ. Не, че ще си нещо различно. 😄

    Коментиран от #16

    11:09 21.04.2026

  • 12 Румен Радев, политик

    17 18 Отговор
    Разбира се че не съм Орбан Викторович и Путин много скоро разбере това ☝️ Пътищата на България и феодална Русия се разделиха 1991г, да се оправят.

    11:11 21.04.2026

  • 13 Архимандрисандрит Бибиян

    1 16 Отговор
    Да бехме некои богати на нефт Пембен че кънтеше на кух бидонь,ма шото не сме дрънчи на празна манерка! Внетен ли сме?

    11:12 21.04.2026

  • 14 Орбан

    17 26 Отговор
    Радев е глобалист и слуга на най-големия рептил - сатанаил.

    11:12 21.04.2026

  • 15 Борисов и Пеевски

    16 16 Отговор

    До коментар #8 от "Кеф!!!!":

    Подадоха топката на прецедента и сега ще чакат в засада.Това "мачле" го играят от години, а топката са кухите глави на т.нар. - суверен.

    Коментиран от #30, #95

    11:14 21.04.2026

  • 16 фактите са

    24 3 Отговор

    До коментар #11 от "Българите не лъжат бе":

    Най-големите българи са циганите, а най-големите цигани са българите!
    Това са фактите!
    Само погледни фасадите на "българските" блокове, как се паркира и каква музика се слуша.
    Прости примери, върху които не влияе нито сорос, нито Путин, нито Урсула.

    Коментиран от #18

    11:15 21.04.2026

  • 17 Радев американски възпитаник

    20 5 Отговор
    Радев няма да налага вето на европейски решения, защото това би означало спиране на еврофондовете по европейските програми. А олигархията и ченгетатата от Държавата сигурност зад него искат да крадат милиарди евро от еврофондове. Те досега крадоха като разпрани, а сега не ми се мисли, ще бъде вакханалия.

    11:16 21.04.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 койдазнай

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Щом Радев е българският Кастро, значи скоро ще живеем, като в Куба.
    Имам предвид, с добро образование, хубава храна и отлична медицина!
    Нали?!?

    11:18 21.04.2026

  • 20 !!!?

    15 14 Отговор
    Радев не Орбан...той е човекът на Решетников !!!?

    11:18 21.04.2026

  • 21 1488

    13 12 Отговор
    румен е никой

    11:18 21.04.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 До тук

    14 5 Отговор
    Време е Асенка и Тиквата да подадат оставка ! За нищо не стават !;

    11:24 21.04.2026

  • 24 Орбанакис

    8 2 Отговор
    ПБ е съкращение от ППДБ(П.̶П̶.̶Д̶.̶Б)

    11:25 21.04.2026

  • 25 ИВАН

    19 10 Отговор
    Нищо добро не видяхме нито от европейците, нито от американците, само колосални вреди .... с руснаците явно сме си най добре, но колко загубихме докато го разберем.

    11:25 21.04.2026

  • 26 Плд

    12 11 Отговор
    Радев е двуличен и себичен интересчия

    11:26 21.04.2026

  • 27 Факт

    18 0 Отговор
    Проверка на дипломите на всички на държавна служба, детски градини, училища, общини и болници...

    11:27 21.04.2026

  • 28 Хахахаха

    9 13 Отговор

    До коментар #8 от "Кеф!!!!":

    Кеф, меф, това е демокрацията. Искаш сменяш. Не като руската, където вече 30 години управлява една организирана престъпна група и никой няма възможност да я свали! Явно и в България заслужавате такава, понеже много и се радвате.

    Коментиран от #32, #34, #36, #57

    11:28 21.04.2026

  • 29 Соваж бейби

    7 9 Отговор
    Не разбрах какво лошо е казъл човека ?Само истината тука всички с изключение на Макрон са против финансирането на Украйна ,стига писна ни ,и те ли са русофили ?За съжаление до колкото знам може и да не съм доразбрала господин Радев няма пълна власт и мнозинство в парламента ?И да иска човечеца не може помогне.

    Коментиран от #43

    11:28 21.04.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Търновец

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "С една дума":

    Ако не греша предизборният щаб на Радев е Търново беше в помещение избрано преди години от ГЕРБ със същата цел а след това там беше банка. Влязох в помещението и попитах хората откъде парите за предизборната кампания - те не можаха да отговорят а не препратиха да търся на нета

    Коментиран от #52

    11:30 21.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Соваж бейби

    8 6 Отговор

    До коментар #30 от "Глупости":

    Тиквун защо не е в затвора ?Ако е същия за когото си мисля Б.Б?Още ли го държите на власт ?

    11:32 21.04.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Борисов и Пеевски

    4 9 Отговор

    До коментар #30 от "Глупости":

    След емоциите... Забелязвате ли оглушителното мълчание на Герб и ДПС-НН, както и на Възраждане?... Не се късат ризи от мъка, няма вопли, едно голямо МЪЛЧАНИЕ!
    Ако отворите да погледнете как е гласувано по ромските секции ще видите, че гласовете, които преди бяха за борисов и пеевски сега са буквално преляти в прогресивна България! Дали е случайно?
    Аз не вярвам в случайности. Случи се това, което бе планирано и подплътено с доста пари - ДС и БКП в действие! Всичко или нищо! И им се получи! Защото толкова си можем...
    Най-доброто, което можем да направим от тук насетне е да бъдем много добри НАБЛЮДАТЕЛИ на процесите. Да реагираме на всяка крачка встрани! Да бъде пазители на Демокрацията, ВЪПРЕКИ радев! Да бъдем гласът на Европа в България! И да показваме истинското лице на това лицемерие... Явно ще трябва да се мине и през това - тук всяко нещо е предпоследно...!

    Коментиран от #53

    11:35 21.04.2026

  • 36 При демокрацията

    11 3 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    всичко можеш да смениш, но самата демокрация не можеш. Е това е диктатура на демоНОкрация.

    Коментиран от #45

    11:36 21.04.2026

  • 37 Булпсихопатъ

    4 5 Отговор
    Радев не е Гюро!

    Коментиран от #39

    11:43 21.04.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ами да

    9 6 Отговор

    До коментар #37 от "Булпсихопатъ":

    Радев е шефа и на умник Гюро, а и на умници петроханци.

    Коментиран от #46, #49

    11:49 21.04.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ха добър ден

    8 9 Отговор
    Крадеff даже не е и Маджар! Той е новото лице на мафия ГЕРБСДСППДБДПСБСП!

    11:50 21.04.2026

  • 42 Хахахаха

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето мнение":

    Нищо не и се е сбръчкало на акушерката. Аз мисля, че на вас се сбръчка нещо, щот акушерката разполага с вашите пари. И вие зсвисите от нея, а не тя от вас!

    Коментиран от #48

    11:52 21.04.2026

  • 43 Пръдлооо

    3 11 Отговор

    До коментар #29 от "Соваж бейби":

    Кои всички,дай конкретика??Да не си на селския пазар?? ЕС ще дава пари докато Украйна не победи!! Точка.

    Коментиран от #54

    11:52 21.04.2026

  • 44 Хахахаха

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    Както и рашата не е путлер. И путлер не е рашата.

    11:53 21.04.2026

  • 45 Хахахаха

    6 7 Отговор

    До коментар #36 от "При демокрацията":

    Е па винаги имаш право да заминеш за раша. Това ти е дала демокрацията. Използвай я. Напусни за където искаш. Но рашаните нямат право да ходят на много места.

    Коментиран от #64

    11:55 21.04.2026

  • 46 Даа,ама НЕ!!

    5 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ами да":

    Лакърдии само в кварталната пивница,Тук НЕ !!

    Коментиран от #62

    11:55 21.04.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Пръдльовците

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Хахахаха":

    искат да хапят,но не могат!НЯМАТ РЕСУРС!!

    12:02 21.04.2026

  • 49 Бууухахахаха

    10 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами да":

    А КОЙ Е ШЕФА НА РАДЕВ?

    Коментиран от #63

    12:04 21.04.2026

  • 50 Червен кхмер

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    По скоро бай Тошо и прилича на него.Снишаване другари и пак снишаване.Това е външната политика на България.
    Бих добавил и ослушване.

    Коментиран от #51, #89

    12:10 21.04.2026

  • 51 Хахахаха

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Червен кхмер":

    Снишаване??? Аз не разбрах, а какво трябва да прави България? Да управлява ЕС ли? България? Държава зависима от европейските пари и инвестиции, държава с 6 млн население, от която всъщност не зависи нищо, да управлява света ли?

    12:13 21.04.2026

  • 52 Аз ще ти кажа

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    Братя Бобокови и ТИМ

    12:14 21.04.2026

  • 53 Ясно като бял ден

    4 0 Отговор

    До коментар #35 от "Борисов и Пеевски":

    Статуквото си смени патерицата.

    12:16 21.04.2026

  • 54 Соваж бейби

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пръдлооо":

    Като ти казвам всички политици значи всички за които се сетиш , освен макронисти .Има много статии и превадания няма как да ти пускам по отделно и е много материял НО и хората негодуват за тези пари които ни взимат да дават за Украйна и техните мигранти тук които издържаме стига .Има достатъчно проблеми и инфлация та да се занимаваме с Украйна се оправят сами тя не е наша грижа нито е в Европа !Ако пък господин Радев има силата да им прави на ЕС проблеми като Орбан ,се накефя много даже се гордея с президента !

    Коментиран от #55, #58, #59

    12:18 21.04.2026

  • 55 Отрицателно

    0 3 Отговор

    До коментар #54 от "Соваж бейби":

    Си умен!

    Коментиран от #56

    12:22 21.04.2026

  • 56 Соваж бейби

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Отрицателно":

    Не твърде съм загрижена за нашият континент Европа,и с много неща които се случват не само Украйна,мисля и искам спокойствието и хубав живот за всички европейци си гледаме нашия двор ,другите да се оправят сами ,не сме достатъчно богати и силни за да се занимаваме с отглеждане и издържане на мигранти да им търпим изискванията а в същото време да има европейци на прага на бедноста без да им се помага ,и не сме в състояние да плащаме чужди войни !

    Коментиран от #65

    12:28 21.04.2026

  • 57 А бе

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Хахахаха":

    Нищо не е сменено Ще се подменят само куклите,кукловодите остават!!

    12:36 21.04.2026

  • 58 Ихууууу

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Соваж бейби":

    Това че си пр@зда е известно на всички

    Коментиран от #61

    12:37 21.04.2026

  • 59 Ясно!

    1 2 Отговор

    До коментар #54 от "Соваж бейби":

    Винаги четеш това дето не трябва!Но няма да имаш този кеф за който мечтаеш!!Пари ще се дават9238.докато Украйна не победи!!

    Коментиран от #84

    12:40 21.04.2026

  • 60 Точно така

    2 2 Отговор
    Радев няма да се съгласява с всяка прищявка на ЕС. Така и трябва да бъде.

    12:43 21.04.2026

  • 61 Соваж бейби

    5 1 Отговор

    До коментар #58 от "Ихууууу":

    Ти като се мислиш за умен ,защо 4та година не работиш без пари ?Давай всичко за Украйна дай си всички спестявания ако имаш ,продай си имотите и дай парите си за оръжие на Украйна или да им храним мигрантите .А ти иди вместо тях да се биеш в Украйна защото те се скриха тук колко милиона,уж искаха война а избягаха ?Нека да има референдум такива като теб да им даде всичко а ние които нямаме желание да не даваме, нашите данъци да отиват за европейци,инфраструктура, училища, студенти...

    Коментиран от #67, #69, #70

    12:43 21.04.2026

  • 62 ПиБи

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "Даа,ама НЕ!!":

    Това „тук“ да не би да е някоя петроханска хижа.

    12:45 21.04.2026

  • 63 Шефа Радев е

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бууухахахаха":

    Някой като Клаус Шваб.

    12:47 21.04.2026

  • 64 Да напуска малцинството

    6 5 Отговор

    До коментар #45 от "Хахахаха":

    Стакмистиката за Гумен показва, че печели 44.5% от 34.6% гласували, което е 15.3% от народа. Аз съм от болшинството 84.7% от народа.

    12:49 21.04.2026

  • 65 Ха ха ха ха

    3 3 Отговор

    До коментар #56 от "Соваж бейби":

    Европейците ,които са на прага на бедността са тези които не умеят нищо да вършат или ги мързи. Такива има по целия свят.Но няма да бъде допусната победа на агресора окупатор и това е задача на ЕС!!

    Коментиран от #68

    12:50 21.04.2026

  • 66 Радев си е Радев

    2 3 Отговор
    И не е Орбан. Но пък българите който то избраха не са изпълнените с омраза русофоби. Това е разликата, най после управление сходно с мисълта на избирателите. Крайно време е и в Европа да проумеят с омразата на Кая Калас и Урсула нищо хубаво не ги чака. Не на омразата и не на войните. Сътрудничество и мир, няма друг път.

    Коментиран от #73

    12:52 21.04.2026

  • 67 Ихууууу

    2 4 Отговор

    До коментар #61 от "Соваж бейби":

    По добре се скрий,не си прави имиджа още по лош!Не мисли ,че като спрат парите за Украйна,твоите ще се дигнат!!

    12:55 21.04.2026

  • 68 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #65 от "Ха ха ха ха":

    Не е вярно, има случаи и случаи например в едно предаване даваха самотна майка мъжа с дете работи малко часове митон се казва за да може да взима и прибира детето си от градината и често отсъства защото малките боледуват ,няма родители ....Момичето е стигнала до момента да моли за помощ доста хора пратихме пари и за щастие водещият на предаването и е помогнал с по добре платена работа .Не получава големи помощи като мигрантите ,има и старци които веднъж на ден само яде и тук не само в България...А бюрата за социални обграждат гостите на Меркел и децата им като наши защо ,те дори не са европеци и източват помощите си тук ги превежда в държавата им ,после когато ги изгонят минат 10 години или повече живее с тях в родината докато е жив ,европеци ги подсигурява по жизнено нормално ли е ?

    Коментиран от #71, #101

    12:59 21.04.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Пръдлооо нещастна

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "Соваж бейби":

    Престани да тиражираш тлъсти,мазни,долни,опашати лъжи!! Мигрантите пари не получават!!

    Коментиран от #76

    13:26 21.04.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Пръдльооо премъдрий

    2 2 Отговор

    До коментар #66 от "Радев си е Радев":

    Значи към агресори и окупатори целия ЕС да се отнася с любов и почитания ли??

    13:31 21.04.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Не Се Знае !

    2 0 Отговор
    Не Се Знае !

    Какво Ще Кажат !

    Менторите Му !

    13:39 21.04.2026

  • 76 Но Са ! По - Облагодетелствани !

    4 1 Отговор

    До коментар #71 от "Пръдлооо нещастна":

    Но Са ! По - Облагодетелствани !

    От Българските !

    Граждани !



    На Които Държавата !

    Е Отнела !

    Гражданските Им Права !


    Без Съд !

    И Без Присъда !

    Коментиран от #83, #92

    13:42 21.04.2026

  • 77 Голям

    5 1 Отговор
    Румен Радев не е като русофила Орбан, той е много по-лош.... да не си правим илюзии, че няма да съсипе държавата ни... Европейския съюз и НАТО.

    13:51 21.04.2026

  • 78 Даката

    4 0 Отговор
    Жалко за България, русофилите безхаберни ще съсипят, вече за кой ли пореден път държавата ни... очаквайте фалит, след управлението на русофила Румен Радев.

    13:54 21.04.2026

  • 79 Кой какъв е

    3 1 Отговор
    С какво сме запомнили Румен Радев като президент:
    - с вдигнатия юмрук;
    - с коремното претъркаляне;
    - с Крим е руски;
    - нарече "Промяната" шарлатани, а се оказа впоследствие, че той е шарлатанин;
    - със сделката "Боташ";
    - при разговора със Зеленски, когато се представи унизително жалко;
    - с раболепието пред Путин;
    - с киселата физиономия при новогодишните обръщения.
    Друго не се сещам. Голям актив, няма що!

    13:57 21.04.2026

  • 80 Дърт пръдльооо неуважаемий

    1 6 Отговор

    До коментар #72 от "Гюровицее":

    Какво е това джензита,,че никой не знае? Нова дума ли си измислил?

    Коментиран от #82

    14:08 21.04.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Вие джензитата

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Дърт пръдльооо неуважаемий":

    сте наистина толкова ограничени, че не знаете и думата, която ви определя. Виж в нета, ако въобще можеш да си служиш с браузерите.

    Коментиран от #86, #90

    14:14 21.04.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Кочо

    1 4 Отговор

    До коментар #59 от "Ясно!":

    Украина умре

    Коментиран от #87

    14:18 21.04.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Дърт пръдльооо неуважаемий

    1 1 Отговор

    До коментар #82 от "Вие джензитата":

    Не се висвам в графата на джензитата,минало ми е времето! Но внимавай в обноските!Не си анонимен!!

    Коментиран от #94

    14:22 21.04.2026

  • 87 Селчооо

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Кочо":

    Бъди по вече от сигурен,че ще я изпревариш!!

    14:24 21.04.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Не разбираш от политика явно!

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Червен кхмер":

    Нали точно затова Бай Тошо искаше да станем 16-та република, за да може БКП не само да присъства на пленумите на КПСС ами да участва в тях и в решенията, които там се взимат. Снишаването се налагаше точно поради тази причина, че първо трябваше да се проследи линията, приета иот КПСС и чак тогава БКП да излезе с новите тезиси, които да не противоречат на основната линия на КПСС. Нещо да ти заприлична на сегашния Евросъюз? Ами така си е прилича. Всички съюзи трябва по някакъв начин да функцинират и не може да няма някаква централизация, макар методите за налагането и да са доста различни още от времето на Рим , а вероятно и от по-рано основните принципи на централизация на империите и съюзите не са се променили особено. България си чака от Европа финансиране, начи Радев ще се наложи на козирува, а той това го може. Как би се случвал на този фон диалогът с Русия на мен не ми е ясно, но ано той поне да има идея, тъй като през Черно море имаме обща граница и то може да си има Евросъюз , но за България не е полезно да няма диалог със съседите си.

    14:29 21.04.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Пръцкооооо

    2 2 Отговор

    До коментар #76 от "Но Са ! По - Облагодетелствани !":

    Като не умееш да се грижиш за себе си,укра3993инците ли са ти виновни?? Те сами се грижата за живота си!

    14:39 21.04.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Обноските

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Дърт пръдльооо неуважаемий":

    ги наложи ти, каквото повикала, това се и обадило. Анонимността ми е последен проблем.

    Коментиран от #99

    15:20 21.04.2026

  • 95 стоян

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Борисов и Пеевски":

    До 15 ком - много точно - после Радев не може да се оправдава че коалицията му пречи и цялата отговорност за провала ще е негов

    16:13 21.04.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Пръцкооо жалък

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Пич":

    На времето тролеше за Банкянския мафиот.Никой нормално мислещ не очаква промяна от Радев.Той е поставено избираемо лице! На кукловодите такъв им трябва.

    16:28 21.04.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Дърт пръдльооо неуважаемий

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Обноските":

    Да не чудиш само от къде ти е дошпо. Дръж се прилично!!

    Коментиран от #106

    16:34 21.04.2026

  • 100 Ехаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Обективен":

    Всеки средно интелигентен човек знае защо точно Радев спечели изборите.Недей да ни плакнеш с голямата баданарка.

    16:38 21.04.2026

  • 101 Селандуркоо

    2 1 Отговор

    До коментар #68 от "Соваж бейби":

    МИГРАНТИТЕ ПОМОЩ НЕ ПОЛУЧАВАТ!! НАБИЙ СИ ГО ВЕДНЪЖ И ЗАВИНАГИ В ПРАЗНАТА КРАТУНА!!

    Коментиран от #104, #105

    16:46 21.04.2026

  • 102 резервист

    2 0 Отговор
    Политиката на България си е наша работа. Опасявали се били. ЕС стана СССР. Никой не трябва дори да си помисля да не слушка. Иначе няма да му дадат да папка.

    16:46 21.04.2026

  • 103 Факти

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Селендуркоо":

    Озаптете си трола, за да не отиваме по-далече!!!

    17:31 21.04.2026

  • 104 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Селандуркоо":

    Озаптете си трола, за да не отиваме по-далече!!!

    17:31 21.04.2026

  • 105 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Селандуркоо":

    Ела ги виж тук в Бълтария не знам как е .Настанени в държавен апартамент ,от многото помощи им се пуска помощ за ток ,вода ,храна ...те 90 процента не работи .Жените раждат постоянно докато роди едното пак бременна с друго.После от дъщерята знам в класа и дете такова казва лятото им дават нови мебели не оказион,боя ,тапети и ги молят да правят ремонт защото кооперациите където живеят е мръсотия ,хлебарки ,запушени канали в тоалетната ,даже през терасата хвърлят боклук може и маса или хладилник не лъжа.Не плащат данък ,не плаща стол в децката и училище и още по обидно за сметка на бедните французи децата на мигрантите има право да избира без пари да ходи на спорт безплатно,да свири на инструмент или друго пак се покрива от каф,а по бедни семейства ако детето им иска например да ходи на солфеж пиано ,цигулка не може понеже е скъпо а заплатите и тук са малки за някой,за спорт европейците пак плаща.После европееца е на свободен наем който е петорно по скъп защото няма места в жилфонд .Много привилегия имат в друго предаване даваха фиша на мигранти семейство с 5 деца родителите не работят получават 5,400 евро на месец .Плюс по празници им се прави превод пари например Коледа за подаръци на децата им които не са християни!За източването на парите по техните държави също са го говорили политици които знаят и са виждали документи с трафика как се прави превод в техните държави по колко милиона изтичат на месец в чужбина ...!

    19:56 21.04.2026

  • 106 Абе сульо

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Дърт пръдльооо неуважаемий":

    как така всички за теб са пръдльовци в този форум. Май си свършил някоя работа върху истъркания си вехт стол, дето го прибра лани от боклуците и си мислиш, че ти мирише от екрана.

    00:18 22.04.2026